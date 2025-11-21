user icon
icon

Uitslag VT1 Las Vegas: Verstappen en Leclerc doen goede zaken, Norris worstelt

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag VT1 Las Vegas: </b> Verstappen en Leclerc doen goede zaken, Norris worstelt
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 02:30
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

De eerste vrije training op het stratencircuit van Las Vegas zit erop. In de staat Nevada werd de snelste tijd gereden door Charles Leclerc. Achter hem ging de tweede tijd naar Alexander Albon, terwijl Yuki Tsunoda de top drie compleet maakte. Max Verstappen moest genoegen nemen met een vierde plaats, maar oogde wel snel.

Met Las Vegas als eerste van de laatste triple header, nadert de Formule 1 nu het einde van het seizoen. Eenmaal aangekomen in 'Sin City' staat er genoeg op het spel. Lando Norris vervolgt zijn jacht op zijn eerste wereldtitel na twee indrukwekkende overwinningen in Mexico en Brazilië, terwijl Oscar Piastri en Verstappen hun laatste strohalm willen pakken. Daarnaast hopen George Russell en Mercedes op een herhaling van 2024 - waarin de zilverpijen een 1-2 pakten - en zijn Leclerc en Lewis Hamilton van Ferrari op zoek naar eerherstel. 

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

 Bloedeloze openingsfase 

De eerste twintig minuten van de eerste vrije training waren niet spectaculair. Pierre Gasly stond verrassend genoeg een lange periode op de snelste tijd met zijn Alpine, maar naarmate de baan vorderde, werd hij al snel ingehaald. Verstappen en Leclerc oogden snel in Las Vegas en wisselden de snelste ronde een aantal keer met elkaar af. 

Ondertussen was Norris nog zoekende met zijn McLaren. De Brit - die al voor het weekend aangaf niet de favoriet te zijn - kwam een lange tijd niet in de buurt van de tijden van Verstappen en Leclerc. Het meest enerverende moment vond plaats tussen Alexander Albon en Isack Hadjar. De Fransman - die mogelijk de teamgenoot wordt van Verstappen in 2026 - zou in de weg zijn gereden volgens Albon. De Red Bull-junior reageerde woedend en deed een handgebaartje richting de Thai van Williams

Verstappen lijkt er goed bij te zitten 

Ondertussen werd de baan stukken sneller in Las Vegas. Hamilton pakte dan ook - met nieuwe zachte banden - de snelste tijd van Verstappen af. Vervolgens reed Leclerc een pijlsnelle tijd, maar de Nederlander sloeg keihard terug met een pijlsnelle tijd. De auto van Red Bull Racing lijkt - net als die van Ferrari en Mercedes - goed mee te kunnen in de straten van Las Vegas.  

Ook Yuki Tsunoda zorgde voor een verrassing. De Japanner - die mogelijk zijn stoeltje verliest naast Verstappen - had voor even de snelste tijd in handen. Tsunoda kon er maar even van genieten, aangezien Leclerc counterde met een indrukwekkende ronde.

McLaren moet zich zorgen maken 

Voor McLaren liep de eerste oefensessie in Las Vegas niet gesmeerd. De constructeurskampioen van 2025 had al niet al te hoge verwachtingen, maar zowel Norris als Piastri waren een lange tijd nergens te bekennen. Ondertussen haakten ook Russell en Andrea Kimi Antonelli nog niet aan. De Mercedessen konden zich mengen in de top-10, maar kwamen nog duidelijk te kort. 

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Vrije training 1

US Las Vegas Street Circuit - 21 november 2025

GPYesterday

Posts: 286

Max werd wat gehinderd door gele vlaggen in z'n snelste ronde. Daarom was tsunoda wat smeller als Max.

  • 1
  • 21 nov 2025 - 03:15
Foto's Grand Prix van Las Vegas 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • GPYesterday

    Posts: 286

    Max werd wat gehinderd door gele vlaggen in z'n snelste ronde. Daarom was tsunoda wat smeller als Max.

    • + 1
    • 21 nov 2025 - 03:15
  • John6

    Posts: 11.287

    Zoals altijd het is maar VT1, voor nu gaat het goed met RBR, over een kleine 2 uur VT2 dan nog eens kijken hoe iedereen ervoor staat.

    • + 1
    • 21 nov 2025 - 03:19

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar