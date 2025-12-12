Max Verstappen heeft na het seizoen 2025 uitgebreid stilgestaan bij de rol van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase. De Nederlander noemde het afgelopen jaar “emotioneel” en benadrukte hoe trots hij is op de samenwerking met de man die sinds 2016 aan zijn zijde staat.

Lambiase – in de paddock simpelweg ‘GP’ – werkt al mee sinds Verstappen zijn overstap naar Red Bull maakte. Samen beleefden ze meerdere wereldtitels en een lange reeks successen, maar in Abu Dhabi kwam daar een einde aan. Lando Norris pakte zijn eerste wereldtitel, met slechts twee punten voorsprong op de Nederlander, ondanks Verstappens achtste zege van het seizoen.

Verstappen en Lambiase twee handen op een buik

Na de race was te horen hoe geëmotioneerd Lambiase zijn coureur toesprak over de boordradio. “Je hebt werkelijk alles gegeven. Daar mag je trots op zijn. Blijf rechtop staan,” klonk het.

Verstappen reageerde strijdvaardig: “We hebben in de tweede seizoenshelft nog laten zien wat we kunnen. Iedereen heeft gevochten tot de laatste ronde. Ik ben totaal niet teleurgesteld, alleen maar trots op het team.”

Verstappen lovend over 'worstelende' Lambiase

Later legde de viervoudig wereldkampioen uit hoe zwaar dit jaar voor de hele groep was. “Het was een emotioneel seizoen, op allerlei vlakken,” zei Verstappen tegenover F1.com. “Los van de resultaten: sommige dingen waren gewoon moeilijk. Daarom ben ik extra blij dat ik met iemand als GP werk, iemand die altijd vol passie doorgaat.”

Verstappen benadrukte dat zijn band met Lambiase verder gaat dan de radioverbinding op zondag. “Hij is natuurlijk mijn race-engineer, maar ook iemand met wie ik veel heb meegemaakt. Hij voelde het vandaag ook – dat zag je aan alles.”

Blijft Lambiase wel bij Red Bull?

De Nederlander kijkt nu vooral vooruit. “Ik ben trots dat ik met zo’n belangrijk iemand binnen het team kan samenwerken. Hij heeft nooit opgegeven. Dat typeert hem, en dat typeert ons.”

Momenteel heerst de vraag of Verstappen aankomend jaar kan rekenen op GP als race-engineer. Naar verluidt gaan er verschillende verhalen rond over de Brit, die dit jaar te maken kreeg met privé-omstandigheden, dat hij na dit seizoen vertrekt bij Red Bull. Daarnaast gaan de geluiden rond dat Lambiase bij Red Bull een andere rol krijgt.