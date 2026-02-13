Lewis Hamilton is erg tevreden over de nieuwe reglementen die dit jaar van kracht gaan en eindigde de shakedown van Barcelona uiteindelijk als snelste. Toch zegt dat nog helemaal niets, aldus oud-coureur Juan Pablo Montoya.

Lewis Hamilton beleefde in zijn allereerste Ferrari-seizoen niet het jaar waar hij zo op gehoopt had. De zevenvoudig wereldkampioen wist het gehele seizoen lang geen podium te behalen, wat de allereerste keer is in de negentien jaar dat de Brit een F1-coureur is.

Montoya is benieuwd naar Hamilton

Montoya vertelt Vision4Sport over de gloednieuwe veranderingen die Ferrari rondom Hamilton heeft doorgevoerd: "Voor mij is het meest interessante aan het hele Ferrari-verhaal wat ze aan de kant van Lewis Hamilton hebben veranderd. Er wordt veel gesproken over het feit dat ze van ingenieurs zijn veranderd."

"Ze hebben een betere groep mensen nodig die voor Lewis werken. Persoonlijk denk ik dat Lewis een zeer ervaren groep nodig had om zijn ervaring te benutten. Je kunt iemand als Lewis niet met mensen omringen die niet op zijn niveau zitten, als je het maximale uit hem wilt halen", zo laat Montoya weten.

Hamilton moet geholpen worden

Montoya weet een ding en dat is dat de zevenvoudig wereldkampioen hulp nodig heeft van de Scuderia. "Je moet hem ondersteunen." Of Hamilton heel sterk uit de verf gaat komen dit seizoen is nog niet zeker volgens Montoya. "Prestaties? Ik weet het niet. Dat is moeilijk te zeggen."

"Je hoeft niet de snelste te zijn tijdens de test, je hoeft geen snelheid te tonen, tenzij je iets wilt verbergen. Kijk naar Mercedes. Ze zaten altijd dicht bij elkaar, maar ze lagen nooit aan kop. Toch heeft iedereen het erover dat zij de beste auto hebben. Als Ferrari hun werkwijze voor Lewis Hamilton niet verandert en geen goed team om hem heen bouwt, zie ik hem vertrekken. Als hij het gevoel heeft dat hij genoeg steun krijgt om te werken en zich te verbeteren, dan is dat iets anders."

Volgens Montoya zal Hamilton dus vertrekken als Ferrari niet verbetert: "Het is zoals met alles. Als je het gevoel hebt dat de mensen om je heen hard werken, bereid zijn om dingen voor elkaar te krijgen en offers brengen, dan zet je je ervoor in. Als je het gevoel hebt dat je tegen de stroom in werkt, dan zeg je tegen iedereen: F*ck off, en tot ziens!"