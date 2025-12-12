user icon
icon

Zieke Max Verstappen moet FIA-gala overslaan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zieke Max Verstappen moet FIA-gala overslaan

Max Verstappen is vanavond niet aanwezig bij het FIA-gala in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Normaal gesproken moeten de coureurs die in de top drie van het Formule 1-kampioenschap zijn geëindigd zich melden, maar Verstappen is ziek. Hierdoor kan hij niet aanwezig zijn bij het feestje van de FIA.

Verstappen verloor afgelopen weekend de titelstrijd van Lando Norris in Abu Dhabi. Na zijn sterke race op het circuit van Yas Marina reisde Verstappen terug naar huis, waarna hij aanwezig was bij een eindejaarsfeestje op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Normaal gesproken zou hij afreizen naar het FIA-gala, maar dat gebeurt dus toch niet. De Telegraaf meldt zojuist dat Verstappen ziek is, en daardoor niet kan afreizen naar Tasjkent.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

7 dec

De coureurs uit de top drie zijn normaal gesproken verplicht om aanwezig te zijn bij het gala van de FIA, dat dit jaar plaatsvindt in Tasjkent in Oezbekistan. Alleen bij een echt goede reden mogen ze verstek laten gaan, en dat is bij Verstappen nu het geval. Volgens De Telegraaf heeft Verstappen zich afgemeld, omdat hij kampt met een griepje. 

Kans op een prijs

Voor Verstappen is het de eerste keer in jaren dat hij niet aanwezig kan zijn bij het FIA-gala, eerder pikte hij zijn wereldbekers daar wel op. Ook dit jaar maakt Verstappen kans op een prijs, omdat hij is genomineerd voor de Action of the Year-award. Het gaat hier om zijn inhaalactie in de eerste bocht bij de start van de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola.

McLaren-mannen wel aanwezig

Het is de verwachting dat Lando Norris en Oscar Piastri wel aanwezig zijn op het feestje van de FIA. Ze zullen hier hun prijzen in ontvangst nemen, en ook de constructeurstitel van McLaren gaan vieren. Ook de wereldkampioenen van de andere wereldkampioenschappen van de FIA worden in het zonnetje gezet.

De laatste keer dat één van de coureurs uit de top drie ontbrak bij het FIA-gala, was in 2021. Toen weigerde Lewis Hamilton aanwezig te zijn, nadat hij de titelstrijd had verloren van Verstappen.

BoerTeun

Posts: 1.520

Toch mooi dat deze eeuwen oude smoes zelfs werk als je onder het FIA gala uit wilt komen.
"Sorry Ben *kuch* *kuch* ik ben echt heel *kuch* *kuch* ziek"
En nu lekker een weekend met de pantoffeltjes aan op de bank met Kelly.

  • 7
  • 12 dec 2025 - 11:34
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 1.061

    Das erg 😎

    • + 3
    • 12 dec 2025 - 11:32
  • BoerTeun

    Posts: 1.520

    Toch mooi dat deze eeuwen oude smoes zelfs werk als je onder het FIA gala uit wilt komen.
    "Sorry Ben *kuch* *kuch* ik ben echt heel *kuch* *kuch* ziek"
    En nu lekker een weekend met de pantoffeltjes aan op de bank met Kelly.

    • + 6
    • 12 dec 2025 - 11:34
    • walteij

      Posts: 2.094

      Maar dan ook alleen maar pantoffeltjes aan.

      • + 2
      • 12 dec 2025 - 11:51
  • Cicero

    Posts: 1.613

    Schoolziek. Altijd vervelend

    • + 2
    • 12 dec 2025 - 11:34
  • schwantz34

    Posts: 41.573

    Max heeft last van spontane FIA Allergie!

    • + 1
    • 12 dec 2025 - 11:48
  • Knalpijp

    Posts: 2.270

    Zal wel geen briefje van de dokter nodig hebben.

    • + 1
    • 12 dec 2025 - 12:10
    • meister

      Posts: 4.152

      Zijn vader moet bellen dat zijn zoon ziek is.

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 12:24
  • HartDeco

    Posts: 8

    Wat vervelend voor hem. Hij keek er zo naar uit om erbij te zijn.

    • + 1
    • 12 dec 2025 - 12:17

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×