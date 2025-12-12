user icon
Sainz reageert op gemis bij Ferrari: "Dat moet je aan hen vragen"

Sainz reageert op gemis bij Ferrari: "Dat moet je aan hen vragen"

Carlos Sainz weet niet zeker of Ferrari hem mist sinds zijn vertrek bij de Scuderia. De Spanjaard schreef dit seizoen echter wel historie bij Williams door de eerste twee podiumplaatsen sinds 2021 te behalen. Opvallend genoeg bleef zijn vervanger bij Ferrari, Lewis Hamilton, zonder enkel podium.

Het eerste seizoen van Sainz bij Williams begon stroef, maar naarmate het jaar vorderde vond hij steeds beter zijn ritme. De Spanjaard pakte uiteindelijk knappe podiums in Azerbeidzjan en Qatar. Daarmee eindigde hij als negende in het wereldkampioenschap, slechts negen punten achter teamgenoot Alex Albon.

Mist Ferrari Sainz?

De Spaanse krant Marca vroeg aan Sainz of de Ferrari hem misschien mist. De Spanjaard hield zich op de vlakte: "Ik denk niet dat ik die vraag kan beantwoorden. Ik ben daar niet meer dagelijks aanwezig, dus ik kan je niet vertellen hoe het er professioneel aan toe gaat of of ze me missen", zo legt Sainz uit. 

Wel hoopt Sainz dat hij persoonlijk een goede indruk heeft achtergelaten: "Op persoonlijk vlak hoop ik dat ik een goede indruk heb achtergelaten bij mijn collega's en de Tifosi. Het waren vier zeer intense jaren, waarin ik geweldige vrienden en collega's heb gemaakt. Maar nogmaals, dat moet je aan hen vragen."

De Spanjaard heeft in vier jaar tijd maar liefst 88 races gereden, 25 podiums behaald, waarvan vier overwinningen, en drie keer een plek in de top vijf van het wereldkampioenschap weten te bemachtigen. 

Sainz presteert goed zonder Ferrari

Hoewel Ferrari het enige topteam is waar Sainz ooit heeft gereden, is hij prestatiegewijs niet per se slechter geworden bij Williams. Alleen zijn periodes bij McLaren en Ferrari waren beter, maar de auto's waren dan ook veel beter dan de Williams-bolide waar de Spanjaard afgelopen seizoen mee heeft gereden. Wel heeft Sainz al evenveel podiums behaald bij Williams als hij deed bij McLaren. 

In de eerste seizoenshelft leek de achtste plek het hoogst haalbare te zijn voor de Spanjaard, maar hij wist uiteindelijk zelfs twee podiums eruit te slepen. Hij is dan ook van de vijftiende plek naar de negende plek geklommen in de laatste twaalf races.

DutchTifosi

Posts: 2.794

Mijn indruk is dat het team zelf en Carlos altijd een goede band hadden. Met de manier hoe ze afscheid van elkaar hebben genomen kwam oprecht over. Zelfs in hun afscheidsjaar voelde het zelden koud en kil. Het was een beetje akward, maar voor de rest was iedereen een professional.

Ik denk dat h... [Lees verder]

  • 2
  • 12 dec 2025 - 15:15
