McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werden afgelopen weekend in Las Vegas gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank. Teambaas Andrea Stella stelde dat er misschien moet worden nagedacht over het wijzigen van de regels. Hij kan echter op weinig steun rekenen, en Williams-coureur Alexander Albon haalt uit.

McLaren-coureurs Norris en Piastri werden afgelopen weekend in Las Vegas als tweede en vierde geklasseerd. Ze konden echter maar een paar uur genieten van hun resultaten, want na de race bleek dat hun auto's niet door de technische keuring waren gekomen. De plank aan de bodem van hun wagens was een paar millimeter te ver afgesleten, en dat betekende een diskwalificatie.

Bij McLaren gaven ze toe dat ze een foutje hadden gemaakt, maar ze benadrukten dat er geen opzet in het spel was. McLaren-teambaas Andrea Stella ging zelfs een stapje verder, en stelde dat de regels hier misschien moeten worden aangepast. Hij vond de diskwalificatie mogelijk iets te veel van het goede.

'Daar ben ik het niet mee eens'

Stella's voorstel om de regels aan te passen, werd in de paddock in Qatar besproken. Williams-coureur Albon liet daar aan de internationale media weten dat hij dit niet ziet zitten: "Ik ben het daar niet mee eens. We moeten allemaal rekening houden met limieten. Er zit veel rondetijd in deze auto's wanneer je ook maar een millimetertje lager ligt. Natuurlijk, iedereen maakt fouten en dat begrijp ik ook. Maar deze auto's zijn tegenwoordig ongelooflijk: we stellen de rijhoogte zelfs af op basis van welke wind we verwachten op raceday!"

"Krijg je bijvoorbeeld tegenwind op het rechte stuk, dan verandert dat je rijhoogte volledig voor het hele weekend. Een paar punten meer downforce door de tegenwind duwt de auto weer veel lager. Dan krijg je porpoising, en moet je weer aanpassingen doen om dat te beheersen."

Wat moet er veranderen?

Albon toont wel begrip voor de frustratie van McLaren, want hij weet ook dat het lastig is om de auto goed af te stellen na weinig trainingstijd.

De Thaise coureur heeft wel een tegenvoorstel: "Het belangrijkste voor mij is dat ik het niet prettig vind dat de controle aan de plank willekeurig gebeurt. Ik zou liever hebben dat alle twintig auto's worden gecontroleerd, zodat het volledig eerlijk is. De willekeurige variant is een beetje lastig. Maar regels zijn regels."