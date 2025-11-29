user icon
FIA-stewards openen onderzoek naar incidenten Williams

Het team van Williams moet vrezen voor een flinke tik op de vingers van de FIA-stewards in Qatar. Tijdens de kwalificatie op het circuit van Losail ontstond er twee keer een gevaarlijke situatie met een Williams-coureur en dat kan het team duur komen te staan.

Williams-coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz raakten allebei betrokken bij een opvallend moment in de kwalificatie in Qatar. Al in de eerste tellen van de sessie ging het mis voor Albon, die bij het uitrijden van de pitbox bijna tegen een andere coureur aanreed in de fast lane. Haas-coureur Esteban Ocon zag het vlak voor zijn neus gebeuren, en hij riep zijn team op om direct in te grijpen.

Lange avond voor Albon

De stewards noteerden het moment met Albon, en hij mag zich samen met een vertegenwoordiger van Williams gaan melden. Voor het team van Williams wordt het een drukke avond in de paddock in Qatar, want ook Carlos Sainz mag zich melden. Bij hem ging het echter om een moment waar hij veel minder aan kon doen.

Bizar incident met Sainz

In Q3 werd de Spanjaard op pad gestuurd terwijl er een soort plastic laag op zijn achterband zat. Waar dit vandaan kwam, was niet helemaal duidelijk, maar het was in ieder geval niet de bedoeling dat hij op deze manier de baan opging. Hij gleed alle kanten op en vroeg zijn team wat er aan de hand was. Aan de pitmuur wisten ze dit ook niet helemaal, maar Sainz verloor de plasticlaag uiteindelijk ergens op de baan.

Het stuk plastic lag midden op de baan, en de wedstrijdleiding nam geen risico en koos voor de rode vlag. Na een paar minuten kon de sessie weer verdergaan, maar bij de stewards waren ze er niet blij mee. Ook dit moment zal worden besproken, en Williams kan rekenen op een straf. De kans is groot dat het hier om een geldboete gaat, terwijl het moment van Albon waarschijnlijk een reprimande zal opleveren.

Reacties (2)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.770

    Wat moeten we nou weer met een bericht waarin Verstappen niet voor komt?
    En Max ook niet.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 21:26
  • OrangeArrows

    Posts: 3.311

    Max was aanwezig en reed daar blijkbaar ook

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 22:04

