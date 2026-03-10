user icon
icon

Hadjar maakt grote indruk: "Hij kan nog sneller leren dan Verstappen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar maakt grote indruk: "Hij kan nog sneller leren dan Verstappen"

Isack Hadjar maakte in Australië veel indruk tijdens zijn eerste raceweekend als Red Bull-coureur. De Fransman leek Max Verstappen qua pace aardig bij te kunnen houden, en dat levert hem nu een groot compliment op. Er wordt zelfs gesteld dat hij sneller kan leren dan Verstappen deed in zijn jonge jaren.

Het zitje naast Verstappen bij Red Bull Racing geldt als één van de lastigste plekjes in de Formule 1. In de afgelopen jaren sneuvelden Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda naast Verstappen. Dit jaar mag de jonge Hadjar het proberen, en men is benieuwd of hij wél het hoofd boven water kan houden.

Meer over Max Verstappen 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa
 Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa

Tijdens zijn eerste raceweekend als Red Bull-coureur zag het er niet slecht uit. In Australië moest hij in de kwalificatie de eer voor Red Bull redden nadat Verstappen was gecrasht. Hadjar presteerde naar behoren, en kwalificeerde zich als derde. Na een goede start kreeg hij motorproblemen waardoor hij moest opgeven, maar de jonge Fransman werd na afloop wel overladen met complimenten.

Kan Hadjar het niveau van Verstappen aan?

Ook de bekende voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas was onder de indruk. In de Red Bull-podcast Talking Bull geeft de Brit aan wat hij van Hadjars prestaties vond: "Dit was de beste kwalificatieprestatie die we in een debuutweekend hebben gezien sinds Max. Dat kan alleen maar een goed teken zijn."

Volgens Nicholas is het voor Hadjar positief dat hij nu mag samenwerken met Verstappen. De Britse oud-monteur legt uit op welk gebied de twee met elkaar kunnen optrekken: "Dat Isack nu aan Max is gekoppeld, zal denk ik betekenen dat hij dit nog sneller kan leren dan dat Max deed."

'Hij moet aardiger voor zichzelf zijn'

Maar Hadjar moet wel veel gaan leren, zo stelt Nicholas. De opvallend kritische houding van Hadjar, is volgens de oud-monteur van Verstappen niet goed: "Hij zal denk ik leren dat hij iets aardiger voor zichzelf moet zijn. Je wil die winnaarsmentaliteit natuurlijk wel behouden en alle andere kwaliteiten, maar ik denk dat Max hem kan helpen om te begrijpen dat het soms ook slecht kan zijn om zo extreem streng voor jezelf te zijn."

F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar