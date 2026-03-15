Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing kenden een rampzalig raceweekend in China. Verstappen wist geen punten te scoren, en viel uit met een koelvloeistofprobleem. De frustratie was groot bij Verstappen, maar teambaas Laurent Mekies probeert de moed erin te houden.

Verstappen beleefde een zeer frustrerend weekend op het circuit van Shanghai. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen kende een kansloze sprintrace en viel bij de start van de Grand Prix ver terug richting het achterveld. Hij vocht zich terug naar de zesde plaats, maar moest tien rondjes voor het einde opgeven met een probleem. Balend stapte hij uit, en daarmee zag eindigde hij een slecht weekend in stijl.

Red Bull door het stof

Verstappen maakte er geen geheim van dat hij niet blij was met de prestaties van zijn team. Teambaas Laurent Mekies probeerde de moed er in te houden in zijn review: "De Chinese Grand Prix bleek vanaf vrijdag een zeer zware uitdaging te zijn voor ons. Vanaf het begin van het sprintweekend op achterstand staan, is het slechtst denkbare scenario, omdat er eigenlijk vrijwel geen tijd is om in te halen en problemen op te lossen."

Volgens Mekies is het geen verrassing dat ze kampten met problemen: "We wisten dat het op de grid in Melbourne verschijnen met onze eigen motor op zich al een grote prestatie was, en het zou naïef zijn geweest om te verwachten dat we geen betrouwbaarheidsproblemen zouden tegenkomen."

Wat ging er mis bij Red Bull?

Verstappen viel uiteindelijk uit met een koelvloeistofprobleem, maar volgens Mekies waren er veel meer grote problemen: "Dit was echter niet ons enige probleem, want qua prestaties liet ons pakket over het algemeen een aantal significante tekortkomingen zien. Toch hebben we in de afgelopen weken heel erg veel geleerd en ik verwacht ook dat we bij de volgende ronde in Japan over twee weken competitief kunnen zijn."

Mekies stelt dat ze de vrije maand april willen gebruiken om op adem te komen en aan verbeteringen te werken.