Leclerc verandert van mening over nieuwe auto's: "Eigenlijk..."

Leclerc verandert van mening over nieuwe auto's: "Eigenlijk..."

Charles Leclerc eindigde als vierde tijdens de Grand Prix van China. De Monegask wist na een goede start meteen naar voren te rijden, maar zakte uiteindelijk weer terug en miste daardoor het podium op 3.6 seconden. Leclerc heeft zich opnieuw uitgelaten over de nieuwe auto's en is vrij positief. 

De Ferrari-coureur begon zijn race erg sterk en wist gelijk een plekje te pakken in de allereerste ronde. Na de safetycar, die Lance Stroll veroorzaakte, zakte Leclerc terug naar de zevende plek, omdat hij een pitstop uitvoerde. Al snel wist hij terug naar voren te rijden, maar vanaf ronde 35, van de 56, was de kans op een podiumplaats verkeken. 

Meer over Charles Leclerc FOM heeft groot probleem: Meerdere topcoureurs uiten onvrede over nieuwe auto's

FOM heeft groot probleem: Meerdere topcoureurs uiten onvrede over nieuwe auto's

7 maa
 Leclerc haalt opgelucht adem: "Verloor bijna de controle!"

Leclerc haalt opgelucht adem: "Verloor bijna de controle!"

14 maa

Leclerc leeft mee met huilende Antonelli

Leclerc legt na de race uit aan Viaplay waarom hij zo meeleeft met de jonge Italiaan. "Kimi is nog zo jong. Het is altijd ontroerend om zulke pure emoties te zien. Dus ja, ik ben heel blij voor Kimi. Hij verdient het. Hij heeft het hele weekend sterk gepresteerd, dus mijn felicitaties aan hem. Het is prachtig om hem zo te zien", aldus de Ferrari-coureur. 

Lewis Hamilton en Leclerc vochten het uit op de baan. De twee coureurs waren een groot deel van de race met elkaar bezig, maar de zevenvoudig wereldkampioen kwam als winnaar uit de strijd. "Lewis was het hele weekend al sterker. Het is dus geen verrassing dat hij met zijn derde plaats uitstekend werk heeft geleverd. Ik heb het gevoel dat ik het goed heb gedaan en ik heb echt genoten van die race, van de gevechten."

Leclerc is blij met de nieuwe auto's

Hoewel de meeste coureurs ontevreden zijn met de nieuwe auto's, is Leclerc van mening dat ze eigenlijk best wel leuk zijn. "Deze nieuwe auto's zijn eigenlijk best leuk in de race, omdat je echt kunt spelen met de batterij en het gebruik ervan, en dat was best leuk. Dus ik heb ervan genoten. Aan het einde van de dag eindigde ik buiten het podium, maar ik ben heel erg blij voor Lewis, hij verdient het na zo'n weekend."

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP China 2026

Reacties (70)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.680

    "Deze nieuwe auto's zijn eigenlijk best leuk in de race, omdat je echt kunt spelen
    met de batterij en het gebruik ervan, en dat was best leuk.
    Dus ik heb ervan genoten.


    HUH ??? Zo de wind waait, waait mijn jasje.

    Wat valt mij dit van hem tegen!

    • + 22
    • 15 maa 2026 - 17:25
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.743

      Want jij bent ook 'n coureur??

      • + 21
      • 15 maa 2026 - 17:29
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.207

      Omdat blijkt dat niet iedereen jouw mening deelt waarschijnlijk? Classic Pietje.

      Leclerc laat hier een enorm volwassen reactie achter. Hij zei ook nog dat er wat betreft kwalificatie nog wel wat mag verbeteren qua echt op de limiet rijden.

      Leclerc kan 2 dingen tegelijk. Kritiek leveren én relativeren als blijkt dat er best hele leuke aspecten in zitten. Erg volwassen houding en goed te zien.

      • + 26
      • 15 maa 2026 - 17:29
    • Schumi86

      Posts: 599

      Vooraan is leuk, Max zou er ook zo over denken als die in de Merc zat.

      • + 14
      • 15 maa 2026 - 17:36
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.541

      Idd Vorige week vond hij het nog Mario kart en nu is het plots leuk. Is er hier iemand op het matje geroepen om positiever te spreken tegen de pers.

      • + 18
      • 15 maa 2026 - 17:50
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.207

      Inderdaad. Het is godsonmogelijk dat een volwassen persoon zelf terugkomt op zijn uitspraken omdat hij een nieuwe ervaring heeft opgedaan en inzag dat eerdere uitspraken misschien wat voorbarig waren.

      Dit moet wel de FIA zijn geweest.

      • + 16
      • 15 maa 2026 - 17:53
    • Pietje Bell

      Posts: 33.680

      @Ouwe, @Michael, Vorige week vond hij het nog Mario kart gedoe
      en nu is het opeens best leuk en heeft hij van het spelen met de accu genoten, vandaar mijn "zo de wind waait, waait mijn jasje".

      • + 16
      • 15 maa 2026 - 17:59
    • Pietje Bell

      Posts: 33.680

      Michael Schumacher

      Omdat blijkt dat niet iedereen jouw mening deelt waarschijnlijk?
      Classic Pietje.

      =========================================================

      Hahahaha, moeilijk hè, begrijpend lezen!

      Zal mij worst wezen of hij mijn mening deelt.

      • + 4
      • 15 maa 2026 - 18:03
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.207

      En wat valt er dan precies tegen van 'm wat jou betreft?

      • + 10
      • 15 maa 2026 - 18:06
    • Pietje Bell

      Posts: 33.680

      Op die vraag heb ik jou om 17:59u al antwoord gegeven @Michael.

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 18:38
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.207

      Nee je vertelt daar het verschil van inzicht wat Leclerc kennelijk laat zien een week later. Niet waarom jij dat van hem tegen vind vallen.

      Geloof jij ook niet dat mensen/coureurs hun standpunten kunnen veranderen door nieuwe ervaringen?

      • + 10
      • 15 maa 2026 - 18:40
    • Giovanni

      Posts: 307

      Verstappen fan zeker 🤮

      • + 5
      • 15 maa 2026 - 18:42
    • 919

      Posts: 4.052

      ’Vooraan is leuk, Max zou er ook zo over denken als die in de Merc zat.’

      Precies, toen hij won liet hij nooit iets horen. Meningloos zelfs.

      /s

      • + 4
      • 15 maa 2026 - 18:42
    • Pietje Bell

      Posts: 33.680

      MS

      Nee je vertelt daar het verschil van inzicht wat Leclerc kennelijk laat zien een week later. Niet waarom jij dat van hem tegen vind vallen.

      Geloof jij ook niet dat mensen/coureurs hun standpunten kunnen veranderen door nieuwe ervaringen?

      ========================================================

      Ik vind Leclerc een echte racer pur sang.

      Hij heeft zijn mening echter in een paar dagen tijd 180 graden gedraaid.
      Een racer pur sang zou dit laatste statement nooit maken en dat valt me van hem tegen en hier laat ik het bij.

      • + 9
      • 15 maa 2026 - 18:50
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.207

      Oke!

      Apart dat jij meent te weten wat een ‘echte’ racer wel of niet zou zeggen en/of vinden.

      • + 8
      • 15 maa 2026 - 18:54
    • 919

      Posts: 4.052

      Je hebt er in de afgelopen weken een flink aantal gehoord, naast dat wordt het ook vanuit vele fans benoemt als zijnde een realistisch beeld van wat ze daadwerkelijk in de praktijk zien.

      Het is vooral knap als je dat stoïcijns weet te negeren.

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 18:56
    • da_bartman

      Posts: 6.476

      Zaterdag zei hij nog dat hij in de kwali niet meer alles uit deze auto's kan halen, zich onderscheiden., zijn aller sterkste punt. Vandaag zei hij dat " het" leuk was, dat hij zich vermaakt had. In Miami vorig jaar, zei hij na die rit in die lego auto's waarschijnlijk het zelfde. Los van het racen kun je echt nog wel lol hebben.

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 19:43
    • Pietje Bell

      Posts: 33.680

      - Tijdens de Sprint kwalificatie uitte hij nog zijn frustratie over de batterij via de radio.

      “What the hell is happening? What. The. Hell. Is. Happening? I lost
      like four tenths on the back straight.”

      Hier klaagde hij dat de auto op het rechte stuk ineens geen elektrische power meer gaf omdat de batterij afgifte niet werkte.

      - Tijdens het racen in Australië over de “boost”

      “When I press it, it’s like the mushroom in Mario Kart.”

      Daarmee gaf hij te kennen dat het racen voelt alsof je een
      videogame boost indrukt in plaats van gewoon gas geeft.

      - “I’m not going to lie, it’s not the most enjoyable car I’ve driven.”
      “It forces me to change a driving style I’ve had since I was four years old.”
      (G P Blog)

      Daarmee doelde hij op het feit dat je minder puur racet zoals hij zijn hele leven al doet en meer systemen moet managen, zoals het elektrische vermogen.

      - “Where I’m sceptical is the overtaking — it’s been quite difficult.”

      Dat komt volgens hem omdat ze constant energie moeten sparen of opladen in plaats van vol te racen. (Stond ook op G P Blog)

      - “F*, f***, f***… that.”**

      Dat riep hij gisteren nog op de radio na een mislukte kwalificatieronde uit pure frustratie, omdat hij de batterij niet op die plaatsen kon gebruiken waar hij het wou, aldus Leclerc na afloop.

      Vandaag ineens:

      - "Deze nieuwe auto's zijn eigenlijk best leuk in de race, omdat je echt kunt spelen
      met de batterij en het gebruik ervan, en dat was best leuk.
      Dus ik heb ervan genoten."

      • + 6
      • 15 maa 2026 - 20:58
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.207

      Dus?

      Je kunt toch en kritiek leveren en lol hebben tegelijkertijd? Dat is exact wat Leclerc doet. Het hoeft niet of/of het kan prima en-en zijn. Al roep je al 28 jaar dat je iets vind, dan kan dag 1 in het 29e jaar een ander perspectief geven door een bepaalde ervaring/inzicht.

      Ik snap werkelijk het probleem hierin niet.

      • + 4
      • 15 maa 2026 - 21:03
    • da_bartman

      Posts: 6.476

      Dus? Dat Leclerc die nu zegt dat hij vandaag lol heeft gehad, daarmee niet zegt dat hij blij is met deze auto's zoals het artikel doet voorkomen.

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 21:37
  • StevenQ

    Posts: 10.309

    Uiteindelijk zat hij dus zo'n 30 seconden achter de winnaar en bijna 24 achter Russell met wie hij in het begin van de race nog een schijngevecht had, en dat was dus in een race met een safetycar

    • + 13
    • 15 maa 2026 - 17:26
    • De Vogel is Geland

      Posts: 765

      Leclerc brabbelt ook maar wat. Hij is tevreden met zijn Tesla knopjes, spaarstand in bochten en plek 4.

      • + 6
      • 15 maa 2026 - 18:29
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.743

    Sommige coureurs beginnen het al leuker en leuker te vinden, die rijden dan ook vooraan.
    Ik persoonlijk moet nog over de streep getrokken worden, maar ik kan net iets meer genieten van het racen nu.

    Mss moeten we nog wat verder in het seizoen zitten om meer en meer van het racen (?) te genieten....we zullen zien.

    • + 11
    • 15 maa 2026 - 17:28
    • MLTG

      Posts: 1.183

      De nieuwe regels zijn zo slecht nog niet. Maar omdat Max roept dat het niks is roept de oranjecamping mee.
      Er zijn veel meer elementen in een race, er word weer kort op elkaar gereden ipv seconden achter de voorganger moeten blijven omdat anders de banden eraan gaan en maar proberen via DRS in te halen

      Maar de oranjecamping moet en zat het niks vinden, want Max vind het niks. En dus vinden zij het niks

      • + 22
      • 15 maa 2026 - 17:31
    • StevenQ

      Posts: 10.309

      Als het veld dichter bij elkaar had gezeten had Ferrari met die achterstand geen 3e en 4e geworden

      Verleden jaar had je in China met die achterstand 5e en 6e geworden

      • + 11
      • 15 maa 2026 - 17:32
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.207

      Met beide eens!

      Nog iets meer data qua batterijen zou gaaf zijn, zodat je dat thuis ook goed kunt volgen wie wat precies doet en wanneer.

      Kwalificatie mag nog wel aan geschaafd worden ook. De races zelf zijn zeer dynamisch en interessant naar te kijken. Het glas is half vol ;).

      • + 5
      • 15 maa 2026 - 17:33
    • StevenQ

      Posts: 10.309

      Wat is er interessant aan dat je weet dat Mercedes 1 en 2 gaat worden met zeer ruime voorsprong, nog voordat de race beging?

      Laat jij je afleiden door dat schijngevecht in het begin van de race wat er alleen maar is vanwege de kleinere turbo van de Ferrari's?

      • + 11
      • 15 maa 2026 - 17:38
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.207

      Het is interessant omdat het niet perse iets nieuws onder de zon is in de F1 dat 1 team domineert (al helemaal niet direct na regelementswijzigingen) en dat F1 een sport is welke mede draait om techniek. Dat is gaaf te zien. Dat jij het een schijngevecht noemt mag, maar het is de realiteit. Er gebeurd voldoende tijdens de race, als je dat 'nep' of 'schijn' vind, prima, dan hou je je glas lekker halfleeg. Mag je helemaal zelf weten.

      • + 8
      • 15 maa 2026 - 17:42
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.541

      Ik denk dat de meeste coureurs het nog altijd niks vinden.

      Maar ze aangemaand worden om minder negatief te zijn.

      Maar laat Verstappen daar nu schijt van krijgen en gewoon zijn mening blijven verkondigen.

      • + 15
      • 15 maa 2026 - 17:54
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.207

      Sluit je uit coureurs/mensen hun standpunt kunnen veranderen door een nieuwe ervaring?

      Of wil je gewoon je eigen conclusie in stand houden en ben je redenen/argumenten aan het zoeken zodat je je eigen standpunt niet hoeft aan te passen?

      • + 7
      • 15 maa 2026 - 17:56
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.541

      Tuurlijk kan een coureur van mening veranderen. Maar dat op 1 week tijd dat is toch wel verrassend.

      Mijn mening vorige week was dat ik nog niet goed wist wat er van de vinden omdat het 1ste race was. Maar vind het er niet beter op geworden tot nu toe.

      Er moeten veranderingen doorgevoerd worden dat superclipping stoort mij.

      En dat ze dit proberen te verbergen met hún graphics nog meer. Ik heb nog liever dat ze trager gaan maar wel op de limiet kunnen racen dan dat je accu moet managen om later in de ronde je winst terug te pakken.

      • + 6
      • 15 maa 2026 - 18:29
    • Pipje

      Posts: 678

      Ja t is leuker voor degene die het niet uitmaakt wat de invloed van de rijder is. De kwaliteit van de coureur/ racer is niet meer terug te zien.

      • + 10
      • 15 maa 2026 - 18:41
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.207

      De F1 ís in essentie nooit een rijders centrale sport geweest. Dat hebben de fans er bij verzonnen zodat we ons kunnen identificeren met een favoriet.

      Als je rijders gecentreerde sporten wilt kijken, zou ik toch eens naar spec klassen gaan kijken, dat sluit daar beter op aan.

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 18:44
    • Pipje

      Posts: 678

      Kan bijna net zo goed naar knikkermania gaan kijken

      • + 9
      • 15 maa 2026 - 18:44
    • Patrace

      Posts: 6.577

      De regels of in ieder geval de gevolgen daarvan op de baan zijn wel slecht, en wel hierom:

      1. Coureurs kunnen niet de hele race op hun maximum snelheid racen. Dus talenten die normaal winst pakken omdat ze beter en dus sneller door een bocht kunnen, hebben dat nu niet meer, omdat het nu sneller is over een ronde om te sparen. Dat raakt in mijn beleving de kern van het racen.

      2. De overtake modus is zo nep dat je geen uitremacties meer ziet. Zelfs met DRS moest je nog wel wat doen om iemand voorbij te gaan (bijvoorbeeld een goede exit hebben, en soms ook nog uitremmen).

      Als ze het probleem van de batterij kunnen oplossen, zodat coureurs zich niet meer bezig hoeven te houden met energie sparen en dus weer op de limiet kunnen racen, wordt het wel weer leuk, denk ik.
      Maar dan moeten ze die overtake mode nog wel afschaffen.

      • + 5
      • 15 maa 2026 - 19:46
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.207

      @Pat

      1. Coureurs hebben nooit praktisch een hele race op maximum snelheid gereden. De F1 is een combinatie van hoge snelheid, tactiek, managen, techniek en een respectievelijk klein gedeelte ‘coureursinput’. Daar is ten eerste de kwalificatie voor, welke dus nog wél wat aanpassingen nodig heeft.

      2. Daar ga ik wel gedeeltelijk in met je mee, maar niet zo zwart/wit als jij het stelt. Er zijn nog steeds uitremacties, maar deze worden mede beïnvloed door de overtake modus. Het is niet volledig verdwenen, het vergt een andere aanpak dan voorheen.

      • + 5
      • 15 maa 2026 - 20:00
  • DutchTifosi

    Posts: 2.826

    Op de zaterdag gaat het vooral om wie de snelste ronde kan rijden dus voelt het verkeerd dat je niet voor de volle 100% gas kan geven op de lange rechte stukken.
    Op de zondag heb ik er iets minder moeite mee aangezien het toch meer strategisch is met meer wheel to wheel racen.

    Voor de rest een dikke pluim voor Lewis en Charles voor 2 sterke weekenden.

    • + 5
    • 15 maa 2026 - 17:35
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.390

    Wat mij wel echt enorm stoort aan die nieuwe wagens is het ‘superclipping’. Dat maakt de kwalificaties niet leuk om te kijken. Het aërodynamica gedeelte ziet er nog zo gek niet uit als ik eerlijk ben. Wanneer we de batterijen op orde hebben is het wij mij betreft niet minder dan de voorgaande generaties. Het spelen met de batterij doen we ook al vanaf 2009 namelijk. Laten we dat ook niet vergeten. Verder ben ik enorm benieuwd hoe deze wagens zich in de regen gedragen. Deze auto’s zien er enorm ‘twitchy’ uit

    • + 5
    • 15 maa 2026 - 17:35
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.541

      Dat superclipping stoor ik mij ook aan en hoe ze dit proberen te verbergen. Dat batterij gedeelte speelt nu wel heel grote rol. Van 80-20 procent naar verhouding 50-50 is wel heel groot hadden beter 60-40 gedaan. Dan hadden ze misschien nu geen last van superclipping op de rechte stukken.

      • + 5
      • 15 maa 2026 - 18:40
  • Ikje

    Posts: 54

    Xandra kan er blijkbaar ook weer van genieten. Zij is immers degene die meteen weer als een duveltje uit een doosje verschijnt zodra het even wat minder gaat met Max Verstappen. Ik had haar al een paar jaar niet meer gezien op de forums waar ik meelees, maar nu is ze ineens weer volop aanwezig.

    Dat ze na twee races al denkt haar conclusies te kunnen trekken en vervolgens weer overtuigend haar “waarheid” verkondigt, zegt voor mij eigenlijk al genoeg. Volgens haar is Lewis Hamilton de absolute beste en kan Max er helemaal niets van. 😂

    Het blijft bijzonder hoe bekrompen sommige discussies kunnen worden. Het lijkt er ook op dat het trauma van de titelontknoping tijdens de 2021 Abu Dhabi Grand Prix bij haar nog altijd behoorlijk diep zit. 😂

    • + 9
    • 15 maa 2026 - 17:35
    • koppie toe

      Posts: 5.193

      is er een keer geen Troll, gaat iemand er off topic over beginnen.

      • + 9
      • 15 maa 2026 - 17:41
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.743

      Nou, ik hoop het.
      Xandra en ik hebben nog 'n soort van verhouding gehad.

      Ik hoop dan ook dat ze weer terug is.

      • + 6
      • 15 maa 2026 - 17:52
    • Snelrondje

      Posts: 8.950

      Nou @Ouw, waarschijnlijk is het straatfeest dit jaar bij jou. Maar je mag je vriendin Xandra, thuis, eh elders laten voor de gezelligheid.

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 18:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.743

      Nee hoor Snelrondje.
      Als er straatfeest is bij mij mag Xandra gewoon op schoot...
      Vind mijn vriendin helemaal niet erg....hoop ik.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 18:47
  • JH56

    Posts: 352

    @ StevenQ: "wat was er interessant aan dat je wist dat Verstappen 1ste ging worden met zeer ruime voorsprong, nog voordat de race begon..."

    • + 6
    • 15 maa 2026 - 17:57
    • 919

      Posts: 4.052

      Goede reden om de nieuwe regelgeving leuk te vinden;
      'Ze hebben Verstappen gekortwiekt 🥳'

      Geldt voor verreweg het merendeel 'positievelingen’ die plots opduiken of al langer hier naar uit keken.
      Het is ook niet een klein beetje doorzichtig.😄

      • + 4
      • 15 maa 2026 - 18:06
    • StevenQ

      Posts: 10.309

      Ook dan waren er gevechten door het veld en uitremacties

      Overigens was 2023 het enige jaar dat dat gebeurde

      Geen echte racefan zit te wachten op reglementen waarin de coureur het verschil niet meer kan maken

      2023 was overigens ook het jaar dat Max al waarschuwde voor deze reglementen, toen hij zelf dominant was dat seizoen

      • + 7
      • 15 maa 2026 - 18:20
    • ILMOP

      Posts: 1.226

      @JH56: Precies!

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 18:21
    • 919

      Posts: 4.052

      En ILMOP bevestigd mijn schrijven. 👌

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 18:22
    • ILMOP

      Posts: 1.226

      Moet je zelf weten @919. Ik speel niet graag op de man.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 18:26
    • Politik

      Posts: 9.822

      @919,

      Begrijp je nou echt niet dat de vergelijking van @JH56 niet gericht is op Verstappen, maar op selectieve verontwaardiging van zijn fans?

      Ik wil het je wel uitleggen hoor.
      Als je voordat een race begint al weet dat Verstappen gaat winnen dan is dat prachtig.
      Diezelfde mensen maken er blijkbaar ineens een probleem van, als ze voorafgaand een race al weten dat Mercedes gaat winnen.

      Snap je?

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 18:44
    • 919

      Posts: 4.052

      ’Diezelfde mensen maken er blijkbaar ineens een probleem van, als ze voorafgaand een race al weten dat Mercedes gaat winnen.'

      Ahhhh, het zijn diezelfde mensen, het zijn slechts de Verstsppen fans. Tot zover jouw objectieve observatie.

      • + 4
      • 15 maa 2026 - 18:51
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.541

      De regels zijn veranderd om het racen en het spannender te maken. Zijn ze daar in geslaagd ? Totaal niet verschillen zijn nog groter dan eerst.

      Mercedes als ze willen kunnen ze heel dat veld dubbelen buiten Ferrari dat op gepaste afstand 2de team is.

      • + 7
      • 15 maa 2026 - 19:00
    • Politik

      Posts: 9.822

      @919,

      Nou vooruit dan. In dit geval StevenQ.

      Is hij Verstappen fan? Geen idee eigenlijk....🙈

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 19:07
    • 919

      Posts: 4.052

      En daar is objectieve overservatie nummer 2.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 19:13
    • Politik

      Posts: 9.822

      Ik observeer niet, ik citeer.
      Duidelijker kan niet.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 19:39
    • 919

      Posts: 4.052

      Klopt als een bus, je observeert niet, dat was tot zover al duidelijk.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 19:42
    • Politik

      Posts: 9.822

      Wat is het nou?
      Mijn 'objectieve observatie' of
      'Je observeert niet' ?

      Want beiden gaat niet.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 19:59
    • 919

      Posts: 4.052

      Je bent niet gisteren geboren Politik, dus ik zal niet net alsof doen je het niet snapt en aan je uitleggen. Snap je?

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 20:01
  • NicoS

    Posts: 20.340

    Beetje met de batterij spelen……OMG Leclerc is gehersenspoeld door de FIA………
    Dit gaat nooit meer goed komen met Charles….. de pure racer in hem is vermoord, heel triest…….:(

    • + 8
    • 15 maa 2026 - 19:30
    • 919

      Posts: 4.052

      Niet de FIA, Ferrari. Zo moeilijk is dat niet te begrijpen, ze doen voorin lekker mee (ten opzichte van de afgelopen jaren) en dus kan je je niet te negatief uitlaten. Hier spreekt mediatraining voor het grote publiek.

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 19:36
    • NicoS

      Posts: 20.340

      Maakt niet uit, het feit dat hij het leuk vindt om met de batterij te spelen is al genoeg om te weten dat het niet meer goed gaat komen hem. Was gecharmeerd van de “racer” Charles Leclerc, maar blijkt ook gewoon een meeloper te zijn die blijkbaar alles slikt wat hem in z’n maag gesplitst krijgt…..
      Als het zo is dat hij opdracht heeft gekregen van Ferrari om positief te zijn, is Ferrari ook ten dode opgeschreven, ook die geven kennelijk niets om het pure racen…. Commercie is blijkbaar veel belangrijker …..:(

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 19:44
    • 919

      Posts: 4.052

      Ik zou hem toch niet al te snel af schieten omdat hij zijn werkgever het hand boven het hoofd houdt. Het is Ferrari en daar is het team het grootste goed. Ik hou niet graag van vergelijkingen, maar een Verstappen bij Ferrari zou compleet klem zitten omdat hij ook daar niet zomaar alles kan zeggen zoals hij dat nu wel kan.

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 19:50
  • mordor

    Posts: 2.135

    Misschien omdat ie net getrouwd is, maar eh ik hoor hier niet een potentiële kampioenskandidaad. Laat zich verschalken door zijn teamgenoot, haalt zijn schouders op,ven riedelt een Fia propaganda wijsje., en roept dat hij het eigenlijk wel leuk vind zo. Dan ben je een gezellige jeugdtrainer, met een jongensdroom uit een ver verleden. Doodzonde.

    • + 4
    • 15 maa 2026 - 19:43
  • racepace1

    Posts: 653

    Ik ben geen voorstander van deze halve F1 auto's maar het is wat het is nu. dat gaat voorlopig toch niet veranderen dus schouders eronder en werken! Leclerc pakt het nu goed op en de jongens vooraan helemaal natuurlijk maarja hun wagens gaan ook als de brandweer. ik hoop dat Max kan aanhaken....

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 20:47
  • f1 benelux

    Posts: 4.266

    Zoals ik eerder al zei, zijn vele reacties een ventilatie/mening van hun favoriete coureur.
    De fans van Max vinden dit concept niet leuk, de fans van Russell en Leclerc wel ...
    Kan ik ergens ook begrijpen.

    Nu, Twee races, een sprint-race en wat qualy's verder, vind ik dit concept niet verkeerd.
    Leuke inhaalacties gezien en weer een nieuwe race-winnaar.. Mooi! Max kon na een slechte start toch weer terugkomen naar P6. Da's niet verkeerd. Jammer dat de PU (of iets) het begaf. Da's ook F1. ..
    Ik merk wel dat de jonkies beter zijn in het anticiperen van 'extra elementen'. (iets met opgegroeid in het digitale tijdperk?) ... En die vinden het leuk want die leren snel bij. Ik denk dat, in dit aspect, voor elke coureur nog een grote verbeterslag zit. Voor de ene, waarschijnlijk, wat sneller dan voor de andere. We zullen zien hoe het uitpakt voor de 'oudgedienden'.
    Mercedes als beste leerling van de klaas, Lewis zit er terug goed in, Antonelli met z'n eerste win, de McLarens die niet eens aan de start kwamen?? Haas op P5? .. Dit script kun je niet schrijven! .. I like that!

    Maar vooraleer ik nu afgebrand wordt, eerste een vraag met (graag) een eerlijk antwoord.
    Wie, van jullie, heeft er een hekel aan het nieuwe concept, waar de batterij zoveel invloed heeft op de prestatie, .. maar wel zelf rijdt met een hybride? ..

    Innovatie voor de automotive kwam vroeger uit de F1. 'Innovatie' uit de F1 komt nu uit de automotive.
    It is what it is!!! Enjoy the ride mates! This is what we got! ...




    Zo ..

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 20:52
    • f1 benelux

      Posts: 4.266

      Verbetering : klas° en eerst° ...




      Zo ..

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 20:59
    • NicoS

      Posts: 20.340

      Wat heeft het rijden in het dagelijks verkeer in godsnaam iets te maken met racen?
      Je racet toch ook niet naar je werk op sliks, of probeert je voorganger links en rechts in te halen met een uitrem actie vlak voor een bocht?
      Dat je privé een hybride of volledige elektrische auto rijd heeft toch helemaal niets met de sport F1 te maken?
      Beetje dom argument om daarom het racen met een batterij maar te verantwoorden.
      Ze rijden al jaren met hybride motoren, buiten het geluid merkte je daar als fan niets van, en konden de coureurs doen waarvoor ze in de sport actief waren…..RACEN!

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 21:29
    • Erwinnaar

      Posts: 5.583

      Was vermaak, even een andere wereld betreden.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 21:44
  • Larry Perkins

    Posts: 63.519

    Charles Leclerc Post Race Interview Chinese GP 2026
    (1,38 minuten)

    https://youtu.be/dcPzO1Veyj0

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 21:14

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

