user icon
icon

Uitslag kwalificatie Singapore: Russell verslaat Verstappen en pakt verrassende pole, McLarens vallen tegen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag kwalificatie Singapore: </b> Russell verslaat Verstappen en pakt verrassende pole, McLarens vallen tegen
  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 16:08
  • comments 81
  • Door: Bob Plaizier

De kwalificatie onder het kunstlicht in Singapore zit erop. In deze sessie ging de pole position naar George Russell. Hij was sneller dan Max Verstappen, die de tweede tijd wist te noteren. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Q1

Toen het licht aan het einde van de pitlane op groen schoot, was het direct druk op de baan. Als koeien die de wei in werden gelaten stroomden de coureurs de baan op. Max Verstappen en McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri wachtten wat langer, en ze zagen dat de baan steeds sneller en sneller werd.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

Verstappen deelde de eerste tik uit, en was direct de snelste man op de baan. Piastri had in zijn eerste run geen tijd neergezet, want er werd in de eerste bocht met gele vlaggen gezwaaid. Een andere auto was voor hem aan de kant gegaan om ruimte te maken, maar een overijverige marshall vond dit een reden voor een gele vlag. Piastri reageerde gefrustreerd, maar wist dat hij een tweede poging moest doen.

In zijn tweede rondje ging het wel goed, en dat was precies op tijd. Pierre Gasly was namelijk stilgevallen met hydraulische problemen, waardoor er een gele vlag hing. Opvallend genoeg wisten een aantal coureurs zich wel te verbeteren. Gasly viel vanzelfsprekend af, en dat gold ook voor Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Franco Colapinto en Esteban Ocon.

Q2

Door het stilvallen van Gasly begon Q2 wat later dan gepland. Het gaf de stewards de tijd om even te kijken naar mogelijke incidenten onder de gele vlag, en ze openden een onderzoek naar Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, George Russell en Yuki Tsunoda. Tijdens de sessie lieten ze het onderzoek naar Russell al vallen.

Toen de baan werd vrijgegeven kwam Max Verstappen als eerste naar buiten. De regerend wereldkampioen wilde overduidelijk geen risico nemen, en wist met speels gemak door te stoten naar het derde en beslissende gedeelte van de sessie.

Bij Ferrari-coureur Charles Leclerc ging het echter allesbehalve makkelijk. De Monegask raakte in de eerste run de muur, en stond daardoor buiten de top tien. Hij moest een tweede keer pushen, en dit keer ging dat wel goed. Met de hakken over de sloot bereikte hij Q3, maar dat gold niet voor Hülkenberg, Alexander Albon, Carlos Sainz, Liam Lawson en Yuki Tsunoda.

Q3

Onder aanvoering van Oliver Bearman en de Mercedessen ging de derde en beslissende kwalificatiesessie van start. Russell trapte het gas in, en hij schampte de muur in de laatste bocht. Het deed hem weinig, want hij was direct de snelste coureur. Hij was zelfs sneller dan Verstappen, die een paarse tijd in de tweede sector noteerde.

De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris vielen flink tegen in hun eerste rondje in Q3. Ze moesten veel tijd toegeven op Verstappen en Russell, en een tweede snelle ronde was voor hen dan ook broodnodig.

De McLarens van Piastri en Norris kregen het echter niet voor elkaar. Ze waren simpelweg niet snel genoeg, en Piastri wist de eer nog enigszins te redden met een derde tijd. Verstappen hoopte zijn eerste pole in de straten van Singapore te pakken, maar hij brak zijn laatste rondje af. Russell ging nog sneller, en mocht dus juichen.

F1Grand Prix Singapore - Kwalificatie

SG Marina Bay Street Circuit - 04 oktober 2025

Avb1

Posts: 133

Mindere auto?? Jij bent duidelijk een lage IQ formule 1 kijker

  • 15
  • 4 okt 2025 - 16:16
Foto's Grand Prix van Singapore 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (81)

Login om te reageren
  • NyckVrieskast

    Posts: 942

    Waarom werd Russell eigenlijk niet meer onderzocht voor gele vlag? Als dit zo is als bij Hamilton, zou ik als rbr erover klagen.

    • + 5
    • 4 okt 2025 - 16:10
    • ILMOP

      Posts: 1.138

      Pff, ze zullen toch een goede reden hebben om dat niet te doen.

      • + 5
      • 4 okt 2025 - 16:23
    • nr 76

      Posts: 6.963

      Neem je verlies. George reed een superronde in Q3, 2 stuks eigenlijk, en staat verdiend op pole.

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 16:41
    • MustFeed

      Posts: 10.230

      Russell kwam als eerste aan bij Gasly. Op dat moment waren de lichten nog uit. Je ziet wel een groen paneel en rijders moeten er dan vanuit gaan dat ze in een gele sector zitten, maar op dat moment hoor je Russell ook duidelijk even liften. Ik denk niet dat hier iets te onderzoeken valt verder.

      Ook Tsunoda lift heel even onder geel. Ik vind het wel een beetje vreemd als dat voldoende blijkt.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:21
  • Cicero

    Posts: 1.533

    Mercedes die mee speelt, hadden we dat in de berekeningen meegenomen?

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 16:11
    • hupholland

      Posts: 9.247

      beetje wel, jammer dat de 1e net voor Verstappen staat en de 2e net achter Piastri. Was mooier geweest als het andersom was. Kijken wat er morgen vanaf P2 mogelijk is, eerst maar Piastri voor zien te blijven.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 16:15
  • NyckVrieskast

    Posts: 942

    Russell heeft goede paspoort he

    • + 4
    • 4 okt 2025 - 16:11
    • ILMOP

      Posts: 1.138

      En dan klagen over de Engelse pers, terwijl hier net zo hard dit soort smerige spelletjes worden gespeeld.

      • + 5
      • 4 okt 2025 - 16:24
    • Pepe

      Posts: 1.102

      @ILMOP inderdaad hebben ook echt dezelfde invloed 🤣

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 16:33
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 312

    Wow, Wat ee rondes van Russel. petje af! Verdiend P1

    • + 5
    • 4 okt 2025 - 16:11
    • NyckVrieskast

      Posts: 942

      Hard rijden onder geel en dan zomaar vrij gesproken hebben. Hij heeft goede paspoort he.

      • + 5
      • 4 okt 2025 - 16:12
    • Runningupthathill

      Posts: 18.423

      Stroll ook dan?

      • + 5
      • 4 okt 2025 - 16:16
    • NyckVrieskast

      Posts: 942

      Is half brits canada.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 16:16
    • schwantz34

      Posts: 40.954

      Stroll is geen Brit!

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 16:20
    • Runningupthathill

      Posts: 18.423

      Fijn dat je het punt bewijst...

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 16:24
    • NyckVrieskast

      Posts: 942

      Stroll is een halve britt

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 16:26
    • Runningupthathill

      Posts: 18.423

      Uiteraard, de dochter van een Canadees en een Belgische is een halve Brit. Omdat hij Engels spreekt zeker?

      • + 5
      • 4 okt 2025 - 16:28
    • schwantz34

      Posts: 40.954

      @Ruth Als het hun (landgenoot) uitkomt knijpen de stuwarts gewoon een oogje toe, als een andere coureur (op Max na) op dat moment exact hetzelfde doet of overkomt dan heeft die hetzelfde "geluk".

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 16:29
    • Runningupthathill

      Posts: 18.423

      Het is inderdaad één groot complot tegen Verstappen. We weten allemaal dat de F1 tegen Nederland is. Elk ander land is OK, enkel Nederland niet.

      • + 8
      • 4 okt 2025 - 16:30
    • Ribo89

      Posts: 205

      Canada is onderdeel van de Commonwealth.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 16:30
    • mario

      Posts: 14.217

      @RUTH: "Het is inderdaad één groot complot tegen Verstappen. We weten allemaal dat de F1 tegen Nederland is. Elk ander land is OK, enkel Nederland niet."

      Wordt nog wat als Max geen WK wordt... Dan worden alle registers met complottheorieën hier opengetrokken.... Dan heeft waarschijnlijk Trump gedreigd richting de FIA....

      • + 4
      • 4 okt 2025 - 16:42
    • JH56

      Posts: 335

      @NyckVrieskast.. che du cojoni...

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 16:54
    • Lulham

      Posts: 475

      Russell is met dubbel L.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:13
  • Jermaine

    Posts: 7.119

    Geweldig gedaan van Russell! Ff een geweldige start voor Max morgen en dan een battle Russel en McLaren's?

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 16:11
  • SennaS

    Posts: 10.496

    Wat een ronde, de snelste coureur op pole in een mindere auto dan rbr en mcl.
    Hulde.
    Mcl valt terug en rbr heeft ze ingehaald.

    • + 12
    • 4 okt 2025 - 16:11
    • Avb1

      Posts: 133

      Mindere auto?? Jij bent duidelijk een lage IQ formule 1 kijker

      • + 14
      • 4 okt 2025 - 16:16
    • StevenQ

      Posts: 9.761

      Sjors is zeker niet de snelste coureur, hij won al zijn tijd op de rechte stukken

      • + 7
      • 4 okt 2025 - 16:18
    • gp

      Posts: 4.906

      Let op wat je zegt! Max kan niet verslagen worden met een mindere auto😂

      • + 7
      • 4 okt 2025 - 16:20
    • Rick Nitros

      Posts: 485

      100% geen mindere auto. Maar je moet altijd weer een beetje steken en andere er in betrekken vooral rbr Max met een statement van "beste coureur".
      Al hij de beste coureur was had hij al laaaaaaaaaang een dik contract bij MB.

      • + 9
      • 4 okt 2025 - 16:24
    • CliMax

      Posts: 267

      Ik krijg een beetje het 2021 gevoel, het lijkt bijna wel alsof er kunstmatig iets spannender wordt gemaakt, de McL hadden enorme voorsprong op alle andere teams, dus het is duidelijk dat er iets wordt / is gemanipuleerd. Wellicht dat ze de auto hebben moeten aanpassen maar dat dit allemaal onder de rader is gehouden.

      De snelste coureur staat iig op P2. Dat heeft deze vorig weekend wel bewezen, eerste race in een GT auto ooit en direct de meer ervaren concurrentie vernederd. Wie dat wil ontkennen leeft in een eigen wereld.

      • + 6
      • 4 okt 2025 - 16:25
    • snailer

      Posts: 30.003

      Het gemiddelde van de twee Mercedes rijders minder dan 2 tiende relatief ten opzichte van de pole tijd.

      Gemiddelde van Mclaren rijders. ca 0.4 seconde

      Ferrari: ca 0.57 seconde

      Het gemiddelde van de RBR rijders ten opzichte van de pole tijd; ca 0.650 seconde

      Gemiddelde van Mclaren rijders. ca 0.4 seconde

      De RBR auto is 4de auto op de grid deze kwalificatie.


      Wat ik wel knap vind van Russell is dat hij blijkbaar goed hetsteld is van een crash dat hem baantijd heeft gekost. Op een baan als Singapore is rondes rijden tijdens de vt's relevant. En eindelijk is hij een keer foutloos in een auto die in ieder geval bij de vt's op rails lag.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 16:35
    • Pepe

      Posts: 1.102

      Reageer er dan ook niet op. Dit account is uit op provocatie en irritatie dat is al jaren.

      • + 4
      • 4 okt 2025 - 16:36
    • Lulham

      Posts: 475

      "dus het is duidelijk dat er iets wordt / is gemanipuleerd."

      Nee dat is echt onzin. McLaren zat dichter bij hun plafond, dan kun je minder doorontwikkelen. De andere teams hadden meer ruimte en lakken die ook. Zo gaat het echt al sinds mensenheugenis.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:16
  • Politik

    Posts: 9.532

    Dat was een Maxiaanse ronde van George Russel, erg knap!
    Hoop dat Piastri morgen kan winnen, maar ik denk niet dat dat er in zit.
    Dan maar finishen zoals de startopstelling.
    Dan loopt Verstappen slechts 3 puntjes in

    • + 8
    • 4 okt 2025 - 16:12
    • Avb1

      Posts: 133

      Piastri gaat crashen hoor en Max wint deze race 100% dat is duidelijk

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 16:17
    • Politik

      Posts: 9.532

      Heb je dat in je glazen bol gezien?

      • + 8
      • 4 okt 2025 - 16:20
    • CliMax

      Posts: 267

      Denk dat het wel meevalt. Als het wel zo is dan lijkt het alsof de coole kikker niet zo cool is als gedacht. Maar ik geef Piastri het voordeel van de twijfel, volgens mij is hij echt zo cool en was vorig weekend zijn off-weekend.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 16:26
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.168

      Ik heb niets met gluiperige George, maar dit was gewoon een weergaloze ronde. Of eigenlijk 2 weergaloze ronden.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 16:30
    • snailer

      Posts: 30.003

      Het is onmogelijk inhalen op deze baan tenzij er een groot bandenverschil is of regen oid.

      Normaal wordt de uitslag van de top 5 ook de uitslag van de race in SIngapore.

      Voor het kampioenschap betekent dit dat de gehypte "Max is titelcandidaat" de bin in kan.

      Russell verdiende de pole. (denk ik)
      Vond zijn herstal van de crash in VT1 (?) sterk. Op een baan als Singapore telt elk rondje in de vt's. En Russell verloor veel track tijd. Uitstekend gedaan dus.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 16:40
    • Warlord

      Posts: 2.470

      Het gaat erom wat Max met die RB21 doet ten opzichte van de Mclaren´s. Dat Russell er eens voor staat a la Canada maakt niks uit.

      Max doet de rest van het seizoen mee voor overwinningen blijkt hier en daarmee ook het WK (al is er een perfect verloop voor hem nodig).

      Ook blijkt hier dat Norris geen kampioen gaat worden trouwens.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:06
    • Lulham

      Posts: 475

      Russell is met dubbel L, misschien ben je er selectief verontwaardigd over maar het is toch echt zo.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:15
  • Snorremans

    Posts: 39

    Morgen alle kansen voor Verstappen. Heb alleen even niet scherp of p1 of p2 de vuile kant is.

    • + 3
    • 4 okt 2025 - 16:13
    • Di Stefano

      Posts: 333

      P2 is de vuile kant, maar wel de binnenbocht

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 16:20
    • Skoda F1

      Posts: 374

      Met Russel op P1 is dat nu in ieder geval de vuile kant..

      • + 6
      • 4 okt 2025 - 16:20
    • Lulham

      Posts: 475

      Dubbel L!

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:17
  • De Vogel is Geland

    Posts: 549

    Leuk voor Russel. Netjes gedaan. Auto vol op de quali ingesteld vermoed ik. Morgen Max op de hoogste trede

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 16:13
    • De Vogel is Geland

      Posts: 549

      En norris bedankt voor het vernaggelen van Max z’n ronde

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 16:17
    • Di Stefano

      Posts: 333

      Hij vernaggelt zijn ronde zelf, alleen moet hij iemand anders de schuld geven. Ze rijden nu eenmaal niet alleen op de baan.

      • + 4
      • 4 okt 2025 - 16:21
    • hupholland

      Posts: 9.247

      ja, da's een nadeel van als laatste gaan, dan kom je soms verkeer tegen dat al klaar is. Maar volgens mij moest Norris ook Verstappen voorbij toen hij in zn snelle ronde zat en Verstappen in zn outlap.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 16:27
    • Warlord

      Posts: 2.470

      Niet alleen op de baan maar wel met heel weinig. Doorgaans weten die coureurs wel wat ze doen, waaronder Norris hier.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:08
    • Lulham

      Posts: 475

      Russell is toch echt met dubbel L...

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:17
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.895

    Knappe Russell op pole...

    • + 3
    • 4 okt 2025 - 16:15
    • nr 76

      Posts: 6.963

      Ik vond de prestatie op zich knap, ja.
      Russell daarentegen.... sja, smaken verschillen zullen we maar zeggen.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 16:46
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.298

    Mr. Saturday 🫡

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 16:15
  • NyckVrieskast

    Posts: 942

    Max blijkbaar opgehouden door Norris in zijn laatste run. Ben benieuwd wat daar uitkomt want tja het is een Brit he

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 16:16
    • Pepe

      Posts: 1.102

      Hoort erbij niet op alle slakken zout leggen.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 16:38
    • nr 76

      Posts: 6.963

      Volgens mij maakte Verstappen een foutje, en reed Norris daar toevallig in de buurt

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 16:47
  • schwantz34

    Posts: 40.954

    Klasse rondje van Sjors, maar het enige wat telt is dat Max voor Oscar en Lando staat en de druk daardoor volledig bij hun ligt. Bovendien zie ik Max morgen Sjors nog wel (via een betere start, undercut, of inhaalactie) achter zich laten en alsnog de winst pakken.

    • + 2
    • 4 okt 2025 - 16:16
  • Vallie

    Posts: 466

    Wie is Not Oscar?

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 16:17
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.298

      LN4

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 16:19
    • hennie013

      Posts: 1.846

      Wat denk je van Norris ? Die vernagelde de ronde van Max door extra traag de pit in te sturen, dat heeft Max tijd gekost, of het voldoende was voor pole betwijfel ik maar zeker dichterbij Russell ( waar dat rondje vandaan kwam is mij echt een raadsel !! ) .

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 16:23
  • StevenQ

    Posts: 9.761

    Max dus last gehad van Lando is zijn 2e poging, ben benieuwd of Lando nog onderzocht wordt voor impeding

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 16:19
    • De Vogel is Geland

      Posts: 549

      Nee heeft het juiste paspoort

      • + 5
      • 4 okt 2025 - 16:20
    • Runningupthathill

      Posts: 18.423

      Het leek me vooral een heel zwakke uitleg voor een fout van Verstappen, Norris lag nog 2 seconden voor Verstappen toen hij zijn fout maakte. Tenzij Verstappen vindt dat de baan altijd helemaal leeg moet zijn voor hem, deed Norris helemaal niets fout.

      • + 8
      • 4 okt 2025 - 16:22
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.168

      Om heel eerlijk te zijn, na onboard te hebben terug gekeken, ik zag weinig in de weg rijden van Norris. Die reed ver voor Max de pits in.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 16:34
  • OfficialPradero

    Posts: 1.435

    De bromance komt hierbij tot een einde.

    Max gaat dit Norris nog wel ff terug geven.

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 16:21
  • ILMOP

    Posts: 1.138

    Mooie prestatie van George Russell! Wat je ook van hem vindt, hij laat keer op keer zien dat hij echt bij de beste coureurs van het veld hoort. Hij rijdt sterk, blijft kalm onder druk en haalt het maximale uit zijn wagen. Gefeliciteerd, @Ouwe! Dit was dik verdiend!
    Aan de tweede tijd van Max Verstappen kun je duidelijk zien dat het team weer de juiste richting opgaat. De auto is eindelijk weer competitief en kan zich meten met die van McLaren. Het lijkt erop dat ze de problemen van eerder dit seizoen achter zich hebben gelaten.
    Ik ben benieuwd wat McLaren nu gaat doen. Met beide rijders die zo dicht bij elkaar zitten, is het interessant om te zien of het team een kopman gaat aanwijzen. Doen ze dat niet, dan zou Max zomaar de titel kunnen pakken. Dat zou een geweldige en historische prestatie zijn!
    En dan Ferrari...!! Wat is daar toch aan de hand? Het is echt moeilijk te begrijpen. Het ene weekend doen ze goed mee en het volgende lijken ze alles kwijt te zijn. Er zit totaal geen stijgende lijn in hun prestaties. Voor de fans is dat pijnlijk om te zien. Ze moeten echt orde op zaken stellen, want dit gaat zo niet goedkomen.

    • + 6
    • 4 okt 2025 - 16:21
    • Aapnootmies

      Posts: 805

      Vorig jaar had max ook p2

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 16:30
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.467

      Toch nog iemand die de credits aan vriend geeft en zich sportief opstelt.
      De rest zit alleen maar te miepen...en te miepen...en te miepen.

      • + 3
      • 4 okt 2025 - 16:37
    • Henery

      Posts: 440

      Van @Ouw nog geen reactie gezien, die zal uit pure vreugde zijn vriendin wel aan het doen zijn ;-)

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 16:38
    • Henery

      Posts: 440

      ach, net te laat. Dat heb je snel gedaan @ouw, vluggertje of ben je altijd zo snel?

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 16:44
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.467

      Rappe jonkie noemden ze me vroeger......en nu is het rappe ouwe.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 16:52
    • NyckVrieskast

      Posts: 942

      Eerder chagrijnige oudje die je niet ziet als verstappen op
      Pole staat of wint. Zo eentje toch?

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:09
  • Di Stefano

    Posts: 333

    Sensationele ronde van Russell!

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 16:22
  • Aapnootmies

    Posts: 805

    Norris deed niks verkeerd

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 16:27
  • Remco_F1

    Posts: 3.164

    Norris fijn bezig geweest met een naaistreek leveren aan Verstappen door hem op te houden, waarschijnlijk zat er dan wel pole voor Max in. 1 ding is zeker, die 2 zijn geen vrienden meer en het laatste woord is er nog niet over gesproken vanuit Verstappens kamp.

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 16:27
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.467

      De knuppels worden geslepen...

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 16:37
    • Pepe

      Posts: 1.102

      Was toch niet zoveel aan de hand?

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 16:41
  • Skoda F1

    Posts: 374

    Ff wat anders! Zit sky te kijken.. Maar heeft button van schrik in zijn broek gescheten ofzo! En een broek van Zak hooi geleend?

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 16:34
  • Rimmer

    Posts: 12.821

    Bijna de complete top 10 heeft vandaag goed werk geleverd.
    Russell was buitenaards snel maar Kimi liet zien dat de Mercedes ook gewoon heel goed gaat. Toch moet je het maar doen en Sjors deed het! Kimi toch ook sterk, keurig.
    Max wederom geweldig, het komt allemaal te laat maar ach, beter zo dan de rest van het seizoen naar kansloze races kijken met McLaren op een minuut voorsprong.
    Piastri gewoon degelijk, die weet dat hij alleen maar hoeft te blijven rijden en dan is hij WK.
    Norris daarentegen op “zijn baan” gewoon matig. Wellicht de slechts presterende rijder van de top 10 vandaag. Hij MOET morgen als een gek naar voren anders kan hij net zo goed meteen de beker aan Oscar geven.
    Ferrari had het lastig maar wederom beide rijders zo dicht bij elkaar dat je gerust kan stellen dat er gewoon niet meer in zit.
    Lewis reed met veel verdriet rond en wilde dit weekend goed presteren, ook ter nagedachtenis aan zijn hond. Hij reed met het mes tussen de tanden en versloeg uiteindelijk Leclerc. Gewoon prima dus al had ik hem graag iets meer gegund. Maar goed, morgen is de race pas.
    Leclerc ook goed, er zit gewoon niet veel meer in die auto dus als beiden er uithalen wat er in zit hebben ze het gewoon goed gedaan.
    Isaac gewoon weer netjes en strak.
    Wellicht had Liam ook in de top 10 kunnen staan maar nu duidelijk is dat Lindblad komt en Alex Dunne is aangetrokken betekent dit dat zowel Yuki als Liam het stoeltje gaan verliezen en dat is duidelijk tussen de oren van beide gekropen. Yuki en Liam reden rond als verliezers en dat zijn ze uiteindelijk ook, of dat nou terecht is of niet. F1 is hard en Marko nog veel harder.
    Oliver weer eens ouderwets uitstekend. Er zit toch een hoop potentie in die knaap.
    Alonso weer ouderwets Alonso. Waar supertalent en toekomstig wereldkampioen Lance niet eens uit Q1 kwam staat Fernando weer in de top 10 met een auto die daar eigenlijk niet hoort. Hopelijk een paar puntjes voor hem morgen maar hij zal moeten opletten voor de Hulk.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 16:37
  • mario

    Posts: 14.217

    Zeer goed van Russell... Foutloze ronde en iedereen op waarde verslagen....
    Heb het idee dat McLaren al het hele weekend speelt met een regen setup.... Laten we het hopen en morgen lekker miezeren en dan weer een lekkere 1-2-tje voor McLaren en dat Oscar wint om het WK langzaamaan veilig te stellen... Lando mag ik ook graag en gun ik het WK ook wel, maar na de zomerstop is hij toch minder dan Oscar (ondanks z'n crash afgelopen race)....

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 16:37

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar