Onzekere Norris maakt zich zorgen over voorsprong op Verstappen

Lando Norris heeft een uitstekende vrijdag achter de rug in Abu Dhabi. De Britse McLaren-coureur noteerde in beide vrije trainingen de snelste tijd, en weet dat de titel voor het grijpen ligt. Norris wil echter niet te vroeg juichen, en maakt zich vooral zorgen.

Norris moet dit weekend een voorsprong van twaalf punten ten opzichte van Max Verstappen gaan verdedigen. Ook Oscar Piastri maakt nog kans op de wereldtitel, maar hij heeft een veel grotere achterstand op zijn Britse McLaren-teamgenoot. Voor Norris was het belangrijk om goed aan het weekend te beginnen, en dat deed hij dan ook op het circuit van Yas Marina.

In de eerste vrije training noteerde hij de eerste tijd, maar was hij net iets sneller dan Verstappen. Ook in de tweede vrije training zag hij dat er een tweetje voor de naam van Verstappen stond, maar ditmaal had de Nederlander een veel grotere achterstand. 

Heeft Norris zelfvertrouwen?

Voor Norris maakt het allemaal niet zoveel uit, want hij wil graag nog wat stappen zetten. Voor de camera van F1 TV geeft hij tekst en uitleg: "Op basis van de rondetijden gaat het op dit moment goed, maar ik wil nog altijd wat meer van de auto zien. Ik ben niet helemaal tevreden of volledig zeker van mijn zaak. We zitten een beetje tussen verschillende zaken in."

Geen slechte dag

Norris legt zijn laatste uitspraak wat verder uit: "We proberen wat nieuwe dingen en we proberen bepaalde aspecten van de auto beter te begrijpen. Dus hopelijk kunnen we er vanavond nog wat meer uit gaan halen. Het is zeker geen slechte dag voor ons geweest. Het is zelfs een positieve dag geweest."

Hoe kijkt Norris naar zondag?

Als Norris op deze voet verdergaat, dan kroont hij zich aankomende zondag tot wereldkampioen. Norris wil hier echter nog niet aan denken, en hij maakt zich zelfs wat zorgen: "We weten altijd dat het richting de kwalificatie veel dichter bij elkaar komt, dus ik heb nog geen reden om te gaan lachen."

F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (7)

  • schwantz34

    Posts: 41.523

    Lando stapt Zondag in zijn auto met een pamper om zijn reet. Omdat hij simply lovely weet dat Max en RBR alles gaan geven, en hij en zijn team gigantisch hebben lopen blunderen de afgelopen 2 races!

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 16:53
  • zoefroef

    Posts: 1.649

    We gaan het zien, ik dacht dat de long runs ongeveer even goed waren, maar je weet nooit hoeveel brandstof erin zat. Man wat mis ik het bijtanken tijdens de race, zoveel meer mogelijkheden in strategie, dan werd het voor mclaren nog ingewikkelder

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 16:55
    • benettonB187

      Posts: 526

      Ben blij dat we dat niet meer hebben juist. Helemaal geen inhaalacties meer

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 16:58
  • Robin

    Posts: 2.962

    Ik zie McLaren er wel voor aan om weer een mega fout te maken.
    Aks het niet op tactisch vlak is schroeven ze de motor maximaal open om alles eruit te halen en ploft hij op de helft van de race.
    Niets zou me meer verbazen.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 17:02
  • SennaS

    Posts: 11.034

    Lando moet het niet van zijn team hebben, terwijl rbr daarin de uitblinkers zijn.
    Dus terecht dat Norris zich nog niet rijk rekent.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 17:06
    • SennaS

      Posts: 11.034

      En als Max wk wordt dan is dat verdiend, want dan moet mcl maar geen blunders maken.
      Hoe sneu het ook is voor Piastri en Norris, want 1 van ze had al lang en breed wk moeten zijn.
      Ik gun het alle 3 coureurs, Norris het meeste, maar gun het niet aan die arrogante Zak.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 17:09
    • HermanInDeZon

      Posts: 415

      Die arrogante Zak zijn auto is het afgelopen anderhalf jaar nochtans een stuk sneller dan die Red Bull

      Leuk allemaal, dat gekap op McLaren omwille van de blunder in Qatar en nog wat andere tacktische dingetjes, maar laat ons niet vergeten dat onze vrienden van Red Bull er op een dik seizoen tijd in geslaagd zijn van een dominante auto terug te vallen tot eentje die zonder Verstappen nog niet uit Q1 geraakt

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 17:32

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
