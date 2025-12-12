Max Verstappen is vanavond niet aanwezig bij het FIA-gala in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Normaal gesproken moeten de coureurs die in de top drie van het Formule 1-kampioenschap zijn geëindigd zich melden, maar Verstappen is ziek. Hierdoor kan hij niet aanwezig zijn bij het feestje van de FIA.

Verstappen verloor afgelopen weekend de titelstrijd van Lando Norris in Abu Dhabi. Na zijn sterke race op het circuit van Yas Marina reisde Verstappen terug naar huis, waarna hij aanwezig was bij een eindejaarsfeestje op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Normaal gesproken zou hij afreizen naar het FIA-gala, maar dat gebeurt dus toch niet. De Telegraaf meldt zojuist dat Verstappen ziek is, en daardoor niet kan afreizen naar Tasjkent.

De coureurs uit de top drie zijn normaal gesproken verplicht om aanwezig te zijn bij het gala van de FIA, dat dit jaar plaatsvindt in Tasjkent in Oezbekistan. Alleen bij een echt goede reden mogen ze verstek laten gaan, en dat is bij Verstappen nu het geval. Volgens De Telegraaf heeft Verstappen zich afgemeld, omdat hij kampt met een griepje.

Kans op een prijs

Voor Verstappen is het de eerste keer in jaren dat hij niet aanwezig kan zijn bij het FIA-gala, eerder pikte hij zijn wereldbekers daar wel op. Ook dit jaar maakt Verstappen kans op een prijs, omdat hij is genomineerd voor de Action of the Year-award. Het gaat hier om zijn inhaalactie in de eerste bocht bij de start van de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola.

Het is de verwachting dat Lando Norris en Oscar Piastri wel aanwezig zijn op het feestje van de FIA. Ze zullen hier hun prijzen in ontvangst nemen, en ook de constructeurstitel van McLaren gaan vieren. Ook de wereldkampioenen van de andere wereldkampioenschappen van de FIA worden in het zonnetje gezet.

De laatste keer dat één van de coureurs uit de top drie ontbrak bij het FIA-gala, was in 2021. Toen weigerde Lewis Hamilton aanwezig te zijn, nadat hij de titelstrijd had verloren van Verstappen.