McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werden afgelopen weekend in Las Vegas gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank. Teambaas Andrea Stella stelde dat er misschien moet worden nagedacht over het wijzigen van de regels. Hij kan echter op weinig steun rekenen, en Williams-coureur Alexander Albon haalt uit.

McLaren-coureurs Norris en Piastri werden afgelopen weekend in Las Vegas als tweede en vierde geklasseerd. Ze konden echter maar een paar uur genieten van hun resultaten, want na de race bleek dat hun auto's niet door de technische keuring waren gekomen. De plank aan de bodem van hun wagens was een paar millimeter te ver afgesleten, en dat betekende een diskwalificatie.

Bij McLaren gaven ze toe dat ze een foutje hadden gemaakt, maar ze benadrukten dat er geen opzet in het spel was. McLaren-teambaas Andrea Stella ging zelfs een stapje verder, en stelde dat de regels hier misschien moeten worden aangepast. Hij vond de diskwalificatie mogelijk iets te veel van het goede.

'Daar ben ik het niet mee eens'

Stella's voorstel om de regels aan te passen, werd in de paddock in Qatar besproken. Williams-coureur Albon liet daar aan de internationale media weten dat hij dit niet ziet zitten: "Ik ben het daar niet mee eens. We moeten allemaal rekening houden met limieten. Er zit veel rondetijd in deze auto's wanneer je ook maar een millimetertje lager ligt. Natuurlijk, iedereen maakt fouten en dat begrijp ik ook. Maar deze auto's zijn tegenwoordig ongelooflijk: we stellen de rijhoogte zelfs af op basis van welke wind we verwachten op raceday!"

"Krijg je bijvoorbeeld tegenwind op het rechte stuk, dan verandert dat je rijhoogte volledig voor het hele weekend. Een paar punten meer downforce door de tegenwind duwt de auto weer veel lager. Dan krijg je porpoising, en moet je weer aanpassingen doen om dat te beheersen."

Wat moet er veranderen?

Albon toont wel begrip voor de frustratie van McLaren, want hij weet ook dat het lastig is om de auto goed af te stellen na weinig trainingstijd. 

De Thaise coureur heeft wel een tegenvoorstel: "Het belangrijkste voor mij is dat ik het niet prettig vind dat de controle aan de plank willekeurig gebeurt. Ik zou liever hebben dat alle twintig auto's worden gecontroleerd, zodat het volledig eerlijk is. De willekeurige variant is een beetje lastig. Maar regels zijn regels."

F1jos

Posts: 4.866

Het probleem is de willekeur in de handhaving. Albons voorstel om alle auto's te controleren is een logische volgende stap om de competitie eerlijker te maken en discussies zoals deze in de toekomst te voorkomen.

  • 3
  • 27 nov 2025 - 16:55
Reacties (12)

  F1jos

    Posts: 4.866

    Het probleem is de willekeur in de handhaving. Albons voorstel om alle auto's te controleren is een logische volgende stap om de competitie eerlijker te maken en discussies zoals deze in de toekomst te voorkomen.

    • + 3
    • 27 nov 2025 - 16:55
    snailer

      Posts: 30.815

      Alle top 10 auto' s zijn gecontroleerd. Hoe bedoel je willekeur?

      Ik heb echt niets met die regels. MAsr ze bestaan. De fia deed het goed en nauwkeurig

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 18:26
    hupholland

      Posts: 9.428

      op zich werkt dit prima, McLaren is toch ook gewoon gepakt? teams kunnen het zich iig niet veroorloven om bewust te sjoemelen, daarvoor is de pakkans veels te groot en de straffen te zwaar. Aan de andere kant is het natuurlijk niet 100%, dus onbewust zou er misschien wel eens een auto doorheen kunnen zijn geglipt. Dan is het een afweging van tijd en energie die het extra kost tegenover een volledig dichtgetimmerde handhaving. Je zou op zn minst iig altijd de top 3 kunnen controleren en daarbuiten met de steekproeven blijven werken.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 18:51
    Canson Po

      Posts: 2.826

      gegokt en verloren, zou mij niet verbazen als het regelmatig zeer nipt is en ook bij andere teams.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 20:15
    Pietje Bell

      Posts: 32.079

      Snailer

      Alle top 10 auto' s zijn gecontroleerd. Hoe bedoel je willekeur?
      ==========================================================

      In Las Vegas inderdaad, maar er worden echt niet elke keer 10 wagens gecontroleerd! Zie dit schema.

      https://postimg.cc/vgcJLqdB

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 20:33
  delange

    Posts: 2.560

    De plank aan de bodem van hun wagens was een paar millimeter te ver afgesleten

    Een paar mm nog wel .......ja dan zijn ze stout geweest.

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 17:15
    Canson Po

      Posts: 2.826

      't was bij Schumacher in de jaren '90 ook maar een paar mm, de vraag die je je hoort te stellen is waar is de limiet, ergens stopt het.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 20:14
  koppie toe

    Posts: 4.899

    Zo te lezen was het maar een paar millimeter. ;)

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 17:50
  gridiron

    Posts: 2.980

    Waarom verbaast het mij niet dat deze schrijver het verschil niet kent tussen een paar mm en 0,12mm

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 18:10
  Glasvezelcoureur

    Posts: 610

    Stella is net als een hondje, die gaan ook steeds meer op hun baasje lijken. Diverse deskundigen, waaronder bijvoorbeeld engineers, hebben op basis van al die vage onboards vastgesteld dat McLaren het in ieder geval al gedurende de formatieronde wist.

    Allemaal ingefluisterd door Brown. En hoe wend je verdenkingen (en de publieke opinie) af? Ontkennen, bagatelliseren en de andere kant op overdrijven. Diskwalificatie gaat te ver?! De regels moeten misschien wel versoepeld worden...

    Dit soort uitspraken zorgen voor afkeer jegens zo'n persoon of team.

    • + 1
    • 27 nov 2025 - 18:24
  NicoS

    Posts: 19.714

    Wat ik niet begrijp is waarom die skidbloks niet door de FIA zelf verstrekt worden.
    Elke auto krijgt voor aanvang de setjes uitgereikt voor de auto’s met een desbetreffende code, en de teams moeten ze na gebruik inclusief plank inleveren..
    Dan kan de FIA naderhand precies meten hoeveel ze zijn afgesleten voor elke auto.
    Kunnen ze er ook niet mee sjoemelen.

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 18:52
  Larry Perkins

    Posts: 61.713

    Naast wat hierboven al gemeld is voeg ik er nog een punt aan toe.

    Een volgende 'skidbloks-gate' zal in de toekomst ook minder voor komen indien de vermaledijde sprintkwalificaties en dito -races worden afgeschaft, zodat de teams tijdens de vt's meer en meer betrouwbare data kunnen verzamelen. Een win-win-situatie dus...

    (ik denk graag in oplossingen!)

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 19:29

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

