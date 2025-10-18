De startopstelling voor de sprintrace op het Circuit of the Americas is bekend. In de sprint kwalificatie werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Hij deelt morgen de eerste startrij met de nummer twee Lando Norris. De top drie werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

SQ1

Op de verplichte mediumbanden kwamen de coureurs de baan op voor het eerste gedeelte van de nerveuze sprint kwalificatie. Aangezien er slechts twaalf minuten op de klok stond, was het belangrijk om direct een goede ronde te rijden. De start van de sessie was dan ook druk, en de toppers moesten hun rondje goed timen.

Voor Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri was dit geen probleem, en ze wisten zich met gemak veilig te rijden. Dat gold niet voor Charles Leclerc, die er nog een goed rondje uit moest persen na een slechte eerste stint. De wind hielp ook niet bepaald mee, en onder meer Gabriel Bortoleto kwam erachter dat dit een grote factor speelde.

Veel coureurs moesten zich nog verbeteren, en in de laatste minuten van de sessie ontstond er een soort maandagochtendfile in de pitlane. Iedereen deed rustig aan, terwijl de tijd langzaam wegtikte. Toen de heren coureurs dit door kregen, ontstond er een soort dolle sprintrace naar de lijn. Yuki Tsunoda werd van de baan gedrukt door Liam Lawson, en de Japanner kon geen tijd meer noteren. Zwaar gefrustreerd viel hij af, en dat gold ook voor Oliver Bearman, Franco Colapinto, Esteban Ocon en de boze Bortoleto.

SQ2

Max Verstappen liet niets aan het toeval over bij de start van het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie. De Nederlander stuurde zijn RB21 direct de baan op, noteerde een snelle tijd en was veilig. Ook zijn concurrenten van McLaren hadden het zo makkelijk, maar verder werd het weer een zenuwslopende sessie.

Het was vooral zenuwslopend voor de mannen en vrouwen van Ferrari. Leclerc had na de eerste vrije training al een nieuwe versnellingsbak gekregen, en in deze sprint kwalificatie liep het allemaal niet op rolletjes. Met de hakken over de sloot bereikte hij SQ2, maar in deze sessie liep het niet lekker. Tot en met de laatste tel stond hij in de eliminatiezone, en het leek erop dat hij vroegtijdig mocht gaan douchen.

De Monegask wist er echter nog één goed rondje uit te persen, maar duwde daarmee wel zijn teamgenoot Lewis Hamilton naar de vijf laagste posities. De Brit kroop echter ook door het oog van de naald, en ging door ten koste van Andrea Kimi Antonelli. Naast de Italiaan vielen ook Isack Hadjar, Pierre Gasly, Lance Stroll en Liam Lawson af.

SQ3

Voor het derde gedeelte van de sprint kwalificatie mochten de coureurs voor het eerst de baan opgaan met de zachte banden. George Russell en Williams-coureurs Carlos Sainz en Alexander Albon lieten niets aan het toeval over, en ze doken direct de baan op. Terwijl de zon langzaam richting de horizon zakte, keek iedereen naar elkaar: was het de juiste keuze om direct de baan op te gaan?

Met nog vier minuten te gaan kwamen er meer auto's de baan op, zelfs Norris besloot tot actie over te gaan. Zijn titelrivalen Piastri en Verstappen bleven ijskoud, en ze stuurden hun wagens pas op het allerlaatste momenten de garage uit. Ze hadden één geweldig rondje nodig om de eerste tik van het weekend uit te delen.

Het leek alsof er ijswater door de aderen van Verstappen stroomde. Hij zag hoe zijn papajakleurige concurrenten de snelste tijden leken neer te zetten, maar hij was simpelweg beter. Verstappen reed een geweldige ronde, en gaf zijn rivalen het nakijken. Er zijn nog geen punten uitgedeeld, maar Verstappen geldt wel als de favoriet voor de zege in de sprintrace van morgen.