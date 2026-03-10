user icon
Russell sneert wederom richting Norris: "Als hij zou winnen..."

De nieuwe Formule 1-reglementen blijven voer voor discussie in de paddock. Vooral Max Verstappen en Lando Norris hebben zich tijdens het Grand Prix-weekend in Australië bijzonder kritisch uitgelaten over de nieuwe generatie auto’s.

De twee coureurs klaagden onder meer over het energiemanagement en het rijgedrag van de bolides. George Russell, die de race in Melbourne op dominante wijze won, kijkt daar echter heel anders naar.

Russell stoort zich aan kritiek van collega’s

Volgens Russell wordt er momenteel te snel kritiek geuit op de nieuwe regels. De Mercedes-coureur vindt dat de paddock de reglementen eerst de kans moet geven om zich te bewijzen.

“Veel mensen zijn er snel bij om kritiek te leveren”, stelde Russell na zijn overwinning bij de persconferentie. “Maar je moet deze regels eerst de tijd geven voordat je er een definitief oordeel over velt.”

De Brit liet daarbij doorschemeren dat de reacties misschien anders zouden zijn geweest als de resultaten anders lagen.

“Als zij hadden gewonnen, klonken er andere geluiden”

Russell denkt namelijk dat de toon van de kritiek sterk samenhangt met de prestaties op de baan.

“Als hij dit weekend had gewonnen, hadden diezelfde mensen waarschijnlijk een heel ander verhaal verteld”, zei hij met een knipoog. “Zo werkt het nu eenmaal in deze sport.”

Daarmee reageerde hij indirect op de opmerkingen van Verstappen en Norris, die zich al het hele weekend kritisch uitlieten over de nieuwe auto’s.

Russell wijst op veranderende krachtsverhoudingen

Volgens de Mercedes-coureur hoort het bovendien bij de sport dat de pikorde kan veranderen wanneer er nieuwe regels worden ingevoerd.

“Vorig jaar reden wij met dezelfde motor als McLaren en toen waren zij sterker dan wij”, legde Russell uit. “Nu rijden zij met dezelfde krachtbron als wij, maar liggen wij voorlopig voor.”

Russell ziet dat als een logisch gevolg van de nieuwe reglementen. Voor hem verandert het in ieder geval niets aan zijn gevoel over de overwinning in Australië: die smaakt volgens de Brit net zo zoet als onder de vorige regels.

misstappen

Posts: 3.481

Zelf heb ik niet zo'n warm gevoel bij de meeste Britse rijders, maar die Russell spant toch wel echt de kroon.. wat een zak hooi is dat toch

  • 12
  • 10 maa 2026 - 11:34
Reacties (14)

    • Aajd Flupke

      Posts: 106

      De enige die te pruimen is, is Bearman 😉

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 11:45
    • WickieDeViking

      Posts: 587

      Lindblad lijkt me ook aardig te pruimen, Aajd.

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 11:58
    • Larry Perkins

      Posts: 63.369

      Gluiperige George is ook als enige 100% Brits.

      Lando: 50% Belg.
      Lindblad: 50% Zweed
      Hamilton: deels Grenadiaans.
      Bearman: 50% Nederlander, alleen weet ie dat nog niet...

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 12:24
    • little-nightmare

      Posts: 2.319

      @larry
      @Bearman is 50% beer algemeen bekend

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 12:36
  • Dale U

    Posts: 1.858

    Dezelfde motor George........ optisch zullen ze hetzelfde eruit zien, ik weet niet hoe het software technisch zit.....

    • + 2
    • 10 maa 2026 - 11:36
    • WickieDeViking

      Posts: 587

      Hetzelfde, dat is namelijk verplicht.

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 11:58
    • SEN1

      Posts: 2.741

      Motor en software zijn tzelfde. De handleiding echter niet, daar zit een verschil in als ik Stella moet geloven.

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 12:18
  • jd2000

    Posts: 7.619

    Zowel Wolff als Russell zijn uit hetzelfde hout gesneden. Deze twee heren willen winnen, niet racen. Als voetballiefhebber wordt je ook niet blij van Italiaans cattenacio voetbal. Je kan er wel mee winnen maar het is niet om aan te gluren. Hetzelfde geldt voor de F1. Als je niet begrijpt dat dit de essentie van racen verkracht, dan ben je geen race liefhebber.

    • + 4
    • 10 maa 2026 - 11:54
  • F1 bekijker

    Posts: 58

    Hij blijft maar roepen...

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 12:03
  • Larry Perkins

    Posts: 63.369

    "Daarmee reageerde hij indirect op de opmerkingen van Verstappen en Norris, die zich al het hele weekend kritisch uitlieten over de nieuwe auto’s."

    Met deze zin wordt het hele betoog van Russell onderuit gehaald, want voor de race zeiden ze (ook o.a. Hamilton en Alonso) het al en toen had er nog niemand wat gewonnen...

    • + 2
    • 10 maa 2026 - 12:07
    • SEN1

      Posts: 2.741

      Het eerste dat ik ook dacht.

      Verstappen wist natuurlijk ook al 2 jaar lang dat ie niet zou winnen... anders piepte die wel anders!!

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 12:20
  • SEN1

    Posts: 2.741

    George is een karakter die in t dagelijks leven flink gepest zou worden. En terecht.

    • + 1
    • 10 maa 2026 - 12:22
  • MustFeed

    Posts: 10.497

    “Als zij hadden gewonnen, klonken er andere geluiden”

    Dat is een dorgreden. Hij gaat niet inhoudelijk in op de kritiek die er geleverd wordt, maar valt in plaats daarvan het karakter aan van de personen die kritiek leveren. Ofwel een compleet zwaktebod, maar dat ben ik wel gewend van Russell.

    De coureurs hebben hier zeker wel een punt. Je invloed als coureur op het resultaat is minimaal als je niet meer op de limiet de bochten in gaat.

    Er was een indoor kartbaan waar ik vroeger wel iedere week kwam. De karts waren niet begrenst en sommige bochten waren echt een uitdaging om zo hard mogelijk doorheen te gaan. Vervolgens werden de karts elektrisch, ging de begrenzer er op en is de hele uitdaging weg. Ik was gelijk klaar en ben er ben er in de afgelopen 10 jaar misschien nog 2 keer geweest. Ik vind er helemaal niks meer aan en zou er zelfs niet tijd voor vrijmaken als het gratis zou zijn.

    Formule 1 zal ik volgend weekend nog wel kijken, maar het is zeker niet meer hetzelfde. Het begint meer te lijken op een drag race dan op Formule 1. En die positiewisselingen tussen Russell en Leclerc interesseerden me echt helemaal niks. Ik zie liever een coureur 30 ronden lang vast zitten dan dat het zo vanzelfsprekend wordt dat coureurs elkaar voorbij rijden vanwege hoeveel energie er in een batterij zit.
    Zelfs wanneer er in een bocht werd ingehaald was het niet spannend, omdat een bocht in essentie nu een recht stuk is waar je minder hard doorheen gaat. Er wordt niet meer zo laat mogelijk geremd, of de bocht zo snel mogelijk genomen. Vorig jaar keek ik de races terug vanuit onboard camera's en analyseerde alle telemetrie en rondetijden. Nu is er daar voor mij geen enkele reden meer toe.

    En die overwinning van Russell spreekt ook helemaal niet meer tot de verbeelding. Ik heb niet eens het idee dat hij een prestatie heeft geleverd.

    Heel erg jammer dit allemaal.

    • + 3
    • 10 maa 2026 - 12:25

