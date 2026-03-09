user icon
Lando Norris was teleurgesteld na afloop van de Grand Prix van Australië. De regerend wereldkampioen groeide in de afgelopen jaren uit tot een dominante factor binnen de paddock, maar hij schopte het in de openingsrace van afgelopen weekend niet verder dan de vijfde plaats. 

Vorig seizoen wist Norris de openingsrace te winnen. Dat was het begin van zijn kampioenschapsjaar. Voor Norris ziet het er dit seizoen iets minder perfect uit, want hij kwalificeerde zich als zesde achter zijn teamgenoot en bijna een seconde langzamer dan polesitter George Russell. Ook in de race wist hij zich niet ver naar voren te rijden en eindigde hij als vijfde.

Norris had moeite met de concurrentie

Na een moeizame start had Norris de rest van de race een behoorlijke uitdaging aan Max Verstappen. De Nederlander wist uiteindelijk niet voorbij te komen aan Norris. Tegenover F1TV vertelt de regerend wereldkampioen dat hij allesbehalve tevreden is met zijn allereerste GP met de nieuwe reglementen. "Het was moeilijk om zo, terwijl je racet, dingen te leren begrijpen."

"We hebben tijdens de race wel dingen geleerd. Aan het begin waren we behoorlijk langzaam, maar aan het einde ging het beter. In vergelijking met Max dan. Toch waren we niet eens in de buurt van de auto’s voor ons", vertelt de Brit. Het is voor Norris duidelijk waar hij en zijn team nog aan moeten verbeteren. "We moeten de motor nog beter begrijpen. We zullen zien hoever we daarmee komen voor volgende week. Het is overduidelijk dat we de auto veel moeten verbeteren. Ik worstelde nog met de auto, dus we moeten kijken wat we kunnen verbeteren."

'De concurrentie heeft beter werk verricht'

Het is absoluut geen fijn gevoel om vijfde te eindigen na zijn allereerste kampioenschap, zo laat Norris weten. "Het doet gewoon wat meer pijn na de afgelopen paar jaar. Ik ben blij voor George, hij heeft goed werk verricht. Net als Mercedes en Ferrari. Ze hebben beter werk verricht dan wij. We moeten snel leren en de auto beter begrijpen, maar daar is wel wat tijd voor nodig. We doen ons best."

NicoS

Posts: 20.220

@snailer,
Je kijkt de race niet, dus snap niet dat je dit zo stellig kan zeggen.
Lando had ook veel last van graining, dat heeft hij over de radio gemeld.
Vergeet niet dat Verstappen van P20 moest komen en een heel andere race had dan Lando.
Max zei ook na de race dat de mediums veel beter werkte... [Lees verder]

  • 5
  • 9 maa 2026 - 10:58
  • Politik

    Posts: 9.782

    Als Lando realistisch is, dan wist hij dat dit kon gaan gebeuren.
    De fabrieksteams hebben aan het begin van nieuwe PU regelementen altijd een voordeel.

    Het is goed dat hij volop verbeterpunten ziet, beter dan dat hij het gevoel heeft dat ze alle potentieel wat in deze Mclaren zit al benut hebben.

    Management van Mclaren is heel duidelijk geweest; aan het begin van het seizoen een basis auto zonder updates, die eerst volledig begrepen moet worden, voordat er updates komen.

    Ze zitten meer dan ruim voor het middenveld, dus, afhankelijk van de 3 teams die op dit moment sneller dan Mclaren zijn, zal hij zich voorlopig neer moeten leggen met finishen tussen P5 en P8.
    Met misschien een keer een podium als uitschieter.

    • + 2
    • 9 maa 2026 - 08:30
    • snailer

      Posts: 32.119

      Denk niet dat ze in de race langzamer zijn dan RBR. Bekijk de laatste stint eens op F1-tempo. Dan kan je zien dat de auto zeer sterk was op gebied van de banden. Dat was op de gele band. Op de middelste stint was het wel naadje. Dat was op de witte band. Leek er op dat ze op die band nog meer last hadden van graining en deg dan de RBR.
      Op het moment vormen McLaren en RBR de subtop.
      Ze hebben alle twee ook een voordeel. McLaren heeft niet de grote hoeveelheid testbank data die Merxedes en RBR wel hebben. Daar zit nog veel winst in voor McLaren. RBR heeft nog flinke obesitas. Die kunnen eenvoudig een paar tiende winnen door af te vallen.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 09:01
    • da_bartman

      Posts: 6.457

      De witte band werkte ook voor RBR niet, oa daarom kon Max (op Hard) niet voorbij aan Lando (Medium). Ik snap niet dat Max in zijn derde stint weer op Hard werd gezet.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 10:14
    • snailer

      Posts: 32.119

      Het verschil is, da_bartman, dat Verstappen ook hoge deg had op de gele banden.
      Op dat gebied is er nog enorm veel werk. Waar politik gelijk in lijkt te hebben is dat de RBR sneller is dan de McLaren op basis van snelheid over 1 of een paar rondes, maar daar wordt eigenlijk geen race mee gewonnen.
      Het grootste werk, buiten de motor issues die er wel degelijk waren bij RBR is dat de mechanica van de auto niet goed is. Zeer hoge deg sluit ze volledig uit voor overwinningen.
      McLaren heeft zonder graining gewoon wederom een auto die erg goed is voor de banden. Daar kan zomaar wel een overwinning door volgen. Bijvoorbeeld in de regen, waar Norris zeker niet slecht is. Hoe dan ook staan Ferrari en Mercedes er voorlopig boven.

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 10:31
    • NicoS

      Posts: 20.214

      @da,
      Ik weet niet of ze die nog hadden, als ze geen Mediums meer hadden, dan is er geen keus.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 10:32
    • NicoS

      Posts: 20.214

      @snailer,
      Je kijkt de race niet, dus snap niet dat je dit zo stellig kan zeggen.
      Lando had ook veel last van graining, dat heeft hij over de radio gemeld.
      Vergeet niet dat Verstappen van P20 moest komen en een heel andere race had dan Lando.
      Max zei ook na de race dat de mediums veel beter werkte dan de harde band, wat voor hun enigszins een verrassing was.
      Daarnaast is het voor de teams ook weer een ontdekkingstocht hoe de nieuwe banden werken. Ook hier zal nog veel te winnen zijn.

      • + 5
      • 9 maa 2026 - 10:58
  • Pietje Bell

    Posts: 33.539

    "We moeten de motor nog beter begrijpen. We zullen zien hoever we daarmee
    komen voor volgende week."

    Ook al gaan ze de motor beter begrijpen dan zal daardoor toch niets veranderen aan
    dat superclippen op een lang recht stuk?
    Colapinto en Sainz meen ik verloren daarmee ineens 67 km/u op het rechte stuk.
    De ICU zal dan toch nog gewoon er voor zorgen dat bij vol gas de accu opgeladen zal
    worden en dat ineens een klap aan snelheid kost?
    Wie daar vooraan rijdt is het haasje.
    Kam iemand daar iets meer over vertellen?

    • + 1
    • 9 maa 2026 - 08:41
    • shakedown

      Posts: 1.724

      Ik heb ergens gelezen/gehoord ( is is dat erg wankele basis) dat Mercedes inderdaad een andere motor/motor management heeft geleverd na aanleiding van de uitkomst van de FIA. (compressie gedoe) En dat Mercedes als fabrieksteam dit al een tijdje in gebruik heeft, terwijl de klanten teams dit pas tussen de laatste test en de eerste race hebben ontvangen.

      Mercedes laat het echt no-way nogmaals gebeuren dat een klantenteam hun works team de baas is. En binnen de FIA regels zijn er nog zat andere mogelijk heden om te traineren.

      Nu zien we ook dat McLaren nog lang geen top team is. Ja, ze waren vorig jaar top, maar dat had deels te maken met een geluk in het ontwerp tijdens de afgelopen regelgeving. Op een of andere manier werkte alles erg goed.
      Nu ze weer vanaf 0 moeten starten blijkt het gewoon een erg moeilijk opgave, waarbij we nog maar moeten zien of ze überhaupt in de buurt van Mercedes kunnen komen.
      Mercedes en Red Bull zijn de enige echte top teams. Ferrari daar vlak achter en daarna komt McLaren pas.

      • + 3
      • 9 maa 2026 - 08:57
    • Pietje Bell

      Posts: 33.539

      Dat kan allemaal wel zo zijn, maar mijn vraag was dat dat superclipping toch niet verdwijnt als je de motor beter begrijpt?

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 09:02
    • shakedown

      Posts: 1.724

      Ja dat denk ik dus wel. Naarmate ze alles beter begrijpen en de software voor afgifte beter afstemmen van 1000den factoren denk ik dat dat soort dingen steeds minder gaat worden.

      Dit is de F1, de techneuten zijn bijzonder slim en vindingrijk. Dus ja ik geloof er echt in dat ze een oplossing gaan vinden.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 09:05
    • NicoS

      Posts: 20.214

      Nee dat zal niet verdwijnen…..

      • + 2
      • 9 maa 2026 - 09:06
    • snailer

      Posts: 32.119

      Clippen is niet het zelfde als opladen. Cuppen is een term er voor dat de accu's geen energie meer kunnen leveren aan de elektromotor. De accu's zijn dan leeg.
      Wat ik in de data zie is dat men op de rechte stukken de dynamo aan zet om brandstof om te zetten elektrische energie. Ze laden dus de batterijen op door een beetje snelheid te verliezen. Ook doen ze lift and coast voor bochten voor harvesting. Maar ik heb nooit zo'n groot verval gezien door harvesting in de data. Die moet zijn wat je zei: clipping. Of te wel de batterijen zijn leeg en de volledige hoeveelheid aan pk's vanuit de elektromotor zijn weg. Ik moet zeggen dat de hoeveelheid km's mij nog meevalt. Bij de vorige generatie auto's heb ik eens Verstappen voorbij Hamilton zien vliegen, Brazilië, waar Hamilton zijn accu's leeg waren. Alleen gebruikte Hamilton de kreet de-rates. Wat het zelfde is als xlipping. Die verloor toen iets van 35 km/uur op het rechte stuk.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 09:10
    • Pietje Bell

      Posts: 33.539

      Bedankt @Nico!

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 09:22
    • NicoS

      Posts: 20.214

      Zal wel circuit afhankelijk worden.
      Zoals Monaco en Budapest zal het niet of minder erg zijn.
      Maar spa en Monza zal een ramp worden.

      • + 2
      • 9 maa 2026 - 09:27
    • shakedown

      Posts: 1.724

      Alle lange rechte stukken opbreken en er een chicane in eenbrengen.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 10:08
  • NicoS

    Posts: 20.214

    Het zal voor Lando inderdaad even wennen zijn, twee seizoenen meedoen, maar nu voor een plek achter Mercedes en Ferrari.

    • + 1
    • 9 maa 2026 - 10:41

