Charles Leclerc eindigde als vierde tijdens de Grand Prix van China. De Monegask wist na een goede start meteen naar voren te rijden, maar zakte uiteindelijk weer terug en miste daardoor het podium op 3.6 seconden. Leclerc heeft zich opnieuw uitgelaten over de nieuwe auto's en is vrij positief.

De Ferrari-coureur begon zijn race erg sterk en wist gelijk een plekje te pakken in de allereerste ronde. Na de safetycar, die Lance Stroll veroorzaakte, zakte Leclerc terug naar de zevende plek, omdat hij een pitstop uitvoerde. Al snel wist hij terug naar voren te rijden, maar vanaf ronde 35, van de 56, was de kans op een podiumplaats verkeken.

Leclerc leeft mee met huilende Antonelli

Leclerc legt na de race uit aan Viaplay waarom hij zo meeleeft met de jonge Italiaan. "Kimi is nog zo jong. Het is altijd ontroerend om zulke pure emoties te zien. Dus ja, ik ben heel blij voor Kimi. Hij verdient het. Hij heeft het hele weekend sterk gepresteerd, dus mijn felicitaties aan hem. Het is prachtig om hem zo te zien", aldus de Ferrari-coureur.

Lewis Hamilton en Leclerc vochten het uit op de baan. De twee coureurs waren een groot deel van de race met elkaar bezig, maar de zevenvoudig wereldkampioen kwam als winnaar uit de strijd. "Lewis was het hele weekend al sterker. Het is dus geen verrassing dat hij met zijn derde plaats uitstekend werk heeft geleverd. Ik heb het gevoel dat ik het goed heb gedaan en ik heb echt genoten van die race, van de gevechten."

Leclerc is blij met de nieuwe auto's

Hoewel de meeste coureurs ontevreden zijn met de nieuwe auto's, is Leclerc van mening dat ze eigenlijk best wel leuk zijn. "Deze nieuwe auto's zijn eigenlijk best leuk in de race, omdat je echt kunt spelen met de batterij en het gebruik ervan, en dat was best leuk. Dus ik heb ervan genoten. Aan het einde van de dag eindigde ik buiten het podium, maar ik ben heel erg blij voor Lewis, hij verdient het na zo'n weekend."