De kwalificatie op het Circuit of the Americas zit erop. In Austin werd de pole position gepakt door Max Verstappen, en hij was nipt sneller dan de nummer twee Lando Norris. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Q1

Na de chaotische sprintrace moesten de coureurs zich voorbereiden op de belangrijke kwalificatie. Bij McLaren werd er tot vlak voor de start van de kwalificatie nog gesleuteld aan de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri. De monteurs waren net op tijd klaar, en ze konden gewoon deelnemen aan de sessie.

Ze konden echter al snel de pitlane weer opzoeken, want er werd al na een paar minuten met de rode vlag gezwaaid. Isack Hadjar was bij het uitkomen van de S-bochten de fout ingegaan, en hard de muur ingevlogen. De jonge Fransman sloeg vol frustratie op zijn stuur, en wist dat het voor hem einde verhaal was.

Toen het licht weer op groen schoot, had ook Lando Norris een momentje. Hij hield zijn McLaren nog maar net onder controle, en wist Q2 te bereiken. Ook Alexander Albon dacht aan Q2, maar hij verloor zijn snelle tijd vanwege het overschrijden van de track limits, iets wat ook Lance Stroll was overkomen. Naast de crashende Hadjar en de onfortuinlijke Albon en Stroll vielen ook Gabriel Bortoleto en Esteban Ocon af.

Q2

Bij de start van het tweede deel van de kwalificatie was het weer filerijden bij het doven van de lichten. Voor Max Verstappen maakte dit weinig uit, want de Nederlandse regerend wereldkampioen reed één snelle tijd die goed genoeg was voor een plekje bij de laatste tien.

Ook Lando Norris ging met speels gemak door, al had hij wel last van de nodige problemen. Toen hij klaarstond in de file in de pits, kwam hij erachter dat er iets aan zijn stuurtje niet klopte. Hierdoor moest hij een run rijden met een lastig stuurtje, maar dat maakte weinig uit. Hij stootte door naar Q3, maar dat gold weer niet voor Yuki Tsunoda.

De Japanner klaagde eerst over Liam Lawson die hem in de weg reed, waarna hij zijn tijd ook niet wist te verbeteren. Naast de Red Bull-coureur vielen ook Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Pierre Gasly en Franco Colapinto af.

Q3

Onder aanvoering van de verrassend snelle Oliver Bearman druppelden de coureurs de baan op in het allesbeslissende derde gedeelte van de kwalificatie. Niet alle coureurs kozen er direct voor om de baan op te gaan, want Max Verstappen wachtte wat langer. Hij noteerde direct de snelste tijd in de eerste run, maar stelde wel dat de baan wat 'lastiger' was geworden.

Niet alles ging goed in de eerste run. Lewis Hamilton maakte een remfout in de eerste bocht, en zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc ging de fout in in de laatste bocht. De Monegask spinde, maar kon zijn weg wel vervolgen. De strijd was nog niet gestreden, want er stond nog één run op het programma.

Verstappen kwam als laatste de baan op voor zijn tweede run. De Nederlander deed rustig aan, maar dat was iets té rustig aan. Hij kwam een seconde te kort, waardoor hij geen tweede run kon rijden. Het werd nagelbijten aan de pitmuur bij Red Bull, maar Verstappens eerste tijd was goed genoeg voor de pole. Zijn concurrenten waren net te langzaam, en Piastri kwam zelfs niet verder dan de zesde tijd. De druk staat er vol op bij McLaren, en Verstappen slaat weer toe.