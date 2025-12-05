Lando Norris heeft een uitstekende vrijdag achter de rug in Abu Dhabi. De Britse McLaren-coureur noteerde in beide vrije trainingen de snelste tijd, en weet dat de titel voor het grijpen ligt. Norris wil echter niet te vroeg juichen, en maakt zich vooral zorgen.
Norris moet dit weekend een voorsprong van twaalf punten ten opzichte van Max Verstappen gaan verdedigen. Ook Oscar Piastri maakt nog kans op de wereldtitel, maar hij heeft een veel grotere achterstand op zijn Britse McLaren-teamgenoot. Voor Norris was het belangrijk om goed aan het weekend te beginnen, en dat deed hij dan ook op het circuit van Yas Marina.
In de eerste vrije training noteerde hij de eerste tijd, maar was hij net iets sneller dan Verstappen. Ook in de tweede vrije training zag hij dat er een tweetje voor de naam van Verstappen stond, maar ditmaal had de Nederlander een veel grotere achterstand.
Heeft Norris zelfvertrouwen?
Voor Norris maakt het allemaal niet zoveel uit, want hij wil graag nog wat stappen zetten. Voor de camera van F1 TV geeft hij tekst en uitleg: "Op basis van de rondetijden gaat het op dit moment goed, maar ik wil nog altijd wat meer van de auto zien. Ik ben niet helemaal tevreden of volledig zeker van mijn zaak. We zitten een beetje tussen verschillende zaken in."
Geen slechte dag
Norris legt zijn laatste uitspraak wat verder uit: "We proberen wat nieuwe dingen en we proberen bepaalde aspecten van de auto beter te begrijpen. Dus hopelijk kunnen we er vanavond nog wat meer uit gaan halen. Het is zeker geen slechte dag voor ons geweest. Het is zelfs een positieve dag geweest."
Hoe kijkt Norris naar zondag?
Als Norris op deze voet verdergaat, dan kroont hij zich aankomende zondag tot wereldkampioen. Norris wil hier echter nog niet aan denken, en hij maakt zich zelfs wat zorgen: "We weten altijd dat het richting de kwalificatie veel dichter bij elkaar komt, dus ik heb nog geen reden om te gaan lachen."
schwantz34
Posts: 41.523
Lando stapt Zondag in zijn auto met een pamper om zijn reet. Omdat hij simply lovely weet dat Max en RBR alles gaan geven, en hij en zijn team gigantisch hebben lopen blunderen de afgelopen 2 races!
zoefroef
Posts: 1.649
We gaan het zien, ik dacht dat de long runs ongeveer even goed waren, maar je weet nooit hoeveel brandstof erin zat. Man wat mis ik het bijtanken tijdens de race, zoveel meer mogelijkheden in strategie, dan werd het voor mclaren nog ingewikkelder
benettonB187
Posts: 526
Ben blij dat we dat niet meer hebben juist. Helemaal geen inhaalacties meer
Robin
Posts: 2.962
Ik zie McLaren er wel voor aan om weer een mega fout te maken.
Aks het niet op tactisch vlak is schroeven ze de motor maximaal open om alles eruit te halen en ploft hij op de helft van de race.
Niets zou me meer verbazen.
SennaS
Posts: 11.034
Lando moet het niet van zijn team hebben, terwijl rbr daarin de uitblinkers zijn.
Dus terecht dat Norris zich nog niet rijk rekent.
SennaS
Posts: 11.034
En als Max wk wordt dan is dat verdiend, want dan moet mcl maar geen blunders maken.
Hoe sneu het ook is voor Piastri en Norris, want 1 van ze had al lang en breed wk moeten zijn.
Ik gun het alle 3 coureurs, Norris het meeste, maar gun het niet aan die arrogante Zak.
HermanInDeZon
Posts: 415
Die arrogante Zak zijn auto is het afgelopen anderhalf jaar nochtans een stuk sneller dan die Red Bull
Leuk allemaal, dat gekap op McLaren omwille van de blunder in Qatar en nog wat andere tacktische dingetjes, maar laat ons niet vergeten dat onze vrienden van Red Bull er op een dik seizoen tijd in geslaagd zijn van een dominante auto terug te vallen tot eentje die zonder Verstappen nog niet uit Q1 geraakt