Hoe helpen moeders in de titelstrijd? "Ze doet veel dingen"

Hoe helpen moeders in de titelstrijd? "Ze doet veel dingen"

Iedere coureur bereidt zich op een andere manier voor op een Grand Prix, maar hoe doet de top drie dit? Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri maken alle drie kans op de wereldtitel van 2025. De moeder van Verstappen probeert hem te helpen, maar doen de moeders van de McLaren-coureurs dit ook? Komend weekend is de laatste Grand Prix van het jaar, dus het is erg spannend voor de titelkandidaten. 

Dit weekend wordt bekend wie de wereldkampioen van dit jaar is. Norris en Piastri gaan voor hun allereerste titel en het is Verstappen die voor zijn vijfde wereldtitel meedoet. De Nederlander vertelde er relaxed in te zitten, maar hoe bereiden zij zich voor? 

Rituelen bij F1-coureurs

De moeder van Max Verstappen, Sophie Kumpen, doet iedere race een kaarsje branden voor de viervoudig wereldkampioen en hoopt zo bij te kunnen dragen aan een goede prestatie. Hoe zit dit bij de McLaren-coureurs? Piastri heeft de pech dat de F1-evenementen in Australië vaak heel laat in de nacht worden uitgezonden. Hierdoor is het iets lastiger om support te krijgen. 

"Ik denk niet dat mijn moeder rituelen heeft, om het zo maar te zeggen. Ze zegt wel dat ik voorzichtig moet zijn, en normaal gesproken vindt ze het fijn als er geen andere auto's om me heen zijn, wat begrijpelijk is. Dat vind ik ook fijn", grapt de Australiër tijdens de persconferentie. 

Bij Norris gaat het er iets anders aan toe: "Vergelijkbaar. Ik bedoel, mijn moeder doet veel dingen – andere schoenen, schoenen in een vreemde kleur, noem maar op, ze doet veel verschillende dingen. Ze doet, denk ik, niets waarvan ik weet dat het is zoals Max zei. Maar ja, ze zegt ook soortgelijke dingen tegen me: blijf uit de buurt van de anderen en wees voorzichtig", vertelt Norris.

"Ik denk dat het gewoon een andere mentaliteit is. Weet je, Max' moeder was bijvoorbeeld coureur, dus ik denk dat ze waarschijnlijk meer begrijpt dan onze moeders. Dus ik denk dat ze misschien wat banger worden, omdat ze niet alles wat er gebeurt even goed begrijpen", zo sluit Norris af. 

Spannende titelstrijd

De coureurs hebben de steun van hun moeders erg nodig, want de titelstrijd is enorm spannend geworden. Lando Norris staat bovenaan het wereldkampioenschap met 408 punten. Max Verstappen staat daar twaalf punten achter en Piastri zestien punten. Hierdoor zit Norris in een iets luxere positie en hoeft hij alleen maar een podium te halen. 

Vast bang dat er een klein Sjagerijntje werd geboren.
Dus eigenlijk hielp je moeder ons ook😂

    Mijn moeder hielp mij ook altijd in mijn jonge jaren.
    Die duwde wekelijks 'n verse strip kapotjes (condooms) in m'n kontzak.

      Vast bang dat er een klein Sjagerijntje werd geboren.
      Dus eigenlijk hielp je moeder ons ook😂

      Zonder deze rubbertjes zou de wereld overspoeld zijn met die sjagerijntjes.

      Wat dacht je met eerste kerstdag bij mijn ouders.....met 148 kleinkindertjes....stuk voor stuk nazaten van mij?

