Max Verstappen heeft een bijzonder seizoen achter de rug. Hij kwam terug van een grote achterstand, maar liet zich ook steeds meer en meer zien als een soort mentor voor de jonge coureurs. Een rol als teambaas in de Formule 1 ziet hij echter niet zitten.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft keek hij tegen een achterstand van ruim honderd punten aan, waarna hij in de tweede helft van het jaar alles goedmaakte. Hij won een vrachtlading aan races, profiteerde van de problemen bij de concurrentie en kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel van Lando Norris af te pakken.

Verstappen schoof al zijn eigen emoties en prestaties ook aan de kant om de vele rookies te helpen. Zo liet hij Andrea Kimi Antonelli weten dat hij zich niet schuldig moest voelen na een kostbaar foutje in Qatar, en ontpopte hij zich tot een soort mentor voor Sauber-coureur Gabriel Bortoleto. Hij gaf de Braziliaan zelfs adviezen over de strategie in Mexico.

Waarom helpt Verstappen de rookies?

In een interview met Formule 1 Magazine krijgt Verstappen de vraag hoe zo'n mentorrol eigenlijk ontstaat: "Dat gaat heel spontaan natuurlijk. Kijk, als mij wat wordt gevraagd en ik vind die persoon heel aardig, dan heb ik er niets tegen om bepaalde zaken uit te leggen of mijn visie te geven."

"Met iemand als Gabriel Bortoleto kan ik het goed vinden. Hij is gewoon een heel aardige jongen met een goed karakter. Zoiets kom je niet heel vaak tegen. Andere coureurs vragen me ook regelmatig dingen. Zo gaan we met elkaar om. Het heeft er vooral mee te maken dat we racen leuk vinden en we doen ons niet anders voor dan we zijn."

Wil Verstappen teambaas worden?

Verstappen helpt met zijn team Verstappen.com Racing ook andere coureurs bij hun loopbaan. Als er wordt gesteld dat hij alles in zich heeft om teambaas te worden, moet Verstappen lachen: "Haha, dat gaat hem niet worden in de Formule 1! Geen zin in, echt niet! Als je teambaas bent van een Formule 1-team, dan moet je toch in Engeland of Italië gaan wonen, dat zie ik niet zitten."

"Het klopt dat dit praktische bezwaren zijn, maar zo'n rol vind ik te groot, veel te groot. Dat is niet wat ik leuk vind of ambieer. Als je zelf jarenlang Formule 1 hebt gereden en je besluit te stoppen, dan ben je er ook wel even klaar mee, stel ik me zo voor. Ik wil dan andere dingen gaan doen. Ook racen, maar op kleinere schaal en op mijn manier."