Slecht nieuws voor Piastri: McLaren trekt Norris voor in titelstrijd

McLaren heeft in aanloop naar de seizoenfinale in Abu Dhabi slecht nieuws gedeeld aan Oscar Piastri. Het team uit Woking zou naar verluidt de voorkeur hebben gegeven aan Lando Norris, die momenteel de leiding heeft in het WK. Om Piastri niet in de buurt te laten komen van de Engelsman, zou McLaren daarom geen bruikbare data meer aan de Australiër geven. 

Tot McLarens eigen verbazing, is de spanning in de titelstrijd om te snijden. Voor de zomerstop leek Piastri nog met speels gemak het wereldkampioenschap naar zich toe te trekken, maar doordat Max Verstappen en Red Bull Racing uit het niets wisten te komen als een komeet en Norris zijn verloren vorm terug wist te winnen, gingen de Nederlander en de Brit allebei voorbij aan de 24-jarige in het WK. 

Piastri krijgt geen beschikking meer over data 

Door de overwinningen van Verstappen in Italië, Azerbeidzjan, Verenigde Staten, Las Vegas en Qatar en die van Norris in Mexico en Brazilië, is Piastri slechts op de derde plek terechtgekomen in het WK. De Australiër staat 16 punten achter op zijn teamgenoot, maar door de dreiging van Verstappen, zou McLaren eindelijk voor een weg hebben gekozen wat ze in het verleden nalieten: de voorkeur geven aan één coureur. 

Bronnen vanuit de paddock weten te melden aan GPToday.net dat Piastri geen beschikking meer zou krijgen over bepaalde data. McLaren zou de bruikbare informatie alleen nog maar aan Norris en zijn engineers geven, waardoor de Brit automatisch in het voordeel terechtkomt. Normaal gesproken zou Norris daarom sneller moeten zijn dan zijn teamgenoot in Abu Dhabi. 

Piastri meteen langzamer in Abu Dhabi 

Dat Piastri langzamer zou moeten zijn dan Norris, was meteen te merken in Abu Dhabi. De Australiër moest de eerste vrije training aan zich voorbij laten gaan omdat Patricio O'Ward in zijn McLaren plaatsnam, maar was er weer bij in de tweede oefensessie. Daar bleek dat Norris - die de snelste tijd klokte - maar liefst bijna zeven tienden sneller was dan zijn teamgenoot. Een behoorlijke tik dus voor de pupil van Mark Webber, die hoogstwaarschijnlijk hierom het kampioenschap niet gaat winnen. 

Om 11:30 uur Nederlandse tijd zal de derde vrije training plaatsvinden in Abu Dhabi. Vervolgens zal om 15:00 uur de kwalificatie verreden worden, waarin duidelijk wordt wat de startrijen worden van de race op zondag.  

Pleen

Posts: 794

Als dit idd waar is dan had ik Norris eruit geramd. Doei. Als je dit soort smerige spelletjes wil spelen dan zal ik je laten zien wie daarover het laatste woord heeft. Schreeuw maar door de board radio dat ik ontslagen ben maar ik zorg er eerst voor datie eruit ligt. Sodemieter op zeg, dit is ech... [Lees verder]

  • 10
  • 5 dec 2025 - 16:00
Reacties (32)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.128

    Als dat gaat spelen gewoon de stekker eruit trekken.
    Als Norris de grote jongen wilt uithangen moet hij er maar voor rijden.

    • + 3
    • 5 dec 2025 - 15:53
  • MLTG

    Posts: 1.147

    Volgens bronnen in de Paddock. 1 keer raden Helmut en GP? Dit gelooft toch niemand. McLaren wil juist 2 rijders vooraan hebben rijden . Als Piastri voor Max eindigt op het podium hebben ze gewoon een 1 2.
    En dan willen "bronnen" laten doen alsof Mclaren geen 1-2 wil.

    • + 6
    • 5 dec 2025 - 15:57
    • BelF1Fanatic

      Posts: 299

      Wat dan als Verstappen en Norris uitvallen?

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 17:17
  • Pleen

    Posts: 794

    Als dit idd waar is dan had ik Norris eruit geramd. Doei. Als je dit soort smerige spelletjes wil spelen dan zal ik je laten zien wie daarover het laatste woord heeft. Schreeuw maar door de board radio dat ik ontslagen ben maar ik zorg er eerst voor datie eruit ligt. Sodemieter op zeg, dit is echt gedrag van het laagste soort.

    • + 10
    • 5 dec 2025 - 16:00
    • koppie toe

      Posts: 4.944

      En iemand eruit rammen is totaal niet het gedrag van het laagste soort?

      • + 4
      • 5 dec 2025 - 16:04
    • koppie toe

      Posts: 4.944

      Als Max op zo'n manier kampioen zou worden sluit ik me gelijk aan bij het Mercedes (Toto) team.
      Dat zal ze leren.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 16:08
    • Damon Hill

      Posts: 19.621

      @Pleen,
      Heel slim inderdaad! Piastri zit bij het beste team waar hij de beste papieren had om kampioen te worden. Maar nee, steek lekker een mes in de rug van je werkgever en ros Norris van de baan zodat je ontslagen wordt en in 2026 geen zitje hebt. Super slim inderdaad! Misschien kan hij in 2027 bij Ferrari aan de slag, waar sinds 2007 geen rijderstitel meer is gepakt en waar Leclerc terecht de kopman is.

      Nee, heel goed idee joh.

      Man man man wat een niveau

      • + 4
      • 5 dec 2025 - 16:21
    • Pleen

      Posts: 794

      Jullie mogen vinden wat jullie ervan willen maar wie komt er houdt er nou data achter voor een ander teamlid. Ik had aan het einde van de race lekker een Latifi-tje gedaan als ze me zo willen naaien. Ben je helemaal gek geworden of zo. Wat een *** team!!! Ga gewoon met die jongen in gesprek ipv dit soort lage streken uit te halen. Wat bedoel je wat een niveau? Donder op zeg! Hoe zal die jongen zich voelen?!!!

      • + 5
      • 5 dec 2025 - 16:30
    • schwantz34

      Posts: 41.523

      Als dit waar is dan zal Oscar zich pleen and simple zwaar genaaid voelen, hopelijk heeft hij de ballen om Zondag volledig zijn eigen race te rijden en schijt te hebben aan eventuele teamorders!

      • + 3
      • 5 dec 2025 - 16:35
    • Larry Perkins

      Posts: 61.903

      Laat je niet gek maken, 't is niet meer dan een noodgreep van deze seit om ook eens viraal te gaan...

      • + 2
      • 5 dec 2025 - 16:47
    • zoefroef

      Posts: 1.649

      @koppie2 schumi heeft het eruit rammen genormaliseerd.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 16:48
    • Robin

      Posts: 2.962

      @pleen en anderen geloof je werkelijk dat het waar is??
      Ten eerste: als dit al in de paddock bekend is weet Webber het ook en maakt ie de tent met de grond gelijk want Piastri is gewoon nog titel kandidaat.
      Ten tweede: stel dat Norris uitvalt willen de Piastri toch dichtbij Max hebben om mogelijk alsnog kampioen te worden.
      Kom op zeg

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 16:48
    • Pleen

      Posts: 794

      Ik start mijn betoog met "Als dit idd waar is ...". Daarna antwoord ik met mijn eigen emotie op het artikel, niet meer en niet minder. Omdat Piastri nog titelkandidaat is kun je dit gewoon niet maken. Nogmaals, als dit idd waar is! En als "dit idd waar is" dan is dit wederom een giga strategische blunder van dit team ... als dit idd waar is!

      • + 2
      • 5 dec 2025 - 16:58
    • Larry Perkins

      Posts: 61.903

      Piastri na vt2
      Voor Piastri begon het finaleweekend in Abu Dhabi dus pas tijdens de tweede vrije training. De Australiër stond er met een elfde tijd niet echt geweldig bij aan het einde van de sessie, maar daar had hij een duidelijke verklaring voor.
      "Volgens mij ging het heel behoorlijk op de mediums, maar op de softs lukte het niet om in de eerste ronde het maximale uit de grip te halen", legde Piastri uit. Wel was hij redelijk tevreden over zijn enige training.
      "Ik ben nog zoekende, maar er zijn duidelijk een aantal dingen die ik voor morgen kan verbeteren. Na slechts één training vind ik het resultaat niet verkeerd."

      Net als Norris vond ook Piastri dat er wat dingen veranderd moeten worden voor de zaterdag, maar grote dingen waren dat niet.
      "Ik denk dat het eerder wat kleine details zijn. De auto lijkt er redelijk goed voor te staan. Het lukte gewoon niet om de grip te maximaliseren in de eerste ronde op de softs, dus we moeten wat tweaken. Het voelde niet perfect, maar niets groots", aldus de nummer drie in de tussenstand, die ook gevraagd werd naar zijn kansen op pole-position.
      "Die zijn best goed, de auto's zagen er snel uit. Ik moet gewoon nog iets meer ronden rijden om me op mijn gemak te voelen, dat is alles. Met wat ronden en een paar sets nieuwe banden staan we er hopelijk bij." (MS)

      Gewoon een normaal verhaal na een sessie. Niets, maar dan ook werkelijk niets verwijst naar het vermeende complot op deze seit: Monkey sandwich!

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 17:01
    • koppie toe

      Posts: 4.944

      Nou dan spoort jouw eigen emotie ook niet helemaal. @Pleen

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 17:11
    • AUDI_F1

      Posts: 3.446

      Ik zou in elk geval op zondag niet aan de kant gaan, en als het klapt dan klapt het maar.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 17:32
  • koppie toe

    Posts: 4.944

    Zonder lezen.

    Voer voor complotdenkers, doemdenkers en McLaren haters.
    Ik zeg het is logisch om nu Norris voor te trekken, geen papaya geleuter, Piastri staat gewoon te ver weg en dat is zijn eigen schuld
    Ook al maakt het mij niet uit, zolang het maar een McLaren rijder is.

    • + 3
    • 5 dec 2025 - 16:01
    • JeanLuc Picard

      Posts: 365

      Totdat Norris zijn motor plof zegt en Piastri door deze beslissing niet voor Max finisht.

      • + 5
      • 5 dec 2025 - 16:05
    • koppie toe

      Posts: 4.944

      Dat heet racen is wel eens gezegd in een nog niet zo'n ver verleden.
      Het blijft een mechanische sport he.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 16:14
    • SennaS

      Posts: 11.034

      Zolang Piastri nog in de race zit voor het wk zal hij natuurlijk voor eigen kansen mogen gaan.
      Want stel dat Norris uitvalt en visa versa

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 17:15
  • jd2000

    Posts: 7.484

    Lijkt mij een reden des te meer voor Piastri om schijt te hebben aan teamorders

    • + 3
    • 5 dec 2025 - 16:01
    • koppie toe

      Posts: 4.944

      Gewoon Fair racen en de sterkste/slimste wint.
      Geen orders idd.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 16:11
  • Senna014

    Posts: 657

    Bij zulke insinuaties zou je toch wel een bron mogen verwachten, zeker wanneer men hier er zó stellig van is.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 16:11
  • HermanInDeZon

    Posts: 414

    Dat zou een zo mogelijk nog grotere strategische blunder dan Qatar zijn van McLaren aangezien Norris altijd kampioen is als hij één positie achter Piastri eindigt

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 16:16
  • Damon Hill

    Posts: 19.621

    Tja, ik zeg het tot vervelends aan toe nog maar een keer: als Piastri de race wint is dat JUIST beter voor Norris, omdat Norris dan geen eens meer de top 3 hoeft te halen om de titel veilig te stellen. Als Piastri voor eigen kansen gaat, helpt hij Norris onbewust.

    Het enige wat ze niet moeten doen is elkaar in de wielen rijden, dat is letterlijk het enige.

    • + 2
    • 5 dec 2025 - 16:22
  • schwantz34

    Posts: 41.523

    Leuk man, al die papaya rules die Piastri aan banden moeten leggen!

    • + 2
    • 5 dec 2025 - 16:30
    • SennaS

      Posts: 11.034

      Als je het seizoen gevolgd heb, mogen de mcl coureurs tot aan crashen toe tegen elkaar voor eigen kansen gaan.
      Klinkt voor jou een beetje vreemd allemaal als rbr aanhanger.
      En als 1 vd mcl coureurs op een kansloze plek rijd dan lijkt het mij logisch dat die zijn collega ondersteunt, immers je bent medewerker van mcl

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 17:19
  • RonHymer

    Posts: 43

    Ik kan mij niet voorstellen dat dit waar is. Waarom zouden ze dat nu opeens eerlijk vertellen aan Piastri? Hij wordt al een half seizoen gepiepeld. Stel dat Norris weer eens zijn zenuwen niet onder bedwang kan houden? Dan staat McLaren met lege handen. Nee ik geloof dit niet.

    • + 1
    • 5 dec 2025 - 16:41
    • RonHymer

      Posts: 43

      + Piastri heeft de 1e training gemist. Daar kan het snelheids verschil vandaan komen. En Norris gaat altijd goed hier.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 16:44
  • 919

    Posts: 3.889

    Boeeeee!

    Hele jaar mooi weer spelen en bij de laatste race de ware aard laten zien. Weten we ook weer waar Papaya rules voor staan.

    Ze zouden zich dood moeten schamen.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 16:47
  • bvonk2

    Posts: 179

    Bronnen vanuit de paddock, laat me raden, oa Red Bull.....

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 17:04
  • SennaS

    Posts: 11.034

    Onzin, waarschijnlijk verspreid door Marko

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 17:11

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
