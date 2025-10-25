user icon
<b> Uitslag VT2 Mexico: </b> Verstappen deelt tik uit en zet McLarens op achterstand
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 01:00
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

De tweede vrije training in Mexico-Stad is een feit. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Hij was sneller dan Charles Leclerc, die de tweede tijd noteerde. De top drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Andrea Kimi Antonelli.

Onder aanvoering van Liam Lawson ging de tweede vrije training in Mexico van start. De rookies hadden weer plaatsgemaakt voor de vaste coureurs, en voor hen was het zaak om direct de baan op te gaan. Ook Max Verstappen betrad direct het stoffige asfalt, en de regerend wereldkampioen trapte direct het gas in.

Verstappen reed rond met de nieuwe vloer onder zijn auto. Aan de zijkant van zijn Red Bull-bolide was flowvis te zien, en dat betekende dat zijn team nog steeds flink aan het leren was. Verstappen leek in de eerste fase van de training nergens last van te hebben, en hij meldde zich direct in de top vijf.

Problemen bij Antonelli

Iemand die wel last had van problemen, was Andrea Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur meldde al na een paar minuten dat hij problemen had, en dat zijn auto aangaf dat hij rustig aan moest doen. Na wat omzettingen op het stuurtje leek zijn Mercedes weer te draaien als een zonnetje. Luttele minuten later liep Antonelli weer tegen problemen aan, en keerde hij terug naar de pitlane waar de monteurs direct begonnen te sleutelen.

Grote namen terug op de baan

Naast Verstappen waren ook Lando Norris, George Russell en Lewis Hamilton weer op de baan te vinden. Norris was direct snel, en was in de openingsfase zelfs sneller dan zijn teamgenoot Oscar Piastri. Hamilton en Russell hadden het wat lastiger, en ze schoten allebei door de uitloopzone.

Russell, die tijdens de eerste vrije training verkleed als showworstelaar in het Foro Sol zat, moest het doen voor Mercedes aangezien Antonelli met problemen in de box stond.

Snelle rondjes

Na een halfuurtje schroefden de teams de zachte banden onder de auto's en was het tijd voor de pushrondjes. Alexander Albon opende het bal, maar hij maakte een foutje in de laatste bocht. Hij tikte de muur aan, maar kon wonder boven wonder zijn weg vervolgen.

Verstappen zet McLaren op achterstand

Bij het team van McLaren liep het nog niet helemaal lekker, en moesten Oscar Piastri en Lando Norris de nodige tijd toegeven op de snelste tijd van dat moment. Die tijd stond op naam van Max Verstappen, die als een soort machine over de baan reed. Zijn Red Bull-bolide functioneerde naar wens, en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kon hem redelijk bijhouden.

De Japanner bezorgde zijn team wel kopzorgen, want hij reed iets te enthousiast over de kerbstones. Zijn monteurs meldden zich onder de auto, en keken of er iets niet aan de haak was. Al snel verscheen Tsunoda weer op de baan, de problemen leken dus wel mee te vallen.

Rijden op ijs

Ook bij Antonelli ging het weer beter, en hij stuurde zijn Zilverpijl ook weer naar buiten. De jonge Italiaan noteerde tevens een tijd die goed genoeg was voor een plekje in de top drie. Zijn teamgenoot Russell had het op dat punt lastig, en klaagde over zijn mediumbanden.

Ook Verstappen had een momentje toen hij bezig was met een stint op de band met de gele wangen. Hij gleed bijna van de baan, maar wist de controle weer terug te krijgen over de RB21. Hij meldde zich op de boordradio: "Ja, dit is verschrikkelijk! Ik heb geen grip, het lijkt alsof ik op ijs rijd!"

Er was dus nog genoeg werk aan de winkel voor de teams, al duurt het weekend nog lang. Morgen zullen ze er moeten staan, want dan staat de belangrijke kwalificatie op het programma.

F1Grand Prix Mexico - Vrije training 2

MX Autodromo Hermanos Rodriguez - 24 oktober 2025

TylaHunter

Posts: 10.579

racetrim was minder, is nog werk te doen.

  • 3
  • 25 okt 2025 - 01:03
Reacties (19)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.320

    Max is al bijna wdc zo te lezen

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 01:01
    • TylaHunter

      Posts: 10.579

      racetrim was minder, is nog werk te doen.

      • + 3
      • 25 okt 2025 - 01:03
    • snailer

      Posts: 30.460

      Dat dacht iedereen vorige weekend over de long run in de training. Verstappen had gewoon de beste long run toen. Maar dat zijn altijd korte. Het haat niet om de absolute rondetijden. Daar valt toch niets over te zeggen, omdat niemand weet hoeveel brandstof er in zit en hoe hoog de motoren zijn opengezet.

      Hoewel de data er nu nog niet is, zou je over een uurtje kunnen kijken of de rondertijden op dan wel aflopen en dan die trend vergelijken met andere rijders.

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 01:11
    • Larry Perkins

      Posts: 60.942

      Ja pole zou goed kunnen, race kan spannend worden als RBR niet verbetert...

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 01:11
    • da_bartman

      Posts: 6.222

      "racetrim was minder, is nog werk te doen.". Ik denk dat het wel meevalt. Verstappen reed op mediums met de meeste rondjes op de teller. Toen de medium van de anderen het zelfde aantal rondjes hadden gereden waren de tijden vergelijkbaar. Max ging ook even naar rood en toen kon hij de tijden van Norris ( ook op rood) rijden. Ik denk morgen in VT3 nog een wat langere run op rood om te kijken of dat een band voor de race is

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 01:14
    • koppie toe

      Posts: 4.655

      Norris keek daarnet niet heel erg vrolijk.
      Maar inderdaad longrun van Max was niet best en Piastri moet nog veel gaan vinden.
      Hoop zondag toch wel op een 1,2,3tje .

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 01:16
    • MustFeed

      Posts: 10.329

      Ik denk dat Norris redelijk tevreden kan zijn. Zijn snelste rondetijd was in een 2e poging op de band. Norris zit er dus goed bij. De long run bij McLaren leek beter dan die bij Red Bull, maar het is lastig te vergelijken.

      Voornaamste reden waarom Norris tevreden kan zijn is omdat het opnieuw lijkt alsof Piastri het zwaar heeft.

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 01:20
    • SennaS

      Posts: 10.658

      Als het zo door gaat maakt Max de meeste kans om wk te worden.
      Mcl lijkt weggezakt en wordt soms zelfs door mercedes en ferrari overtroeft.

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 01:27
    • snailer

      Posts: 30.460

      De data is nu te vinden op f1-tempo .

      Het is zoals ik het al aangaf. De long ron is niet enorm slecht.

      Leclerc, ANtonelli en Norris hebben oplopende tijden.
      Piastri heeft heel licht oplopende tijden
      Ook heeft Verstappen dat. maar net ietsje minder erg dan bij Piastri.
      Hamilton heeft een zeer horizontale lijn. Constant de zelfde tijden.

      Russell is een lastige. Die begint met aflopende rondetijden. Veelbelovend dus, maar na 5 rondes lopen de tijden plots wat op als trend. In ieder geval meer dan Verstappen en Piastri.


      Het lijkt er op dat Hamilton spot on zit voor de race snelheid.

      De andere toprijders hebben in mindere of meerdere mate werk te doen wat betreft de race snelheid.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 02:06
    • Larry Perkins

      Posts: 60.942

      Ik kijk meer naar wat Verstappen erover zegt...
      ______________________

      “De korte run op de mediums was niet geweldig en in de longruns lijken we echt moeite te hebben. Dat baart mij zorgen voor de race.”

      “De balans was niet verkeerd, maar er was gewoon geen grip. Zodra je aan een racerun begint, worden de banden te heet en dan ben je kansloos.”
      “Het wordt lastig om het op te lossen, maar we zullen zien. Je kunt snel zijn over één ronde, maar zonder racetempo win je niets.”
      ______________________

      Wel zegt Max: "Het wordt lastig om het op te lossen, maar we zullen zien."
      Dat biedt hoop op verbetering morgen en dat zal ook niet voor het eerst zijn. Dus ik wacht het rustig af...

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 02:14
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.918

    Medium band ging niet lekker.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 01:06
  • schwantz34

    Posts: 41.146

    De baan is nog steeds zo glad en groen als de Mexicaanse pest, dus valt er nog geen touw aan vast te knopen...

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 01:11
  • John6

    Posts: 11.179

    Ging niet verkeerd bij Max voor de 2de training.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 01:14
    • WC MAX

      Posts: 7.091

      Zoals hierboven al aangegeven was Norris minstens even snel als Max in de longruns. En dat ondanks met een behoorlijk update-pakket bij Max.
      Die McLaren krijgt al maanden geen updates meer. In de kwalificatie lijkt hun dat op te breken, in race-trim waren ze afgelopen 2 races nog steeds sneller dan RB en ook nu zitten ze er gewoon nog bij.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 01:25
    • SennaS

      Posts: 10.658

      Weinig van die race pace gezien van mcl vanaf Monza.
      Als mcl niet vanaf pole vertrekt zijn ze gezien en pole lijkt niet meer haalbaar na de upgrade van rbr vanaf Monza en zelf geen upgrades brengen.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 01:33
    • MustFeed

      Posts: 10.329

      @SennaS Jij bent echt niet in staat om ook maar iets te analyseren of wel? Ik geloof ook meteen dat jij er niks van ziet. Ieder ander die even naar de rondetijden in vrije lucht kijkt ziet de pace van McLaren behalve jij. McLaren had overtuigend de beste wagen in SIngapore en ook in Austin.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 02:14
  • SennaS

    Posts: 10.658

    Zoals verwacht na de laatste races is Max en rbr top. Zelfs Yuki kan nog mee.
    In race pace lijkt mcl iets beter en dat is leuk en aardig, maar wat heb je eraan als je niet kunt inhalen als niet vanaf pole vertrekt.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 01:24
    • schwantz34

      Posts: 41.146

      Door de ijle lucht heeft een slipstream veel minder effect dan normaal, dus is het cruciaal om je bandenmanagement op orde te hebben om daarmee tactisch het verschil te kunnen maken.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 01:29
  • OfficialPradero

    Posts: 1.446

    met de grip die hij had op de medium, kan hij beter mee doen aan sterren dansen op t ijs.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 01:44

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

