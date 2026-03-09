Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 beleefde afgelopen weekend zijn vuurdoop in Australië. Op het circuit van Albert Park werden de fans getrakteerd op een chaotische race, maar de coureurs waren er allesbehalve blij mee. Het regende klachten, en het lijkt erop dat er snel wordt gekeken naar het aanpassen van de regels.

Maandenlang ging het in de Formule 1-wereld over de nieuwe regels die vanaf dit jaar gelden in de sport. De FIA en de Formule 1 hebben jarenlang gewerkt aan het nieuwe regelpakket waarbij er nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein werd echter al duidelijk dat veel coureurs opvallend kritisch zijn.

Kritiek van Verstappen

Max Verstappen maakte er geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe regels. Hij haalde hard uit en stelde dat het een soort Formule E op steroïden is, en was ook van mening dat dit anti-racen is. In Australië kreeg Verstappen deels gelijk, en werden veel fans gek van het feit dat de coureurs veel snelheid verloren op de rechte stukken en dat de batterijen opvallend snel leeg zijn.

Na afloop kreeg Verstappen bijval van veel coureurs. Lando Norris vond het te kunstmatig en vreesde voor een zwaar ongeluk. Op racewinnaar George Russell na waren vrijwel alle coureurs kritisch, maar de vraag is of er wordt ingegrepen.

Gaat de Formule 1 ingrijpen?

Volgens The Race behoort een regelwijziging tot de mogelijkheden. Het goed ingevoerde medium meldt dat de F1-kopstukken en de teams regelwijzigingen overwegen die op zijn vroegst gaan gelden vanaf de Grand Prix van Japan, die eind deze maand op de planning staat. Na de Grand Prix van China, die aankomend weekend wordt verreden, staat hier een vergadering over op het programma.

Wat gaat er gebeuren?

The Race stelt dat er tussen de testweken in Bahrein en de race in Australië al gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de FIA, de Formule 1 en de teams. Er werd daar overeenstemming bereikt over een tijdlijn, en men vond het aanpassen van de regels voor de eerste race te vroeg.

De vraag is dan op welke manier de regels kunnen worden aangepast. Er wordt volgens The Race vooral gekeken naar het aanpassen van het energiemanagement, en de manier waarop de coureurs om moeten gaan met de batterij. Hoe de nieuwe regels er mogelijk uit gaan zien, blijft echter nog onduidelijk.