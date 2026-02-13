user icon
Norris zet Verstappen op zijn plek: "Je mag ook iets anders gaan doen"

Max Verstappen zorgde gisteren voor flinke ophef in Bahrein. De Nederlandse Red Bull-coureur is niet te spreken over de nieuwe Formule 1-regels, en stelde dat het aanvoelde als de Formule E op steroïden. Volgens Lando Norris is het veel leuker dan Verstappen doet blijken, en hij kan het niet laten om een sneertje uit te delen.

Verstappen en zijn concullega's hebben nu anderhalve week kunnen rijden met de nieuwe generatie Formule 1-wagens. De regels zijn volledig over de kop gegaan, en het was de vraag hoe deze veranderingen zouden aanvoelen voor de coureurs. De reacties zijn wisselend, en vooral Verstappen is extreem kritisch op de nieuwe wagens, waar de focus ook meer ligt op het managen van de energie.

Verstappen hoefde gisteren niet te rijden, maar meldde zich wel op een mediasessie. Daar spuwde hij vuur en vergeleek hij de nieuwe Formule 1-wagens met de auto's uit de Formule E. Hij haalde keihard uit, en het leek hem niets uit te maken wat andere mensen hiervan denken. Verstappen twijfelde ook openlijk aan zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport.

Hoe kijkt Norris naar de kritiek?

McLaren-coureur Lando Norris kan zich niet vinden in de kritiek van Verstappen. De Britse regerend wereldkampioen haalde zijn schouders op toen hij sprak met de internationale media: "Het was heel erg leuk! Ik heb er echt van genoten. Als Max wil stoppen, dan kan hij gewoon stoppen. Hij is gewoon zo dat de Formule 1 steeds verandert. Soms rijdt het beter, soms weer wat minder goed. We krijgen belachelijk veel geld om te rijden, dus je kunt niet echt klagen."

'Je mag iets anders gaan doen'

 

Norris is hard, en stelt dat hij niets kan met de klachten van Verstappen: "Elke coureur kan gewoon iets anders gaan doen. Hij hoeft hier niet per se te zijn. Het is een uitdaging, maar wel een leuke uitdaging. Voor de engineers en de coureurs is het anders: je moet op een andere manier rijden, dingen anders begrijpen en managen."

"Maar ik mag nog steeds snelle auto's besturen, de wereld rondreizen en veel plezier maken. Ik heb dus niet te klagen."

 

 

WickieDeViking

Posts: 345

Je begint zelf met de eerste polariserende opmerking. Wat vind je daar nu zelf van?

  • 31
  • 13 feb 2026 - 10:20
Reacties (83)

  • MaxRaw

    Posts: 965

    F1 is niet meer de Top Klasse.
    Racen waarbij je Banden, brandstof en nu ook Elektriciteit moet managen heeft niets te maken met Racen zoals de Formule 1 ooit bedoeld was.
    Wordt steeds gekker met die Wappies.

    • + 13
    • 13 feb 2026 - 10:13
    • HermanInDeZon

      Posts: 626

      "F1 is niet meer de Top Klasse."

      Wat dan wel? NASCAR? Indycar?

      Je vindt amper nog klasses met V10/V12 motoren hoor ... het is niet dat enkel F1 die beweging aan het maken is

      • + 3
      • 13 feb 2026 - 10:17
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Dat het niets meer met racen te maken heeft klopt historisch gezien niet. De F1 is altijd een mix van strategie geweest en technologische ontwikkelingen. En waarom mensen dan wappies noemen? We hebben het hier over sportontwikkeling, niet over complotten.

      • + 2
      • 13 feb 2026 - 10:19
    • misstappen

      Posts: 3.470

      Dat MaxRaw aangesproken wordt over zijn opmerking wappies etc., dat snap ik wel, maar volgens mij gaat het om iets anders. MaXRaw wil (zoals zijn naam al aangeeft) maximale ruwheid, of te wel de vette 8, 10 of zelfs 12 cilinders met dat heerlijke geluid. Daar kan ik alleen maar volmondig mee eens zijn. Natuurlijk moeten we naar het milieu kijken, tijden zijn veranderd, maar gooi er dan groene brandstof in. Electrisch leek de toekomst te worden, maar ik krijg steeds meer de indruk dat dat toch niet de way forward is. andere discussie, maar laat het ruwe geluid terugkomen, het racen zonder enig comprise. Dus ja, ook betere banden, die langer meegaan, voor mij part het tanken terug laten komen, het geluid wat je op de borstkas voelt, oorbescherming op en keihard genieten. Maw ik ben het volmondig eens met wat MaxRaw schreef (of was maxraw meer een toespeling op verstappen... )

      • + 7
      • 13 feb 2026 - 10:51
    • mario

      Posts: 15.152

      Vroeger moesten ook banden en brandstof gemanaged worden... 1 rondje meer of minder op je banden of voor je tankstop (toen bijtanken nog bestond) kon winst of verlies betekenen... Dat is dus van alle tijden, alleen wordt daar tegenwoordig heel erg de nadruk op gelegd...
      Het enige echte verschil is dat het de "groene" kant (elektrisch dus) op gaat en we dus geen brullende V12's (of V10's of V8's) meer hebben...

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 10:57
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Jij reageert tenminste met een onderbouwing, misstappen.

      • + 4
      • 13 feb 2026 - 10:58
    • MaxRaw

      Posts: 965

      @HinZ,
      Ik schrijf niet over andere klassen, en ook niet over V10/V12.
      Zoals Max aangeeft, het racen is Managen geworden, je kunt niet meer tot het uiterste gaan qua Motorvermogen, Banden en Elektriciteit.
      Heeft dat iets met complotten te maken?

      @Wickie,
      Zeker gaat het om ontwikkelingen en Strategieën, maar F1 gaat meer de kant op van beperkingen en dat remt juist die (door) ontwikkelingen af.

      @Misstappen,
      Al die toegevoegde ontwikkelingen zijn ook een aanslag op het milieu, beter was geweest (mijn persoonlijke mening) om dat op puur Motorisch gebied te doen in combinatie met nieuwe brandstoffen, als dat Hybride is leuk maar dat maakt het pure en rauwe racen kapot.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 11:28
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Regels beperken sommige vrijheid, MaxRaw, maar ze creëren tegelijk nieuwe strategieën en innovaties. Het racen verandert, maar het verdwijnt niet.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 11:33
    • SEN1

      Posts: 2.715

      Een beetje managen hoorde er altijd bin @Mario. Maar in de F1 is het nu gewoon constant managen.

      De waardeloze pirelli banden maken t zo erg dat je na 2 rondes pushen al door de ideale window van de band heen bent... dat is mij te snel. Dat je 30 rondes ipv 26 wil rijden prima, maar zodra je in gevecht bent moet je ook ff kunnen gassen op die rubbers, maar helaas, dan roken ze vrij snel op, waardoor je de volgende 15 laps 0.2 sec langsamer bent.

      Ook het electrische gedeelte. Voorheen werd energy teruggewonnen in de remzones, nu gaan we daar ook bochten (met hogere versnellingen) aan toevoegen. Racen is meer dan hard rijden op rechte stukken... het leukste is juist sneller door de bochten te vliegen. Als je 1 bocht energy of banden moet sparen, oke, maar helaas moet dit blijkbaar door het hele rondje heen.

      Tijdens een race ben je meer aan het bandenfluisteren en met knopjes op het stuur aan het spelen, dan daadwerkelijk aan het racen.

      • + 3
      • 13 feb 2026 - 11:35
    • mario

      Posts: 15.152

      @SEN1: Pirelli heeft de F1 niet veel goeds gebracht, daar ben ik het zeker met je eens... 👍🏽

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 11:44
    • Regenrace

      Posts: 2.294

      Ik ben het wel deels een met je stelling - maar het probleem is dat het gat niet wordt opgevuld door een andere serie.

      Een ander puntje. Wat vaak vergeten wordt door kritische volgers (waartoe ik mezelf ook beschouw) is dat nieuwe reglementen doorgaans wel bedoeld zijn om races aantrekkelijker te maken.
      Alleen, je kunt die intentie wel hebben, dan moet je ook heel strikt de vinger aan de pols houden of de maatregelen uitpakken zoals bedoeld.
      Daar schort het mijns inziens gigantisch aan, met als gevolg dat F1 een beetje als een kip zonder kop in een richting rommelt die bijna niemand wil.

      Voorbeeld: drie jaar geleden vaardigde men richtlijnen uit voor de achtervleugel om minder vuile lucht op te werpen (teneinde het achtervolgen makkelijker te maken). Maar gaandeweg werd daar toch weer aan gemorreld en vonden ontwerpers alternatieve oplossingen waardoor het volgen toch weer lastiger werd. En de FIA stond erbij en keek ernaar.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 13:13
  • Smock

    Posts: 300

    O jee, zure Max Verstappen fans reacties incoming.

    • + 9
    • 13 feb 2026 - 10:14
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Je begint zelf met de eerste polariserende opmerking. Wat vind je daar nu zelf van?

      • + 31
      • 13 feb 2026 - 10:20
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Het is overigens best triest als je het nodig vindt om dit soort provocerende opmerkingen maken.

      • + 10
      • 13 feb 2026 - 10:21
    • Smock

      Posts: 300

      Best wel een beetje nodig op dit forum en eigenlijk wel heel lekker om te doen, bedankt voor jouw reactie!

      • + 6
      • 13 feb 2026 - 10:22
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Kun je mij uitleggen waarom je dat nodig vindt? Ik vind het wel een interessante opmerking, dus ben benieuwd.

      • + 4
      • 13 feb 2026 - 10:23
    • Smock

      Posts: 300

      Omdat ik mij dood irriteer aan alle kortzichtige opmerkingen richting andere coureurs als die een keer wat zeggen. Of ga je die reacties ook allemaal langs om die mensen de reacties te laten nuanceren of te herzien? De mensen die denken dat de F1 om Max draait, dat Max de enige factor is die de F1 nu interessant maakt, dat de F1 dood is zonder Max, dat de andere coureurs allemaal pannenkoeken zijn, kan wel ff doorgaan, maar mijn irritatie is er nu even uit! :D

      • + 9
      • 13 feb 2026 - 10:28
    • snailer

      Posts: 31.809

      Persoonlijk vind ik dat al die negativiteit moet worden gesmocked.

      • + 2
      • 13 feb 2026 - 10:29
    • Smock

      Posts: 300

      Wel bedankt voor jouw objectiviteit Wickie, vond het niet lief dat je het gelijk triest noemde, wellicht is provocatie ook niet de beste manier om die andere mensen te irriteren, maar een goede discussie kun je er ook niet mee aangaan.

      • + 4
      • 13 feb 2026 - 10:32
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Mij valt vooral op, Smock, dat het niet alleen de Max fans zijn die dit doen op dit forum, maar net zo goed ook de fans van andere coureurs. Ik vind het dan selectief om alleen naar de Max fans te wijzen.

      Verder eens met snailer. Dit soort dingen leidt af van de inhoudelijke discussies en dat is juist het fijne aan een forum of reactie gedeelte. Dat je inhoudelijk kunt leren van elkaar. Maar goed, dat is mijn mening.

      Ik kan in het ene draadje het compleet met iemand oneens zijn en zelfs er van alles over denken, maar in een ander draadje kan ik diezelfde persoon perfect gelijk geven of steunen in een analyse of whatever als het maar steeds om de inhoud gaat.

      Kampen uitspelen tegen elkaar is nergens voor nodig en is zelfs kinderachtig in mijn opinie.

      • + 11
      • 13 feb 2026 - 10:34
    • snailer

      Posts: 31.809

      Elke vorm van negativiteit is geen discussie waard. Niet als het op het niveau is in dit draadje. Ik ban dat uit mijn leven.

      Mijn tip is om prive alleen om te gaan met mensen die positief in het leven staan. Daar wordt je leven kwalitatief een stuk beter van.

      Denk in oplossingen. Niet in gezeur.

      • + 5
      • 13 feb 2026 - 10:36
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      "maar een goede discussie kun je er ook niet mee aangaan."

      Dat geldt voor meerdere kampen hier, zoals ik al aangaf. Dus dan moet je ook zo eerlijk zijn en hetzelfde vinden van de andere kampen.

      • + 2
      • 13 feb 2026 - 10:36
    • Maximo

      Posts: 9.779

      @WickieDeViking

      Mij valt op dat jij pas net op dit forum zit en om de haverklap in discussie beland met anderen.

      Misschien jezelf eens een spiegel voorhouden en niet iedereen de maat nemen met wat jij als jouw standaard vindt of zo gevoelig reageren op grapjes die jij niet leuk vindt of niet begrijpt.

      Ontspan een een beetje kerel!

      • + 6
      • 13 feb 2026 - 11:22
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Maximo, een forum is juist om te discussiëren, dus dat ik in discussies beland lijkt me evident. Ik reageer soms fel, omdat ik discussies inhoudelijk belangrijk vind en dingen niet ongecontroleerd voorbij wil laten gaan. Dat betekent niet dat ik niet kan ontspannen of grapjes niet waardeer. Het gaat erom dat ik verschil maak tussen inhoud en luchtigheid. Ik blijf dus trouw aan mijn manier van bijdragen.

      • + 2
      • 13 feb 2026 - 11:30
    • f(1)orum

      Posts: 9.511

      Ik denk dat @Wickie iemand van deze sait is die er even bijklust; een soort stiekeme moderator? ;-)

      • + 3
      • 13 feb 2026 - 11:31
    • Maximo

      Posts: 9.779

      Hij claimt anti-polariserend te zijn, maar doet eigenlijk het tegenover gestelde.

      Ik vind 'm een vervelende moraalridder.

      • + 2
      • 13 feb 2026 - 11:45
    • Maximo

      Posts: 9.779

      Deze reactie "Je begint zelf met de eerste polariserende opmerking. Wat vind je daar nu zelf van?" op een grapje van Smack.

      Het is enorm badinerend en belerend.

      • + 2
      • 13 feb 2026 - 11:47
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Ah, dat is typisch. Je beoordeelt mijn toon en intentie op een manier die emotie oproept (vervelende moraalridder), maar dat is vooral een persoonlijke interpretatie van mijn bijdrage en geen inhoudelijk argument.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 11:48
    • Maximo

      Posts: 9.779

      Wickie, je hebt 300 plus keer wat gepost en meer dan helft is het om anderen de maat te nemen.

      JIJ bent een grote polariserende factor hier.

      • + 4
      • 13 feb 2026 - 11:52
    • Maximo

      Posts: 9.779

      Het is heel makkelijk, zou jij tegen je vrienden als die een grapje maken die misschien wat flauw of een beetje misplaatst is ook zeggen "Je begint zelf met de eerste polariserende opmerking. Wat vind je daar nu zelf van?"

      Ik denk van niet want dan ben je niet lang vrienden meer.

      • + 2
      • 13 feb 2026 - 11:54
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Voor de duidelijkheid, Maximo: Smock zei zelf dat zijn opmerking nodig was op dit forum, dus het was geen grapje. Mijn reactie was puur inhoudelijk, punt.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 11:55
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Wat je suggereert over vrienden, Maximo, doet niet ter zake. Hier gaat het om een discussie op een forum, niet om privévriendschappen.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 11:57
    • f(1)orum

      Posts: 9.511

      Laten we hier niet iets onder 'Wickie's neus' wrijven ;-)

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 11:58
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      En waarom zou ik een polariserende factor zijn? Retorische vraag.

      Ik reageer inhoudelijk en probeer discussies serieus te voeren. Dat sommige mensen dat anders ervaren, zegt meer over hun interpretatie dan over mijn intentie.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 11:58
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Laten we de discussie inhoudelijk houden en niet persoonlijk maken, Maximo. Dat is waar het forum om draait. ;)

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 12:00
    • Pieterzji

      Posts: 992

      Helemaal niet zuur. Maar als het bochtenwerk opgeofferd wordt omdat je de batterij moet opladen zodat je sneller gaat op het rechte stuk, dan is elektrisch vermogen en dat managen noodzakelijk om snelheid op het rechte stuk te krijgen. als je goed hebt geluisterd naar het commentaar over zijn resultaat van afgelopen woensdag zegt ook mercedes, dat, ondanks dat zij de betere motor hebben, Verstappen het recoverysysteem beter weet te gebruiken en andere teams het nakijken geeft. Hij zegt ook, dat hij dan misschien de titel kan winnen, maar dit soort van racen, in een veredelde formule E auto, hem geen plezier oplevert.
      En ons als kijkers, moet je nog maar afwachten.
      En Norris, die met een auto met meer vermogen het kampioenschap cado kreeg van Piastri, moet nog maar zien of de auto, die nu complexer is, nog wel zo overtuigend onder controle kan krijgen

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 12:29
  • Need5Speed

    Posts: 3.528

    Tja, je krijgt veel geld, mag de wereld rondreizen en veel plezier maken. En dan moet je maar voor lief nemen dat je ook nog wat rondjes moet doen in een wagen die ruk aanvoelt.

    Beetje aparte kijk op de zaak. Verstappen zit er niet in voor het geld of lol trappen in het buitenland.
    Als de coureurs geen plezier beleven aan het racen, als het niet meer op het scherpst van de snede gaat maar een zorgvuldige balans wordt van sparen en energie verdelen, hoe lang blijft het publiek het dan nog interessant vinden? Als het publiek weg loopt blijft er vanzelf geen geld meer over voor dikke salarissen en lol in het buitenland.

    • + 8
    • 13 feb 2026 - 10:15
    • Smock

      Posts: 300

      "Niet meer op het scnerpst van de snede gaat...". Jawel, alleen op een andere manier en dat is al een tijdje zo. Bandenmanagement, brandstofmanagement, er is altijd wel iets waardoor het nooit maximaal voluit racen is. Verandering is moeilijk voor sommigen, maar dan kun je beter geen F1 kijken, want daarvan weet je dat het altijd zal blijven innoveren.

      • + 3
      • 13 feb 2026 - 10:20
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Jammer van je onnodige provocerende opmerking hierboven, Smock, maar in deze analyse ben ik het wel met je eens. Het is altijd zo geweest, de sport groeit gewoon mee met de ontwikkelingen.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 10:22
    • Need5Speed

      Posts: 3.528

      Verandering is vooral moeilijk als het de ziel van de sport onderuit haalt.
      Ook energiemanagement kan je op absoluut wereldniveau beoefenen maar als je je niet voor kan stellen dat coureurs daar niet op zitten te wachten houdt alles op.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 10:31
    • The Wolf

      Posts: 82

      het is ook een evolutie, een hele grand prix afstand voluit dat is nooit geweest nee. Maar in verhouding was het vroeger wel meer voluit dan nu. Management hebben ze met deze F1 wel weer naar een nieuw level getild

      • + 2
      • 13 feb 2026 - 10:35
    • NicoS

      Posts: 20.107

      Lando zit in een heel andere fase van z’n carrière dan Max, denk dat dat meespeelt.
      Max wil racen, de rest boeit hem maar zeer weinig, of vind hij zelfs verschrikkelijk. Hij heeft z’n doelen al bereikt, en rijdt nog zolang hij het leuk vindt. Is al een tijdje bezig met andere zaken in het racen voor na de F1. Max heeft aangegeven zeker niet tot z’n veertigste in de F1 te rijden. Max wil ook nog lol trappen, en plezier maken, maar het maakt hem niet uit in wat voor auto. Hij rijdt net zo lief in een GT3, of misschien nog wel liever dan in een F1 auto. Voor hem is dat puur racen, en daar voelt hij zich het meest happy.
      Lando zit in een fase waar alles eigenlijk nog voor hem gaat beginnen, hij zal waarschijnlijk wel tot z’n veertigste door willen gaan, en geniet op een andere manier van de sport.
      Kortom, beide staan op een een hele andere manier in de sport.

      • + 7
      • 13 feb 2026 - 10:36
    • WickieDeViking

      Posts: 345

      Daar kan ik me ook wel in vinden, NicoS.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 10:37
    • HermanInDeZon

      Posts: 626

      in verhouding was je personenwagen vroeger ook veel meer op prestatie en veel minder op zuinigheid gebouwd dus logisch dat de sport ook zo evolueert

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 10:37
    • Need5Speed

      Posts: 3.528

      We weten pas echt hoe het uitpakt als we er een paar races mee gezien hebben. Misschien valt het mee. In sporten als wielrennen en schaatsen moeten de sporters hun krachten ook reguleren, als je op e 10 km voluit gaat loop je snel stuk.

      Ik denk wel dat Monaco een heel vervelende race gaat worden met deze auto's, maar ook dat moeten we afwachten.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 10:41
    • Q3FI

      Posts: 812

      @ The Wolf: daar zit je ernaast. In de tijd dat er nog getankt werd tijdens pitstops presteerde Michael Schumacher het ooit om op Magny Cours VIER stops te maken, ertussendoor alleen maar kwalificatieronden rijdend, omdat dat de snelste manier naar de finish was. De hele race voluit, een van de allerbeste prestaties die ik ooit van een coureur heb gezien.

      • + 2
      • 13 feb 2026 - 10:49
    • mario

      Posts: 15.152

      @Need5Speed: "Ik denk wel dat Monaco een heel vervelende race gaat worden met deze auto's, maar ook dat moeten we afwachten."

      Waarom denk dat?? De auto's van nu zijn weer wat korter en smaller dan de slagschepen hiervoor... In dat opzicht zou inhalen makkelijker moeten worden in Monaco... Genoeg bochten om met remmen je accu's weer op te laden... Ik zie eigenlijk misschien wel een verbetering in Monaco...
      Maar goed, zoals jij ook al zei, we zullen het moeten afwachten...

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 11:04
    • Need5Speed

      Posts: 3.528

      Ik denk dat het met deze auto's makkelijk is om te voorkomen dat iemand er voorbij komt door altijd voluit te gaan waar je zou kunnen inhalen en enorm energie te sparen waar dat niet kan, en dat is in Monaco het grootste deel van het circuit, vandaar.
      Ze zijn wel iets smaller en korter maar zoveel maakt dat niet uit.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 11:37
    • Need5Speed

      Posts: 3.528

      Plus, de active aero zorgt voor vuile lucht in de bochten en weinig drag op de rechte stukken, dus ook minder effect van slipstream. Maar al met al is er zoveel veranderd dat je niets met zekerheid kan zeggen.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 11:41
    • Pieterzji

      Posts: 992

      en als er nou iemand is die niet naar geld hoeft te kijken, is het Norris wel. Z'n vader is miljardair. Dus, als hij wil reizen en plezier maken, kan hij dat ook doen zonder F1. Verstappen geeft nog aan dat hij ook een morele verplichting heeft, ten opzichte van het team. Zij hebben zo veel moeite gedaan om een goeie auto te maken, dan hij niet anders wil dan de titel ook voor hun te winnen. Hij klaagt over het regelement, niets anders.
      zoals een podcaster al aangaf, als hij en Hamilton weg zijn (cameron cc) dan blijft er niet veel over om naar te kijken. Zeker nu ook honda de bal ook laat vallen.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 12:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.448

    Nou, Lando hoeft zich hier in Nederland ook niet meer te tonen, of het moet incognito zijn.
    Wordt het bekend waar hij zich ophoudt zullen vele, zeer vele leden van de horde hem op staan te wachten met het nodige houten slagwerk.

    • + 2
    • 13 feb 2026 - 10:22
  • mordor

    Posts: 2.118

    Verschil tussen Racer - pur sang, en een papaya trekpop met een olympisch gedachten goed

    • + 6
    • 13 feb 2026 - 10:24
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.111

      Inderdaad. Verstappen komt om te racen en te winnen. Blijkbaar vind Lando meedoen belangrijker dan winnen. Noem ik niet echt een topsporter.

      • + 3
      • 13 feb 2026 - 10:29
    • F1jos

      Posts: 5.011

      Lando komt met politieke geneuzel uitspraken en Max daarentegen is zichzelf gebleven.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 11:30
  • snailer

    Posts: 31.809

    Het is een beetje een non-opmerking. Als er 1 rijder is die heel veel professionele activiteiten naast F1 heeft, dan is het Verstappen.
    Uiteraard samen met Hamilton.

    Verstappen heeft F1 niet meer nodig. Maar hij heeft ook een contract. En ik denk zo dat hij dat contract wel uit zal gaan dienen.

    • + 2
    • 13 feb 2026 - 10:27
    • HermanInDeZon

      Posts: 626

      en laat ons er niet flauw over doen, F1 laat hem ook toe er een redelijk royale levensstijl aan over te houden die hij met geen enkele van zijn andere professionele activiteiten ooit had kunnen bereiken

      Het is hem 100% gegund maar Norris heeft natuurlijk wel gewoon gelijk dat ze er mooi betaald voor worden iets wat in andere categoriën veel minder het geval is

      • + 5
      • 13 feb 2026 - 10:31
    • SennaS

      Posts: 11.433

      Precies,
      De jonge garde die nog in het begin van hun carrière zitten of de mindere goden zijn louter positief.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 10:38
    • snailer

      Posts: 31.809

      Dat is meer dan terecht. Eigenlijk krijgt hij ver onderbetaald. Als je elke keer dat een persoon van hem geniet hem 0.01 cent geeft, dan zou hij nu de rijkste man van de wereld zijn. Sterker nog. Er zou niet voldoende geld zijn.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 11:44
    • Snork

      Posts: 22.361

      Dat Max bakken met geld verdient doet er helemaal niet toe. Max reageert vanuit zijn passie voor racen, als coureur. En dan mag hij dit gewoon vinden en zeggen.
      Dat Lando het argument van inkomsten erbij haalt vind ik zelfs vreemd. Daar gaat het bij Max niet om. Hij geeft zijn mening als coureur, niet als zeer goedbetaalde werknemer van RBR.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 12:57
  • The Wolf

    Posts: 82

    Leuk of niet leuk, dat is nogal subjectief natuurlijk. Feitelijk heeft Norris een punt, Max kan gewoon iets anders gaan doen als het hem niet meer bevalt. En zo ook deze jongen, die geen gelegenheid onbenut laat om deze F1 af te zeiken, ook ik kan wat anders gaan doen dan F1 volgen. En dat geldt ook voor de rest hier. Iedereen kan wat anders gaan doen.
    Maar..where is the fun in that? Ik blijf gewoon kijken én het de grond in boren. Gewoon omdat het kan.

    • + 4
    • 13 feb 2026 - 10:27
  • StevenQ

    Posts: 10.192

    Norris heeft nog steeds geen mediatraining gehad en blijft onhandige dingen zeggen over iemand die zijn vriend zou moeten zijn

    • + 4
    • 13 feb 2026 - 10:33
  • SennaS

    Posts: 11.433

    De 1 kraakt de f1 af en de anders prijst het (voor de buhne) en als regerend wk hoort het ook zo te zijn, ondanks wat he ervan vindt.
    De f1 ontwikkelingen zijn niet nieuw en alleen van deze tijd. Zolang het de koningsklasse blijft gaan mensen het volgen en met name voor de innovaties

    • + 2
    • 13 feb 2026 - 10:36
  • Mr Marly

    Posts: 7.958

    Wie het met wie eens is zullen we ongetwijfeld allemaal wel kunnen invullen. Wat beide zeggen snijdt hout en wie er gelijk heeft maakt eigenlijk niet uit. Het ergste is dat de FIA amper luistert naar de wensen van de coureurs en de oren enkel laten hangen naar de fabrikanten terwijl er wel telkens wordt geroepen dat de coureurs de gladiatoren zijn. Het gaat dus mis bij het opstellen van de regels.
    Wat ik persoonlijk van vind wacht ik af tot de eerste paar races. De wagens vind ik er in ieder geval mooier uitzien en de boost ipv drs lijkt mij een vooruitgang, of de wagens op een ronde een paar seconden langzamer zijn maakt voor mij qua beleving niet uit dat is met het blote oog amper te zien.

    • + 3
    • 13 feb 2026 - 10:37
    • NicoS

      Posts: 20.107

      Hier kan ik mij wel in vinden. Als fans kijken wij natuurlijk heel anders naar de sport dan de coureurs.
      Wij zien die auto’s over het circuit rijden, en hopen op mooie races, maar hoe een coureur zich voelt in de auto weten wij natuurlijk niet. Als coureur kan ik mij voorstellen dat je altijd zo hard mogelijk wilt rijden, dat is uiteindelijk de essentie van het racen. Als de essentie van het racen steeds meer naar het “managen” doorslaat, kan ik mij voorstellen dat dat voor een coureur steeds minder natuurlijk aanvoelt. Er moet wel een bepaalde balans in zitten, en niet teveel doorslaan naar het managen. Laten we als fans hopen dat het niet doorslaat, en dat racen nog steeds de boventoon voert. Ik ben zelf van mening dat de F1 moet oppassen de essentie van de sport niet gaat verliezen…….de eerste tekenen dat het doorslaat beginnen zich wel aan te dienen…..

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 10:58
    • snailer

      Posts: 31.809

      Er is helemaal geen gelijk. Net als Hamilton eerder ventileert hij zijn mening over de auto. En dan heeft Norris daar ook wat van te zeggen.

      Op een vraag zal Verstappen eerlijk antwoord geven. Ook Hamilton doet dat. Of ze zwijgen. Verstappen en Hamilton zwijgen als ze iets echt niet willen zeggen.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 11:46
  • Pietje Bell

    Posts: 33.130

    Max staat erom bekend dat hij heel snel in de langzame en middel langzame bochten is,
    doordat hij precies weet wanneer hij moet remmen om zoveel mogelijk snelheid door
    de bocht mee te nemen en daarnaast de juiste snelste lijn in die bocht te rijden.
    Dat heet racen.
    Dat kan dus niet meer.

    NU: Max: "Dit slaat toch helemaal nergens op? Dus in bepaalde bochten moet je iets
    langzamer gaan om dan meer energie terug te winnen voor het rechte stuk.
    Ja, sorry, maar dat hoort thuis in de Formule E. Het is gewoon niet natuurlijk hoe je een kwalificatie bijvoorbeeld benadert. Formule 1 moet gewoon gaan om zo snel mogelijk en zo hard mogelijk te rijden."

    Dat is kennelijk iets dat Lando niet begrijpt. Max is een racer in hart en nieren en Lando is een gelegenheidsracer die zijn rondjes draait en daar heel veel geld mee verdient.

    Lando heeft veel meer gezegd:

    "Het was erg leuk", vertelt Norris tegenover de verzamelde pers. "Ik heb er echt van genoten. Als hij wil stoppen, kan hij gewoon stoppen. Het is simpelweg zo dat de F1 steeds verandert. Soms rijdt het beter, soms minder goed. We krijgen een belachelijk bedrag uitbetaald om te rijden, dus uiteindelijk kun je echt niet klagen."

    "Elke coureur kan iets anders gaan doen. Hij hoeft hier niet per se te zijn. Het is een uitdaging, maar een leuke uitdaging. Voor de engineers en de coureurs is het anders: je moet op een andere manier rijden, dingen anders begrijpen en anders managen."

    "Maar ik mag nog steeds auto’s besturen, de wereld rondreizen en veel plezier hebben. Dus nee, niets om over te klagen."

    "Ik verwacht niet dat het Max geen ene 'reet' uitmaakt. Hij gaat proberen te winnen, Max zal nooit niet zijn best doen. Misschien glimlacht hij gewoon wat minder, dat zou kunnen."

    "Het voelt zeker niet zo snel als de afgelopen jaren, en de wegligging is ook niet perfect. Er zijn dingen die beter kunnen, maar als dit de Formule 1-auto was waarmee Max begon, zou hij waarschijnlijk zeggen dat hij geweldig is vergeleken met oudere auto’s. Het voelt misschien niet zo mooi en elegant om te rijden, maar het is nog steeds prima."

    "Het is nog vroeg in het seizoen, het is nog vroeg in een reglement dat iets langzamer zou moeten zijn. Maar als je vooruit kijkt naar het einde van dit jaar en naar volgend jaar, gaan we al veel sneller. Iedereen kan zijn eigen mening vormen en beslissen wat hij wil vinden of doen. Niemand zou daarover moeten klagen of boos over moeten zijn. Elke coureur heeft zijn eigen mening. Hij vindt het misschien niet leuk, ik wel."


    Wat Lando niet begrijpt is dat je altijd op cruciale punten snelheid moet minderen om de accu op te laden om de ronde fatsoenlijk uit te kunnen rijden. Snel door de bochten is verleden tijd. Dat schijnt hij niet erg te vinden. Dat is het verschil tussen een echte racer zoals Fernando, Lewis en Max om er maar een paar te noemen.
    Lando kan beter in de FE gaan rijden, want daar kan hij ook auto's besturen, veel lol hebben en de hele wereld over reizen.

    • + 5
    • 13 feb 2026 - 10:42
    • HermanInDeZon

      Posts: 626

      Max is een racer in hart en nieren en Lando is een gelegenheidsracer die zijn rondjes draait en daar heel veel geld mee verdient.

      En wie ben jij om daarover te oordelen?

      Die gast heeft ook gewoon net zoals alle andere F1 rijders gigantisch veel opgeofferd om te bereiken wat hij bereikt heeft.

      En dan ga jij hem een "gelegenheidsracer" noemen? Wat een arrogantie man ...

      • + 4
      • 13 feb 2026 - 10:48
    • Pietje Bell

      Posts: 33.130

      Bedankt voor het compliment aan het eind van een anti-Mx fan.

      Met gelegenheidscoureur bedoel ik iemand die het niet uitmaakt welke regels er zijn zolang hij zijn rondjes maar kan rijden en als hij door die regels niet zo snel kan rijden, nou, so be it.

      Als ik me ergens aan erger tijdens het rijden in een auto is het dat de wagen niet doet wat ik wil als ik het gaspedaal indruk. De wagen moet daarop reageren. Dat is hetzelfde als snel door een bocht willen gaan, maar dat mag niet want je moet afremmen om eerst de accu op te laden. Een lachertje voor een F1 wagen en de persoon die daar mee moet racen.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 11:12
    • HermanInDeZon

      Posts: 626

      "Bedankt voor het compliment aan het eind van een anti-Mx fan."

      En we blijven oordelen :)


      "Met gelegenheidscoureur bedoel ik iemand die het niet uitmaakt welke regels er zijn zolang hij zijn rondjes maar kan rijden"

      Waarom is Max dan niet gestopt eind 2025 als hij geen "gelegenheidscoureur" is?
      Hij wist van de simulator heus al tijden dat het dit zou worden hoor.
      Zit dit ook al jaren te verkondigen

      • + 3
      • 13 feb 2026 - 11:16
    • snailer

      Posts: 31.809

      Ik pak even het contract er bij.... Enig idee wat een rechter er van zou vinden?

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 11:49
    • HermanInDeZon

      Posts: 626

      @snailer hoe bedoel je? Dat Max contractueel verplicht is om in 2026 te rijden?

      Alsof er geen precedenten zijn waar rijders hun contract niet hebben uitgediend in de F1? Zelden tot nooit een verhaal gehoord van een rijder die gestopt is "omdat hij nog een lopend contract had" ( ... uit het hoofd eentje -> Hill die niet halverwege het jaar stopte bij Jordan in zijn laatste jaar)

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 11:53
    • snailer

      Posts: 31.809

      Overigens leeft ook Norris voor het racen. Hij was dat een beetje vergeten begin 2025 en mogelijk iets eerder. Hij had het bijvoorbeeld over 'niet alles opzij zetten voor F1'
      Dat was ook te zien tussen races. Norris ging golfen begin dit jaar. Of was bezig met mode. Piastri zat die periodes in de fabriek te werken.
      Maar die mentaliteit veranderde bij Norris. De trigger was Zandvoort. Hij stak het mes tussen de tanden. Zowel naast als op de baan.

      Wat ik verwacht is dat Norris dit hele interview van Verstappen niet heeft gehoord en dat hij reageerde op een vraag waar de interviewer die hem voorhield dat Verstappen de auto heeft afgekraakt.

      Als ik zo de quotes van pietje lees, dan denk ik gewoon dat Norris het met Verstappen eens is.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 11:55
    • snailer

      Posts: 31.809

      Er zijn clausules geweest, maar Verstappen kon ze niet lichten. Daarom zit hij nu nog bij RBR en niet bij Mercedes.
      Zo simpel is het. Het lijkt er wel op dat er sinds vorige zomer een nieuw contract is, want plotseling mag hij wel meedoen aan GT races. Het is wat speculatie natuurlijk. Maar sommige gebeurtenissen volgen zich te toevallig op elkaar op.

      Om ze even kort te benoemen:
      - Spanje. Na die race was Verstappen enorm teleurgesteld in RBR. 1 van zijn weinige slechte punten kwam ook in de race naar boven. Hij kreeg een rode waas en we weten ongeveer hoe de race verliep. Uiteraard een terechte staf die race. Zowaar eens terecht.
      - De rode waas kwam na zeer veel teleurstellende gebeurtenissen. Verslechterende updates, missers in de strategie, teamfouten. Het bleef maar doorgaan. Tot slot vertelde Horner ook nog eens dat ze overwogen om te stoppen met de auto van 2025 en zich zouden concentreren op 2026.
      - Na de race in Spanje vertelde hij dat hij voorlopig niet naar de fabriek zou gaan. Ze zoeken het maar uit.
      - Een week later begonnen de geruchten weer. Verstappen zou weer praten met Wolff.
      - Dat rommelde aan tot men in 1 week bekend maakte dat Horner aan de kant was gezet en dat Verstappen bij RBR zou blijven. Maar tussen Spanje en die twee gebeurtenissen zat heel wat tijd.
      Zoals iedereen ook weet had Verstappen in zijn contract staan dat als bepaalde persoonen weg zouden gaan hij zijn contract kon ontbinden. Horner.... Die heeft er in gestaan naar mijn mening. En men had al langer het plan hem aan de kant te zetten, maar Verstappen hield het tegen. Ook hield voor zeker RBR de overstap tegen naar Mercedes. Daar hoeven wij niet aan te twijfelen.
      En plots werd werd Horner wel ontslagen, bleef Verstappen en een week of twee later ging broer Franz Herman GT3 rijden op de ring.

      De gebeurtenissen zijn te toevallig. Er is nog een gerucht dat hint op een nieuw contract. Mij staat bij dat Verstappen een hele berg geld verdiende per jaar als basis salaris. Omgerekend iets van ruim 55 miljoen.
      De huidige sites melden echter dat hij dit jaar 70 miljoen opstrijkt als basissalaris.

      Het is voor een groot deel hypothese van mijn kant. Ik ga er verder niet over discussieren omdat wij allemaal niet weten hoe het echt zit. Maar 1 ding is zeker. Verstappen zit vast aan RBR en ze lieten hem niet gaan.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 12:12
  • monzaron

    Posts: 753

    Ach, daar is ie dan, de positieve huidige wereldkampioen 🤣🤣🤣

    • + 1
    • 13 feb 2026 - 10:58
  • racepace1

    Posts: 622

    Maar Max heeft uiteindelijk wel gelijk!
    Als Norris dat heeft gezegd dan zegt dat genoeg over het racebloed wat in een coureur stroomt, racen moet hard gaan en geen polonaise zijn op het racecircuit en sparen (wat helaas al gebeurde door brandstof restricties) F1 is opgericht om hard te rijden en auto's en coureurs tot de max te pushen! Innovatie in de auto industrie valt of staat niet door de F1. Die periode is voorbij, de autofabrikanten hebben genoeg ingenieurs in dienst. Je zou eerder verwachten dat deze auto managen trend zich juist meer zou voordoen in raceklassen waar de auto's dichterbij de straat auto's staan, maar ik zie er bijv weinig in terug in de rallysport (gelukkig) er is al een aparte klasse voor stroom racen is dat niet genoeg? maak anders een aparte hybride klasse maar laat F1 met rust en schotel ons de racemonsters voor die F1 waardig zijn! dat willen de (echte coureurs) en wij als fans ook toch?

    • + 3
    • 13 feb 2026 - 11:00
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.448

    Zijn er meer leden die problemen hebben met het laden van de sait?

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 11:10
    • f(1)orum

      Posts: 9.511

      Ik denk eerder dat jouw filter zo verstopt zit dat er bijna niks meer doorkomt?

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 11:20
    • StevenQ

      Posts: 10.192

      Gisteren wel

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 12:04
    • Pietje Bell

      Posts: 33.130

      Ja, gisteren hier ook. Gisteravond later was het over.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 12:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.448

      Bij mij nog steeds...

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 13:08
  • Jermaine

    Posts: 7.148

    Zet m op zijn plek? alles behalve

    • + 1
    • 13 feb 2026 - 11:15
    • Ferrari412T1

      Posts: 466

      Norris was volgens mij vroeger het lieverdje in de klas. Durft nergens commentaar op te hebben. Elke pure racer zou een hekel hebben aan een auto die je niet flat-out kunt rijden.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 13:01
  • Ferrari412T1

    Posts: 466

    Max moet gewoon na dit seizoen vertrekken uit de F1 en lekker 24h races gaan doen. Hij hoeft zich niet meer te bewijzen in de F1.

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 11:27

show sidebar