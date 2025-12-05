Lando Norris heeft een uitstekende vrijdag achter de rug in Abu Dhabi. De Britse McLaren-coureur noteerde in beide vrije trainingen de snelste tijd, en weet dat de titel voor het grijpen ligt. Norris wil echter niet te vroeg juichen, en maakt zich vooral zorgen.

Norris moet dit weekend een voorsprong van twaalf punten ten opzichte van Max Verstappen gaan verdedigen. Ook Oscar Piastri maakt nog kans op de wereldtitel, maar hij heeft een veel grotere achterstand op zijn Britse McLaren-teamgenoot. Voor Norris was het belangrijk om goed aan het weekend te beginnen, en dat deed hij dan ook op het circuit van Yas Marina.

In de eerste vrije training noteerde hij de eerste tijd, maar was hij net iets sneller dan Verstappen. Ook in de tweede vrije training zag hij dat er een tweetje voor de naam van Verstappen stond, maar ditmaal had de Nederlander een veel grotere achterstand.

Heeft Norris zelfvertrouwen?

Voor Norris maakt het allemaal niet zoveel uit, want hij wil graag nog wat stappen zetten. Voor de camera van F1 TV geeft hij tekst en uitleg: "Op basis van de rondetijden gaat het op dit moment goed, maar ik wil nog altijd wat meer van de auto zien. Ik ben niet helemaal tevreden of volledig zeker van mijn zaak. We zitten een beetje tussen verschillende zaken in."

Geen slechte dag

Norris legt zijn laatste uitspraak wat verder uit: "We proberen wat nieuwe dingen en we proberen bepaalde aspecten van de auto beter te begrijpen. Dus hopelijk kunnen we er vanavond nog wat meer uit gaan halen. Het is zeker geen slechte dag voor ons geweest. Het is zelfs een positieve dag geweest."

Hoe kijkt Norris naar zondag?

Als Norris op deze voet verdergaat, dan kroont hij zich aankomende zondag tot wereldkampioen. Norris wil hier echter nog niet aan denken, en hij maakt zich zelfs wat zorgen: "We weten altijd dat het richting de kwalificatie veel dichter bij elkaar komt, dus ik heb nog geen reden om te gaan lachen."