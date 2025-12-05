McLaren heeft in aanloop naar de seizoenfinale in Abu Dhabi slecht nieuws gedeeld aan Oscar Piastri. Het team uit Woking zou naar verluidt de voorkeur hebben gegeven aan Lando Norris, die momenteel de leiding heeft in het WK. Om Piastri niet in de buurt te laten komen van de Engelsman, zou McLaren daarom geen bruikbare data meer aan de Australiër geven.

Tot McLarens eigen verbazing, is de spanning in de titelstrijd om te snijden. Voor de zomerstop leek Piastri nog met speels gemak het wereldkampioenschap naar zich toe te trekken, maar doordat Max Verstappen en Red Bull Racing uit het niets wisten te komen als een komeet en Norris zijn verloren vorm terug wist te winnen, gingen de Nederlander en de Brit allebei voorbij aan de 24-jarige in het WK.

Piastri krijgt geen beschikking meer over data

Door de overwinningen van Verstappen in Italië, Azerbeidzjan, Verenigde Staten, Las Vegas en Qatar en die van Norris in Mexico en Brazilië, is Piastri slechts op de derde plek terechtgekomen in het WK. De Australiër staat 16 punten achter op zijn teamgenoot, maar door de dreiging van Verstappen, zou McLaren eindelijk voor een weg hebben gekozen wat ze in het verleden nalieten: de voorkeur geven aan één coureur.

Bronnen vanuit de paddock weten te melden aan GPToday.net dat Piastri geen beschikking meer zou krijgen over bepaalde data. McLaren zou de bruikbare informatie alleen nog maar aan Norris en zijn engineers geven, waardoor de Brit automatisch in het voordeel terechtkomt. Normaal gesproken zou Norris daarom sneller moeten zijn dan zijn teamgenoot in Abu Dhabi.

Piastri meteen langzamer in Abu Dhabi

Dat Piastri langzamer zou moeten zijn dan Norris, was meteen te merken in Abu Dhabi. De Australiër moest de eerste vrije training aan zich voorbij laten gaan omdat Patricio O'Ward in zijn McLaren plaatsnam, maar was er weer bij in de tweede oefensessie. Daar bleek dat Norris - die de snelste tijd klokte - maar liefst bijna zeven tienden sneller was dan zijn teamgenoot. Een behoorlijke tik dus voor de pupil van Mark Webber, die hoogstwaarschijnlijk hierom het kampioenschap niet gaat winnen.

Om 11:30 uur Nederlandse tijd zal de derde vrije training plaatsvinden in Abu Dhabi. Vervolgens zal om 15:00 uur de kwalificatie verreden worden, waarin duidelijk wordt wat de startrijen worden van de race op zondag.