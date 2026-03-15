Isack Hadjar kende een teleurstellende Grand Prix van China. De Fransman spinde aan het begin van de race, waardoor hij van achteren naar voren moest rijden. Zelf spreekt Hadjar van een schande en is hij van mening dat het niet had moeten gebeuren.

De Red Bull Racing-coureur startte vanaf de negende positie, maar na een goede start spinde hij en viel hij terug naar de achttiende positie. Tijdens de safetycar wist Hadjar opnieuw te stoppen en zo wist hij geleidelijk plekken te pakken. De Fransman eindigde uiteindelijk op de achtste positie en behaalde daarmee vier punten voor Red Bull.

Hadjar spreekt van een schande

Hoewel Hadjar wel punten behaalde, is hij niet tevreden met zijn prestaties en het verloop van de race. De Red Bull-coureur spreekt zelf van een schande. "Het is jammer, want we hadden weer een goede start. Deze keer had ik geen contact, helemaal niets, en ik maakte een fout. Nu moeten we gewoon begrijpen hoe dit is gebeurd."

Hadjar had niets door

Op het moment dat het gebeurde, voelde Hadjar niet dat er iets aan de hand was. Hij verloor plotseling de controle over zijn RB22 en wist daarmee maar net te ontsnappen aan een uitvalbeurt. "Alles voelde onder controle en ik had een goed gevecht met Ollie en de spin zette ons gewoon op achterstand, maar we hadden geluk met de punten."

Door de punten staat Hadjar elfde in het wereldkampioenschap. De coureur viel uit tijdens de openingsrace in Australië en eindigde tijdens de sprintrace in Shanghai als vijftiende, waardoor hij ook geen punten behaalde. Zijn eerste kampioenschapspunten zijn binnen, maar verder dan de achtste plek wist hij niet meer te komen. Het verschil met nummer zeven, voormalig teamgenoot Liam Lawson, was 6.6 seconde. De Fransman staat momenteel vier punten achter zijn teamgenoot Max Verstappen, die op de achtste plek van het wereldkampioenschap staat.