Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 beleefde afgelopen weekend zijn vuurdoop in Australië. Op het circuit van Albert Park werden de fans getrakteerd op een chaotische race, maar de coureurs waren er allesbehalve blij mee. Het regende klachten, en het lijkt erop dat er snel wordt gekeken naar het aanpassen van de regels.

Maandenlang ging het in de Formule 1-wereld over de nieuwe regels die vanaf dit jaar gelden in de sport. De FIA en de Formule 1 hebben jarenlang gewerkt aan het nieuwe regelpakket waarbij er nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein werd echter al duidelijk dat veel coureurs opvallend kritisch zijn.

Kritiek van Verstappen

Max Verstappen maakte er geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe regels. Hij haalde hard uit en stelde dat het een soort Formule E op steroïden is, en was ook van mening dat dit anti-racen is. In Australië kreeg Verstappen deels gelijk, en werden veel fans gek van het feit dat de coureurs veel snelheid verloren op de rechte stukken en dat de batterijen opvallend snel leeg zijn.

Na afloop kreeg Verstappen bijval van veel coureurs. Lando Norris vond het te kunstmatig en vreesde voor een zwaar ongeluk. Op racewinnaar George Russell na waren vrijwel alle coureurs kritisch, maar de vraag is of er wordt ingegrepen.

Gaat de Formule 1 ingrijpen?

Volgens The Race behoort een regelwijziging tot de mogelijkheden. Het goed ingevoerde medium meldt dat de F1-kopstukken en de teams regelwijzigingen overwegen die op zijn vroegst gaan gelden vanaf de Grand Prix van Japan, die eind deze maand op de planning staat. Na de Grand Prix van China, die aankomend weekend wordt verreden, staat hier een vergadering over op het programma.

Wat gaat er gebeuren?

The Race stelt dat er tussen de testweken in Bahrein en de race in Australië al gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de FIA, de Formule 1 en de teams. Er werd daar overeenstemming bereikt over een tijdlijn, en men vond het aanpassen van de regels voor de eerste race te vroeg.

De vraag is dan op welke manier de regels kunnen worden aangepast. Er wordt volgens The Race vooral gekeken naar het aanpassen van het energiemanagement, en de manier waarop de coureurs om moeten gaan met de batterij. Hoe de nieuwe regels er mogelijk uit gaan zien, blijft echter nog onduidelijk.

Pietje Bell

Posts: 33.543

Dat is symptoom bestrijding!

Ze moeten de (idiote) oorzaak weghalen.

  • 30
  • 9 maa 2026 - 10:22
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (36)

Login om te reageren
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 951

    Waarvan akte...

    • + 1
    • 9 maa 2026 - 10:04
    • Regenrace

      Posts: 2.395

      Als de FIA al luistert, luistert het naar het collectief.
      Maar als we bij de feiten blijven kunnen we niet met de Verstappen-poetsdoek zwaaien.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 12:11
  • shakedown

    Posts: 1.729

    Gewoon elke lange rechte stuk een chicane halverwege.

    • + 3
    • 9 maa 2026 - 10:07
    • Pietje Bell

      Posts: 33.543

      Dat is symptoom bestrijding!

      Ze moeten de (idiote) oorzaak weghalen.

      • + 30
      • 9 maa 2026 - 10:22
    • HermanInDeZon

      Posts: 763

      Dan kan je beter de huidige kalender omgooien en die van FE gaan volgen die is er op voorzien :)

      • + 3
      • 9 maa 2026 - 11:28
    • Snork

      Posts: 22.430

      Indycar racen, hoewel veel langzamer dan de F1, is voor een coureur leuker. De auto kan op de limiet gereden worden, over een hele ronde.
      Ik vind het prima dat de F1 nu 50-50 vermogen haalt uit ICE en elektrische aandrijving. Maar dit moet niet op het bordje van de coureur komen, maar op de achtergrond (in de techniek) opgelost zijn. De coureur moet zich volledig op het racen kunnen focussen. Laat inremmen, vroeg op het gas, voluit waar nodig, etc.
      Het kat en muisspelletje tussen Lecler en Russell was puur bepaald door wie meer energie ter beschikking had, gaat helemaal nergens over.

      • + 7
      • 9 maa 2026 - 12:56
    • Pietje Bell

      Posts: 33.543

      "Het kat en muisspelletje tussen Lecler en Russell was puur bepaald
      door wie meer energie ter beschikking had, gaat helemaal nergens over."

      Precies dat @Snork. Dit heeft helemaal niets met racen te maken.
      "Ik wil wel met je duelleren, maar dan met je even wachten op een moment in de race dat ik mijn accu weer vol helemaal heb opgeladen."

      • + 5
      • 9 maa 2026 - 13:13
    • Snork

      Posts: 22.430

      Hopelijk gaan wijzigingen in de regels ervoor zorgen dat het batterijmanagement op de achtergrond komt te liggen. Voor mijn part kunnen ze straks op de rechte stukken minder energie deployen, waardoor het krampachtig opladen van de batterij niet meer nodig is. Voor ons als toeschouwers maakt de maximale snelheid niet uit, zolang we maar geen gedoe met superclipping en overtakes door verschil in energiestand van de batterijen moeten aanschouwen. Dat heeft allemaal niks meer met puur racen te maken, waar de F1 toch voor zou moeten staan.

      • + 3
      • 9 maa 2026 - 13:24
    • The Wolf

      Posts: 264

      The Battle of the Batteries

      • + 5
      • 9 maa 2026 - 13:28
  • Patrace

    Posts: 6.554

    Dit maakt wel heel duidelijk dat de technische mensen van de F1 geen idee hadden waar ze mee bezig waren. En erger nog, ook niet hebben gereageerd op de correcte voorspelling die Verstappen al twee jaar geleden deed.

    Als ze de feedback destijds serieus hadden genomen, dan hadden ze nog tijd gehad om dingen aan te passen voor de start van dit seizoen.
    Nu worden ze gedwongen te reageren en dan loop je altijd achter de feiten aan en krijg je weer pushback van de teams die nu wel succesvol zijn. De enige reden dat ze wat kunnen aanpassen is als het ten koste gaat van de veiligheid. En ik denk dat er nog onveilige situaties gaan ontstaan, dus dat is een legitieme grond voor wijzigingen.

    • + 22
    • 9 maa 2026 - 10:09
    • Klus

      Posts: 2.411

      Het beste raak je ze in de portemonnee en dat zal de reden zijn dat men aanpassingen wil. Anders raken ze teveel kijkers kwijt.

      • + 9
      • 9 maa 2026 - 10:33
    • Cyrus

      Posts: 680

      Helemaal mee eens

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 11:50
    • MustFeed

      Posts: 10.496

      Ik denk dat de technische mensen hier niet voor verantwoordelijk zijn. Er is achter de schermen gelobbyd voor dit soort motoren en daar spelen hoofdzakelijk andere belangen mee dan wat de fans leuk vinden om te zien.

      Het is wel heel erg zonde, want het is vanuit sportief oogpunt naar mijn mening niet interessant om naar te kijken. Bij iedere inhaalactie heb ik geen idee of dit een geweldige actie van de coureur is of dat de andere coureur 10 meter eerder snelheid verliest omdat de batterij leeg is. Ik vind dit nog erger dan de DRS inhaalacties.

      Voor mijn gevoel gaan de coureurs nu ook veel minder hard de bocht in, om maar zo snel mogelijk te kunnen acceleren bij het uitkomen van de bocht. Dat is nu de snelste manier om rond te gaan, maar het ziet er niet op de limiet uit. Die pole ronde van Russell lijkt op een opwarm ronde.

      Dan was de regie ook nog eens ontzettend slecht. Al bij de start was het een drama waarbij de camera zo ver ingezoomed was dat je op een gegeven moment niet eens 1 volledige F1 wagen meer in beeld hebt. En dan regelmatig dat ze tijdens een inhaalactie ineens switchen naar een andere camera waar je helemaal niks op ziet. En dat alles is waarschijnlijk met het idee om maar te verbloemen dat de wagens midden op het rechte stuk vertragen, maar nu zie je dus vaak helemaal niks.

      En blijkbaar net als vorig jaar is het heel belangrijk om iedere race de vader van Bearman in beeld te brengen. Echt onvoorstelbaar, je zou bijna denken dat het de opvolger van Ecclestone is zo vaak als dat die man in beeld wordt gebracht.

      • + 3
      • 9 maa 2026 - 12:52
    • Skimi

      Posts: 1.106

      Probleem is dat zowel batterij als motor kostbasr zijn om te veranderen. Geen 1 motorbouwer die zn motor na 1 jaar naar de vuilnisbelt brengt. Kwestie van schaven en uitzitten dus

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 13:07
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.160

      @Mustfeed

      Zelfs in de samenvatting was een minuut ongeveer in beeld dat Gary Barlow aanwezig was en F1 keek.. Lekker belangrijk. Daar moet de regie ook direct mee kappen

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 13:52
  • Joeppp

    Posts: 8.369

    Volgens mij heeft Verstappen al uitgelegd wat een oplossing is. Je moet sneller kunnen opladen zonder af te remmen. Heeft als gevolg dat de auto's langzamer worden. Het is een compromis wat het racen zal bevorderen maar ook niet F1 waardig is. Qua snelheid zal het veel dichterbij de GP2 en zelfs de Formule3 komen te liggen.

    • + 2
    • 9 maa 2026 - 10:15
    • NicoS

      Posts: 20.220

      De MHU-H was daarvoor de oplossing, hiermee wonnen ze energie terug bij volgas via de warmte van de uitlaatgassen.
      Audi en Honda wilden alleen toetreden/terugkeren als deze techniek zou verdwijnen…..

      • + 4
      • 9 maa 2026 - 10:25
    • Joeppp

      Posts: 8.369

      NicoS, ik dacht dat er iets was met 250 of 350 kw opladen in combinatie met superclipping. Ik heb geen idee of het klopt wat ik schrijf en het is iets met klok en klepel.

      • + 3
      • 9 maa 2026 - 10:31
    • shakedown

      Posts: 1.729

      Kwalificatietijden

      Formula 1 George Russell 1:18.518
      Formula 2 Dino Beganovic 1:28.695
      Formula 3 Théophile Naël 1:34.187

      Eerste keer dat er met de vorige generatie motoren in droge omstandigheden een kwalificatie werd gedaan was in 2025

      Formula 1 2015 Lewis Hamilton 1:26.327.

      Dit was wel nog in de oude lay-out. de nieuwe lat-out is de baan ongeveer 6 seconden sneller geworden. Dat betekend simpelweg dat de nieuwe motor generatie gewoon sneller is dan de vorige generatie motoren bij de start.

      De nieuwe Lay-out was in 2022 en de poletijd was 1:17.868 (Leclerc). dat was na 7 jaar doorontwikkeling van motoren

      Snelste race ronde

      Formula 1 Max Verstappen 1:22.091
      Formula 2 Alex Dunne 1:31.224
      Formula 3 Beñat del Pino 1:37.336

      Er zit nog een enorm verschil in de ronde tijden.

      Ja, ze waren vorig jaar een stukje sneller, maar dat was ook bij de volledig uit ontwikkelde vorige generatie F1 wagens.

      Kwalificatie 2025

      Klasse Coureur Tijd
      Formula 1 Lando Norris 1:15.096
      Formula 2 Gabriele Minì 1:29.286
      Formula 3 Rafael Câmara 1:34.999

      Snelste race ronde

      Formula 1 Lando Norris 1:22.167
      Formula 2 Leonardo Fornaroli 1:32.767
      Formula 3 Martinius Stenshorne 1:38.069

      in de race zijn ze dit jaar gewoon sneller....

      Al met al wordt er harder geschreeuwd dan dat je in de cijfers terug ziet. Deze generatie heeft tijd nodig. Het is echt minder dramatisch dan dat het lijkt. Dat de coureurs het minder leuk vinden is een feit. Uiteindelijk draait het om hoe de races uitpakken en of die aan te gluren zijn.

      • + 4
      • 9 maa 2026 - 10:56
    • NicoS

      Posts: 20.220

      @shakedown,
      Dit is ook helemaal niet het discussiepunt.
      Dat ze wat langzamer zijn is geen probleem, gaat om de manier van rijden.
      Dat zijn twee totaal losstaande punten.

      • + 13
      • 9 maa 2026 - 11:17
    • shakedown

      Posts: 1.729

      in 2014 werd en continu geklaagd door de rijders dan ze alleen maar met brandstof sparen bezig waren, lift and coast, dat de engineering aan de muur de leiding hadden met hun mappings, dat ze niet konden aanvallen, te zwaar, te stil, het lijkt wel endurance enz enz enz.

      Elke reglement wissel zorgt voor klagende coureurs. Uiteraard. ik ben niet verbaasd dat ze nu weer klagen. Maar op een of andere manier is dat schijnbaar de basis geworden in de huidige tijdsgeest.

      Klagen klagen klagen. Alsof je leven ooit beter is geworden van klagen en zeiken.

      En toch blijven ze gewoon in de F1 rijden.

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 11:45
    • Joeppp

      Posts: 8.369

      @shakedown, dat we in een klaagcultuur leven ben ik het helemaal mee eens. Echter, soms is klagen wel terecht en dat is nu. Ik heb gisteren een hoop podcasten geluisterd en gelezen. Niet alleen de fans maar ook de mensen die hun brood verdienen met de F1, in de breedste zin, vinden de huidige motoren F1 onwaardig. Soms is kritiek ook terecht en kan je het niet afdoen als iedereen klaagt altijd maar.

      • + 3
      • 9 maa 2026 - 12:04
    • NicoS

      Posts: 20.220

      Precies @Joeppp, het is te ver doorgeslagen waardoor het racen totaal onnatuurlijk en ook onnavolgbaar is geworden.
      Interesseert alleen de show jou wat, dan zal het snel goed zijn, maar als fan van de sport in z’n geheel is dit een regelrechte sof….
      En dat geldt ook voor de coureurs….

      • + 4
      • 9 maa 2026 - 12:10
    • The Wolf

      Posts: 264

      In een bepaalde tijdgeest ben je begonnen F1 te volgen, zeker als dat al meerdere decennia terug is dan lijkt de F1 van nu in weinig op de F1 van toen. En het is normaal in de zin dat F1 altijd al aan verandering onderhevig was. De vraag de je jezelf moet stellen is: past F1 van nu nog wel bij mij? En als ik eerlijk ben is de aantrekkingskracht die ik vroeger had wel zo goed als verdwenen.

      • + 2
      • 9 maa 2026 - 13:33
  • Pietje Bell

    Posts: 33.543

    Max is gisteravond 23:33u onze tijd in Sjanghai geland na een 10 uur durende vlucht.

    pbs.twimg.com/medi(...)fzDn?format=jpg&;name=small

    Maandagochtend 6:33u CST in Sjanghai.

    Flight Aware: i.imgur.com/2xvQPht.png

    • + 2
    • 9 maa 2026 - 10:50
  • SennaS

    Posts: 11.673

    Ik begrijp het wel, maar is nu wel erg laat voor drastische aanpassingen. Is volgens mij niet nieuw want dit bleek al uit simulaties. Hadden ze toen gespierde taal moeten tonen.
    Wellicht valt het gedurende het seizoen nog wat aan te passen, immers we hebben slechts 1 race achter de kiezen en 3 x zoveel inhaalacties gezien. En aan de andere kant, ze hebben er allemaal last van en Mercedes heeft z’n huiswerk het beste gedaan en hun hoor hier minder over. Zo gaat dat.

    • + 1
    • 9 maa 2026 - 10:53
    • Aapnootmies

      Posts: 827

      het gaat niet om inhaalacties die met een knopje op rechte stuk worden gedaan bij F1..als dit leuk vind is de Formule E voor gemaakt niet de F1

      • + 3
      • 9 maa 2026 - 11:34
    • Patrace

      Posts: 6.554

      @senna: Verstappen heeft al twee jaar geleden in duidelijke bewoordingen aangegeven wat er zou gaan gebeuren en waar hij bang voor was. Is precies uitgekomen.
      Wat had hij nog meer moeten doen, in jouw optiek?

      • + 6
      • 9 maa 2026 - 12:02
    • Polleke2

      Posts: 1.926

      2023 is al weer bijna drie jaar geleden.

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 12:09
    • Snork

      Posts: 22.430

      SennaS, zodra Mercedes races gaat verliezen, gaan Russell en Toto ook klagen.
      Russell zat tijdens de race al te klagen over Leclerc, wat aanvankelijk nog een spelletje was van wie nog wel energie had en wie niet. Was gewoonweg slecht om naar te kijken.

      • + 3
      • 9 maa 2026 - 13:06
  • Pietje Bell

    Posts: 33.543

    Zie dit dan!! Hier is van de voorkant de uitwijkmanoeuvre van Colapinto
    bij Lawson gefilmd. En dat allemaal in 1/100 sec gereageerd! Super knap!

    www.instagram.com/reels/DVn5S2Vj1ch/

    • + 8
    • 9 maa 2026 - 10:58
  • Sluweslager

    Posts: 226

    Van de complete tekst zijn alleen de laatste 2 zinnen van belang

    • + 2
    • 9 maa 2026 - 12:05
  • Polleke2

    Posts: 1.926

    Toen de Formule 1 is gestopt met bijtanken is het verval ingezet, brandstof besparen en door geen tankstop ook banden besparen.
    Daarna kwam het lift en coast en we zakken steeds verder weg in kunstmatige dingen.
    Het wachten is nu nog tot dat de input direct vanaf de pitmuur naar de auto gaat en er alleen nog maar iemand nodig is om aan het stuur te draaien.

    • + 6
    • 9 maa 2026 - 12:08
  • schwantz34

    Posts: 41.846

    Alleen als ik de term "superclipping" al zie of hoor loopt me het braaksel al spontaan de bek uit, weg met die fake rotzooi en rap een beetje!

    • + 2
    • 9 maa 2026 - 12:42
    • The Wolf

      Posts: 264

      alleen met bier krijg je die braaksel-smaak weg gespoeld, en als je dan zo'n hele vroege race hebt dan zit je 's ochtends al te zuipen als een of andere zware alcohollieker, allemaal dankzij die f..cking supercl-cl- krijg het m'n mond niet uit

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 13:39
  • trucker0werner

    Posts: 513

    Als je zo kijkt zie je eigenlijk twee dingen naar voren komen.
    1 de accu is te klein of er wordt teveel opgewekt van de accu.
    2. Overtake is te sterk, de kans dat je met overtake in kan halen is 1op2 en met drs kan degene nog verdedigen. Met drs moest je eerst overspeed pakken voor je kon inhalen. Dat als je uit de slipstream kwam je vertraagt werd door de lucht oo de auto.
    Nu pakken ze teveel snelheid met overtake en ben je sjaak ivm niet tegen te verdedigen is.
    Doe je het wel gaan ze weer stempel van gevaarlijk rijden toe passen

    • + 1
    • 9 maa 2026 - 12:57

