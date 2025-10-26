user icon
<b> Uitslag Grand Prix van Mexico: </b> Oppermachtige Norris grijpt geniale zege, Verstappen derde
  Gepubliceerd op 26 okt 2025 22:42
  • comments 130
  Door: Bob Plaizier

De Mexicaanse Grand Prix is een feit. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez ging de zege naar Lando Norris. Hij wist Charles Leclerc achter zich te houden, die als tweede werd geklasseerd. In deze race werd het podium compleet gemaakt door Max Verstappen.

Gespannen keek iedereen in Mexico uit naar de start van de Grand Prix. Met een lange run naar de eerste bocht, en snelle coureurs als Max Verstappen iets verder naar achteren, kon er van alles gebeuren. Norris, Leclerc, Hamilton en Russell startten de race op de zachte banden, terwijl Verstappen op de zachte band stond.

Hoe was de start van Verstappen?

Bij de start kwamen de coureurs uit de top vijf zeer goed weg, en leek alles open te liggen. Verstappen probeerde het aan de buitenkant, verremde zich en moest door het gras. Hij glibberde terug naar de baan, en gaf aan dat hij werd afgeknepen. Hij was niet de enige coureur die een tripje door de uitloopzone maakte, want ook Leclerc en Russell schoten wijd.

Russell was niet blij met de actie van Verstappen, en vond dat de Red Bull-coureur zijn plekje moest teruggeven. Verstappen twijfelde daar niet eens over, terwijl Lando Norris zijn voorsprong aan kop uit wist te bouwen. 

Hamilton veroorzaakt chaos

In de zesde ronde opende Verstappen de aanval op Hamilton, maar toen hij de actie inzette in de eerste bocht, ging het mis. Hamilton leek Verstappen niet te zien, tikte de voorband van de Red Bull aan en de Nederlander ging wijd. In bocht 4 ging de Brit weer wijd, en sneed hij de bocht af. Verstappen glibberde en had problemen met zijn banden. In alle chaos had Haas-coureur Oliver Bearman de vierde plaats afgepakt, terwijl Russell terugviel naar de zevende plaats.

De stewards onderzochten het hele zaakje, en gaven Hamilton uiteindelijk een tijdstraf van tien seconden voor leaving the track and gaining an advantage. Het was een harde dreun voor de zevenvoudig wereldkampioen, die hoopte op zijn eerste podium voor Ferrari. De straf was echter niet voor het moment met Verstappen, want daar keken de stewards nog naar. Dit leverde geen straf op, maar Hamilton verloor hierdoor wel veel terrein.

Vreemd radiobericht

Andrea Kimi Antonelli dook als eerste topper naar binnen, waarna ook de andere toppers die waren gestart op de softs volgden. Verstappen vroeg zich af wat zijn tactiek was, waarna zijn race-engineer Gianpiero Lambiase vergat op het uitknopje te drukken waardoor zijn coureur en de rest van de wereld konden horen hoe ze aan de pitmuur spraken over een een- of tweestopper.

De problemen bij Piastri namen daarna toe, want hij had een rampzalige pitstop. De Australiër moest zich focussen op een gevecht in het middenveld, terwijl Liam Lawson en Nico Hülkenberg al hadden opgegeven.

Frustratie bij Russell

Norris bleef uit de problemen, en had een grote voorsprong op de rest van het veld. De McLaren-coureur kon op zijn gemakje een pitstop maken zonder zijn positie te verliezen. Ver achter hem wilde George Russell graag teamorders horen, maar dat was niet het geval. Hij moest het zelf uitzoeken met Antonelli. Het leidde tot veel frustratie bij de Brit, die zijn team erop wees dat Piastri vlak achter hem reed.

Terwijl Russell bleef smeken om een teamorder, dook Verstappen in de 38ste ronde naar binnen voor een pitstop. Hij viel terug naar een achtste plek, wetende dat er nog een lange race voor hem lag.

Russell werd intussen helemaal gek van het uitblijven van een teamorder. Het sarcasme droop van zijn radioberichten af, terwijl Mercedes maar geen keus leek te willen maken. Piastri kwam steeds dichter en dichterbij, en Mercedes ging overstag. Russell haalde Antonelli in, maar hij was niet happy. Voor Mercedes was het een lastig besluit, ook omdat teambaas Toto Wolff dit weekend ontbreekt in Mexico.

Interessante duels 

Op de baan ontstonden er ondertussen veel interessante duels. Verstappen snoepte een plekje af van Hamilton, terwijl er vlak voor hem werd gestreden door Antonelli en Piastri. Beide coureurs doken tegelijkertijd naar binnen, en Piastri wist de Italiaan in te halen in de pitlane. Deze dubbele stop ontketende een nieuwe reeks stops, maar aan de top veranderde er niets.

Bij Ferrari durfden ze het wel aan, en lieten ze aan Leclerc weten dat ze geen stop meer gingen maken. De Monegask worstelde echter met zijn pace, en Verstappen kwam op zijn zachte banden steeds dichter en dichterbij.

Piastri haalde op zijn beurt de Mercedes van de gefrustreerde Russell in. De Australiër reed makkelijk weg bij Russell, en Antonelli vroeg nu om een teamorder. De wens van de Italiaan werd ingewilligd, en Russell ging aan de kant. 

VSC verpest spannende slotfase

Verstappen verkleinde ondertussen zijn achterstand op Leclerc, en kwam in de laatste paar rondjes heel dichtbij de Monegask. Op het moment dat hij de aanval in kon zetten, viel de Williams van Carlos Leclerc echter stil in het Foro Sol. Hierdoor werd de Virtual Safety Car geactiveerd, waardoor Verstappen niet meer kon aanvallen. Hij moest genoegen nemen met de derde plaats, en dat was meer dan hij had verwacht.

F1Grand Prix Mexico - Race

MX Autodromo Hermanos Rodriguez - 26 oktober 2025

