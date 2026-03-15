user icon
icon

Hadjar teleurgesteld na eerste punten: "Dat zette ons op achterstand..."

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Isack Hadjar kende een teleurstellende Grand Prix van China. De Fransman spinde aan het begin van de race, waardoor hij van achteren naar voren moest rijden. Zelf spreekt Hadjar van een schande en is hij van mening dat het niet had moeten gebeuren.

De Red Bull Racing-coureur startte vanaf de negende positie, maar na een goede start spinde hij en viel hij terug naar de achttiende positie. Tijdens de safetycar wist Hadjar opnieuw te stoppen en zo wist hij geleidelijk plekken te pakken. De Fransman eindigde uiteindelijk op de achtste positie en behaalde daarmee vier punten voor Red Bull.

Hadjar spreekt van een schande

Hoewel Hadjar wel punten behaalde, is hij niet tevreden met zijn prestaties en het verloop van de race. De Red Bull-coureur spreekt zelf van een schande. "Het is jammer, want we hadden weer een goede start. Deze keer had ik geen contact, helemaal niets, en ik maakte een fout. Nu moeten we gewoon begrijpen hoe dit is gebeurd."

Hadjar had niets door

Op het moment dat het gebeurde, voelde Hadjar niet dat er iets aan de hand was. Hij verloor plotseling de controle over zijn RB22 en wist daarmee maar net te ontsnappen aan een uitvalbeurt. "Alles voelde onder controle en ik had een goed gevecht met Ollie en de spin zette ons gewoon op achterstand, maar we hadden geluk met de punten."

Door de punten staat Hadjar elfde in het wereldkampioenschap. De coureur viel uit tijdens de openingsrace in Australië en eindigde tijdens de sprintrace in Shanghai als vijftiende, waardoor hij ook geen punten behaalde. Zijn eerste kampioenschapspunten zijn binnen, maar verder dan de achtste plek wist hij niet meer te komen. Het verschil met nummer zeven, voormalig teamgenoot Liam Lawson, was 6.6 seconde. De Fransman staat momenteel vier punten achter zijn teamgenoot Max Verstappen, die op de achtste plek van het wereldkampioenschap staat. 

F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.519

    Details...

    Hadjar: "Alles voelde onder controle en ik had een goed gevecht met Ollie...
    (dat is positief dus dan gebruikt hij het woord "IK")

    ... en de spin zette ons gewoon op achterstand, maar we hadden geluk met de punten."
    (dat is negatief en dan gebruikt hij de woorden "ONS" en "WE")

    Hadjar doet dat vaak om er niet te slecht uit te zien als het niet goed ging, maar hij is lang niet de enige!

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 19:26
    • elflitso

      Posts: 1.811

      Typisch een zuidelijk tintje....laat maar zeggen:-))

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 20:29
  • F1 bekijker

    Posts: 118

    Ik heb helemaal niks met dit ventje en vindt hem vreselijk...

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 21:25

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 51
  • Podiums 1
  • Grand Prix 25
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar