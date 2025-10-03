user icon
<b> Uitslag VT2 Singapore: </b> Piastri nipt sneller dan Verstappen in sessie vol bizarre crashes
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 16:00
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

De tweede vrije training in de straten van Singapore zit erop. Onder het kunstlicht werd de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. De tweede tijd in deze vrije training werd neergezet door Isack Hadjar, terwijl Max Verstappen ditmaal de top drie compleet wist te maken.

Na de eerste vrije training was de zon ondergegaan, en werd het kunstlicht ontstoken. De tweede vrije training was dan ook veel nuttiger voor de teams en de coureurs, en het was belangrijk om data te verzamelen. Ook Alexander Albon kon weer naar buiten, nadat hij vrijwel de hele eerste vrije training had gemist door een brandje bij zijn achterremmen.

De tweede vrije training begon zeer rustig, en pas na een kleine tweede minuten kwamen de eerste auto's de baan op. Onder aanvoering van Nico Hülkenberg kwamen alle coureurs naar buiten, en ook Max Verstappen betrad het hete asfalt. In zijn eerste rondje noteerde hij direct de snelste tijd, al doken er daarna nog veel coureurs onder zijn tijd.

McLarens delen eerste tik uit

De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri begonnen ook snel aan de training, maar Verstappen bleek ze aardig bij te kunnen houden. De snelle tijden werden echter pas aan het einde van de sessie verreden, en het verschil op de mediumbanden was niet heel relevant.

Russell de mist in

Mercedes-coureur George Russell zorgde na ruim een kwartier voor de eerste rode vlag van het weekend. De Brit maakte een vreemde fout in bocht zestien, waardoor hij rechtdoor schoot en de tecpro raakte. Hij beschadigde zijn voorvleugel. Hij hobbelde terug naar de pits, en de wedstrijdleiding legde de sessie stil.

Voor Russell betekende deze crash het einde van zijn sessie. Hij kon de Mercedes nog wel terugbrengen naar de pits, maar de schade was te groot om verder te gaan. Voor de Brit was dit een pijnlijk moment, want hij kon hierdoor geen kwalificatie-simulatie rijden. Toen het licht weer op groen schoot, kwamen veel coureurs de baan op op de zachte banden.

Bij Ferrari dachten ze daar anders over, en kwamen Lewis Hamilton en Charles Leclerc naar buiten op de mediumbanden. Ze noteerden snelle rondjes, maar de zachte banden waren toch beter. Hamiltons tijd werd direct uit de boeken gereden door Esteban Ocon, en veel andere coureurs leken bezig te zijn met snelle rondjes.

Crash van Lawson 

Dat gold bijvoorbeeld voor Liam Lawson, die zijn Racing Bull de sporen gaf. Bij het ingaan van de laatste bocht belandde hij op en stoffig gedeelte van de baan, en verloor hij de macht over het stuur. Hij schampte de muur, verloor zijn voorband en een enorme hoeveelheid carbon en parkeerde zijn beschadigde auto vervolgens in de pit entry. Er volgde een rode vlag, en de wedstrijdleiding sloot kortstondig de pits. Al snel bleek dit niet het beste idee te zijn, want de andere coureurs konden hierdoor niet naar binnen komen.

Bizarre crash in de pitlane

Na een lange rode vlag meldden de overgebleven achttien coureurs zich in de pitlane. Hier ging het echter fout toen Charles Leclerc door Ferrari de fast lane in werd gestuurd. De Monegask raakte de McLaren van Lando Norris, waardoor de Brit de pitmuur raakte. Norris werd teruggeduwd naar zijn pitbox, kreeg een nieuwe voorvleugel en kon zijn weg vervolgen. De stewards waren er niet blij mee, en ze openden een onderzoek.

Terwijl er chaos was in de pits, werd er snel gereden op de baan. Op de zachte banden werd er vol gepusht, en een aantal coureurs eindigden bijna in de muur. Max Verstappen reed een snaarstrakke ronde, en was nipt sneller dan de aanvallend ogende Aston Martins van Lance Stroll en Fernando Alonso.

Snelle tijd Verstappen

Verstappen kon de snelste tijd niet vasthouden, want Piastri was ook snel op de zachte banden. Hij was nipt sneller dan de Nederlander, die liet zien dat Red Bull ook in Singapore snel is. Het zal voor de nodige zorgen zorgen bij het team van McLaren.

F1Grand Prix Singapore - Vrije training 2

SG Marina Bay Street Circuit - 03 oktober 2025

Skoda F1

Posts: 364

Ouw Vriend klungel! Doet ook weer goeie zaken voor zijn contract onderhandelingen crikey i'm in the wall..

  • 6
  • 3 okt 2025 - 16:04
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (13)

  • Skoda F1

    Posts: 364

    Ouw Vriend klungel! Doet ook weer goeie zaken voor zijn contract onderhandelingen crikey i'm in the wall..

    • + 6
    • 3 okt 2025 - 16:04
    • Paulie

      Posts: 4.615

      Bloody hell! I am gobsmacked!

      • + 3
      • 3 okt 2025 - 16:12
    • Larry Perkins

      Posts: 60.359

      Toffe Toto probeert Boring Bottas weg te kopen bij Cadillac...

      • + 3
      • 3 okt 2025 - 16:27
    • schwantz34

      Posts: 40.932

      Die crash van matennaaier Sjors is tot nu toe toch maar mooi de best next gen crash van het weekend, dat jullie het maar ff weten!

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 17:35
  • NyckVrieskast

    Posts: 930

    Verstappen in een racing bull en hij wordt wereldkampioen

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 16:06
    • gp

      Posts: 4.903

      Hadjar doet al uitzonderlijke zaken met die auto. Ik denk dat Max met die auto wk kan worden

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 17:07
  • Joseph1000

    Posts: 199

    Piastri is weer bij de les . benieuwd naar de kwalificatie. In de race zelf zullen wel regelmatig safety cars komen gezien te toch wat vele crashes.

    • + 0
    • 3 okt 2025 - 16:09
    • Mick34

      Posts: 1.247

      Met Flavio in de buurt weet je het maar nooit...

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 16:33
  • Snork

    Posts: 21.864

    Gelukkig kan ik Russell weer traditioneel de schuld geven van een fout. Het slijm van de gluiperd maakte het stuurtje glibberig en dan krijg je dit.

    Iets minder serieus dan:
    Hadjar doet leuke dingen in Singapore. Misschien moet die gozer iets gaan doen met racen, want hij is er best goed in.
    Yuki lukt het weer niet, en Antonelli valt wel heel erg tegen.
    Ferrari is hier slechts middenmoot, erg ondermaats helaas.

    • + 4
    • 3 okt 2025 - 16:13
    • Paulie

      Posts: 4.615

      Blimey! My steering wheel is Slimey!

      • + 5
      • 3 okt 2025 - 16:19
    • Larry Perkins

      Posts: 60.359

      Russell moet ook bij de stewards op het matje komen vanwege de pitlanecrash van Norris en Leclerc. George raakt steeds verder van het padje...

      • + 5
      • 3 okt 2025 - 16:37
  • Larry Perkins

    Posts: 60.359

    Teamleider Antonelli weer met twee tenen in de neus sneller dan 'Second Choice George'...

    • + 3
    • 3 okt 2025 - 16:24
  • gp

    Posts: 4.903

    Hahaha, gewoon even vergeten dat Hadjar sneller was dan Maxx.

    • + 1
    • 3 okt 2025 - 17:09

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

