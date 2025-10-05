user icon
Williams grijpt in bij Albon na pijnlijke diskwalificatie

Williams grijpt in bij Albon na pijnlijke diskwalificatie
  Gepubliceerd op 05 okt 2025 12:09
  • comments 0
  Door: Bob Plaizier

Het team van Williams beleeft tot nu toe een rampzalig raceweekend in de straten van Singapore. In de kwalificatie wisten Carlos Sainz en Alexander Albon niet door Q2 heen te komen, en na afloop bleken de auto's niet aan de regels te voldoen. Ze werden gediskwalificeerd, en Williams heeft nu extra ingegrepen bij de auto van Albon.

Na afloop van de kwalificatie kwamen de auto's van Sainz en Albon niet door de technische keuring heen. De DRS op de achtervleugels voldeed niet aan de regels, en de stewards konden niets anders doen dan beide coureurs diskwalificeren. Williams erkende dat er iets fout was gegaan, en ze kondigden een uitgebreid onderzoek aan. Albon en Sainz mogen wel deelnemen aan de race, maar ze zullen niet allebei op de grid verschijnen.

Williams grijpt in

Williams laat in een statement weten dat ze hebben ingegrepen bij de auto van Albon. De Britse renstal schrijft dat ze de ophanging van de auto van Albon hebben aangepast, en dat is in strijd met de parc fermé-regels. Dat betekent dat Albon de Grand Prix van Singapore vanmiddag vanuit de pitlane zal starten. Bij de auto van Sainz heeft Williams geen extra wijzigingen doorgevoerd, en de Spanjaard zal zijn bolide achteraan de grid parkeren voor de race.

Ook Gasly start in de pitlane

Albon is niet de enige coureur die de Grand Prix van Singapore vanuit de pitlane zal aanvangen. Ook bij het team van Alpine heeft men ingegrepen, want Pierre Gasly moet ook vanuit de pitlane starten. De Fransman kende een teleurstellende kwalificatie waarin hij in zijn laatste rondje stilviel. Alpine heeft zijn set-up aangepast, en ook dat is tegen de regels van het parc fermé. Aangezien Albon door zijn diskwalificatie naar de laatste plek werd teruggezet, moet hij in de pitlane plaatsnemen achter de Alpine van Gasly. Hierdoor verschijnen er slechts achttien auto's op de grid.

F1 Nieuws Alexander Albon Williams GP Singapore 2025

