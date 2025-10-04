De kwalificatie onder het kunstlicht in Singapore zit erop. In deze sessie ging de pole position naar George Russell. Hij was sneller dan Max Verstappen, die de tweede tijd wist te noteren. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Q1

Toen het licht aan het einde van de pitlane op groen schoot, was het direct druk op de baan. Als koeien die de wei in werden gelaten stroomden de coureurs de baan op. Max Verstappen en McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri wachtten wat langer, en ze zagen dat de baan steeds sneller en sneller werd.

Verstappen deelde de eerste tik uit, en was direct de snelste man op de baan. Piastri had in zijn eerste run geen tijd neergezet, want er werd in de eerste bocht met gele vlaggen gezwaaid. Een andere auto was voor hem aan de kant gegaan om ruimte te maken, maar een overijverige marshall vond dit een reden voor een gele vlag. Piastri reageerde gefrustreerd, maar wist dat hij een tweede poging moest doen.

In zijn tweede rondje ging het wel goed, en dat was precies op tijd. Pierre Gasly was namelijk stilgevallen met hydraulische problemen, waardoor er een gele vlag hing. Opvallend genoeg wisten een aantal coureurs zich wel te verbeteren. Gasly viel vanzelfsprekend af, en dat gold ook voor Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Franco Colapinto en Esteban Ocon.

Q2

Door het stilvallen van Gasly begon Q2 wat later dan gepland. Het gaf de stewards de tijd om even te kijken naar mogelijke incidenten onder de gele vlag, en ze openden een onderzoek naar Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, George Russell en Yuki Tsunoda. Tijdens de sessie lieten ze het onderzoek naar Russell al vallen.

Toen de baan werd vrijgegeven kwam Max Verstappen als eerste naar buiten. De regerend wereldkampioen wilde overduidelijk geen risico nemen, en wist met speels gemak door te stoten naar het derde en beslissende gedeelte van de sessie.

Bij Ferrari-coureur Charles Leclerc ging het echter allesbehalve makkelijk. De Monegask raakte in de eerste run de muur, en stond daardoor buiten de top tien. Hij moest een tweede keer pushen, en dit keer ging dat wel goed. Met de hakken over de sloot bereikte hij Q3, maar dat gold niet voor Hülkenberg, Alexander Albon, Carlos Sainz, Liam Lawson en Yuki Tsunoda.

Q3

Onder aanvoering van Oliver Bearman en de Mercedessen ging de derde en beslissende kwalificatiesessie van start. Russell trapte het gas in, en hij schampte de muur in de laatste bocht. Het deed hem weinig, want hij was direct de snelste coureur. Hij was zelfs sneller dan Verstappen, die een paarse tijd in de tweede sector noteerde.

De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris vielen flink tegen in hun eerste rondje in Q3. Ze moesten veel tijd toegeven op Verstappen en Russell, en een tweede snelle ronde was voor hen dan ook broodnodig.

De McLarens van Piastri en Norris kregen het echter niet voor elkaar. Ze waren simpelweg niet snel genoeg, en Piastri wist de eer nog enigszins te redden met een derde tijd. Verstappen hoopte zijn eerste pole in de straten van Singapore te pakken, maar hij brak zijn laatste rondje af. Russell ging nog sneller, en mocht dus juichen.