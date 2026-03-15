Red Bull komt met verklaring na uitvalbeurt Verstappen

Red Bull komt met verklaring na uitvalbeurt Verstappen

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing kenden een rampzalig raceweekend in China. Verstappen wist geen punten te scoren, en viel uit met een koelvloeistofprobleem. De frustratie was groot bij Verstappen, maar teambaas Laurent Mekies probeert de moed erin te houden.

Verstappen beleefde een zeer frustrerend weekend op het circuit van Shanghai. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen kende een kansloze sprintrace en viel bij de start van de Grand Prix ver terug richting het achterveld. Hij vocht zich terug naar de zesde plaats, maar moest tien rondjes voor het einde opgeven met een probleem. Balend stapte hij uit, en daarmee zag eindigde hij een slecht weekend in stijl.

Red Bull door het stof

Verstappen maakte er geen geheim van dat hij niet blij was met de prestaties van zijn team. Teambaas Laurent Mekies probeerde de moed er in te houden in zijn review: "De Chinese Grand Prix bleek vanaf vrijdag een zeer zware uitdaging te zijn voor ons. Vanaf het begin van het sprintweekend op achterstand staan, is het slechtst denkbare scenario, omdat er eigenlijk vrijwel geen tijd is om in te halen en problemen op te lossen."

Volgens Mekies is het geen verrassing dat ze kampten met problemen: "We wisten dat het op de grid in Melbourne verschijnen met onze eigen motor op zich al een grote prestatie was, en het zou naïef zijn geweest om te verwachten dat we geen betrouwbaarheidsproblemen zouden tegenkomen."

Wat ging er mis bij Red Bull?

Verstappen viel uiteindelijk uit met een koelvloeistofprobleem, maar volgens Mekies waren er veel meer grote problemen: "Dit was echter niet ons enige probleem, want qua prestaties liet ons pakket over het algemeen een aantal significante tekortkomingen zien. Toch hebben we in de afgelopen weken heel erg veel geleerd en ik verwacht ook dat we bij de volgende ronde in Japan over twee weken competitief kunnen zijn."

Mekies stelt dat ze de vrije maand april willen gebruiken om op adem te komen en aan verbeteringen te werken.

Posts: 9.692

Ik snap dat alle aandacht nu uitgaat naar de RBPT/Ford PU, maar de rest van de RB22 functioneert ook nog zwaar onvoldoende. In die zin lijkt het op een herhaling van de situatie vanaf midden 2023 tot en met een deel van 2025.

F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • ILMOP

    Posts: 1.224

    RBR is een topteam met zeer kundige mensen aan het roer. Daarom verwacht ik dat het niet lang zal duren voordat ze zich weer vooraan in het veld melden. Ik vind het knap dat de nieuwe motor redelijk naar behoren presteert. Ze hadden het bij RBR slechter kunnen treffen. Kijk maar naar Aston Martin en de Honda-motor 😯🤔

    • + 3
    • 15 maa 2026 - 17:11
      Posts: 9.692

      Ik snap dat alle aandacht nu uitgaat naar de RBPT/Ford PU, maar de rest van de RB22 functioneert ook nog zwaar onvoldoende. In die zin lijkt het op een herhaling van de situatie vanaf midden 2023 tot en met een deel van 2025.

      • + 4
      • 15 maa 2026 - 17:21

  • VES

    Posts: 1.712

    Red Bull Racing staat net als McLaren een aantal maanden achter op de grote teams, wat ontwikkeling van de auto betreft.
    Toen Red Bull Racing en McLaren volop in gevecht waren voor de coureurs titel 2025 en daardoor de 2025 auto moesten doorontwikkelen.
    Waren de ander teams al volop bezig met de 2026 auto’s
    Dat is een achterstand die haal je niet zomaar weer even in, omdat de andere teams zich ook verder blijven ontwikkelen.
    En dan komt daar bij Red Bull nog bovenop dat ze een nieuwe toetredende motor bouwer zijn, en ook daarmee lopen ze achter op de andere topteams.
    Dit jaar wordt een ontwikkel/leer jaar. voor Red Bull Racing.

    • + 4
    • 15 maa 2026 - 17:37
    • f(1)orum

      Posts: 9.692

      Je blijft dit zeggen, maar McLaren is vorig jaar juist vroeg gestopt met hun ontwikkeling.

      • + 4
      • 15 maa 2026 - 17:39
    • VES

      Posts: 1.712

      Ja, ….. Je gaar het pas zien, als je het door heb. (J. Cruijff)

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 18:00
    • f(1)orum

      Posts: 9.692

      En? Heb je het nu door?

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 18:02
    • VES

      Posts: 1.712

      Jij duidelijk nog niet ;-)

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 18:03
    • VES

      Posts: 1.712

      En zo zijn er hier nog een aantal, die denken dat F1 alleen maar een competitie tussen coureurs is.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 18:06
    • HermanInDeZon

      Posts: 854

      Het was Red Bull hun eigen keuze om te blijven door te ontwikkelen.

      Degene die dat niet wilde doen hebben ze buiten gesmeten ... iets met wie z'n gat verbrandt

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 18:07

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

