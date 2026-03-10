De nieuwe Formule 1-reglementen blijven voer voor discussie in de paddock. Vooral Max Verstappen en Lando Norris hebben zich tijdens het Grand Prix-weekend in Australië bijzonder kritisch uitgelaten over de nieuwe generatie auto’s.

De twee coureurs klaagden onder meer over het energiemanagement en het rijgedrag van de bolides. George Russell, die de race in Melbourne op dominante wijze won, kijkt daar echter heel anders naar.

Russell stoort zich aan kritiek van collega’s

Volgens Russell wordt er momenteel te snel kritiek geuit op de nieuwe regels. De Mercedes-coureur vindt dat de paddock de reglementen eerst de kans moet geven om zich te bewijzen.

“Veel mensen zijn er snel bij om kritiek te leveren”, stelde Russell na zijn overwinning bij de persconferentie. “Maar je moet deze regels eerst de tijd geven voordat je er een definitief oordeel over velt.”

De Brit liet daarbij doorschemeren dat de reacties misschien anders zouden zijn geweest als de resultaten anders lagen.

“Als zij hadden gewonnen, klonken er andere geluiden”

Russell denkt namelijk dat de toon van de kritiek sterk samenhangt met de prestaties op de baan.

“Als hij dit weekend had gewonnen, hadden diezelfde mensen waarschijnlijk een heel ander verhaal verteld”, zei hij met een knipoog. “Zo werkt het nu eenmaal in deze sport.”

Daarmee reageerde hij indirect op de opmerkingen van Verstappen en Norris, die zich al het hele weekend kritisch uitlieten over de nieuwe auto’s.

Russell wijst op veranderende krachtsverhoudingen

Volgens de Mercedes-coureur hoort het bovendien bij de sport dat de pikorde kan veranderen wanneer er nieuwe regels worden ingevoerd.

“Vorig jaar reden wij met dezelfde motor als McLaren en toen waren zij sterker dan wij”, legde Russell uit. “Nu rijden zij met dezelfde krachtbron als wij, maar liggen wij voorlopig voor.”

Russell ziet dat als een logisch gevolg van de nieuwe reglementen. Voor hem verandert het in ieder geval niets aan zijn gevoel over de overwinning in Australië: die smaakt volgens de Brit net zo zoet als onder de vorige regels.