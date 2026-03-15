Russell verwacht lastig jaar: "Hij leert ontzettend snel..."

George Russell is waanzinnig begonnen aan de start van het nieuwe seizoen. De Brit verwacht echter een zwaar en spannend seizoen. Mercedes lijkt tot nu toe het dominante team van 2026 te worden, gevolgd door Ferrari. Russell beëindigde de Grand Prix van China als tweede. 

Na twee gereden rondes staat Russell bovenaan het wereldkampioenschap met 51 punten. Ter vergelijking met vorig jaar zijn dat al zeven punten meer dan Lando Norris had na twee gereden races plus een sprintrace. 

Meer over George Russell Ophef over Russell na mogelijk illegale actie vlak voor race

Ophef over Russell na mogelijk illegale actie vlak voor race

 <b> Uitslag VT1 China: </b> Mercedes, Ferrari én McLaren slaan enorme kloof met Verstappen

Russell is bezig met een megaseizoen

In gesprek met de officiële kanalen van de Formule 1 zegt Russell erg blij te zijn met de resultaten in China. Hij vindt het echter wel spannend dat de Ferrari-coureurs zo dichtbij de Brit zitten. "Het is duidelijk dat Ferrari bij de start van de race de overhand op ons had; bij de herstart na de safety car hadden ze opnieuw de overhand, en dat heeft helaas mijn kansen op de overwinning verkleind."

Toch is Russell van mening dat zijn teamgenoot Kimi Antonelli verdiend heeft gewonnen. De jonge Italiaan heeft zijn allereerste overwinning uit zijn Formule 1-carrière. "Kimi heeft het geweldig gedaan, dus petje af voor hem, maar Ferrari weer eens… Drie races achter de rug, en in die eerste ronden hebben ze het ons elke keer behoorlijk moeilijk gemaakt. Ik ben in ieder geval blij dat het voor jullie goed vermaak was."

Is Antonelli een gevaar voor Russell?

Kimi Antonelli heeft dan wel zijn allereerste race gewonnen, maar eindigde in Australië ook als tweede. Hiermee staat de jonge Italiaan tweede in het wereldkampioenschap met maar vier punten achterstand op Russell. "Het is een dag die je je voor altijd herinnert, dus een heel bijzonder moment. Het roept wat herinneringen op, maar voor hem was het slechts een kwestie van tijd. Hij is een geweldige coureur, hij heeft enorm veel talent, en ik weet zeker dat het een spannend jaar gaat worden."

F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes GP China 2026

Reacties (1)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.738

    Gaat vriend nou bij iedereen veren in den poepert duwen?.....nee toch, moetie niet doen.
    Straks wordt hij nog populairder hier dan hij al was.

    • 15 maa 2026 - 16:13

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.057
  • Podiums 25
  • Grand Prix 153
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Ferrari
