user icon
icon

Marko verklaart de Red Bull-problemen van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko verklaart de Red Bull-problemen van Verstappen

Max Verstappen heeft een redelijke vrijdag in Abu Dhabi achter de rug. De Nederlandse Red Bull-coureur noteerde twee keer de tweede tijd, maar moest de nodige tijd toegeven op Lando Norris. Helmut Marko legt uit welke zaken er nog wat beter kunnen.

Verstappen kan dit weekend zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan veroveren. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft slechts twaalf punten achterstand op WK-leider Norris, en weet dat hij ook een portie geluk nodig heeft. In Abu Dhabi is hij redelijk aan het weekend begonnen, en wist hij in beide vrije trainingen de tweede tijd op het bord te zetten.

Meer over Red Bull Racing Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

In de eerste vrije training, die bij daglicht werd verreden, gaf Verstappen slechts een fractie van een seconde toe op Norris. Het gaf de burger moed, maar in de tweede vrije training had Verstappen het iets minder makkelijk. Ditmaal gaf hij 0,363 seconden toe op Norris, terwijl Mercedes-coureur George Russell bijna net zo snel was.

Hoe was de vrijdag?

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf na afloop van de trainingen een eerste reactie bij de Duitse tak van Sky Sports: "De eerste vrije training verliep relatief gezien wat beter, want in de tweede vrije training konden we het tempo van Norris niet bijhouden."

"We verloren het vooral in de bochtige derde sector, waar Max klaagde over problemen met onderstuur. Dat is iets waar hij sowieso al niet van houdt."

Waar heeft Verstappen problemen?

Marko wordt daarna gevraagd of Verstappen tijdens de snelle rondjes of de lange runs last had van onderstuur. Opvallend genoeg was dit in beide situaties het geval: "We dachten dat we het hadden opgelost, maar dat bleek niet het geval te zijn. Eigenlijk is het alleen maar slechter geworden."

Hoe belangrijk is de kwalificatie?

Over de kwalificatie van morgen, is Marko ook heel erg duidelijk: "We zouden nu natuurlijk willen zien dat de rollen omgekeerd zijn, maar dat is nu eenmaal niet zo. We moeten ervoor zorgen dat we de auto weer een beetje op orde krijgen."

"Het is niet heel erg als we niet eerste staan in de kwalificatie. Je kunt hier prima inhalen, dus het belangrijkste is dat de prestaties in de race goed zijn, maar op dit moment ziet dat er ook nog niet helemaal optimaal uit."

schwantz34

Posts: 41.523

Max heeft er sowieso altijd veel meer kijk op dan der Helmut met zijn ene oog natuurlijk...

  • 2
  • 5 dec 2025 - 16:45
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.899

    Maakt niet uit wat Marko roeptoetert, wat Max vertelt wel en hij is nog niet tevreden maar ziet het wel zitten...

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 16:32
    • schwantz34

      Posts: 41.521

      Max heeft er sowieso altijd veel meer kijk op dan der Helmut met zijn ene oog natuurlijk...

      • + 2
      • 5 dec 2025 - 16:45

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Uitslag VT2: Norris en Verstappen leggen het vuur aan elkaars schenen ×