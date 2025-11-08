De sprintrace op het circuit van Interlagos in Sao Paulo zit erop. Op het Braziliaanse asfalt ging de zege naar Lando Norris. Achter hem werd Andrea Kimi Antonelli als tweede geklasseerd, terwijl het podium in de sprintrace compleet werd gemaakt door George Russell.

De hele week ging het over het weer in Sao Paulo. Er werd regen verwacht, en vooral voor de zaterdag. Toen de coureurs vanochtend uit hun raam keken was het echter weer droog. Het waaide wel flink, en toen de coureurs op de baan arriveerden waren er her en der nog natte delen te zien. Vooral op de kerbstones lag er nog veel water.

Het was dus belangrijk om voorzichtig te doen, maar de regen leek geen rol van betekenis te gaan spelen in de race. De coureurs reden op de slicks de baan op richting de grid, en op de grid bleek dat de McLarens voor de mediumbanden hadden gekozen. Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell en Max Verstappen hadden gekozen voor de zachte banden.

Aanval openen

Bij de start was het duidelijk dat Russell en Antonelli de aanval wilden openen, maar Norris was goed weg. Hij behield de leiding, terwijl Antonelli in zijn nek hijgde. Verstappen kwam goed weg vanaf de vijfde plaats, en wist een plekje te winnen door Fernando Alonso in te halen.

De wedstrijdleiding had de DRS nog niet vrijgegeven, aangezien er nog steeds veel water lag in de laatste sector. Na een paar rondjes vonden ze het wel welletjes, en mochten de coureurs hun achtervleugel weer openen. Het zorgde ervoor dat Antonelli in zijn spiegels moest kijken, want Piastri kwam steeds dichter en dichter bij.

Zware crashes

Tot zijn verbazing zag Antonelli de McLaren van Piastri na een paar rondjes verdwijnen. De Australiër raakte in bocht drie de kerbstone, verloor de macht over het stuur en knalde vol in de muur. Zijn sprintrace zat erop, en de chaos was compleet toen Nico Hülkenberg en Franco Colapinto op hetzelfde punt de muur invlogen. De gedachte ging snel terug naar 2003, waar er een soort schroothoop ontstond in een bocht op Interlagos.

Rode vlag biedt kansen

De wedstrijdleiding kon niets anders doen dan voor de rode vlag te kiezen, en de overgebleven coureurs konden de pitlane opzoeken. Dit zorgde ervoor dat ze van banden konden wisselen, en er reparatiewerkzaamheden konden worden uitgevoerd. Bij Hülkenberg was dit broodnodig, want zijn achtervleugel moest worden vervangen.

Ondertussen ontstond er meer duidelijkheid over de crash in de derde bocht. Antonelli zag hoe Norris wat water van de kerbstone de baan op had geworpen, en dit kon voor de chaos hebben gezorgd. Voor Piastri waren de druiven zuur, want dit hielp hem niet in de titelstrijd.

Spectaculaire herstart

De wedstrijdleiding koos voor een rollende herstart, en dat betekende dat Norris het tempo kon gaan bepalen. Toen de wagens de pitstraat uitreden, bleek dat de bandensituatie was omgekeerd. De Mercedessen en Verstappen hadden afscheid genomen van de zachte banden en kozen voor de mediums, terwijl Norris het tegenovergestelde had gedaan.

Bij de herstart vochten de Mercedessen met elkaar, moest Verstappen opletten voor Russell en maakte Alonso een remfoutje. Het zorgde ervoor dat Verstappen wat terrein verloor, en een paar bochten lang zijn positie moest verdedigen ten opzichte van Alonso. Norris kon op zijn beurt een gat slaan, maar één klein foutje kon hem de kop kosten.

Norris loopt tegen problemen aan

Norris kreeg te horen dat hij op zijn banden moest letten, terwijl er achter hem een aantal duels ontstonden. Alonso moest alles op alles zetten om de Ferrari's van Leclerc en Hamilton achter zich te houden. Dit zorgde ervoor dat Pierre Gasly zich ermee begon te bemoeien en riep dat de Ferrari's snel moesten toeslaan.

Antonelli opent de aanval

Norris hield het gat op dat moment rond de seconde, en hij wist dat hij moest opletten. De Mercedes van Antonelli oogde namelijk zeer snel, en Norris moest zijn positie gaan verdedigen. Wat ook een rol begon te spelen, was de wind. Zoals verwacht kon het flink gaan waaien, en in de slotfase was aan de vlaggen rondom de baan te zien dat het steeds onrustiger werd.

Norris wist het gat niet langer onder de één seconde te houden in de slotfase. Antonelli kwam dichter en dichter bij en kon zijn DRS gaan openen. De jonge Italiaan stond vol onder druk, terwijl Norris het zich niet kon veroorloven om brokken te maken.

Zware crash Bortoleto

Norris deed dat dan ook niet. Hij hield zijn auto onder controle, en wist de zege te pakken. In de laatste ronde ging het toch mis, maar niet voor Norris. Gabriel Bortoleto deed er alles aan om Isack Hadjar in te halen, maar verloor in de eerste bocht de macht over het stuur. Hij knalde vol in de pitmuur, en vloog daarna letterlijk in de muur in de eerste bocht. Zijn stuur brak af, en de schade was zeer groot. Bortoleto stapte snel uit, maar de kans is klein dat hij kan deelnemen aan de kwalificatie.