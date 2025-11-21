De eerste vrije training op het stratencircuit van Las Vegas zit erop. In de staat Nevada werd de snelste tijd gereden door Charles Leclerc. Achter hem ging de tweede tijd naar Alexander Albon, terwijl Yuki Tsunoda de top drie compleet maakte. Max Verstappen moest genoegen nemen met een vierde plaats, maar oogde wel snel.

Met Las Vegas als eerste van de laatste triple header, nadert de Formule 1 nu het einde van het seizoen. Eenmaal aangekomen in 'Sin City' staat er genoeg op het spel. Lando Norris vervolgt zijn jacht op zijn eerste wereldtitel na twee indrukwekkende overwinningen in Mexico en Brazilië, terwijl Oscar Piastri en Verstappen hun laatste strohalm willen pakken. Daarnaast hopen George Russell en Mercedes op een herhaling van 2024 - waarin de zilverpijen een 1-2 pakten - en zijn Leclerc en Lewis Hamilton van Ferrari op zoek naar eerherstel.

Bloedeloze openingsfase

De eerste twintig minuten van de eerste vrije training waren niet spectaculair. Pierre Gasly stond verrassend genoeg een lange periode op de snelste tijd met zijn Alpine, maar naarmate de baan vorderde, werd hij al snel ingehaald. Verstappen en Leclerc oogden snel in Las Vegas en wisselden de snelste ronde een aantal keer met elkaar af.

Ondertussen was Norris nog zoekende met zijn McLaren. De Brit - die al voor het weekend aangaf niet de favoriet te zijn - kwam een lange tijd niet in de buurt van de tijden van Verstappen en Leclerc. Het meest enerverende moment vond plaats tussen Alexander Albon en Isack Hadjar. De Fransman - die mogelijk de teamgenoot wordt van Verstappen in 2026 - zou in de weg zijn gereden volgens Albon. De Red Bull-junior reageerde woedend en deed een handgebaartje richting de Thai van Williams.

Verstappen lijkt er goed bij te zitten

Ondertussen werd de baan stukken sneller in Las Vegas. Hamilton pakte dan ook - met nieuwe zachte banden - de snelste tijd van Verstappen af. Vervolgens reed Leclerc een pijlsnelle tijd, maar de Nederlander sloeg keihard terug met een pijlsnelle tijd. De auto van Red Bull Racing lijkt - net als die van Ferrari en Mercedes - goed mee te kunnen in de straten van Las Vegas.

Ook Yuki Tsunoda zorgde voor een verrassing. De Japanner - die mogelijk zijn stoeltje verliest naast Verstappen - had voor even de snelste tijd in handen. Tsunoda kon er maar even van genieten, aangezien Leclerc counterde met een indrukwekkende ronde.

McLaren moet zich zorgen maken

Voor McLaren liep de eerste oefensessie in Las Vegas niet gesmeerd. De constructeurskampioen van 2025 had al niet al te hoge verwachtingen, maar zowel Norris als Piastri waren een lange tijd nergens te bekennen. Ondertussen haakten ook Russell en Andrea Kimi Antonelli nog niet aan. De Mercedessen konden zich mengen in de top-10, maar kwamen nog duidelijk te kort.