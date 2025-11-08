user icon
Uitslag Sprint Brazilië: Norris grijpt cruciale zege na crash Piastri, Verstappen vierde

<b> Uitslag Sprint Brazilië: </b> Norris grijpt cruciale zege na crash Piastri, Verstappen vierde
  Gepubliceerd op 08 nov 2025 15:57
  26
  Door: Bob Plaizier

De sprintrace op het circuit van Interlagos in Sao Paulo zit erop. Op het Braziliaanse asfalt ging de zege naar Lando Norris. Achter hem werd Andrea Kimi Antonelli als tweede geklasseerd, terwijl het podium in de sprintrace compleet werd gemaakt door George Russell.

De hele week ging het over het weer in Sao Paulo. Er werd regen verwacht, en vooral voor de zaterdag. Toen de coureurs vanochtend uit hun raam keken was het echter weer droog. Het waaide wel flink, en toen de coureurs op de baan arriveerden waren er her en der nog natte delen te zien. Vooral op de kerbstones lag er nog veel water.

Het was dus belangrijk om voorzichtig te doen, maar de regen leek geen rol van betekenis te gaan spelen in de race. De coureurs reden op de slicks de baan op richting de grid, en op de grid bleek dat de McLarens voor de mediumbanden hadden gekozen. Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell en Max Verstappen hadden gekozen voor de zachte banden.

Aanval openen

Bij de start was het duidelijk dat Russell en Antonelli de aanval wilden openen, maar Norris was goed weg. Hij behield de leiding, terwijl Antonelli in zijn nek hijgde. Verstappen kwam goed weg vanaf de vijfde plaats, en wist een plekje te winnen door Fernando Alonso in te halen.

De wedstrijdleiding had de DRS nog niet vrijgegeven, aangezien er nog steeds veel water lag in de laatste sector. Na een paar rondjes vonden ze het wel welletjes, en mochten de coureurs hun achtervleugel weer openen. Het zorgde ervoor dat Antonelli in zijn spiegels moest kijken, want Piastri kwam steeds dichter en dichter bij.

Zware crashes

Tot zijn verbazing zag Antonelli de McLaren van Piastri na een paar rondjes verdwijnen. De Australiër raakte in bocht drie de kerbstone, verloor de macht over het stuur en knalde vol in de muur. Zijn sprintrace zat erop, en de chaos was compleet toen Nico Hülkenberg en Franco Colapinto op hetzelfde punt de muur invlogen. De gedachte ging snel terug naar 2003, waar er een soort schroothoop ontstond in een bocht op Interlagos.

Rode vlag biedt kansen

De wedstrijdleiding kon niets anders doen dan voor de rode vlag te kiezen, en de overgebleven coureurs konden de pitlane opzoeken. Dit zorgde ervoor dat ze van banden konden wisselen, en er reparatiewerkzaamheden konden worden uitgevoerd. Bij Hülkenberg was dit broodnodig, want zijn achtervleugel moest worden vervangen.

Ondertussen ontstond er meer duidelijkheid over de crash in de derde bocht. Antonelli zag hoe Norris wat water van de kerbstone de baan op had geworpen, en dit kon voor de chaos hebben gezorgd. Voor Piastri waren de druiven zuur, want dit hielp hem niet in de titelstrijd.

Spectaculaire herstart

De wedstrijdleiding koos voor een rollende herstart, en dat betekende dat Norris het tempo kon gaan bepalen. Toen de wagens de pitstraat uitreden, bleek dat de bandensituatie was omgekeerd. De Mercedessen en Verstappen hadden afscheid genomen van de zachte banden en kozen voor de mediums, terwijl Norris het tegenovergestelde had gedaan.

Bij de herstart vochten de Mercedessen met elkaar, moest Verstappen opletten voor Russell en maakte Alonso een remfoutje. Het zorgde ervoor dat Verstappen wat terrein verloor, en een paar bochten lang zijn positie moest verdedigen ten opzichte van Alonso. Norris kon op zijn beurt een gat slaan, maar één klein foutje kon hem de kop kosten.

Norris loopt tegen problemen aan

Norris kreeg te horen dat hij op zijn banden moest letten, terwijl er achter hem een aantal duels ontstonden. Alonso moest alles op alles zetten om de Ferrari's van Leclerc en Hamilton achter zich te houden. Dit zorgde ervoor dat Pierre Gasly zich ermee begon te bemoeien en riep dat de Ferrari's snel moesten toeslaan.

Antonelli opent de aanval

Norris hield het gat op dat moment rond de seconde, en hij wist dat hij moest opletten. De Mercedes van Antonelli oogde namelijk zeer snel, en Norris moest zijn positie gaan verdedigen. Wat ook een rol begon te spelen, was de wind. Zoals verwacht kon het flink gaan waaien, en in de slotfase was aan de vlaggen rondom de baan te zien dat het steeds onrustiger werd.

Norris wist het gat niet langer onder de één seconde te houden in de slotfase. Antonelli kwam dichter en dichter bij en kon zijn DRS gaan openen. De jonge Italiaan stond vol onder druk, terwijl Norris het zich niet kon veroorloven om brokken te maken. 

Zware crash Bortoleto

Norris deed dat dan ook niet. Hij hield zijn auto onder controle, en wist de zege te pakken. In de laatste ronde ging het toch mis, maar niet voor Norris. Gabriel Bortoleto deed er alles aan om Isack Hadjar in te halen, maar verloor in de eerste bocht de macht over het stuur. Hij knalde vol in de pitmuur, en vloog daarna letterlijk in de muur in de eerste bocht. Zijn stuur brak af, en de schade was zeer groot. Bortoleto stapte snel uit, maar de kans is klein dat hij kan deelnemen aan de kwalificatie.

F1Grand Prix Brazilië - Sprint

BR Interlagos - 08 november 2025

schwantz34

Posts: 41.288

Nee, zijn DRS stond nog open en daardoor had hij totaal geen downforce aan de achterkant.

  • 3
  • 8 nov 2025 - 16:02
Reacties (26)

  • Joseph1000

    Posts: 229

    Aahh zonde van de crash van piastri.
    Voor de rest vooral treintje rijden moeilijk in te halen circuit.
    Benieuwd naar de kwali.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 15:59
    • hupholland

      Posts: 9.364

      ja, omdat het buiten de lijn nogal glad was (zie Bortoletto). Normaal kun je hier wel goed inhalen. Vandaag toch ook nog wel een paar leuke duels gezien.

      • + 2
      • 8 nov 2025 - 16:05
  • dutchiceman

    Posts: 5.471

    Chaos zeg.
    FIA ligt een partij te slapen joh.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:01
  • Canson Po

    Posts: 2.792

    Ouch harde klapper nog van Bortoleto denk dat hij de witte lijn nog aanraakt bij het aanremmen.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:01
    • schwantz34

      Posts: 41.288

      Nee, zijn DRS stond nog open en daardoor had hij totaal geen downforce aan de achterkant.

      • + 3
      • 8 nov 2025 - 16:02
    • Canson Po

      Posts: 2.792

      ah ok, ja dat verklaard veel :p

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 16:05
    • Freek-Willem

      Posts: 6.394

      Drs nog open en kruisend achter Albon langs, wat de downforce nog verder verlaagd waarschijnlijk

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 16:06
  • schwantz34

    Posts: 41.288

    Sodeknetters wat een enorme crash van Bortoleto, godzijdank is hij ok!

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 16:01
    • OrangeArrows

      Posts: 3.290

      Gevolgen hadden groter kunnen zijn als hij Albon had geramd

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 16:21
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.955

    Is wel klaar voor Max...

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 16:01
    • hupholland

      Posts: 9.364

      met een vergelijkbare uitslag morgen is het klaar, deze 3 punten maken nog geen wereld van verschil.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 16:15
  • Larry Perkins

    Posts: 61.342

    Boring!

    Max rijdt dus in de derde auto, tenzij ze de set-up nog succesvol kunnen aanpassen...

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:01
    • Canson Po

      Posts: 2.792

      das natuurlijk nu wel het voordeel op zich van 6 naar 4 nog wat punten en straks nog een aanpassing van de setup.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 16:08
  • Cicero

    Posts: 1.572

    Bortoleto was vroeger gewoon dood geweest. Wel fijn dat het zoveel veiliger is geworden.
    Maar een bizarre crash hoor

    • + 1
    • 8 nov 2025 - 16:02
    • Canson Po

      Posts: 2.792

      Je moet die van Michael Andretti eens terug zien, zou 1993 moeten zijn.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 16:12
  • Smock

    Posts: 258

    Wat een masterclass in de 2-na snelste auto.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:04
    • Freek-Willem

      Posts: 6.394

      Inderdaad deed Kimi het netjes. Net een paar ronden tekort om het echt spannend te maken

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 16:07
  • RH

    Posts: 712

    Kampioenschap van Norris veilig gesteld?

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:04
    • schwantz34

      Posts: 41.288

      No!

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 16:09
    • hupholland

      Posts: 9.364

      nog lang niet, maar je kunt er altijd beter 9 voor staan dan achter

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 16:13
    • RH

      Posts: 712

      Ik acht het kampioenschap voor Verstappen niet realistisch, maar wederom een dreun voor Piastri.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 16:17
  • Larry Perkins

    Posts: 61.342

    Norris pakt er 8 punten bij, waardoor hij naar 365 punten gaat. Piastri blijft op 356 punten steken na zijn uitvalbeurt, Verstappen loopt iets in op de Australiër: 326 punten.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:05
  • Mrduplex

    Posts: 1.653

    Piastri zou t dit jaar wel ff fixen hier 🙊

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:16
  • TylaHunter

    Posts: 10.604

    Ik vind het opmerkelijk, dat Antonelli zijn beste weekenden, de weekenden zijn waar die nog nooit eerder in een andere auto heeft gereden.

    Alsof hij gehinderd wordt door F2 en F3 ervaring qua rempunten/racelijnen.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:17
  • monzaron

    Posts: 686

    Verstappen’s auto niet goed, toch schade beperkt door uitval Piastri. Mercedes deed goed werk, koude temperaturen werkt in hun voordeel. Man van de race, Alonso ,Piastri en Alonso waren de redders vaan Verstappen. Duimen voor een betere Red Bull in de quali straks 😁

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 16:20

BR Grand Prix van Brazilië
Lokale tijd

Lokale tijd 

BRGrand Prix van Brazilië
Lokale tijd

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
