De kwalificatie in Mexico zit erop. Op het snelle Autodromo Hermanos Rodriguez werd de pole position gepakt door Lando Norris. Hij deelt morgen de eerste startrij met Charles Leclerc, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Q1

Onder aanvoering van de coureurs van Sauber, Aston Martin en Alpine ging het eerste gedeelte van de kwalificatie in Mexico van start. Op het hete asfalt zat een fout in een klein hoekje, en de coureurs wisten ook dat de baan snel sneller zou worden.

Max Verstappen had het niet makkelijk in de derde vrije training, en in Q1 liep het ook nog niet helemaal lekker. Hij had een kleine snap en verloor daardoor kostbare tijd op de snelste tijd die toen op naam stond van Lando Norris. Verstappen was zeker niet de enige topcoureur die het zwaar had, ook Oscar Piastri en Lewis Hamilton kregen het niet voor elkaar om te schitteren in Q1. Opvallend genoeg waren Isack Hadjar en Haas-coureurs Oliver Bearman en Esteban Ocon wel snel.

Een paar coureurs kregen het niet voor elkaar om een foutloze ronde te rijden. Franco Colapinto ging te enthousiast over de kerbstone, en kon een plekje bij de snelste vijftien coureurs vergeten. Naast de Argentijn vielen ook Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Pierre Gasly en Lance Stroll af.

Q2

Bij de start van het tweede gedeelte van de kwalificatie stroomden de auto's de baan op. Max Verstappen meldde zich direct, maar kon geen tijd neerzetten waarmee hij zich kon mengen in de strijd om de snelste tijd in deze sessie. Verstappen kwam wat te kort, maar veel coureurs worstelden met het vinden van grip. Liam Lawson kreeg het zelfs niet voor elkaar om een rondetijd neer te zetten.

Door de kleine verschillen en de lastige omstandigheden was het bijna onvermijdelijk dat een grote coureur zou sneuvelen in deze sessie. Kampioenschapsleider Oscar Piastri had het bijvoorbeeld alles behalve makkelijk. De Australiër ploeterde en ploeterde, en meldde zijn team dat er een probleem was met zijn Power Unit.

Met de hakken over de sloot wist Piastri Q3 te bereiken, maar zijn achterstand op de top was groot. Door Piastri's tijd viel het doek voor Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda. Naast de Japanner vielen ook Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Lawson af.

Q3

De grote kanonnen kwamen direct de baan op bij de start van het derde, allesbeslissende gedeelte van de kwalificatie. Verstappen begon goed, profiteerde van een slipstream van George Russell in de eerste sector, en noteerde de snelste tijd. Norris was daarna een tik sneller, maar hij sloot de eerste run niet af als de snelste man.

Norris moest voor de pole nog gaan zoeken naar tijd, want Ferrari-coureur Charles Leclerc vond nog wat tijd. Ook zijn teamgenoot Lewis Hamilton deed het goed, en de Ferrari's mengden zich weer in de strijd om de pole. Piastri had op zijn beurt een wonder nodig, want na de eerste run moest hij bijna een halve seconde toegeven.

Piastri wist in de tweede run geen rol van betekenis te spelen, en kwam niet verder dan de achtste tijd. Het was een harde klap voor de Australiër, die onder hoogspanning lijkt te slaan. Zijn teamgenoot Lando Norris kwam veel beter voor de dag, en deelde een harde klap uit met de pole position. Hij was sneller dan de Ferrari's die het ook niet slecht deden. Verstappen moest genoegen nemen met de vijfde plaats, maar in het slipstreamduel naar de eerste bocht kan er morgen in de race veel gebeuren.