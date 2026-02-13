user icon
Oud-coureur waarschuwt Ferrari: "Hamilton vertrekt anders"

Lewis Hamilton is erg tevreden over de nieuwe reglementen die dit jaar van kracht gaan en eindigde de shakedown van Barcelona uiteindelijk als snelste. Toch zegt dat nog helemaal niets, aldus oud-coureur Juan Pablo Montoya

Lewis Hamilton beleefde in zijn allereerste Ferrari-seizoen niet het jaar waar hij zo op gehoopt had. De zevenvoudig wereldkampioen wist het gehele seizoen lang geen podium te behalen, wat de allereerste keer is in de negentien jaar dat de Brit een F1-coureur is. 

Montoya is benieuwd naar Hamilton

Montoya vertelt Vision4Sport over de gloednieuwe veranderingen die Ferrari rondom Hamilton heeft doorgevoerd: "Voor mij is het meest interessante aan het hele Ferrari-verhaal wat ze aan de kant van Lewis Hamilton hebben veranderd. Er wordt veel gesproken over het feit dat ze van ingenieurs zijn veranderd."

 "Ze hebben een betere groep mensen nodig die voor Lewis werken. Persoonlijk denk ik dat Lewis een zeer ervaren groep nodig had om zijn ervaring te benutten. Je kunt iemand als Lewis niet met mensen omringen die niet op zijn niveau zitten, als je het maximale uit hem wilt halen", zo laat Montoya weten.

Hamilton moet geholpen worden

Montoya weet een ding en dat is dat de zevenvoudig wereldkampioen hulp nodig heeft van de Scuderia. "Je moet hem ondersteunen." Of Hamilton heel sterk uit de verf gaat komen dit seizoen is nog niet zeker volgens Montoya. "Prestaties? Ik weet het niet. Dat is moeilijk te zeggen." 

"Je hoeft niet de snelste te zijn tijdens de test, je hoeft geen snelheid te tonen, tenzij je iets wilt verbergen. Kijk naar Mercedes. Ze zaten altijd dicht bij elkaar, maar ze lagen nooit aan kop. Toch heeft iedereen het erover dat zij de beste auto hebben. Als Ferrari hun werkwijze voor Lewis Hamilton niet verandert en geen goed team om hem heen bouwt, zie ik hem vertrekken. Als hij het gevoel heeft dat hij genoeg steun krijgt om te werken en zich te verbeteren, dan is dat iets anders."

Volgens Montoya zal Hamilton dus vertrekken als Ferrari niet verbetert: "Het is zoals met alles. Als je het gevoel hebt dat de mensen om je heen hard werken, bereid zijn om dingen voor elkaar te krijgen en offers brengen, dan zet je je ervoor in. Als je het gevoel hebt dat je tegen de stroom in werkt, dan zeg je tegen iedereen: F*ck off, en tot ziens!"

Damon Hill

Posts: 19.682

Prima, Hamilton is dan al 41 en sowieso allang over zijn top heen. Duur, en bovendien inmiddels een klap minder dan Leclerc. Dan moet je sowieso gaan investeren in de toekomst, Bearmann misschien. Waarom vast blijven houden aan Hamilton? Ik zie het nut sowieso niet.

  • 6
  13 feb 2026 - 11:26
F1 Nieuws Lewis Hamilton Juan Pablo Montoya Ferrari

Reacties (10)

  • Ferrari412T1

    Posts: 466

    Hamilton is einde carriere. Hij is te laat naar Ferrari gegaan. Je kunt in die auto betere coureurs zetten dan Hamilton.

    • + 4
    13 feb 2026 - 11:25
  • Damon Hill

    Posts: 19.682

    Prima, Hamilton is dan al 41 en sowieso allang over zijn top heen. Duur, en bovendien inmiddels een klap minder dan Leclerc. Dan moet je sowieso gaan investeren in de toekomst, Bearmann misschien. Waarom vast blijven houden aan Hamilton? Ik zie het nut sowieso niet.

    • + 6
    13 feb 2026 - 11:26
    • flyingfokker

      Posts: 3.453

      Hamilton gaat dit jaar hetzelfde laten zien als wat hij de andere jaren heeft laten zien. Nog een jaartje genieten van Hamilton.....

      • + 0
      13 feb 2026 - 11:48
    • Patrace

      Posts: 6.512

      Waarom Hamilton aanhouden? Omdat je Kim Kardashian er dan gratis bij krijgt natuurlijk! :-)

      • + 2
      13 feb 2026 - 12:17
    • Pietje Bell

      Posts: 33.130

      Hahaha, @Patrace!

      • + 0
      13 feb 2026 - 12:39
    • snailer

      Posts: 31.812

      Qua passissalaris inderdaad 2de beste betaald volgens de laatste berichten de daar over gaan. Geen idee of het klopt. Maar als het pay for performance was zou hij toch wat minder moeten krijgen.

      Maar als je naar zijn carriere kijkt, dan verdiende hij jaren geleden wel zo'n salaris, alleen kreeg hij toen minder. Uiteraard ook omdat de salarissen van vooral rijders sterk onder inflatie onderhavig zijn. Je zou kunnen zeggen dat Ferrari met terugwerkende kracht compenseert.

      Ik wil graag het aan de Ferrari fans overlaten of ze graag zien dat hij vertrekt. Van mij hoeft het namelijk niet. Hamilton in slechte vorm voegt ook iets toe aan het veld.

      • + 0
      13 feb 2026 - 13:21
    • snailer

      Posts: 31.812

      basis...

      • + 0
      13 feb 2026 - 13:30
  • Regenrace

    Posts: 2.294

    Hallo zeg, dit soort berichten is toch geen nieuws? Het is meer een statement als ouwewijvensite.

    • + 0
    13 feb 2026 - 11:47
  • flyingfokker

    Posts: 3.453

    Misschien moet Hamilton iets meer zijn best gaan doen. Zolang hij aansluit achter Leclerc zit er meer dan genoeg ruimte bij Hamilton zelf.

    • + 1
    13 feb 2026 - 11:47
    • Polleken

      Posts: 988

      Misschien zien ze hem bij Ferrari ook liever vertrekken ..........

      • + 0
      13 feb 2026 - 12:14

Bekijk meer foto's

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
