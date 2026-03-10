user icon
Verstappen deelt grote Red Bull-droom

Max Verstappen is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan Red Bull. De Nederlander wordt regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij het team, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Verstappen stelt nogmaals dat hij niet wil vertrekken bij Red Bull, en dat hij een bijzondere droom heeft.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 voor Red Bulls zusterteam dat toen nog Toro Rosso heette. In 2016 stapte hij na een paar races over naar het grote Red Bull, en de rest is inmiddels geschiedenis. Verstappen veroverde in de afgelopen jaren vier wereldtitels, en beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij de Oostenrijkse renstal.

Verstappen werd vorig jaar veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hij werd gelinkt aan de teams van Mercedes en Aston Martin, maar Verstappen besloot Red Bull trouw te blijven. Het lijkt er dan ook niet op dat hij het team uit Milton Keynes de rug gaat toekeren.

Grappige situatie

Bij Red Bull is er in de afgelopen anderhalf jaar zeer veel veranderd, en daar kan Verstappen wel een beetje om grijnzen in een interview met The Times: "Eigenlijk is het een grappige situatie, want normaal gesproken is de coureur niet de stabiele situatie als het om vertrekkende mensen gaat!"

Voor Verstappen is Red Bull heel erg belangrijk: "Ik ben al lange tijd loyaal aan het team. Ze weten dat loyaliteit voor mij heel erg belangrijk is, en dat de Formule 1 niet altijd vanzelfsprekend is. Maar zo werk ik nu eenmaal."

Waarom is dit zo belangrijk voor Verstappen?

Verstappen legt uit waarom dit voor hem zo belangrijk is: "Je probeert altijd het sterkst mogelijke team om je heen te bouwen. Wanneer je veel succes hebt, is het normaal dat mensen worden weggekaapt en vertrekken naar andere teams. Zo werkt deze sport nu eenmaal."

"Voor mij is het echter belangrijk dat je binnen een team het gevoel hebt dat je jezelf kunt zijn. Op dit punt in mijn loopbaan, nadat ik al zoveel heb gewonnen, is dat bijna net zo belangrijk als ergens naartoe gaan puur vanwege de performance."

De droom van Verstappen

Verstappen wil zijn hele loopbaan voor Red Bull blijven rijden: "Dat is altijd de intentie geweest. Ik weet nog dat, toen Dietrich Mateschitz nog leefde, ik hem vertelde dat mijn droom, en ook zijn droom, was dat ik hier voor altijd zou blijven. Ik ben echt heel erg blij dat ik hem vóór zijn overlijden nog heb kunnen zeggen dat het mijn doel is om die droom waar te maken. En tot nu toe gaat dat behoorlijk goed."

El Maximo

Posts: 296

Hè lekker, vinkje... die discussie hoeven we hier dus nooit meer te voeren!

  • 2
  • 10 maa 2026 - 09:07
  El Maximo

    Posts: 296

    Hè lekker, vinkje... die discussie hoeven we hier dus nooit meer te voeren!

    • + 2
    • 10 maa 2026 - 09:07
  Starscreamer

    Posts: 1.418

    En toch is het mijn droom dat hij ooit eens voor Ferrari gaat rijden.

    • + 2
    • 10 maa 2026 - 09:10
  Pietje Bell

    Posts: 33.554

    Max heeft bij de BBC een 5 gekregen voor de afgelopen GP weekend!
    12 coureurs kregen een onvoldoende!

    Max Verstappen - 5 - Another man absolutely fuming at the new regulations.
    Looked a little off throughout practice and an uncharacteristic crash in the first part
    of qualifying left him with work to do.
    Clawed his way up through to points from 20th but couldn't pip Norris for fifth place.

    www.bbc.com/sport/(...)ticles/c8jxkdxl472o

    • + 2
    • 10 maa 2026 - 09:35
    John6

      Posts: 11.517

      Je moet eens opletten hoe snel er iets gaat veranderen, zo gaat het seizoen zeker niet eindigen, sterker nog ze zullen moeten veranderen, anders gaat het ze veel geld kosten, de mensen zullen afhaken om Mario Kart te kijken en mega bedragen te betalen om een race te bezoeken.

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 09:51
    Q3FI

      Posts: 817

      @Pietje: maar er is geen British bias hoor, écht waar niet...

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 10:25
    WickieDeViking

      Posts: 587

      Die kun je dus ook niet meer serieus nemen.

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 11:53
    snailer

      Posts: 32.126

      Ik heb wat inhaalacties gezien van Verstappen. Niet alles was met overkill aan hybride en motor power. Logisch. Hij heeft er heel wat ingehaald met een Mercedes en Ferrari motor achterin. En het was een aantal maal met geweldige acties in en rond de bochten.
      Niks hybride of rechte stukken.

      Daarbij is het echt te belachelijk voor woorden dat hem de crash werd aangerekend.

      Heb ook nog meerdere momenten in de race gezien via onboard radio op yt, dus niet alleen bij de start, waar de batterijen weigerden op te laden en droog waren. Onder andere terwijl hij achter... eh... o ja... Lindblad reed.

      Verstappen ging duidelijk het best om met deze bromfiets motor aangedreven auto ondersteund door haperende elektromotor.

      Door zijn gemopper geen 10. Maar wel een 9 wat mij betreft.

      Inderdaad is f1tv een hetze begonnen die verstappens geklaag (met nagenoeg alle andere rijders trouwens) moet overrullen.

      Verstappen is weer een de schurk omdat hij als eerste de waarheid over FE met bromfietsmotor heeft gegeven.

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 12:20
  AirJan

    Posts: 1.404

    Zo lang Red Bull flink sponsort bij zijn race activiteiten buiten de F1 om heeft hij ook geen enkele reden om te switchen. Hij kan heerlijk racen in andere klasses met goede sponsoring en Red Bull kan scoren met de beste coureur van zijn generatie in de F1, win win qua publiciteit voor Red Bull en plezier voor Verstappen.

    • + 1
    • 10 maa 2026 - 10:27
    snailer

      Posts: 32.126

      Als hij met F1 stopt, dan blijft gewoon Red Bull hem sponsoren.
      De endurance racerij heeft nu al een mega boost en iedereen daar doet er alles aan hem er verder in te zuigen.

      Met de huidige FE met bromfiets hulpmotor gaan veel sponsors vertrekken.


      Ik weet niet meer wie het zei hier, Herman in het zonnetje of De Vogel is Geland of The Wolf. Of wie weet alle drie.... (Sorry voor het slechte geheugen) ... maar die had gelijk.

      Het wordt tijd dat Verstappen uit deze jury race-klasse vertrekt. Het is een aanfluiting voor de echte racers.

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 11:15
  NicoS

    Posts: 20.249

    Max blijft gewoon bij RBR tot 2028, dat is voor mij een zekerheid.
    Daarna zal hij wel zien of hij nog steeds F0.5 wil rijden.
    Hij kan hier doen wat hij wil, die privilege heeft hij bij het team verdiend. RBR wil hem zo lang mogelijk houden, en zullen daarom niet moeilijk doen over de uitstapjes buiten de F0.5.
    Hij voelt zich helemaal thuis bij het team, dat vind hij belangrijk.
    Dat houdt Max tevreden, en kan hij evengoed z’n dromen in andere klassen waarmaken.

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 10:32

