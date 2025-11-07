Alex Albon heeft zich goed voorbereid op de Grand Prix van Brazilië. De Britse Thai heeft onder andere gekeken naar beelden van Max Verstappen. De Nederlander won vorig jaar op het circuit in São Paulo in regenachtige omstandigheden. Ook dit jaar zou het zomaar eens regenachtig kunnen worden in Brazilië.

De Williams-coureur heeft goed gekeken naar de racelijnen van Verstappen, zo hoopt hij ook goed mee te kunnen doen in de race, ondanks een mindere periode. Albon rijdt een sterk seizoen, maar heeft de laatste paar races minder van zich laten zien. In de afgelopen vier races haalde hij maar in één weekend punten.

'De vijfde plek is belangrijk voor Williams'

Albon laat weten dat het team zich focust op volgend jaar, maar wel de vijfde plek in het constructeurskampioenschap wil behouden. Het team staat momenteel vijfde in het kampioenschap met 111 punten en wordt gevolgd door Racing Bulls met 72 punten. "Het is nu een andere periode van het jaar", zegt Albon tijdens de FIA-persconferentie in Brazilië. "We willen nog steeds vijfde worden, maar onze aandacht is nu overgestapt op de auto van volgend jaar."

Dat Albon al een tijd geen goede prestatie meer heeft geleverd, is niet zo erg, aldus zichzelf: "Het waren gewoon een paar moeilijke races, het hele seizoen - we hebben een sterk jaar gehad, dus we moeten gewoon weer in het ritme komen." Albon wist in de afgelopen vier weekenden maar drie punten te behalen. Deze punten behaalde hij tijdens de sprintrace in Austin.

Albon leert van Verstappen

Oud-teamgenoot Max Verstappen heeft Albon onbewust geholpen met de voorbereiding van de aankomende race in Brazilië. De Nederlander won de Grand Prix van 2024 op magistrale wijze in de regen. "Het is een heel interessant circuit, en in de regen vormen zich ook riviertjes, die over het circuit rijden. Het type asfalt is ook vrij apart. Ik vind dit circuit wel leuker in de regen dan in het droge. Je kunt hier in de regen ook een paar andere lijnen gebruiken, dat heeft Max door de jaren heen wel bewezen."

Alex Albon heeft ook al een paar keer gereden op het legendarische Interlagos. Hij heeft hier in vier races nog nooit een punt behaald. Twee keer kwam dit door een uitvalbeurt en twee keer eindigde hij buiten de punten.