George Russell is waanzinnig begonnen aan de start van het nieuwe seizoen. De Brit verwacht echter een zwaar en spannend seizoen. Mercedes lijkt tot nu toe het dominante team van 2026 te worden, gevolgd door Ferrari. Russell beëindigde de Grand Prix van China als tweede.

Na twee gereden rondes staat Russell bovenaan het wereldkampioenschap met 51 punten. Ter vergelijking met vorig jaar zijn dat al zeven punten meer dan Lando Norris had na twee gereden races plus een sprintrace.

Russell is bezig met een megaseizoen

In gesprek met de officiële kanalen van de Formule 1 zegt Russell erg blij te zijn met de resultaten in China. Hij vindt het echter wel spannend dat de Ferrari-coureurs zo dichtbij de Brit zitten. "Het is duidelijk dat Ferrari bij de start van de race de overhand op ons had; bij de herstart na de safety car hadden ze opnieuw de overhand, en dat heeft helaas mijn kansen op de overwinning verkleind."

Toch is Russell van mening dat zijn teamgenoot Kimi Antonelli verdiend heeft gewonnen. De jonge Italiaan heeft zijn allereerste overwinning uit zijn Formule 1-carrière. "Kimi heeft het geweldig gedaan, dus petje af voor hem, maar Ferrari weer eens… Drie races achter de rug, en in die eerste ronden hebben ze het ons elke keer behoorlijk moeilijk gemaakt. Ik ben in ieder geval blij dat het voor jullie goed vermaak was."

Is Antonelli een gevaar voor Russell?

Kimi Antonelli heeft dan wel zijn allereerste race gewonnen, maar eindigde in Australië ook als tweede. Hiermee staat de jonge Italiaan tweede in het wereldkampioenschap met maar vier punten achterstand op Russell. "Het is een dag die je je voor altijd herinnert, dus een heel bijzonder moment. Het roept wat herinneringen op, maar voor hem was het slechts een kwestie van tijd. Hij is een geweldige coureur, hij heeft enorm veel talent, en ik weet zeker dat het een spannend jaar gaat worden."