Isack Hadjar maakte in Australië veel indruk tijdens zijn eerste raceweekend als Red Bull-coureur. De Fransman leek Max Verstappen qua pace aardig bij te kunnen houden, en dat levert hem nu een groot compliment op. Er wordt zelfs gesteld dat hij sneller kan leren dan Verstappen deed in zijn jonge jaren.

Het zitje naast Verstappen bij Red Bull Racing geldt als één van de lastigste plekjes in de Formule 1. In de afgelopen jaren sneuvelden Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda naast Verstappen. Dit jaar mag de jonge Hadjar het proberen, en men is benieuwd of hij wél het hoofd boven water kan houden.

Tijdens zijn eerste raceweekend als Red Bull-coureur zag het er niet slecht uit. In Australië moest hij in de kwalificatie de eer voor Red Bull redden nadat Verstappen was gecrasht. Hadjar presteerde naar behoren, en kwalificeerde zich als derde. Na een goede start kreeg hij motorproblemen waardoor hij moest opgeven, maar de jonge Fransman werd na afloop wel overladen met complimenten.

Kan Hadjar het niveau van Verstappen aan?

Ook de bekende voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas was onder de indruk. In de Red Bull-podcast Talking Bull geeft de Brit aan wat hij van Hadjars prestaties vond: "Dit was de beste kwalificatieprestatie die we in een debuutweekend hebben gezien sinds Max. Dat kan alleen maar een goed teken zijn."

Volgens Nicholas is het voor Hadjar positief dat hij nu mag samenwerken met Verstappen. De Britse oud-monteur legt uit op welk gebied de twee met elkaar kunnen optrekken: "Dat Isack nu aan Max is gekoppeld, zal denk ik betekenen dat hij dit nog sneller kan leren dan dat Max deed."

'Hij moet aardiger voor zichzelf zijn'

Maar Hadjar moet wel veel gaan leren, zo stelt Nicholas. De opvallend kritische houding van Hadjar, is volgens de oud-monteur van Verstappen niet goed: "Hij zal denk ik leren dat hij iets aardiger voor zichzelf moet zijn. Je wil die winnaarsmentaliteit natuurlijk wel behouden en alle andere kwaliteiten, maar ik denk dat Max hem kan helpen om te begrijpen dat het soms ook slecht kan zijn om zo extreem streng voor jezelf te zijn."