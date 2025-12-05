user icon
Verstappen zet Red Bull op scherp: "Zijn niet snel genoeg!"

Verstappen zet Red Bull op scherp: "Zijn niet snel genoeg!"

Max Verstappen heeft een redelijke vrijdag achter de rug in Abu Dhabi. Red Bull doet er alles aan om Verstappen aan de titel te helpen, maar dan moet er nog wel iets gebeuren. Volgens Verstappen is hij op dit moment echter nog niet snel genoeg.

Verstappen noteerde in zowel de eerste als de tweede vrije training de tweede tijd. In tegenstelling tot zijn titelrivaal Oscar Piastri kwam hij in actie in beide sessies, en dat is een groot voordeel met het oog op het gevecht van zondag. Zijn andere rivaal Lando Norris reed ook beide trainingen, maar was wel twee keer sneller dan Verstappen.

In de eerste vrije training waren de verschillen opvallend klein, en dat gaf de burger moed. Verstappen klaagde echter wel over problemen, en die waren nog niet helemaal verdwenen in de tweede sessie. Verstappen kwam hier uiteindelijk 0,363 seconden te kort ten opzichte van Norris, en dat is een groot gat. Het laat zien dat er iets moet gaan gebeuren, wil Verstappen zondag de titel pakken.

Is Red Bull snel genoeg?

Na afloop van de tweede vrije training deelde Verstappen dan ook een waarschuwing uit in zijn review van de dag: "Het is nog steeds niet snel genoeg. Ik was redelijk tevreden met de auto, maar we moeten nu gewoon iets sneller zijn. Maar over het algemeen zitten we hier in een prima window."

'Het moet nu nog beter gaan'

Verstappen ziet dus nog wel wat aanknooppunten, maar weet dat het het allerbelangrijkste is dat er ergens meer snelheid moet worden gevonden. Hij is er duidelijk over als hij zijn vrijdag bespreekt: "Het lijkt erop dat we nog een gat moeten gaan dichten. We proberen gewoon de auto zo goed mogelijk te maken. We zullen zien hoeveel we nog voor elkaar kunnen krijgen. Zowel over één ronde als in de long run moet het beter gaan."

Verstappen moet zondag twaalf punten goed maken op Norris. Als Norris op het podium weet te eindigen, dan heeft hij zijn eerste wereldtitel binnen. Verstappen moet dus hopen op een klein wonder.

Knalpijp

Posts: 2.255

Met die nieuwe motor ( die er nu niet in zit) vliegt hij zondag, Red bull geeft je vleugels.

  • 2
  • 5 dec 2025 - 16:00
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (8)

Maximo
  • Maximo

    Posts: 9.603

    De enige manier waarmee Max de titel kan pakken is als Norris een motorische plof krijgt of crasht.

    • + 1
    • 5 dec 2025 - 16:00
    • schwantz34

      Posts: 41.523

      Ja de strategie en afstelling van hun auto's bij McLaren verliep echt van een leien dakje de laatste 2 races, wtf can possibly go wrong Zondag. No pressure at all!

      • + 2
      • 5 dec 2025 - 16:42
  • Knalpijp

    Posts: 2.255

    Met die nieuwe motor ( die er nu niet in zit) vliegt hij zondag, Red bull geeft je vleugels.

    • + 2
    • 5 dec 2025 - 16:00
  • schwantz34

    Posts: 41.523

    RBR weet van Vrijdag op Zaterdag altijd een stap voorwaarts te maken in performance, dus dat kump helemaal goed morgen!

    • + 1
    • 5 dec 2025 - 16:39
  • Larry Perkins

    Posts: 61.903

    Ook Norris nog niet helemaal tevreden
    "Op basis van de tijden enzovoorts ziet alles er momenteel goed uit, maar ik wil nog altijd wat meer van de auto. Ik ben niet helemaal tevreden en ook niet helemaal vol vertrouwen.
    We zijn wat dingen aan het uitproberen om te proberen enkele dingen over de auto te begrijpen. Hopelijk kunnen we er vannacht nog iets meer uithalen, maar het was zeker geen slechte dag", oordeelde Norris na de tweede training.
    "Het was een positieve dag, maar we weten ook dat het altijd veel spannender wordt zodra we aan de kwalificatie beginnen. We hebben dus nog niets te lachen."

    Waar teamgenoot Oscar Piastri zijn auto in de eerste vrije training nog moest afstaan aan testrijder Patricio O'Ward, mocht Norris wel beide vrijdagtrainingen afwerken. Die extra baantijd zou als een voordeel gezien kunnen worden, maar de WK-leider zag dat anders:
    "Nee", was het korte en krachtige antwoord op de vraag of hij het als een voordeel zag voor de rest van het weekend. (MS)

    • + 1
    • 5 dec 2025 - 17:07
  • Pietje Bell

    Posts: 32.263

    Lang interview met Max vandaag in GQ Magazine:

    https://www.gq-magazine.co.uk/article/max-verstappen-interview-f1-championship-2025

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 17:19
  • Pietje Bell

    Posts: 32.263

    Rudy van Buren is op dit moment in Milton Keynes hard aan het werk (van zijn IG story).

    Meer beelden van de hotlap van Benson Boone en Max gisteren. In de wagen zelf.

    https://www.instagram(.)com/p/DR4QYdWDD5J/

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 17:31

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
