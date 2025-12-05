user icon
icon

Uitslag VT2 Abu Dhabi: Norris stukken sneller dan Verstappen en Piastri

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag VT2 Abu Dhabi: </b> Norris stukken sneller dan Verstappen en Piastri

De eerste dag van het raceweekend in Abu Dhabi zit erop. In de tweede vrije training werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Max Verstappen, terwijl George Russell de top drie compleet maakte. Wat rest is nog slechts één vrije training voordat de F1-coureurs gaan kwalificeren.

De eerste vrije training stond in het teken van een aantal jonkies. Ryo Hirakawa (Haas), Paul Aron (Alpine), Patricio O'Ward (McLaren), Arthur Leclerc (Ferrari), Ayumu Iwasa (VCARB), Luke Browning (Williams), Jak Crawford en Cian Shields (Aston Martin) mochten allemaal deelnemen aan de eerste oefensessie. Voor de rookies was het een eenmalig feestje, aangezien Esteban Ocon, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Alexander Albon, Fernando Alonso en Lance Stroll terugkeerden in hun bolides.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Verstappen en Norris komen elkaar tegen 

Al snel in de tweede oefensessie kwamen Max Verstappen en Lando Norris elkaar tegen. De twee kemphanen die voor de wereldtitel vechten kwamen bij het uitkomen van bocht 1 bijna in aanraking met elkaar. De Red Bull Racing-coureur reed een langzame ronde, terwijl Norris op volle snelheid aankwam. Race-engineer Gianpiero Lambiase waarschuwde Verstappen, maar blijkbaar te laat. De Nederlander kon een klapper net vermijden, waarna Norris reageerde: "Wat doet deze gast? Ik crashte bijna", aldus de Brit op de boordradio. 

Verstappen lag even onder een vergrootglas bij de stewards, maar uiteindelijk besloten zij om er niets mee te doen. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 hoeft zich dus geen zorgen te maken over een mogelijke gridstraf. 

Norris laat het zien op de long runs 

Tot zover lijkt het erop dat Norris en Verstappen met z'n tweeën uit gaan maken wie er pole position gaat pakken. De McLaren-coureur klokte de snelste tijd, terwijl Verstappen de tweede tijd neerzette. Het gat tussen de twee kemphanen was drie tienden, maar de Nederlander had naar verluidt meer brandstof aan boord van zijn Red Bull-bolide. 

In de slotfase van de training kreeg Verstappen te maken met een probleempje waar hij ook in Qatar last van had. De regerend wereldkampioen klaagde over het feit dat zijn RB21 te veel zou stuiteren in de bochten. 

Piastri komt er nog niet aan in Abu Dhabi 

Naast Verstappen en Norris, strijdt ook Piastri nog altijd mee om de wereldtitel. De Australiër moest de eerste vrije training aan zich voorbij laten gaan - vanwege het instappen van O'Ward - maar kon zelf nauwelijks meekomen met het tempo van zijn teamgenoot en Verstappen. Piastri kwam niet verder dan een elfde tijd, op maar liefst 7 tienden van Norris. 

Nog één sessie en dan gaat het Formule 1-circus zich opmaken voor de kwalificatie van de slotfinale in Abu Dhabi. Op de zaterdag zal om 11:30 uur Nederlandse tijd de derde vrije training plaatsvinden met daaropvolgend de kwalificatie om 15:00 uur. Op zondag zal de race om 14:00 uur verreden worden. 

 

 

F1Grand Prix Verenigde Arabische Emiraten - Vrije training 2

AE Yas Marina Circuit - 05 december 2025

Brummbär

Posts: 690

Nu ik een beetje oplet bij de vrije trainingen snap ik ineens waarom Max in de kwalificatie er "ineens" altijd weer bij zit. Door dit soort titels lijkt het net of hij ver achter loopt, maar ik zag max eigenlijk continu in de top 1/2 rijden. Denk dat Norris en Max ongeveer even snel zijn. Klein v... [Lees verder]

  • 8
  • 5 dec 2025 - 15:07
Foto's Grand Prix van Abu Dhabi 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Schumi86

    Posts: 587

    Was meer bezig met longrun dan snelle rondes.

    • + 2
    • 5 dec 2025 - 15:04
    • dumdumdum

      Posts: 2.737

      Precies dat. En in de sectoren waar je in kan halen was Max sneller dan Norris. Denk wel dat Piastri een stuk dichterbij komt. Of hij laat zich nu al terug zakken om geen team order te krijgen om Norris voorbij te laten.

      • + 3
      • 5 dec 2025 - 15:07
    • Brummbär

      Posts: 690

      Nu ik een beetje oplet bij de vrije trainingen snap ik ineens waarom Max in de kwalificatie er "ineens" altijd weer bij zit. Door dit soort titels lijkt het net of hij ver achter loopt, maar ik zag max eigenlijk continu in de top 1/2 rijden. Denk dat Norris en Max ongeveer even snel zijn. Klein voordeel voor Norris op gevoelsbasis. Ik ben eerder benieuwd wat Max er zelf van zegt.

      • + 8
      • 5 dec 2025 - 15:07
  • dutchiceman

    Posts: 5.501

    Komt goed voor Norris.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 15:09
  • Raye34

    Posts: 1.182

    Geweldig 😂😂

    Bearman :

    ''Mate, the car insane! I don't know how...How it's so good''

    • + 4
    • 5 dec 2025 - 15:10
  • mario

    Posts: 14.598

    Lando heeft er in ieder geval wel zin an....

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 15:15
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.041

      Ahh Mario, daar ben je weer. Je zou wel 7 kleuren sch*ten voor zondag. Wat als je grootste vijand waar je zo veel haat aan heb, vandoor gaat met de titel.

      • + 4
      • 5 dec 2025 - 15:24
    • f1 benelux

      Posts: 4.241

      Vijand? Haat?
      Mooie weerspiegeling van jezelf!!






      Zo ..

      • + 5
      • 5 dec 2025 - 15:32
    • Robin

      Posts: 2.962

      Nou vrieskast Mario heeft dan misschien 1 vijand maar jij hebt er veel meer….
      Iedereen op de grid die geen Max heet.
      Sterkte daarmee

      • + 2
      • 5 dec 2025 - 15:53
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.041

      Ik heb voor niemand haat. Alleen een voorkeur.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 16:45
    • SennaS

      Posts: 11.034

      Nyck,
      De frustratie straalt al van de reactie.
      Volgens mij ben jij degene met de meeste afgunst en haat jegens Lewis en zijn fans.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 17:01
  • HermanInDeZon

    Posts: 414

    Verstappen ziet er voor een vrijdag verrassend competitief uit. Bij Red Bull vinden ze tussen vrijdag en zaterdag over het algemeen wel een paar tienden, dus komt goed.

    Vooral slecht nieuws voor Piastri - die moet voor Verstappen eindigen om een kans te maken

    Norris hoeft zich eigenlijk gewoon van dit alles niks aan te trekken. Duidelijk dat hij op het podium gaat eindigen met deze wagen, gewoon rustig boel heel houden

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 15:33
  • SennaS

    Posts: 11.034

    Business as usual op vrijdag bij rbr. Kommer en kwel en zaterdag meestal op pole of net erachter en zondag aan kop.
    Ik denk dat Max pole pakt en in de race zijn Norris en Max even snel of Norris iets sneller, echter op de rechte stukken kan Norris niet inhalen want die rbr is een raket op de rechte stukken, aldus de data.
    Piastri oan nog een rol spelen als ze alles zetten op quali afstelling.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 16:58

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Uitslag VT2: Norris en Verstappen leggen het vuur aan elkaars schenen ×