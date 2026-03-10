Het Formule 1-seizoen van 2026 draait inmiddels op volle toeren en na de openingsrace in Australië staat het volgende weekend alweer voor de deur. In Shanghai maken Max Verstappen en zijn concurrenten zich op voor de Grand Prix van China, de tweede race van het seizoen.

De nieuwe reglementen zorgen dit jaar voor een compleet andere dynamiek in de koningsklasse van de autosport. Na de eerste race in Melbourne - die werd gewonnen door George Russell - is het duidelijk dat Mercedes een ijzersterke auto heeft gebouwd. Ferrari volgde de zilverpijlen met Charles Leclerc en Lewis Hamilton op de derde en vierde plaats, terwijl er voor McLaren en Red Bull nog werk aan de winkel is. Wereldkampioenen Lando Norris en Max Verstappen kwamen namelijk als vijfde en zesde over de streep, op ruime afstand van de top.

F1-weekend in Shanghai

Komend weekend moet in Shanghai opnieuw duidelijk worden hoe de verhoudingen precies liggen. Voor de Nederlandse fans zijn de tijden in ieder geval een stuk vriendelijker dan tijdens het openingsweekend in Melbourne.

De race op het Shanghai International Circuit gaat zondag namelijk in de ochtend van start, waardoor fans niet midden in de nacht hun wekker hoeven te zetten. Daarbij zal er voor het eerst dit seizoen gebruik worden gemaakt van het sprintformat.

Tijdschema Grand Prix van China (Nederlandse tijden)

Vrijdag

Eerste vrije training: 04:30 uur – 05:30 uur

Sprintkwalificatie: 08:30 uur – 09:14 uur

Zaterdag

Sprintrace: 04:00 uur – 05:00 uur

Kwalificatie: 08:00 uur – 09:00 uur

Zondag

Race: 08:00 uur

Waar is de Grand Prix van China te zien?

Net als de voorbije seizoenen is de Formule 1 in Nederland live te volgen via Viaplay. De streamingdienst zendt het volledige raceweekend uit, inclusief de vrije trainingen, kwalificatie en de race zelf.

Daarnaast is de Grand Prix ook te bekijken via F1 TV Pro en op RTL Deutschland, waar eveneens verslag wordt gedaan van het raceweekend in China.