De tweede vrije training in Mexico-Stad is een feit. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Hij was sneller dan Charles Leclerc, die de tweede tijd noteerde. De top drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Andrea Kimi Antonelli.

Onder aanvoering van Liam Lawson ging de tweede vrije training in Mexico van start. De rookies hadden weer plaatsgemaakt voor de vaste coureurs, en voor hen was het zaak om direct de baan op te gaan. Ook Max Verstappen betrad direct het stoffige asfalt, en de regerend wereldkampioen trapte direct het gas in.

Verstappen reed rond met de nieuwe vloer onder zijn auto. Aan de zijkant van zijn Red Bull-bolide was flowvis te zien, en dat betekende dat zijn team nog steeds flink aan het leren was. Verstappen leek in de eerste fase van de training nergens last van te hebben, en hij meldde zich direct in de top vijf.

Problemen bij Antonelli

Iemand die wel last had van problemen, was Andrea Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur meldde al na een paar minuten dat hij problemen had, en dat zijn auto aangaf dat hij rustig aan moest doen. Na wat omzettingen op het stuurtje leek zijn Mercedes weer te draaien als een zonnetje. Luttele minuten later liep Antonelli weer tegen problemen aan, en keerde hij terug naar de pitlane waar de monteurs direct begonnen te sleutelen.

Grote namen terug op de baan

Naast Verstappen waren ook Lando Norris, George Russell en Lewis Hamilton weer op de baan te vinden. Norris was direct snel, en was in de openingsfase zelfs sneller dan zijn teamgenoot Oscar Piastri. Hamilton en Russell hadden het wat lastiger, en ze schoten allebei door de uitloopzone.

Russell, die tijdens de eerste vrije training verkleed als showworstelaar in het Foro Sol zat, moest het doen voor Mercedes aangezien Antonelli met problemen in de box stond.

Snelle rondjes

Na een halfuurtje schroefden de teams de zachte banden onder de auto's en was het tijd voor de pushrondjes. Alexander Albon opende het bal, maar hij maakte een foutje in de laatste bocht. Hij tikte de muur aan, maar kon wonder boven wonder zijn weg vervolgen.

Verstappen zet McLaren op achterstand

Bij het team van McLaren liep het nog niet helemaal lekker, en moesten Oscar Piastri en Lando Norris de nodige tijd toegeven op de snelste tijd van dat moment. Die tijd stond op naam van Max Verstappen, die als een soort machine over de baan reed. Zijn Red Bull-bolide functioneerde naar wens, en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kon hem redelijk bijhouden.

De Japanner bezorgde zijn team wel kopzorgen, want hij reed iets te enthousiast over de kerbstones. Zijn monteurs meldden zich onder de auto, en keken of er iets niet aan de haak was. Al snel verscheen Tsunoda weer op de baan, de problemen leken dus wel mee te vallen.

Rijden op ijs

Ook bij Antonelli ging het weer beter, en hij stuurde zijn Zilverpijl ook weer naar buiten. De jonge Italiaan noteerde tevens een tijd die goed genoeg was voor een plekje in de top drie. Zijn teamgenoot Russell had het op dat punt lastig, en klaagde over zijn mediumbanden.

Ook Verstappen had een momentje toen hij bezig was met een stint op de band met de gele wangen. Hij gleed bijna van de baan, maar wist de controle weer terug te krijgen over de RB21. Hij meldde zich op de boordradio: "Ja, dit is verschrikkelijk! Ik heb geen grip, het lijkt alsof ik op ijs rijd!"

Er was dus nog genoeg werk aan de winkel voor de teams, al duurt het weekend nog lang. Morgen zullen ze er moeten staan, want dan staat de belangrijke kwalificatie op het programma.