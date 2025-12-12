user icon
Verstappen gek op Lambiase: "Niet alleen engineer, ook een vriend"

Max Verstappen heeft na het seizoen 2025 uitgebreid stilgestaan bij de rol van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase. De Nederlander noemde het afgelopen jaar “emotioneel” en benadrukte hoe trots hij is op de samenwerking met de man die sinds 2016 aan zijn zijde staat.

Lambiase – in de paddock simpelweg ‘GP’ – werkt al mee sinds Verstappen zijn overstap naar Red Bull maakte. Samen beleefden ze meerdere wereldtitels en een lange reeks successen, maar in Abu Dhabi kwam daar een einde aan. Lando Norris pakte zijn eerste wereldtitel, met slechts twee punten voorsprong op de Nederlander, ondanks Verstappens achtste zege van het seizoen.

Verstappen en Lambiase twee handen op een buik

Na de race was te horen hoe geëmotioneerd Lambiase zijn coureur toesprak over de boordradio. “Je hebt werkelijk alles gegeven. Daar mag je trots op zijn. Blijf rechtop staan,” klonk het.

Verstappen reageerde strijdvaardig: “We hebben in de tweede seizoenshelft nog laten zien wat we kunnen. Iedereen heeft gevochten tot de laatste ronde. Ik ben totaal niet teleurgesteld, alleen maar trots op het team.”

Verstappen lovend over 'worstelende' Lambiase

Later legde de viervoudig wereldkampioen uit hoe zwaar dit jaar voor de hele groep was. “Het was een emotioneel seizoen, op allerlei vlakken,” zei Verstappen tegenover F1.com. “Los van de resultaten: sommige dingen waren gewoon moeilijk. Daarom ben ik extra blij dat ik met iemand als GP werk, iemand die altijd vol passie doorgaat.”

Verstappen benadrukte dat zijn band met Lambiase verder gaat dan de radioverbinding op zondag. “Hij is natuurlijk mijn race-engineer, maar ook iemand met wie ik veel heb meegemaakt. Hij voelde het vandaag ook – dat zag je aan alles.”

Blijft Lambiase wel bij Red Bull?

De Nederlander kijkt nu vooral vooruit. “Ik ben trots dat ik met zo’n belangrijk iemand binnen het team kan samenwerken. Hij heeft nooit opgegeven. Dat typeert hem, en dat typeert ons.”

Momenteel heerst de vraag of Verstappen aankomend jaar kan rekenen op GP als race-engineer. Naar verluidt gaan er verschillende verhalen rond over de Brit, die dit jaar te maken kreeg met privé-omstandigheden, dat hij na dit seizoen vertrekt bij Red Bull. Daarnaast gaan de geluiden rond dat Lambiase bij Red Bull een andere rol krijgt. 

AUDI_F1

Posts: 3.462

GP heeft dit seizoen ook vanwege prive omstandigheden. Net als Max een familie man. En als je dan de woorden hoort van Verstappen die het team een gewldig compliment geeft dan komen de emoties ook naar boven.

  • 8
  • 12 dec 2025 - 09:03
WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
