<b> Uitslag kwalificatie Mexico: </b> Norris deelt mokerslag uit met magische pole, Verstappen vijfde
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 00:00
  • comments 57
  • Door: Bob Plaizier

De kwalificatie in Mexico zit erop. Op het snelle Autodromo Hermanos Rodriguez werd de pole position gepakt door Lando Norris. Hij deelt morgen de eerste startrij met Charles Leclerc, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Q1

Onder aanvoering van de coureurs van Sauber, Aston Martin en Alpine ging het eerste gedeelte van de kwalificatie in Mexico van start. Op het hete asfalt zat een fout in een klein hoekje, en de coureurs wisten ook dat de baan snel sneller zou worden.

Max Verstappen had het niet makkelijk in de derde vrije training, en in Q1 liep het ook nog niet helemaal lekker. Hij had een kleine snap en verloor daardoor kostbare tijd op de snelste tijd die toen op naam stond van Lando Norris. Verstappen was zeker niet de enige topcoureur die het zwaar had, ook Oscar Piastri en Lewis Hamilton kregen het niet voor elkaar om te schitteren in Q1. Opvallend genoeg waren Isack Hadjar en Haas-coureurs Oliver Bearman en Esteban Ocon wel snel.

Een paar coureurs kregen het niet voor elkaar om een foutloze ronde te rijden. Franco Colapinto ging te enthousiast over de kerbstone, en kon een plekje bij de snelste vijftien coureurs vergeten. Naast de Argentijn vielen ook Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Pierre Gasly en Lance Stroll af.

Q2

Bij de start van het tweede gedeelte van de kwalificatie stroomden de auto's de baan op. Max Verstappen meldde zich direct, maar kon geen tijd neerzetten waarmee hij zich kon mengen in de strijd om de snelste tijd in deze sessie. Verstappen kwam wat te kort, maar veel coureurs worstelden met het vinden van grip. Liam Lawson kreeg het zelfs niet voor elkaar om een rondetijd neer te zetten.

Door de kleine verschillen en de lastige omstandigheden was het bijna onvermijdelijk dat een grote coureur zou sneuvelen in deze sessie. Kampioenschapsleider Oscar Piastri had het bijvoorbeeld alles behalve makkelijk. De Australiër ploeterde en ploeterde, en meldde zijn team dat er een probleem was met zijn Power Unit.

Met de hakken over de sloot wist Piastri Q3 te bereiken, maar zijn achterstand op de top was groot. Door Piastri's tijd viel het doek voor Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda. Naast de Japanner vielen ook Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Lawson af.

Q3

De grote kanonnen kwamen direct de baan op bij de start van het derde, allesbeslissende gedeelte van de kwalificatie. Verstappen begon goed, profiteerde van een slipstream van George Russell in de eerste sector, en noteerde de snelste tijd. Norris was daarna een tik sneller, maar hij sloot de eerste run niet af als de snelste man.

Norris moest voor de pole nog gaan zoeken naar tijd, want Ferrari-coureur Charles Leclerc vond nog wat tijd. Ook zijn teamgenoot Lewis Hamilton deed het goed, en de Ferrari's mengden zich weer in de strijd om de pole. Piastri had op zijn beurt een wonder nodig, want na de eerste run moest hij bijna een halve seconde toegeven.

Piastri wist in de tweede run geen rol van betekenis te spelen, en kwam niet verder dan de achtste tijd. Het was een harde klap voor de Australiër, die onder hoogspanning lijkt te slaan. Zijn teamgenoot Lando Norris kwam veel beter voor de dag, en deelde een harde klap uit met de pole position. Hij was sneller dan de Ferrari's die het ook niet slecht deden. Verstappen moest genoegen nemen met de vijfde plaats, maar in het slipstreamduel naar de eerste bocht kan er morgen in de race veel gebeuren.

F1Grand Prix Mexico - Kwalificatie

MX Autodromo Hermanos Rodriguez - 25 oktober 2025

Avb1

Posts: 272

Reacties (57)

  • Smock

    Posts: 244

    Norris geeft iedereen rijles!

    • + 4
    • 26 okt 2025 - 00:02
  • Avb1

    Posts: 272

    norris heeft een illegale auto 100% het is onmogelijk dat hij zoveel sneller is dan Piastri sinds Zandvoort

    • + 7
    • 26 okt 2025 - 00:02
    • Erik FW34

      Posts: 3.769

      😂

      • + 4
      • 26 okt 2025 - 00:03
    • Smock

      Posts: 244

      Of Piastri heeft een gesaboteerde auto, ik denk dat er een klein kaboutertje achter het gaspedaal tegendruk zit te geven.

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 00:04
    • Snork

      Posts: 21.994

      Avb1, dus dit is jouw deskundige kijk op zaken….ok.

      • + 4
      • 26 okt 2025 - 00:05
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.925

      Hihi

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 00:06
    • koppie toe

      Posts: 4.659

      Hopelijk vinden ze het niet.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:07
    • Snork

      Posts: 21.994

      Niks gesaboteerd. Wat een dom gezwets. Dan is de auto van Yuki gesaboteerd, van Lawson…ook grote verschillen met teamgenoot.

      • + 2
      • 26 okt 2025 - 00:07
    • Regenrace

      Posts: 2.062

      Waaruit maar weer blijkt dat complotdenkers van alle tijden zijn.

      • + 2
      • 26 okt 2025 - 00:09
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.325

      ‘Lage niveau’ dit,

      • + 3
      • 26 okt 2025 - 00:09
    • monzaron

      Posts: 651

      Norris heeft de vloer lager staan dan Piastri , eerste rond quali 3 duidelijk te zien

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:09
  • NyckVrieskast

    Posts: 971

    Wtf is rbr aan het doen? Titel droom is nu wel over voor Max en Oscar. Helaas norris kampioen

    • + 3
    • 26 okt 2025 - 00:02
    • Pepe

      Posts: 1.124

      Er kan nog zoveel gebeuren. Beetje voorbarig dit.

      • + 5
      • 26 okt 2025 - 00:07
    • NyckVrieskast

      Posts: 971

      Max had hier minimaal 3e
      Moeten staan. Maar nu zit een Russell, hamilton tussen. Dit wordt niks. De upgrades lijken weer downgrades. High speed corner was hij een van de langzaamste terwijl dat het sterkste punt was van de rbr.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:09
    • schwantz34

      Posts: 41.157

      Max kan je never nooit afschrijven, blijkbaar heb je de afgelopen jaren tijdens de races net iets teveel in de vrieskast gezeten!

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 00:11
    • Pepe

      Posts: 1.124

      Misschien tettert Norris er morgen wel af met Leclerc. Denk dat Norris zowiezo terug gaat zakken. Zeker omdat Leclerc en Hamilton niks te verliezen hebben.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:13
    • MustFeed

      Posts: 10.332

      De McLaren blijft een dominante wagen. Hier hebben ze ook nog eens een enorm voordeel met bandendegradatie. Er moet iets geks gebeuren anders wint Norris de race. Ik verwacht eigenlijk dat Piastri ook nog wel voor Verstappen finisht.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:16
    • WC MAX

      Posts: 7.098

      Zoals al vaker gebeurd dit seizoen, een upgrade bij RB betekent niet automatisch dat de auto beter/sneller wordt.
      De vloer in Monza was een schot in de roos, nu lijkt het juist een averechts effect te hebben.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:17
  • Joseph1000

    Posts: 222

    Norris is weer helemaal terug .
    Piastri is weer schade beperken haha
    Tijdens de race zal hij wel weer wat plekjes opschuiven.
    De ferarries goede kwalificaties ook.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 00:04
  • Ben Salami

    Posts: 13

    Is hier iemand die 0,6 sec delta PIA - NOR aannemelijk vindt zonder .. zuiverheid?

    • + 2
    • 26 okt 2025 - 00:04
    • Joseph1000

      Posts: 222

      Piastri heeft n mentale tik gekregen toen het team hem niet zijn plek terug gaf .
      Mischien komt ie er nog mee weg met die paar races . Het zal er om spannen.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:07
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.925

      Beschadigd frame misschien? geen idee.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:08
    • Mr Marly

      Posts: 7.851

      Dat is wat vertrouwen of het gebrek daaraan kan doen, mijn inziens.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:09
  • Larry Perkins

    Posts: 60.962

    Had Max nog wat anders te doen dat hij in Q3 twee keer zo vroeg naar buiten ging?

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:04
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.477

      Ja achteraf natuurlijk altijd makkelijk te zeggen. Als je als laatste gaat en er gebeurd iets dat er gele of rode vlag komt.

      Dan zitten we te klagen dat ze hem eerder naar buiten hadden moeten sturen.

      • + 2
      • 26 okt 2025 - 00:11
  • koppie toe

    Posts: 4.659

    Norris lekker man, wat een gat geslagen.
    Piastri wordt gesaboteerd. (Voer voor de McLaren haters en complotdenkers)
    Ferrari ook weer lekker bezig.

    • + 2
    • 26 okt 2025 - 00:04
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.477

    Dat grote verschil met Piastri met Norris vind ik zeer eigenaardig. Norris kan goude zaken doen morgen metals buffer 2 Ferrari’s en een Mercedes.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:05
    • Lulham

      Posts: 516

      En een Red Bull.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:07
    • Lulham

      Posts: 516

      En nog een Mercedes.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:08
    • Freek-Willem

      Posts: 6.327

      Ben bang voor nieus dat de Ferrari's hen morgen in bocht 1 voorbij steken op dit circuit.

      Maar wat een tijd van Norris. Petje af. Maar ook mooi om de Ferrari's daar te zien.

      Russell en Max zijn denk ik degene die morgen met mekaar in gevecht gaan totdat Piastri bij ze aansluit.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:10
    • Cicero

      Posts: 1.558

      Ik vrees dat max hier definitief af gaat haken voor het kampioenschap. 5e plaats als norris wint, dan moet er wel een wonder gebeuren in de volgende races. Maar goed, misschien kan hij morgen de schade beperken. Het blijft max verstappen. Podium is schade beperken, zoals het er nu naar uit ziet.
      En als Piastri 6e wordt, is hij zijn eerste plek kwijt. Voor hem gaat het dan ook moeilijk worden om bij een Engels team de strijd met een(halve) Engelsman aan te gaan

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:10
    • Snork

      Posts: 21.994

      Grootste gat dat Max moet dichten is met Piastri. En daar staat hij voor. Na morgen nog steeds 116 punten te vergeven tot einde seizoen.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:13
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.925

    Bam! dat is een mooie startrij.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 00:05
    • Lulham

      Posts: 516

      De derde?

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:09
  • Pepe

    Posts: 1.124

    Dit ziet er niet goed uit voor Max. Nou wordt morgen die eerste bocht voor Norris wel tricky met twee hongerige Ferrari's in de nek.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:05
  • neor2

    Posts: 1.546

    Gelukkig is het gat naar Norris kleiner dan het gat naar Piastri. Een weekend punten laten liggen op Norris is geen ramp.

    Moet Max wel wat plaatsen pakken morgen. Gelukkig is P1 een slechte startpositie in Mexico en is Norris geen mega goede starter. Sluit niet uit dat hij naar P3 zakt bij de start morgen.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:06
    • Joseph1000

      Posts: 222

      Hij rijd beduidend sneller dan de rest .😅

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:08
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 431

      Dankzij Sainz start Piastri morgen vanaf P7. Dicht bij Verstappen dus....

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:09
    • Smock

      Posts: 244

      Die starts maak ik mij bij Norris ook altijd wel zorgen om.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:10
    • koppie toe

      Posts: 4.659

      Sainz heeft 5 plekken gridstraf @glasvezel.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:14
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 431

      @koppie

      Weet ik, daarom zeg ik ook dat Piastri morgen een plaatje naar voren opschuift en dus dichter bij Verstappen start...

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:16
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 431

    Heel sterk rondje van Norris, hoor! Heb wel bedenkingen bij dat plotselinge immense gat tussen de papaya's. Er móet iets aan de hand zijn met de bolide van Piastri. Vreemd.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:07
    • Lulham

      Posts: 516

      Nogmaals, dat moet helemaal niet. Piastri worstelt zelf met z'n vorm, wellicht omdat zijn team Norris voortrekt.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:10
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.931

      Je vraag is terecht, alleen geldt dit dan niet altijd voor iedereen? Of alleen selectief? Of was Lando gewoon heel erg goed vandaag? Wellicht zelfs beter dan de Ferrari coureurs met een betere wagen?

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:16
  • WC MAX

    Posts: 7.098

    En dan zijn hier mensen die week in week uit roepen dat de RB de snelste wagen is. Zelfs met een bull updates weggeblazen door McLaren en zelfs Ferrari waar sinds de zomerstop geen update meer is geïntroduceerd.

    Magische ronde van zowel Norris als Charles.

    • + 4
    • 26 okt 2025 - 00:07
    • Smock

      Posts: 244

      Tjah, de ene baan ligt het ene team net wat beter dan het andere team. Maar hey, zodra de McLaren structureel rocketships en cheatcars genoemd worden is het allemaal prima hè

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:12
  • Larry Perkins

    Posts: 60.962

    Max vooraf: “Maar het is fijn als je snel bent in de kwalificatie, en dat betekent niks als je in de race om de oren wordt gereden. We moeten zorgen dat we er zaterdag bij zitten, maar vooral op zondag moeten we echt een stap zetten.”

    Moet Max morgen de anderen maar 'om de oren' rijden...

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 00:08
  • monzaron

    Posts: 651

    Marko : Norris onaantastbaar, podium Verstappen mogelijk .

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:08
  • Regenrace

    Posts: 2.062

    Nou, de magie van Verstappen is weer even voorbij. Natuurlijk ligt het aan de auto - dat hebben we zo afgesproken. Alle voorgaande hossana's over het kampioenschap kunnen de komende uren weer in de kast. Het is te hopen dat in diezelfde kast een hoge hoed en een konijn zit.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 00:08
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 431

      @regenrace

      Het blijkt inderdaad aan de bolide op dit circuit te liggen dat het Verstappen niet lukt voor pole me te strijden. Waar denk jij dat het aan ligt dan?

      Overigens heeft Russell gedaan wat Verstappen had moeten doen, zo laat mogelijk de ronde starten. Die keuze heeft er volgens mij voor gezorgd dat Russell een plek voor Verstappen start...

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:15
    • Pepe

      Posts: 1.124

      Er hoeft nog helemaal niets in de kast. We hebben morgen een mooie run naar bocht 1. Daar kan nog veel gebeuren.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 00:16
  • John6

    Posts: 11.184

    We zullen het morgen zien, pole is niet de beste plaats hier, Lando was wel erg snel, morgen kijken hoe ze gaan op de mediums.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:09
  • Snork

    Posts: 21.994

    Hoe de ijlere lucht de verhoudingen weer door elkaar schudden. Mooie pole van Norris en top gereden van Leclerc en Hamilton.
    Norris rijdt morgen weg, Max kan alsnog inlopen op Piastri.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 00:10
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.325

    Oké dan Ferrari!!!!!

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:10
  • Mr Marly

    Posts: 7.851

    Norris doet goede zaken. Hopelijk maakt hij het af morgen, kan hem veel opleveren in de strijd om de titel.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:11
  • Mrduplex

    Posts: 1.643

    Alles draait om Piastri dit weekend. Scoort Piastri slecht en eindigt Verstappen rond de 4e plek dit weekend .verandert er weinig voor Max

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:11
  • Larry Perkins

    Posts: 60.962

    Forza Charles en versla Lando ff bij de start... Merci! Grazie!

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 00:14

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
