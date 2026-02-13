Max Verstappen zorgde gisteren voor flinke ophef in Bahrein. De Nederlandse Red Bull-coureur is niet te spreken over de nieuwe Formule 1-regels, en stelde dat het aanvoelde als de Formule E op steroïden. Volgens Lando Norris is het veel leuker dan Verstappen doet blijken, en hij kan het niet laten om een sneertje uit te delen.

Verstappen en zijn concullega's hebben nu anderhalve week kunnen rijden met de nieuwe generatie Formule 1-wagens. De regels zijn volledig over de kop gegaan, en het was de vraag hoe deze veranderingen zouden aanvoelen voor de coureurs. De reacties zijn wisselend, en vooral Verstappen is extreem kritisch op de nieuwe wagens, waar de focus ook meer ligt op het managen van de energie.

Verstappen hoefde gisteren niet te rijden, maar meldde zich wel op een mediasessie. Daar spuwde hij vuur en vergeleek hij de nieuwe Formule 1-wagens met de auto's uit de Formule E. Hij haalde keihard uit, en het leek hem niets uit te maken wat andere mensen hiervan denken. Verstappen twijfelde ook openlijk aan zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport.

Hoe kijkt Norris naar de kritiek?

McLaren-coureur Lando Norris kan zich niet vinden in de kritiek van Verstappen. De Britse regerend wereldkampioen haalde zijn schouders op toen hij sprak met de internationale media: "Het was heel erg leuk! Ik heb er echt van genoten. Als Max wil stoppen, dan kan hij gewoon stoppen. Hij is gewoon zo dat de Formule 1 steeds verandert. Soms rijdt het beter, soms weer wat minder goed. We krijgen belachelijk veel geld om te rijden, dus je kunt niet echt klagen."

'Je mag iets anders gaan doen'

Norris is hard, en stelt dat hij niets kan met de klachten van Verstappen: "Elke coureur kan gewoon iets anders gaan doen. Hij hoeft hier niet per se te zijn. Het is een uitdaging, maar wel een leuke uitdaging. Voor de engineers en de coureurs is het anders: je moet op een andere manier rijden, dingen anders begrijpen en managen."

"Maar ik mag nog steeds snelle auto's besturen, de wereld rondreizen en veel plezier maken. Ik heb dus niet te klagen."