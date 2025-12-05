Max Verstappen heeft een redelijke vrijdag in Abu Dhabi achter de rug. De Nederlandse Red Bull-coureur noteerde twee keer de tweede tijd, maar moest de nodige tijd toegeven op Lando Norris. Helmut Marko legt uit welke zaken er nog wat beter kunnen.

Verstappen kan dit weekend zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan veroveren. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft slechts twaalf punten achterstand op WK-leider Norris, en weet dat hij ook een portie geluk nodig heeft. In Abu Dhabi is hij redelijk aan het weekend begonnen, en wist hij in beide vrije trainingen de tweede tijd op het bord te zetten.

In de eerste vrije training, die bij daglicht werd verreden, gaf Verstappen slechts een fractie van een seconde toe op Norris. Het gaf de burger moed, maar in de tweede vrije training had Verstappen het iets minder makkelijk. Ditmaal gaf hij 0,363 seconden toe op Norris, terwijl Mercedes-coureur George Russell bijna net zo snel was.

Hoe was de vrijdag?

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf na afloop van de trainingen een eerste reactie bij de Duitse tak van Sky Sports: "De eerste vrije training verliep relatief gezien wat beter, want in de tweede vrije training konden we het tempo van Norris niet bijhouden."

"We verloren het vooral in de bochtige derde sector, waar Max klaagde over problemen met onderstuur. Dat is iets waar hij sowieso al niet van houdt."

Waar heeft Verstappen problemen?

Marko wordt daarna gevraagd of Verstappen tijdens de snelle rondjes of de lange runs last had van onderstuur. Opvallend genoeg was dit in beide situaties het geval: "We dachten dat we het hadden opgelost, maar dat bleek niet het geval te zijn. Eigenlijk is het alleen maar slechter geworden."

Hoe belangrijk is de kwalificatie?

Over de kwalificatie van morgen, is Marko ook heel erg duidelijk: "We zouden nu natuurlijk willen zien dat de rollen omgekeerd zijn, maar dat is nu eenmaal niet zo. We moeten ervoor zorgen dat we de auto weer een beetje op orde krijgen."

"Het is niet heel erg als we niet eerste staan in de kwalificatie. Je kunt hier prima inhalen, dus het belangrijkste is dat de prestaties in de race goed zijn, maar op dit moment ziet dat er ook nog niet helemaal optimaal uit."