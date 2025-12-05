De eerste dag van het raceweekend in Abu Dhabi zit erop. In de tweede vrije training werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Max Verstappen, terwijl George Russell de top drie compleet maakte. Wat rest is nog slechts één vrije training voordat de F1-coureurs gaan kwalificeren.

De eerste vrije training stond in het teken van een aantal jonkies. Ryo Hirakawa (Haas), Paul Aron (Alpine), Patricio O'Ward (McLaren), Arthur Leclerc (Ferrari), Ayumu Iwasa (VCARB), Luke Browning (Williams), Jak Crawford en Cian Shields (Aston Martin) mochten allemaal deelnemen aan de eerste oefensessie. Voor de rookies was het een eenmalig feestje, aangezien Esteban Ocon, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Alexander Albon, Fernando Alonso en Lance Stroll terugkeerden in hun bolides.

Verstappen en Norris komen elkaar tegen

Al snel in de tweede oefensessie kwamen Max Verstappen en Lando Norris elkaar tegen. De twee kemphanen die voor de wereldtitel vechten kwamen bij het uitkomen van bocht 1 bijna in aanraking met elkaar. De Red Bull Racing-coureur reed een langzame ronde, terwijl Norris op volle snelheid aankwam. Race-engineer Gianpiero Lambiase waarschuwde Verstappen, maar blijkbaar te laat. De Nederlander kon een klapper net vermijden, waarna Norris reageerde: "Wat doet deze gast? Ik crashte bijna", aldus de Brit op de boordradio.

Verstappen lag even onder een vergrootglas bij de stewards, maar uiteindelijk besloten zij om er niets mee te doen. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 hoeft zich dus geen zorgen te maken over een mogelijke gridstraf.

Norris laat het zien op de long runs

Tot zover lijkt het erop dat Norris en Verstappen met z'n tweeën uit gaan maken wie er pole position gaat pakken. De McLaren-coureur klokte de snelste tijd, terwijl Verstappen de tweede tijd neerzette. Het gat tussen de twee kemphanen was drie tienden, maar de Nederlander had naar verluidt meer brandstof aan boord van zijn Red Bull-bolide.

In de slotfase van de training kreeg Verstappen te maken met een probleempje waar hij ook in Qatar last van had. De regerend wereldkampioen klaagde over het feit dat zijn RB21 te veel zou stuiteren in de bochten.

Piastri komt er nog niet aan in Abu Dhabi

Naast Verstappen en Norris, strijdt ook Piastri nog altijd mee om de wereldtitel. De Australiër moest de eerste vrije training aan zich voorbij laten gaan - vanwege het instappen van O'Ward - maar kon zelf nauwelijks meekomen met het tempo van zijn teamgenoot en Verstappen. Piastri kwam niet verder dan een elfde tijd, op maar liefst 7 tienden van Norris.

Nog één sessie en dan gaat het Formule 1-circus zich opmaken voor de kwalificatie van de slotfinale in Abu Dhabi. Op de zaterdag zal om 11:30 uur Nederlandse tijd de derde vrije training plaatsvinden met daaropvolgend de kwalificatie om 15:00 uur. Op zondag zal de race om 14:00 uur verreden worden.