Lando Norris was teleurgesteld na afloop van de Grand Prix van Australië. De regerend wereldkampioen groeide in de afgelopen jaren uit tot een dominante factor binnen de paddock, maar hij schopte het in de openingsrace van afgelopen weekend niet verder dan de vijfde plaats.

Vorig seizoen wist Norris de openingsrace te winnen. Dat was het begin van zijn kampioenschapsjaar. Voor Norris ziet het er dit seizoen iets minder perfect uit, want hij kwalificeerde zich als zesde achter zijn teamgenoot en bijna een seconde langzamer dan polesitter George Russell. Ook in de race wist hij zich niet ver naar voren te rijden en eindigde hij als vijfde.

Norris had moeite met de concurrentie

Na een moeizame start had Norris de rest van de race een behoorlijke uitdaging aan Max Verstappen. De Nederlander wist uiteindelijk niet voorbij te komen aan Norris. Tegenover F1TV vertelt de regerend wereldkampioen dat hij allesbehalve tevreden is met zijn allereerste GP met de nieuwe reglementen. "Het was moeilijk om zo, terwijl je racet, dingen te leren begrijpen."

"We hebben tijdens de race wel dingen geleerd. Aan het begin waren we behoorlijk langzaam, maar aan het einde ging het beter. In vergelijking met Max dan. Toch waren we niet eens in de buurt van de auto’s voor ons", vertelt de Brit. Het is voor Norris duidelijk waar hij en zijn team nog aan moeten verbeteren. "We moeten de motor nog beter begrijpen. We zullen zien hoever we daarmee komen voor volgende week. Het is overduidelijk dat we de auto veel moeten verbeteren. Ik worstelde nog met de auto, dus we moeten kijken wat we kunnen verbeteren."

'De concurrentie heeft beter werk verricht'

Het is absoluut geen fijn gevoel om vijfde te eindigen na zijn allereerste kampioenschap, zo laat Norris weten. "Het doet gewoon wat meer pijn na de afgelopen paar jaar. Ik ben blij voor George, hij heeft goed werk verricht. Net als Mercedes en Ferrari. Ze hebben beter werk verricht dan wij. We moeten snel leren en de auto beter begrijpen, maar daar is wel wat tijd voor nodig. We doen ons best."