Max Verstappen heeft een bijzonder seizoen achter de rug. Hij kwam terug van een grote achterstand, maar liet zich ook steeds meer en meer zien als een soort mentor voor de jonge coureurs. Een rol als teambaas in de Formule 1 ziet hij echter niet zitten.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft keek hij tegen een achterstand van ruim honderd punten aan, waarna hij in de tweede helft van het jaar alles goedmaakte. Hij won een vrachtlading aan races, profiteerde van de problemen bij de concurrentie en kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel van Lando Norris af te pakken.

Verstappen schoof al zijn eigen emoties en prestaties ook aan de kant om de vele rookies te helpen. Zo liet hij Andrea Kimi Antonelli weten dat hij zich niet schuldig moest voelen na een kostbaar foutje in Qatar, en ontpopte hij zich tot een soort mentor voor Sauber-coureur Gabriel Bortoleto. Hij gaf de Braziliaan zelfs adviezen over de strategie in Mexico.

Waarom helpt Verstappen de rookies?

In een interview met Formule 1 Magazine krijgt Verstappen de vraag hoe zo'n mentorrol eigenlijk ontstaat: "Dat gaat heel spontaan natuurlijk. Kijk, als mij wat wordt gevraagd en ik vind die persoon heel aardig, dan heb ik er niets tegen om bepaalde zaken uit te leggen of mijn visie te geven."

"Met iemand als Gabriel Bortoleto kan ik het goed vinden. Hij is gewoon een heel aardige jongen met een goed karakter. Zoiets kom je niet heel vaak tegen. Andere coureurs vragen me ook regelmatig dingen. Zo gaan we met elkaar om. Het heeft er vooral mee te maken dat we racen leuk vinden en we doen ons niet anders voor dan we zijn."

Wil Verstappen teambaas worden?

Verstappen helpt met zijn team Verstappen.com Racing ook andere coureurs bij hun loopbaan. Als er wordt gesteld dat hij alles in zich heeft om teambaas te worden, moet Verstappen lachen: "Haha, dat gaat hem niet worden in de Formule 1! Geen zin in, echt niet! Als je teambaas bent van een Formule 1-team, dan moet je toch in Engeland of Italië gaan wonen, dat zie ik niet zitten."

"Het klopt dat dit praktische bezwaren zijn, maar zo'n rol vind ik te groot, veel te groot. Dat is niet wat ik leuk vind of ambieer. Als je zelf jarenlang Formule 1 hebt gereden en je besluit te stoppen, dan ben je er ook wel even klaar mee, stel ik me zo voor. Ik wil dan andere dingen gaan doen. Ook racen, maar op kleinere schaal en op mijn manier."

schwantz34

Posts: 41.573

Was Albers niet heel even teambaas geweest bij Caterham?

  • 2
  • 12 dec 2025 - 10:16
  • little-nightmare

    Posts: 2.315

    Welke ex f1 coureur is wel teambaas geworden de afgelopen 20 jaar? Volgens mij niet 1.

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 10:10
    • schwantz34

      Posts: 41.572

      Was Albers niet heel even teambaas geweest bij Caterham?

      • + 2
      • 12 dec 2025 - 10:16
    • Baksteen

      Posts: 710

      Albers maar met zijn onzin waren ze heel gauw klaar.

      • + 2
      • 12 dec 2025 - 10:23
  • Pietje Bell

    Posts: 32.388

    Het FIA Prize Giving Gala in Tashkent begint om 23:00 uur lokale tijd. Hier 19:00 uur.

    Voor wie er iets van wil bekijken is het hier te volgen:

    https://youtu.be/sb_Th_rY0V4

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 10:26
  • John6

    Posts: 11.390

    Dat heeft Max al heel lang geleden gezegd dat hij geen teambaas zal worden, als die gestopt is gaat hij met zijn team aan de gang, online racen, zelf in andere klasse beetje rijden, die komt zijn tijd wel door.

    Als die 2026 auto's echt bagger auto's zijn dan zie ik hem al stoppen eind 2026 die gaat niet voor de lol even een jaartje F1 rijden als die er niets aan vindt.

    • + 1
    • 12 dec 2025 - 10:53
    • F1jos

      Posts: 4.907

      Max staat bekend om zijn directe, no-nonsense mentaliteit. Zijn enige doel is de snelste zijn op het circuit. De politieke spelletjes, het managen van teamdynamiek of het lange-termijn strategisch leiden van een team (zoals een Toto Wolff of Christian Horner) interesseren hem niet. Hij wil vrij zijn om te doen waar hij het beste in is: racen.

      • + 1
      • 12 dec 2025 - 11:07

