Brown haalt keihard uit naar Australische politicus: "Mensen zijn zo onwetend!"

Brown haalt keihard uit naar Australische politicus: "Mensen zijn zo onwetend!"

Zak Brown is niet te spreken over de uitlatingen van de Australische politicus Matt Canavan. Volgens de senator zou McLaren Lando Norris boven Oscar Piastri verkiezen in de titelstrijd in de Formule 1, maar volgens de CEO is daar niets van waar. Brown had daarbij een aantal keiharde woorden klaarliggen voor Canavan. 

Momenteel is de spanning in de titelstrijd in de F1 op het kookpunt terechtgekomen. Met nog slechts één race in het verschiet, maken Norris, Piastri en ook Max Verstappen kans op de wereldtitel. Volgens Canavan zou McLaren de voorkeur hebben gegeven aan Norris omdat hij de WK-leider zou zijn, maar van die uitspraken was Brown niet gediend. 

Brown haalt keihard uit naar Canavan 

In gesprek met Sky Sports werd Brown geconfronteerd met de uitspraken van de Australische senator. "Ik denk dat we ons best hebben gedaan en ik denk dat Oscar zelf over eerlijkheid en gelijkheid heeft gesproken. We maken fouten, maar ik denk dat Oscar daar heel redelijk over is geweest", aldus de Amerikaan. 

"Hij heeft nog nooit een woord gezegd dat niet goed voelde. Ik zag wat de Australische senator zei en het is duidelijk dat hij erg onwetend en ongeschoold is over onze sport", voegde hij daar vernietigend aan toe. 

Brown geniet van chauvinisme in Australië

Tegelijkertijd kan Brown wel het respect opbrengen voor het chauvinisme wat leeft in Australië. "Dat is het mooie van sport. Mensen steunen hun landshelden enorm, dus het verbaast me niet dat mensen de vlag voor hun coureurs zwaaien. Het is voor ons het allerbelangrijkste dat ons team het weet. En er zijn heel veel ongeschoolde mensen met hun eigen opvattingen. Ik zou de hele dag bezig kunnen zijn om ze te corrigeren, dus het is wat het is", concludeerde Brown uiteindelijk. 

Momenteel is duidelijk dat Norris en Verstappen er beter voor staan dan Piastri in Abu Dhabi. De nummer een en twee in het WK, finishten beide vrije trainingen als eerste en tweede. Piastri - die alleen de tweede training meedeed - kwam niet verder dan een elfde plaats. Bronnen aan GPToday.net wisten onlangs te melden dat de Australiër dit weekend niet meer over bepaalde data beschikt, waardoor Norris in het voordeel zou zijn.

  • 919

    Posts: 3.889

    Tobteam, dat heeft de persco gister wel duidelijk gemaakt, waarbij er geen sprake is van een team, team spirit, geen intern overleg en geen management van verwachtingen vanuit McLaren, niet naar het team en niet naar hun coureurs, die gister een boekje open deden over dat ze helemaal niet weten waar ze aan toe zijn.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 17:27

