De tweede vrije training in de straten van Singapore zit erop. Onder het kunstlicht werd de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. De tweede tijd in deze vrije training werd neergezet door Isack Hadjar, terwijl Max Verstappen ditmaal de top drie compleet wist te maken.

Na de eerste vrije training was de zon ondergegaan, en werd het kunstlicht ontstoken. De tweede vrije training was dan ook veel nuttiger voor de teams en de coureurs, en het was belangrijk om data te verzamelen. Ook Alexander Albon kon weer naar buiten, nadat hij vrijwel de hele eerste vrije training had gemist door een brandje bij zijn achterremmen.

De tweede vrije training begon zeer rustig, en pas na een kleine tweede minuten kwamen de eerste auto's de baan op. Onder aanvoering van Nico Hülkenberg kwamen alle coureurs naar buiten, en ook Max Verstappen betrad het hete asfalt. In zijn eerste rondje noteerde hij direct de snelste tijd, al doken er daarna nog veel coureurs onder zijn tijd.

McLarens delen eerste tik uit

De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri begonnen ook snel aan de training, maar Verstappen bleek ze aardig bij te kunnen houden. De snelle tijden werden echter pas aan het einde van de sessie verreden, en het verschil op de mediumbanden was niet heel relevant.

Russell de mist in

Mercedes-coureur George Russell zorgde na ruim een kwartier voor de eerste rode vlag van het weekend. De Brit maakte een vreemde fout in bocht zestien, waardoor hij rechtdoor schoot en de tecpro raakte. Hij beschadigde zijn voorvleugel. Hij hobbelde terug naar de pits, en de wedstrijdleiding legde de sessie stil.

Voor Russell betekende deze crash het einde van zijn sessie. Hij kon de Mercedes nog wel terugbrengen naar de pits, maar de schade was te groot om verder te gaan. Voor de Brit was dit een pijnlijk moment, want hij kon hierdoor geen kwalificatie-simulatie rijden. Toen het licht weer op groen schoot, kwamen veel coureurs de baan op op de zachte banden.

Bij Ferrari dachten ze daar anders over, en kwamen Lewis Hamilton en Charles Leclerc naar buiten op de mediumbanden. Ze noteerden snelle rondjes, maar de zachte banden waren toch beter. Hamiltons tijd werd direct uit de boeken gereden door Esteban Ocon, en veel andere coureurs leken bezig te zijn met snelle rondjes.

Crash van Lawson

Dat gold bijvoorbeeld voor Liam Lawson, die zijn Racing Bull de sporen gaf. Bij het ingaan van de laatste bocht belandde hij op en stoffig gedeelte van de baan, en verloor hij de macht over het stuur. Hij schampte de muur, verloor zijn voorband en een enorme hoeveelheid carbon en parkeerde zijn beschadigde auto vervolgens in de pit entry. Er volgde een rode vlag, en de wedstrijdleiding sloot kortstondig de pits. Al snel bleek dit niet het beste idee te zijn, want de andere coureurs konden hierdoor niet naar binnen komen.

Bizarre crash in de pitlane

Na een lange rode vlag meldden de overgebleven achttien coureurs zich in de pitlane. Hier ging het echter fout toen Charles Leclerc door Ferrari de fast lane in werd gestuurd. De Monegask raakte de McLaren van Lando Norris, waardoor de Brit de pitmuur raakte. Norris werd teruggeduwd naar zijn pitbox, kreeg een nieuwe voorvleugel en kon zijn weg vervolgen. De stewards waren er niet blij mee, en ze openden een onderzoek.

Terwijl er chaos was in de pits, werd er snel gereden op de baan. Op de zachte banden werd er vol gepusht, en een aantal coureurs eindigden bijna in de muur. Max Verstappen reed een snaarstrakke ronde, en was nipt sneller dan de aanvallend ogende Aston Martins van Lance Stroll en Fernando Alonso.

Snelle tijd Verstappen

Verstappen kon de snelste tijd niet vasthouden, want Piastri was ook snel op de zachte banden. Hij was nipt sneller dan de Nederlander, die liet zien dat Red Bull ook in Singapore snel is. Het zal voor de nodige zorgen zorgen bij het team van McLaren.