<b> Uitslag Sprint Kwalificatie Verenigde Staten: </b> Verstappen slaat keihard toe met waanzinnige sprintpole
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 00:14
  • comments 45
  • Door: Bob Plaizier

De startopstelling voor de sprintrace op het Circuit of the Americas is bekend. In de sprint kwalificatie werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Hij deelt morgen de eerste startrij met de nummer twee Lando Norris. De top drie werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

SQ1

Op de verplichte mediumbanden kwamen de coureurs de baan op voor het eerste gedeelte van de nerveuze sprint kwalificatie. Aangezien er slechts twaalf minuten op de klok stond, was het belangrijk om direct een goede ronde te rijden. De start van de sessie was dan ook druk, en de toppers moesten hun rondje goed timen.

Voor Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri was dit geen probleem, en ze wisten zich met gemak veilig te rijden. Dat gold niet voor Charles Leclerc, die er nog een goed rondje uit moest persen na een slechte eerste stint. De wind hielp ook niet bepaald mee, en onder meer Gabriel Bortoleto kwam erachter dat dit een grote factor speelde.

Veel coureurs moesten zich nog verbeteren, en in de laatste minuten van de sessie ontstond er een soort maandagochtendfile in de pitlane. Iedereen deed rustig aan, terwijl de tijd langzaam wegtikte. Toen de heren coureurs dit door kregen, ontstond er een soort dolle sprintrace naar de lijn. Yuki Tsunoda werd van de baan gedrukt door Liam Lawson, en de Japanner kon geen tijd meer noteren. Zwaar gefrustreerd viel hij af, en dat gold ook voor Oliver Bearman, Franco Colapinto, Esteban Ocon en de boze Bortoleto.

SQ2

Max Verstappen liet niets aan het toeval over bij de start van het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie. De Nederlander stuurde zijn RB21 direct de baan op, noteerde een snelle tijd en was veilig. Ook zijn concurrenten van McLaren hadden het zo makkelijk, maar verder werd het weer een zenuwslopende sessie.

Het was vooral zenuwslopend voor de mannen en vrouwen van Ferrari. Leclerc had na de eerste vrije training al een nieuwe versnellingsbak gekregen, en in deze sprint kwalificatie liep het allemaal niet op rolletjes. Met de hakken over de sloot bereikte hij SQ2, maar in deze sessie liep het niet lekker. Tot en met de laatste tel stond hij in de eliminatiezone, en het leek erop dat hij vroegtijdig mocht gaan douchen.

De Monegask wist er echter nog één goed rondje uit te persen, maar duwde daarmee wel zijn teamgenoot Lewis Hamilton naar de vijf laagste posities. De Brit kroop echter ook door het oog van de naald, en ging door ten koste van Andrea Kimi Antonelli. Naast de Italiaan vielen ook Isack Hadjar, Pierre Gasly, Lance Stroll en Liam Lawson af.

SQ3

Voor het derde gedeelte van de sprint kwalificatie mochten de coureurs voor het eerst de baan opgaan met de zachte banden. George Russell en Williams-coureurs Carlos Sainz en Alexander Albon lieten niets aan het toeval over, en ze doken direct de baan op. Terwijl de zon langzaam richting de horizon zakte, keek iedereen naar elkaar: was het de juiste keuze om direct de baan op te gaan?

Met nog vier minuten te gaan kwamen er meer auto's de baan op, zelfs Norris besloot tot actie over te gaan. Zijn titelrivalen Piastri en Verstappen bleven ijskoud, en ze stuurden hun wagens pas op het allerlaatste momenten de garage uit. Ze hadden één geweldig rondje nodig om de eerste tik van het weekend uit te delen.

Het leek alsof er ijswater door de aderen van Verstappen stroomde. Hij zag hoe zijn papajakleurige concurrenten de snelste tijden leken neer te zetten, maar hij was simpelweg beter. Verstappen reed een geweldige ronde, en gaf zijn rivalen het nakijken. Er zijn nog geen punten uitgedeeld, maar Verstappen geldt wel als de favoriet voor de zege in de sprintrace van morgen.

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Sprint shootout

US Circuit of the Americas - 17 oktober 2025

Avb1

Posts: 206

The greatest of All-time

  • 9
  • 18 okt 2025 - 00:16
Reacties (45)

  • Avb1

    Posts: 206

    The greatest of All-time

    • + 9
    • 18 okt 2025 - 00:16
    • Joseph1000

      Posts: 211

      Hahaha

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 00:18
    • Larry Perkins

      Posts: 60.716

      tsjoe!

      Gezondheid!

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 00:25
    • Larry Perkins

      Posts: 60.716

      En zoals gebruikelijk volgt na de sprintkwalificatie enkel een kort interview met de polesitter, in dit geval dus Verstappen.
      "Het was een fijne kwalificatie. We probeerden het allemaal voor elkaar te krijgen op het moment dat het ertoe deed, dat pakte goed uit. Ik verwacht morgen wel een zwaar gevecht in de sprint, maar dat is wat we willen zien toch?"

      Hij merkt op dat de wind wel een rol speelde, evenals het feit dat er genoeg hobbels op het circuit zijn die zo een ronde kunnen verpesten. "Maar het was nog steeds een goede dag."

      Wat verwacht hij van de sprint? "Ik probeer een goede start te maken, maar we zullen het morgen zien."

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 00:28
    • F1jos

      Posts: 4.731

      Het heeft zich uitbetaald door naar Max te luisteren.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 00:32
    • Larry Perkins

      Posts: 60.716

      Het is overigens een terechte opmerking van interviewer James Hinchcliffe dat de pole op COTA niet altijd evenveel waard is. Hoewel de coureur op P2 aan de vuile kant start, ging deze in vijf van de laatste zeven edities wel aan de leiding aan het einde van de openingsronde. Maar een statistiek dat in het voordeel van Verstappen spreekt: in beide sprints in Austin wist hij de pole wél te behouden.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 00:32
    • Larry Perkins

      Posts: 60.716

      Nog maar wat meer statistieken rondom deze sprintpole van Verstappen dan. Het is voor hem alweer de 10e sprintpole in de tot nu toe 22 sprintraces die sinds 2021 zijn georganiseerd. Hij is dan ook de enige die drie keer de sprintpole heeft weten op te eisen in Austin. En nog aanvullend op de voorgaande opmerking dat hij de leiding in beide sprints wist te behouden na de pole: hij deed dat ook door alle ronden aan de leiding te gaan van de sprints op COTA. (MS)

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 00:33
    • snailer

      Posts: 30.253

      De perceptie leeft dat de pole een nadeel is. Een jaar of 2 geleden, dacht 2023, heb ik eens gekeken hoe waar dit was.

      Wat Larry zegt klopt precies: de pole op COTA is niet altijd evenveel waard.

      Op ca 50% van de starts lag de rijder startend van P2 op kop.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 02:24
  • schwantz34

    Posts: 41.055

    BAM, Max voor de McLarens die geen enkel risico durven te nemen!

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 00:17
    • Joseph1000

      Posts: 211

      Te laat voor Verstappen achterstand te groot

      • + 4
      • 18 okt 2025 - 00:21
    • schwantz34

      Posts: 41.055

      Niks te laat! Max kan je nooit afschrijven!

      • + 5
      • 18 okt 2025 - 00:23
    • elflitso

      Posts: 1.533

      Wat ze bij RBR doen is nooit hun achterste van hun tong laten zien. Max heeft nooit, tot aan de quali met weinig brandstof gereden.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 00:27
    • F1jos

      Posts: 4.731

      Onder druk bezwijken de McLaren coureurs en Max daarentegen wordt alsmaar sneller.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 00:34
    • MustFeed

      Posts: 10.286

      Norris liet in SIngapore blijken toch wel risico's te nemen. Norris moet ook wel want die gaat ook te kort komen als hij telkens maar 3 punten inloopt op Piastri.

      Piastri lijkt wel een beetje de weg kwijt te zijn. Die is de laatste races eigenlijk nergens ten opzichte van Norris. In Singapore leek het verschil niet zo groot, maar dat is toch wel voornamelijk omdat Norris vast zat achter Verstappen.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 00:40
    • SennaS

      Posts: 10.610

      Vanaf Monza is rbr de te kloppen auto, het kan kennelijk zo omslaan, dat hebben we vorig seizoen gezien.
      3 races geleden hadden de mcl mannen ook druk en reden ze prima, echte rbr beschikt nu over een betere auto en op alle soorten circuits.
      En aan een foutloze Max hebben ze een slechte aan, ze kunnen hun borst nat maken.
      Ik had een Russell in een mcl of rbr willen zien

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 00:51
    • MustFeed

      Posts: 10.286

      Onzin SennaS. McLaren rijders hebben aardig wat laten liggen de afgelopen races. Je ziet wederom het verschil tussen een coureur die telkens optimaal presteert en coureurs die kansen laten liggen. McLaren heeft nog steeds de beste wagen. Dat hadden ze in Singapore, dat hadden ze in Bakoe en dat hebben ze nu wederom.

      • + 5
      • 18 okt 2025 - 00:56
    • snailer

      Posts: 30.253

      Ook hier waren naar mijn mening de McLarens de betere auto. Moet zeggen dat het niet veel meer scheelt. Maar zoals bij de vorige weekenden lieten de McLaren rijders nogal wat liggen door foutjes.
      Norris verloor bijvoorbeeld alle achterstand in de laatste bocht. Voor de laatste bocht zat er amper verschil nog tussen de twee. 5 duizendste of zo in het voordeel van Norris.

      Verstappen was het meest foutloos van de rijders die ik heb bekeken.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 02:17
  • Joseph1000

    Posts: 211

    Die sprintrace zijn weinig punten te verdelen.
    Voor Verstappen te laat aan t pieken.
    Benieuwd naar qualificatie voor de echte race.

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 00:17
    • Avb1

      Posts: 206

      Te laat aan het pieken? Kijk je wel naar de races? De Auto was niks niet max zelf .... En hoezo te laat? Want races winnen telt niet meer? Ik hoop dat hij elke race wint zelfs al wordt ie geen wereld kampioen dit jaar

      • + 7
      • 18 okt 2025 - 00:19
    • hupholland

      Posts: 9.300

      idd, gewoon race per race bekijken. Elke pole en overwinning die niet naar McLaren gaat, is een mooie verrassing. Maar goed, niet te vroeg juichen, vorig jaar won Verstappen redelijk eenvoudig (en ook enigszins verrassend) de sprint, maar ging het in de race wat minder. Het vandaag onzichtbare Ferrari pakte een dubbelzege. Wat is daar gebeurd zeg?

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 00:27
  • Larry Perkins

    Posts: 60.716

    Het is gebeurd! Piastri al met één been en zijn middelste beentje wereldkampioen...

    • + 3
    • 18 okt 2025 - 00:17
    • Joseph1000

      Posts: 211

      Norris is nog niet helemaal verloren. Piastri moet sowieso nog een race voor Norris winnen

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 00:18
    • Avb1

      Posts: 206

      Norris is sinds Monza duidelijk sneller dan piastri

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 00:20
  • Snork

    Posts: 21.936

    Sodeju, Hulk, wat een kwalificatie.
    En Max stampt het weer uit z’n rechtervoet.

    • + 3
    • 18 okt 2025 - 00:18
  • John6

    Posts: 11.145

    Yes yes yes, en hij zet hem weer voor de McLaren Boys.

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 00:18
    • Joseph1000

      Posts: 211

      Te laat😛

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 00:19
    • snailer

      Posts: 30.253

      Met een aantal reacties hier boven is er weer een vriendje van SennaS bij gekomen. Bang dat een rijder zijn persoonlijke favoriet declasseert.

      Ben het wel eens. De kans voor Verstappen om het kampioenschap te winnen is nihil.
      Maar alle drie de reacties van je geven aan dat je vreselijk in je broek schijt dat Verstappen toch weer WDC wordt.

      • + 3
      • 18 okt 2025 - 00:29
    • John6

      Posts: 11.145

      Inderdaad de McLaren Boys kwamen te laat over de streep, daarom heeft Max ook de Pole. 😃

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 00:39
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.905

    Die auto moet wel illegaal zijn. :)

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 00:23
    • Snork

      Posts: 21.936

      Nee, is een raket.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 00:33
    • Rimmer

      Posts: 12.891

      Alleen omdat Lewis er nu een keer een paar honderdsten voor staat? :p

      • + 4
      • 18 okt 2025 - 00:34
    • Joseph1000

      Posts: 211

      In de zomerstop aan gerommeld 🤪

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 00:35
  • Skoda F1

    Posts: 416

    Yuki heel strategisch bandjes gespaard voor Morgen.

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 00:23
    • schwantz34

      Posts: 41.055

      Yuki heeft dit seizoen al zoveel bandjes bespaard dat hij volgend seizoen niet zonder werk hoeft te zitten, maar gewoon simply lovely zijn eigen bandentoko kan gaan beginnen.

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 00:31
    • Snork

      Posts: 21.936

      Yuki heeft een goede band met….uh….correctie….heeft heul veul goede banden nog, van Pirelli.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 00:34
  • Larry Perkins

    Posts: 60.716

    Gelukkig geen irritante tijden in de vermaledijde sprintkwalificatie...

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 00:24
  • Joseph1000

    Posts: 211

    @snailer hoe wilt Verstappen dan nog kampioen worden??
    Piastri ligt sowieso al te ver weg en haalt altijd top drie kwalificatie.
    Zelfs Norris wordt lastig in te halen.

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 00:34
    • Snork

      Posts: 21.936

      Ja joh, je hebt je punt nu wel genoeg gemaakt.

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 00:35
    • Rode Stier 33

      Posts: 875

      Joseph is de nieuwe Beetle...

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 00:44
    • hupholland

      Posts: 9.300

      Met alleen 3e plaatsen gaat Piastri het net niet redden als Max alles wint. In theorie is er nog van alles mogelijk, in praktijk wat minder misschien, maar wie weet kan het toch nog spannend worden. Of het te laat is hangt vooral van McLaren en Piastri af, met 1 of 2 goede weekenden kunnen ze de boel ook zo over de streep trekken. Maar t gaat de laatste weken wel wat stroever, zo vanzelfsprekend als het was is het niet meer.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 00:47
    • SennaS

      Posts: 10.610

      Max is afhankelijk van de mcl mannen en de mcl auto.
      Maken de mcl mannen geen fouten, geen dnf’s en valt hun auto niet nog meer terug dan is podium halen voldoende om wk te worden.
      En ik zie Max niet alle races vanaf nu winnen. Russell kan net al de vorig race ook punten bij Max afsnoepen.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 00:59
    • snailer

      Posts: 30.253

      Ik weet niet of je op mijn post reageer. Maar lees even terug. Had al geschreven dat de kans nihil was. Maar ik schijt niet in mijn broe mocht het gebeuren..

      Waarschijnlijk ben je zo'n zieltje die zit te hopen dat Verstappen uitvalt.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 01:47
  • SennaS

    Posts: 10.610

    Top rondje van Max en Hulk. Die mcl’s zijn duidelijk ingehaald door de goede update van rbr vanaf Monza. Dat maakt rbr op alle soorten circuits snel.
    De heren van mcl doen er alles aan om geen grote schade op te lopen in qualis en in de buurt van Max blijven is de motto.

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 00:45
    • Ayche1976

      Posts: 205

      Dus de rbr is nu beter dan de McLarens.........dan kennuh ze beter Yuki eruit halen en mijn vrouw erin zetten!

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 02:08
  • snailer

    Posts: 30.253

    Heb wat in de data zitten gluren op f1-tempo. Als men het niet interessant vindt, dan kan je overslaan. Uiteraard.

    Die Hulk had het in zich om net voor Piastri te komen. Zat voor de laatste twee bochten nog op de tijd van Piastri. Heb nog geen beelden gezien, maar lijkt er op dat hij veel risico nam. 1 na laatste bocht zat hij veel hoger in de toeren dan Piastri. Daar verloor hij tijd. En de laatste bocht moest hij heel kort van het gas bij het uit accelereren, wat meestal op overstuur wijst. Tractie was niet goed na de laatste bocht.

    Best jammer.

    Russell reed na sector 1 een zeer strakke 2de en 3de sector. Lijkt er op dat hij met te koude banden begon. Eerste bochten leken nergens op. Best jammer. Russell is in de races in vorm. Had vooraan mee kunnen vechten. Wat mogelijk nog lukt via een goede start.

    Norris waren zeer wisselend voor elkaar. Bij de laatste bocht was het nog zeer close. Daar had Norris een zelfde momentje als Russell Norris was mega het eerste deel van de esses (fonetisch geschreven). Laatste bocht van de esses was weer voor Verstappen.

    Het was eigenlijk alleen close tussen Norris en Verstappen die dan ook meer dan terecht P1 en P2 bezetten.

    En voor het kampioenschap. Norris was de hele sprint kwali duidelijk beter dan Piastri.

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 02:13

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

