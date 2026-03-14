Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Terwijl Max Verstappen dit weekend in actie komt in China, is zijn eigen raceteam aanwezig op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen Racing zou daar vandaag in actie komen in de eerste NLS-race van het jaar, maar vanwege het slechte weer hebben ze besloten zich terug te trekken.

Max Verstappen kondigde afgelopen week aan dat hij later dit jaar zijn debuut zal gaan maken in de 24 uur van de Nürburgring. Hij gaat rijden met een Mercedes GT3 met fabrieksondersteuning, en hij kruipt volgende week zelf achter het stuur tijdens de NLS2-race. Vandaag zouden zijn teamgenoten ook in actie komen, maar het weer is de grote spelbreker.

Wat is er aan de hand?

Het regent namelijk al de hele ochtend op de iconische Nürburgring Nordschleife. Voor Verstappens team zijn deze omstandigheden te gevaarlijk, zo melden ze in een statement op Instagram: "Met het oog op de weersverwachtingen heeft het team besloten om vandaag niet te starten in de NLS1-race op de Nürburgring Nordschleife."

Ze zijn niet over een nacht ijs gegaan bij het maken van deze beslissing: "Na discussies met de coureurs, de engineers en de bandenpartner, hebben we het besluit genomen om geen onnodige risico's te gaan nemen. De veiligheid staat voorop en we gaan door richting NLS2!"

Wat gaat Verstappen doen?

De volgende NLS-race staat volgende week op het programma, en ook Max Verstappen zal dan weer plaatsnemen achter het stuur van de in Red Bull-kleuren gehulde Mercedes. Het is voor hem de voorbereiding op de 24-uursrace van later dit jaar. Naast Verstappen staan ook de ervaren GT3-coureurs Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer ingeschreven op deze auto. Ze waren afgelopen dagen al veel aan het testen, maar gaan dus niet racen.

Door de regenval in de Eifel stelde de organisatie van de NLS vanochtend de kwalificatie al uit, en het is nog maar de vraag of de race door zal gaan zoals gepland. Als ze gaan racen, doen ze dat dus zonder het team van Verstappen.

Reacties (3)

  • Erwinnaar

    Posts: 5.569

    Om schade te voorkomen zodat die auto niet klein wordt gereden.

    • 14 maa 2026 - 10:31
  • AUDI_F1

    Posts: 3.589

    Hoorde dat de race nu ook afgelast is. Jammer voor alle fans en bezoekers die dit weer hebben getrotseerd.

    • 14 maa 2026 - 11:14
  • Larry Perkins

    Posts: 63.462

    Als de NLS2-race ook wordt afgelast, dan gaat Max 'm evengoed rijden, desnoods zonder teamgenoten...

    • 14 maa 2026 - 12:34

