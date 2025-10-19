user icon
icon

Uitslag kwalificatie Verenigde Staten: Verstappen grijpt pole ondanks blunder, Piastri stelt teleur

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag kwalificatie Verenigde Staten: </b> Verstappen grijpt pole ondanks blunder, Piastri stelt teleur
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 00:11
  • comments 51
  • Door: Bob Plaizier

De kwalificatie op het Circuit of the Americas zit erop. In Austin werd de pole position gepakt door Max Verstappen, en hij was nipt sneller dan de nummer twee Lando Norris. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Q1

Na de chaotische sprintrace moesten de coureurs zich voorbereiden op de belangrijke kwalificatie. Bij McLaren werd er tot vlak voor de start van de kwalificatie nog gesleuteld aan de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri. De monteurs waren net op tijd klaar, en ze konden gewoon deelnemen aan de sessie.

Meer over Max Verstappen Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

13 okt
 Verstappen moet zich melden van de FIA in Austin

Verstappen moet zich melden van de FIA in Austin

16 okt

Ze konden echter al snel de pitlane weer opzoeken, want er werd al na een paar minuten met de rode vlag gezwaaid. Isack Hadjar was bij het uitkomen van de S-bochten de fout ingegaan, en hard de muur ingevlogen. De jonge Fransman sloeg vol frustratie op zijn stuur, en wist dat het voor hem einde verhaal was.

Toen het licht weer op groen schoot, had ook Lando Norris een momentje. Hij hield zijn McLaren nog maar net onder controle, en wist Q2 te bereiken. Ook Alexander Albon dacht aan Q2, maar hij verloor zijn snelle tijd vanwege het overschrijden van de track limits, iets wat ook Lance Stroll was overkomen. Naast de crashende Hadjar en de onfortuinlijke Albon en Stroll vielen ook Gabriel Bortoleto en Esteban Ocon af.

Q2

Bij de start van het tweede deel van de kwalificatie was het weer filerijden bij het doven van de lichten. Voor Max Verstappen maakte dit weinig uit, want de Nederlandse regerend wereldkampioen reed één snelle tijd die goed genoeg was voor een plekje bij de laatste tien.

Ook Lando Norris ging met speels gemak door, al had hij wel last van de nodige problemen. Toen hij klaarstond in de file in de pits, kwam hij erachter dat er iets aan zijn stuurtje niet klopte. Hierdoor moest hij een run rijden met een lastig stuurtje, maar dat maakte weinig uit. Hij stootte door naar Q3, maar dat gold weer niet voor Yuki Tsunoda.

De Japanner klaagde eerst over Liam Lawson die hem in de weg reed, waarna hij zijn tijd ook niet wist te verbeteren. Naast de Red Bull-coureur vielen ook Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Pierre Gasly en Franco Colapinto af.

Q3

Onder aanvoering van de verrassend snelle Oliver Bearman druppelden de coureurs de baan op in het allesbeslissende derde gedeelte van de kwalificatie. Niet alle coureurs kozen er direct voor om de baan op te gaan, want Max Verstappen wachtte wat langer. Hij noteerde direct de snelste tijd in de eerste run, maar stelde wel dat de baan wat 'lastiger' was geworden.

Niet alles ging goed in de eerste run. Lewis Hamilton maakte een remfout in de eerste bocht, en zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc ging de fout in in de laatste bocht. De Monegask spinde, maar kon zijn weg wel vervolgen. De strijd was nog niet gestreden, want er stond nog één run op het programma.

Verstappen kwam als laatste de baan op voor zijn tweede run. De Nederlander deed rustig aan, maar dat was iets té rustig aan. Hij kwam een seconde te kort, waardoor hij geen tweede run kon rijden. Het werd nagelbijten aan de pitmuur bij Red Bull, maar Verstappens eerste tijd was goed genoeg voor de pole. Zijn concurrenten waren net te langzaam, en Piastri kwam zelfs niet verder dan de zesde tijd. De druk staat er vol op bij McLaren, en Verstappen slaat weer toe.

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Kwalificatie

US Circuit of the Americas - 18 oktober 2025

Rode Stier 33

Posts: 885

En waar is je GOAT vandaag Mario? Een schamele P5...
Ik heb hem in de Ferrari voor iemand van het niveau dat jij schetst nog geen magistrale dingen zien doen.... Zijn teamgenoot rijdt daarentegen wel een top 3 positie.... stof tot nadenken 😉

  • 20
  • 19 okt 2025 - 00:20
Foto's Grand Prix van de Verenigde Staten 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (51)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.762

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

    MAX VERSTAPPEN opnieuw DOMINANT naar
    pole en is al de godganse zaterdag aan het lachen!
    S T R A A T F E E S T !

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳


    * 🛣️ = straat, 🥳 = feest

    • + 12
    • 19 okt 2025 - 00:14
    • Larry Perkins

      Posts: 60.762

      "Nou, dat is simply lovely! Goed gedaan iedereen!", reageert de Nederlander op de boordradio.

      • + 2
      • 19 okt 2025 - 00:32
    • Larry Perkins

      Posts: 60.762

      https://youtu.be/MAM4v3ftynU

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 01:00
  • Snork

    Posts: 21.946

    Slordig van RBR, maar het was genoeg.
    Morgen zit Piastri in het gekrioel bij de start. Ben benieuwd.

    • + 3
    • 19 okt 2025 - 00:15
    • schwantz34

      Posts: 41.088

      Slechts een p6 voor Oscar is gewoon heel slecht, die doet geen oog dicht vannacht met de in bloedvorm zijnde Max en zijn crash in de sprintrace nog vers in zijn hoofd.

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 00:55
  • Avb1

    Posts: 214

    The Greatest Of All-time Heeft maar een rondje nodig.

    • + 12
    • 19 okt 2025 - 00:15
    • mario

      Posts: 14.388

      Fijn dat je het voor Lewis opneemt, want dat is de enige echte GOAT in het huidige veld... 7 welverdiende titels en daar kan niemand nog in de buurt komen van de huidige coureurs...

      • + 3
      • 19 okt 2025 - 00:17
    • F1jos

      Posts: 4.737

      Onder moeilijke omstandigheden, komt de aller beste boven drijven.

      • + 5
      • 19 okt 2025 - 00:19
    • Rode Stier 33

      Posts: 885

      En waar is je GOAT vandaag Mario? Een schamele P5...
      Ik heb hem in de Ferrari voor iemand van het niveau dat jij schetst nog geen magistrale dingen zien doen.... Zijn teamgenoot rijdt daarentegen wel een top 3 positie.... stof tot nadenken 😉

      • + 20
      • 19 okt 2025 - 00:20
    • F1jos

      Posts: 4.737

      The geit is net zo goed als zijn laatste race en dat is helaas droevig.

      • + 7
      • 19 okt 2025 - 00:23
    • Snork

      Posts: 21.946

      Iedereen heeft recht op zijn eigen geit.

      • + 7
      • 19 okt 2025 - 00:25
    • MustFeed

      Posts: 10.294

      Die 7 wereldtitels met 11 keer een wagen die goed genoeg was voor het kampioenschap lijken nu wel een beetje magertijes. Denk dat als je Verstappen hierna 7 seizoenen lang een dominante wagen geeft dat die op het dubbel aantal overwinningen van Hamilton staat met 11 wereldtitels. :)

      • + 12
      • 19 okt 2025 - 00:27
    • Hourpower

      Posts: 734

      Nu nog net zo een startscenario als in de sprintrace en max als een geit naar de overwinning dan gaat er toch wat gloren aan de horizon.

      Je gaat langzaamaan in een onwaarschijnlijke comeback geloven.

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 00:34
    • Rode Stier 33

      Posts: 885

      @Hourpower, vergeet niet dat ook Max kan uitvallen... gebeurt dat, is het definitief over... naar mijn gevoel is het gat echt te groot...

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 00:44
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 381

      @marionetje


      Kijk, dit zijn dus precies die onnodige woorden die jij steevast uit jouw toetsenbordje meent te moeten kotsen. Puur en alleen om het prikken en provoceren. En vervolgens jammeren als een klein kind dat mensen je 'uitschelden'... Hoe lachwekkend ook: uitschelden...

      • + 2
      • 19 okt 2025 - 01:01
    • SennaS

      Posts: 10.617

      Max heeft kennelijk ook een dominante auto nodig, anders is het toch ook behelpen gezien zijn punten achterstan.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 01:48
  • Rode Stier 33

    Posts: 885

    Ondanks deze magistrale pole, toch ook een behoorlijke blunder van het team!
    En oef, wat zakt Piastri door het ijs... titeldruk??

    • + 7
    • 19 okt 2025 - 00:15
  • mario

    Posts: 14.388

    Lando een megastart en Oscar moet aan het werk en laten zien uit welk hout hij gesneden is.... Max zal vast wel weer cruisen naar de overwinning met die raket RBR

    • + 2
    • 19 okt 2025 - 00:15
    • nr 76

      Posts: 7.053

      De Waché-raket?
      Van die stokbroodontwerper die er niks van bakte, met de restanten van de erfenis van Newey waar helemaal niemand iets van snapte bij RBR?

      • + 8
      • 19 okt 2025 - 00:20
    • Rode Stier 33

      Posts: 885

      Je krijgt het toch niet over je lippen Max' kwaliteiten op waarde te schatten...

      • + 12
      • 19 okt 2025 - 00:21
    • nr 76

      Posts: 7.053

      Net zo een megastart als Piastri vandaag?

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 00:24
    • Snork

      Posts: 21.946

      mario, ik had die grap gisteren over “die raket” al gemaakt. Jammer, maar te laat dus.

      • + 2
      • 19 okt 2025 - 00:26
    • schwantz34

      Posts: 41.088

      De geit is al jaren de weg kwijt!

      • + 3
      • 19 okt 2025 - 00:28
    • snailer

      Posts: 30.292

      Aan de uitslag te zien zat Hamilton te dromen van mount Olympus. Hij is bezig met die berg te beklimmen. De top ziet hij wast al liggen.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 00:37
    • mario

      Posts: 14.388

      @Rode Stier: Als je mijn berichten met enige regelmaat zou lezen dan zou je weten dat ik Max qua talent en hetgeen hij allemaal bereikt heeft respecteer....
      Ik zeg wel de dingen zoals ik ze zie en nu heeft Max weer een goede auto en dan doet ie weer mee... Wil jij anders beweren???

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 00:38
    • mario

      Posts: 14.388

      @snork: Jij dacht dat jij een grap maakte.... Ik zeg het als een realiteit...

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 00:39
    • NicoS

      Posts: 19.479

      Het is toch mooi dat je het in ieder geval respecteert…..wat moet je anders hè als zogenaamd echte F1 fan…..

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 00:46
    • Rode Stier 33

      Posts: 885

      @mario, daarmee bedoel je reacties als deze die ik in een ander draadje tegenkwam: "Het zou wel enorm jammer zijn als Max het WK zomaar cadeau krijgt... Hij heeft er dankzij een Uber-dominante RBR al een paar WK gekregen en dan zou het toch niet zo kunnen zijn dat hij deze ook weer als een presentje krijgt...."
      Met dit soort bijdragen zak je toch echt door een bepaalde ondergrens... of wil je soms beweren van niet 😉

      • + 3
      • 19 okt 2025 - 00:52
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 381

      Mario, mario marionetje, toch... 🤣

      Jij bent het honderduit tikkende bewijs dat het probleem hier niet de "max-fans" zijn. Nee, het probleem ligt bij types zoals jij (vooral Lewisliefjes), die werkelijk álles wat Verstappen betreft áltijd in een negatief licht wil zetten.

      Ook al is er geen shit of negatieve discussie, jij doet er alles aan om die wel te creëren.

      • + 2
      • 19 okt 2025 - 01:08
    • WC MAX

      Posts: 7.082

      Kinderachtige reacties Mario.
      Valt me van je tegen.
      Hoe kun je de 7 titels van Lewis bewieroken en zeggen dat ze wel verdiend zijn en die van Max afdoen als “gekregen” of “cadeau” door een dominante RB?
      Niveautje kleuterklas.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 01:50
  • schwantz34

    Posts: 41.088

    Bam! Max weer simply lovely op pole, en een worstelende Piastri slechts op p6. No pressure Oscar! ;)

    • + 9
    • 19 okt 2025 - 00:16
    • Larry Perkins

      Posts: 60.762

      Voor de leukigheid hadden Leclerc, Russell en Hamilton net twee tienden sneller moeten rijden, maar dat kunnen ze morgen rechtzetten...

      Hup Charles, hup George, hup Lewis, jullie zijn niet voor niets Max zijn BFF's!

      • + 2
      • 19 okt 2025 - 00:29
  • F1jos

    Posts: 4.737

    As usual, simply lovely.

    • + 5
    • 19 okt 2025 - 00:17
  • Lulham

    Posts: 500

    Wat een slechte regie zeg.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 00:18
    • schwantz34

      Posts: 41.088

      De regie was zo f.cking slecht, dat Max totaal geen zin meer had om aan zijn 2e run te beginnen...

      • + 5
      • 19 okt 2025 - 00:25
    • Larry Perkins

      Posts: 60.762

      Zak deed vandaag ook de regie er nog bij...

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 00:58
  • Larry Perkins

    Posts: 60.762

    Practical joke from GP and Hannaaaaahhh!

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 00:18
  • Smock

    Posts: 237

    Verstappen heeft eindelijk dezelfde rocketship als McLaren, eens zien of hij morgen mijlenver eerste wordt, kijken of de oranjebrilletjes gelijk krijgen.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 00:18
    • nr 76

      Posts: 7.053

      Maar als ze "dezelfde" rocketship hebben, hoe kan Verstappen dan 50 punten inlopen in een paar races??

      • + 2
      • 19 okt 2025 - 00:28
    • Smock

      Posts: 237

      Omdat Verstappen de betere coureur is? Lijkt mij duidelijk. Maar ik heb termen als "mijlenver", "iedereen op een ronde", en weet ik niet wat allemaal nog meer voorbij zien komen.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 00:35
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 381

      @Smock

      Nou, Verstappen rijdt morgen écht niet mijlenver weg bij de rest! Denk dat het zwaar gevocht zal worden. De auto is absoluut verbeterd, maar nog niet van McLaren-niveau. Het gaat spannend worden!

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 01:12
  • TylaHunter

    Posts: 10.564

    Lijkt erop dat Piastri de setup niet meer heeft. Ook Norris lijkt geen 100% setup te hebben. De vraag is dus of Norris het kan met 99% ten opzichte van Verstappen, anders is dit een heel goed weekend voor Verstappen.

    Hoe dichter de mclaren coureurs op elkaar staan in het wk, de meer kansen ontstaan om punten goed te maken.

    Leclerc goed rondje!

    • + 2
    • 19 okt 2025 - 00:18
    • nr 76

      Posts: 7.053

      Ja, leuk om hem weer in de top 3 te zien! Hopelijk haalt ie morgen het podium weer eens.

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 00:29
    • Cicero

      Posts: 1.544

      Tja ze misten bij mcl de data van de sprint. Je ziet de gevolgen. Met een beetje pech verliest oscar dit weekend 20 punten aan max. En ook nog een paar punten aan niet-oscar. De druk wordt in Mexico alleen maar zwaarder

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 00:57
  • Dale U

    Posts: 1.769

    Oscar moet het gerucht in de wereld gooien, dat er twijfel is of hij wel ut zelfde materiaal als Lando krijgt. Mocht Oscar de titel mislopen, gaat dit zeker "rond zingen". Een beetje de druk richting je team opvoeren.

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 00:23
  • da_bartman

    Posts: 6.207

    RBR probeert Max te saboteren. Wat is de smoes voor Yuki dit keer Pietje?

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 00:24
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.321

    McLaren is hun voorsprong echt definitief kwijt. Over één voorsprong die kwijt is gesproken wat is er met Piastri die is het spoor ook bijster zeg, wauw. Ferrari netjes, Leclerc heerlijk en Lewis netjes op P5. Wellicht het eerste podium voor Lewis morgen ? Zou kunnen. Verstappen magistraal en Norris ook goed. Wordt een leuke race morgen.

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 00:25
  • John6

    Posts: 11.151

    Zo simpel pakte Max de Pole, hij had maar 1 ronde nodig, Oscar en Lando zijn behoorlijk van het pad af, dat gaat de goede kant op voor Max.

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 00:28
    • snailer

      Posts: 30.292

      RBR wilde Vertappen een echte ereronde geven.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 00:52
  • hupholland

    Posts: 9.304

    als dit morgen ook de uitslag is, dan gaat het echt nog leuk worden. Ik blijf er voorlopig nog steeds bij dat gewoon elke overwinning en pole mooi meegenomen is voor 2025. Het seizoen was eigenlijk al afgeschreven, dus alles is een bonus.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 00:58
    • schwantz34

      Posts: 41.088

      Max moet je nooit afschrijven. Die kan niet alleen een konijn uit zijn hoge hoed toveren, maar als de auto naar zijn zin is, dan is hij zelfs in staat om er een complete dierentuin uit te toveren inclusief een joekel van een geitenverblijf!

      • + 2
      • 19 okt 2025 - 01:06

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar