Max Verstappen heeft een redelijke vrijdag achter de rug in Abu Dhabi. Red Bull doet er alles aan om Verstappen aan de titel te helpen, maar dan moet er nog wel iets gebeuren. Volgens Verstappen is hij op dit moment echter nog niet snel genoeg.

Verstappen noteerde in zowel de eerste als de tweede vrije training de tweede tijd. In tegenstelling tot zijn titelrivaal Oscar Piastri kwam hij in actie in beide sessies, en dat is een groot voordeel met het oog op het gevecht van zondag. Zijn andere rivaal Lando Norris reed ook beide trainingen, maar was wel twee keer sneller dan Verstappen.

In de eerste vrije training waren de verschillen opvallend klein, en dat gaf de burger moed. Verstappen klaagde echter wel over problemen, en die waren nog niet helemaal verdwenen in de tweede sessie. Verstappen kwam hier uiteindelijk 0,363 seconden te kort ten opzichte van Norris, en dat is een groot gat. Het laat zien dat er iets moet gaan gebeuren, wil Verstappen zondag de titel pakken.

Is Red Bull snel genoeg?

Na afloop van de tweede vrije training deelde Verstappen dan ook een waarschuwing uit in zijn review van de dag: "Het is nog steeds niet snel genoeg. Ik was redelijk tevreden met de auto, maar we moeten nu gewoon iets sneller zijn. Maar over het algemeen zitten we hier in een prima window."

'Het moet nu nog beter gaan'

Verstappen ziet dus nog wel wat aanknooppunten, maar weet dat het het allerbelangrijkste is dat er ergens meer snelheid moet worden gevonden. Hij is er duidelijk over als hij zijn vrijdag bespreekt: "Het lijkt erop dat we nog een gat moeten gaan dichten. We proberen gewoon de auto zo goed mogelijk te maken. We zullen zien hoeveel we nog voor elkaar kunnen krijgen. Zowel over één ronde als in de long run moet het beter gaan."

Verstappen moet zondag twaalf punten goed maken op Norris. Als Norris op het podium weet te eindigen, dan heeft hij zijn eerste wereldtitel binnen. Verstappen moet dus hopen op een klein wonder.