Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van China

Het Formule 1-seizoen van 2026 draait inmiddels op volle toeren en na de openingsrace in Australië staat het volgende weekend alweer voor de deur. In Shanghai maken Max Verstappen en zijn concurrenten zich op voor de Grand Prix van China, de tweede race van het seizoen.

De nieuwe reglementen zorgen dit jaar voor een compleet andere dynamiek in de koningsklasse van de autosport. Na de eerste race in Melbourne - die werd gewonnen door George Russell - is het duidelijk dat Mercedes een ijzersterke auto heeft gebouwd. Ferrari volgde de zilverpijlen met Charles Leclerc en Lewis Hamilton op de derde en vierde plaats, terwijl er voor McLaren en Red Bull nog werk aan de winkel is. Wereldkampioenen Lando Norris en Max Verstappen kwamen namelijk als vijfde en zesde over de streep, op ruime afstand van de top.

F1-weekend in Shanghai

Komend weekend moet in Shanghai opnieuw duidelijk worden hoe de verhoudingen precies liggen. Voor de Nederlandse fans zijn de tijden in ieder geval een stuk vriendelijker dan tijdens het openingsweekend in Melbourne.

De race op het Shanghai International Circuit gaat zondag namelijk in de ochtend van start, waardoor fans niet midden in de nacht hun wekker hoeven te zetten. Daarbij zal er voor het eerst dit seizoen gebruik worden gemaakt van het sprintformat. 

Tijdschema Grand Prix van China (Nederlandse tijden)

Vrijdag
Eerste vrije training: 04:30 uur – 05:30 uur
Sprintkwalificatie: 08:30 uur – 09:14 uur

Zaterdag
Sprintrace: 04:00 uur – 05:00 uur
Kwalificatie: 08:00 uur – 09:00 uur

Zondag
Race: 08:00 uur

Waar is de Grand Prix van China te zien?

Net als de voorbije seizoenen is de Formule 1 in Nederland live te volgen via Viaplay. De streamingdienst zendt het volledige raceweekend uit, inclusief de vrije trainingen, kwalificatie en de race zelf.

Daarnaast is de Grand Prix ook te bekijken via F1 TV Pro en op RTL Deutschland, waar eveneens verslag wordt gedaan van het raceweekend in China.

Larry Perkins

Posts: 63.365

[b] Waar is de Grand Prix van China te zien? [/b]

In China op het Shanghai International Circuit...

  • 1
  • 10 maa 2026 - 11:43
Reacties (6)

  • Rocks

    Posts: 1.071

    RTL Deutschland???? 😎

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 10:00
  • Larry Perkins

    Posts: 63.369

    Waar is de Grand Prix van China te zien?

    In China op het Shanghai International Circuit...

    • + 1
    • 10 maa 2026 - 11:43
    • Pietje Bell

      Posts: 33.555

      En waar is mijn bericht met 2 linken van >2 uur geleden te zien?

      Heb het later nogmaals geplaatst.

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 11:48
    • Larry Perkins

      Posts: 63.369

      Zodra ik in China op het Shanghai International Circuit ben zal ik daar ff gaan zoeken...

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 11:54
    • Pietje Bell

      Posts: 33.555

      Bedankt.

      Hier dan voor de derde keer en dan zonder bron en linken:

      formularacers
      @formularacers_

      🚨 | Ferrari are being AGGRESSIVE with development of the SF-26.

      The Scuderia will bring their innovative upside down rear wing
      to this weekend's Chinese GP.

      xxxxxx

      xxxxxx

      --------------------

      formularacers
      @formularacers_

      🚨 | NEW: The FIA is expected to discuss power unit energy harvesting and deployment with the teams after the Chinese GP.

      xxxxxx

      xxxxxx

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 12:13
    • Larry Perkins

      Posts: 63.369

      Bedankt, maar de xxxxxx xxxxxx ontvang ik liever van mijn knappe buurvrouw!

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 12:30

