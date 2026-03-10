Max Verstappen is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan Red Bull. De Nederlander wordt regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij het team, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Verstappen stelt nogmaals dat hij niet wil vertrekken bij Red Bull, en dat hij een bijzondere droom heeft.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 voor Red Bulls zusterteam dat toen nog Toro Rosso heette. In 2016 stapte hij na een paar races over naar het grote Red Bull, en de rest is inmiddels geschiedenis. Verstappen veroverde in de afgelopen jaren vier wereldtitels, en beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij de Oostenrijkse renstal.

Verstappen werd vorig jaar veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hij werd gelinkt aan de teams van Mercedes en Aston Martin, maar Verstappen besloot Red Bull trouw te blijven. Het lijkt er dan ook niet op dat hij het team uit Milton Keynes de rug gaat toekeren.

Grappige situatie

Bij Red Bull is er in de afgelopen anderhalf jaar zeer veel veranderd, en daar kan Verstappen wel een beetje om grijnzen in een interview met The Times: "Eigenlijk is het een grappige situatie, want normaal gesproken is de coureur niet de stabiele situatie als het om vertrekkende mensen gaat!"

Voor Verstappen is Red Bull heel erg belangrijk: "Ik ben al lange tijd loyaal aan het team. Ze weten dat loyaliteit voor mij heel erg belangrijk is, en dat de Formule 1 niet altijd vanzelfsprekend is. Maar zo werk ik nu eenmaal."

Waarom is dit zo belangrijk voor Verstappen?

Verstappen legt uit waarom dit voor hem zo belangrijk is: "Je probeert altijd het sterkst mogelijke team om je heen te bouwen. Wanneer je veel succes hebt, is het normaal dat mensen worden weggekaapt en vertrekken naar andere teams. Zo werkt deze sport nu eenmaal."

"Voor mij is het echter belangrijk dat je binnen een team het gevoel hebt dat je jezelf kunt zijn. Op dit punt in mijn loopbaan, nadat ik al zoveel heb gewonnen, is dat bijna net zo belangrijk als ergens naartoe gaan puur vanwege de performance."

De droom van Verstappen

Verstappen wil zijn hele loopbaan voor Red Bull blijven rijden: "Dat is altijd de intentie geweest. Ik weet nog dat, toen Dietrich Mateschitz nog leefde, ik hem vertelde dat mijn droom, en ook zijn droom, was dat ik hier voor altijd zou blijven. Ik ben echt heel erg blij dat ik hem vóór zijn overlijden nog heb kunnen zeggen dat het mijn doel is om die droom waar te maken. En tot nu toe gaat dat behoorlijk goed."