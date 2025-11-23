user icon
Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 14:47
  • comments 31
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen geniet van de diskwalificatie van de McLaren-coureurs, zo laat zijn vader Jos Verstappen weten. De oud-coureur vertelt dat zijn zoon al voorafgaand aan zijn terugvlucht wist dat het team gediskwalificeerd werd. Verstappen staat nu op gelijke punten met Oscar Piastri en nog maar 24 punten achter Lando Norris

Jos Verstappen laat weten aan Formule1.nl dat zijn zoon met positieve zin vooruitkijkt naar de Grand Prix van Qatar. Verstappen heeft al twee keer gewonnen in Qatar. In zowel 2023 als in 2024 won de viervoudig wereldkampioen in het Midden-Oosten.

Verstappen wist al dat McLaren gediskwalificeerd ging worden

Jos Verstappen verklapt aan Formule1 Magazine: "Ik heb Max voor vertrek nog even gesproken. Hij wist toen al dat ze gediskwalificeerd zouden worden." De Nederlander ging al snel na de Grand Prix van Las Vegas richting zijn huis in Monaco. De viervoudig wereldkampioen is nu maar liefst 25 punten ingelopen op beide McLaren-coureurs. 

"De druk bij McLaren staat er nu vol op en dat zullen ze voelen. Nog steeds is het zo dat als Max de resterende races wint en Norris iedere keer tweede wordt, Norris dan wereldkampioen wordt. Maar Oscar Piastri is er ook nog en die zal op dit moment ook niet heel blij zijn. Je ziet een duidelijk verschil tussen beide McLarens op de baan, hoe ze door de bocht gaan", dit vertelde Verstappen. 

Kan Piastri Red Bull helpen?

"De één glijdt, de ander niet en dat roept ook vragen op. Het is in ieder geval zo dat het een enorm spannende ontknoping van het seizoen gaat worden en voor Max geldt dat alles goed moet vallen. Maar hij heeft nog steeds niets te verliezen en kan vol voor de aanval gaan. En dat zal hij ook doen", vertelt Verstappen. 

Oscar Piastri kan nog altijd een grote rol spelen in het wereldkampioenschap, want nu Piastri en Verstappen op gelijke punten staan, hebben ze op papier gelijke kansen op het wereldkampioenschap. Piastri gaat net als Verstappen en Norris nog altijd 100% voor het wereldkampioenschap en dus kan er nog van alles gebeuren.

NicoS

Posts: 19.672

Je zag op de onboard van Leclerc, die ronden lang achter Piastri reed, hoe die auto van Oscar aan de achterkant continu weg wilde breken. Ook het feit dat Oscar op veel versere banden Kimi niet kon aanvallen, zegt veel.
Van Oscar en Lando weet je dat ze aan elkaar gewaagd zijn, daarom is het raar...

  • 31
  • 23 nov 2025 - 15:16
F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen McLaren Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (31)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.231

    Ach, ik zie al jaren een duidelijk verschil tussen de RedBull rijders. De 1 rijdt constant top 5. De ander zowat achteruit. Lijkt nergens op.

    McLaren rijdt gewoon samen altijd top 8 en beter. Maar dat Piastri zo terug zakt omdat Norris kampioen moet worden van McLaren is wel opvallen te noemen inderdaad. Alsof ze bij Piastri de magie uit de auto gesloopt hebben.

    • + 13
    • 23 nov 2025 - 15:00
    • NicoS

      Posts: 19.672

      Je zag op de onboard van Leclerc, die ronden lang achter Piastri reed, hoe die auto van Oscar aan de achterkant continu weg wilde breken. Ook het feit dat Oscar op veel versere banden Kimi niet kon aanvallen, zegt veel.
      Van Oscar en Lando weet je dat ze aan elkaar gewaagd zijn, daarom is het raar dat Piastri die snelheid ineens mist.
      Ja hij maakte fouten, maar dan nog kan het verschil niet zo groot zijn, dat was tot Monza nooit het geval, ze zaten altijd vlak bij elkaar.

      • + 31
      • 23 nov 2025 - 15:16
    • hupholland

      Posts: 9.408

      dan heb je de voorgaande 2 jaar niet goed opgelet. Norris was niet gelukkig met de auto eerder dit jaar, maar is nu weer zichzelf. Nog steeds grillig en foutgevoelig, maar wat we nu zien is zeker geen onbekend beeld geweest in de afgelopen 3 jaar. Norris in vorm maakt gewoon gehakt van een mindere Piastri en Piastri in vorm is nipt beter dan een kwakkelende Norris. Dat is het beeld van de afgelopen 3 jaar. Piastri leek een stap te hebben gemaakt, maar met iets meer druk van Norris en een titel die in beeld kwam is het vanaf Baku als een kaartenhuis in elkaar gezakt.

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 16:07
    • Rogier hier

      Posts: 6.740

      Ik geloof normaal nooit de verhalen dat de auto van de ene gesaboteerd wordt binnen het eigen team om de ander een voordeel te geven, maar ik twijfel nu wel steeds meer. Norris begon heel sterk het seizoen en Piastri wist hem prima bij te houden. De coureurs waren aan elkaar gewaagd. Vervolgens wordt Piastri de sterkste van de 2 en maakt Norris wat fouten en raakt zijn vorm kwijt. Toch halen ze de titel (en de poen) met gemak binnen voor de constructeurs. Piastri gaat comfortabel aan de leiding dan. En dan wordt opeens alles anders. Piastri kan plots niet meer de McLaren overweg. Klaagt over zaken als grip en Norris daarentegen ‘vliegt’ zo ongeveer. Met gemak domineert en wint hij de races. Gek? Bijzonder zeker en ik snap dat ‘men’ hier vanalles over denkt en vermoed. Norris is Zak zijn liefdesbaby met McLaren en dat steekt hij niet onder stoelen en banken. Wil hij zo erg dat Lando kampioen wordt dat men Piastri benadeeld? Zou gek zijn, maat mij verbaasd niks meer.

      • + 13
      • 23 nov 2025 - 16:14
    • hupholland

      Posts: 9.408

      zo werkt een teamduel vaak, het is een soort van armpje drukken. Perez en Bottas hebben ook wel eens 5 races meegedaan met Verstappen en Hamilton om vervolgens helemaal in te zakken. Piastri is van dat niveau, wel met een wat ander kaliber teamgenoot. Of ze saboteren idd zn auto. Is dat de aantrekkingskracht van F1? als het goed gaat is het de coureur en als het minder gaat gaan we wijzen naar de auto.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 16:27
    • amigob

      Posts: 458

      @hupholland,
      Waarom werd Norris wel opgedragen om rustiger aan te doen om de bodemplaat te sparen en Piastri niet,

      • + 5
      • 23 nov 2025 - 16:43
    • hupholland

      Posts: 9.408

      omdat Norris iets van 15 seconden marge had naar Russell. Piastri had Leclerc in zn nek en moest binnen 5 seconden van Antonelli blijven om uberhaupt nog een enigszins acceptabel aantal punten te halen. Maar goed, op het eind ga je de boel sowieso niet meer redden, het probleem zit m denk ik vooral in het begin van de race als de auto's een stuk zwaarder zijn. Maar goed, misschien heeft Piastri ook wel een vergelijkbare call gehad en kon hij daarom geen indruk maken bij Antonelli. Misschien haalde het DRS ook wel een beetje druk van de ketel steeds.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 16:55
    • NicoS

      Posts: 19.672

      @hh,
      Piastri rijdt pas in z’n derde jaar, Lando al een stuk langer in de F1.
      De ervaring telt natuurlijk wel mee, en Piastri was vorig seizoen ook vaak in de buurt van Lando te vinden.
      Op dit moment komt hij niet een beetje tekort, maar wel heel erg veel, en dat is een beetje vreemd, zeker gezien het beeld van het seizoen tot en met Monza.
      Maar goed, we zullen er nooit achter komen wat er precies speelt, vormdip Piastri, of toch wat anders…..

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 17:23
    • hupholland

      Posts: 9.408

      oh, dacht dat jij het op de onboards al ontrafeld had.
      Piastri is helemaal niet zoveel jonger als Norris of Verstappen. Hij heeft meer de Hamilton route gevolgd, wat meer tijd doorgebracht in de juniorcategorieën. Ik vind de ervaring/leeftijd excuses dan ook niet heel erg overtuigend. Hij is er in onderlinge duels gewoon best hard afgegaan de voorgaande 2 jaar. Dan heb je het over pure snelheid. Niets iets wat je zo maar ff bijleert ofzo. Op andere vlakken is hij wel beter en volwassener dan Norris, daar heeft hij goed gebruik van gemaakt eerder in het seizoen.
      k vind het wel een beetje vreemd om dergelijke complotten de wereld in te helpen en dan te zeggen, we zullen het nooit weten. Bij volledig gebrek aan enig bewijs kun je er gewoon vanuit gaan dat coureurs dezelfde kansen krijgen.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 17:43
  • Snorremans

    Posts: 131

    Met deze uitspraken nog even extra olie op het McLaren vuurtje gooien..😜

    • + 9
    • 23 nov 2025 - 15:13
    • Raye34

      Posts: 1.169

      Yippee ki yay, motherfucker 😎👌

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 15:26
  • hupholland

    Posts: 9.408

    Leuke poging om Piastri in kamp Red Bull te krijgen. Gelukkig zijn beide McLarens gediskwalificeerd, dat zou toch ook wel een hint moeten zijn dat beide auto's wel degelijk gelijk zijn.

    • + 4
    • 23 nov 2025 - 15:16
    • NicoS

      Posts: 19.672

      Dat zegt niets over dat de auto’s gelijk zijn, er zijn zoveel zaken die een auto anders kunnen doen gedragen.

      • + 12
      • 23 nov 2025 - 15:19
    • inflatable

      Posts: 3.694

      Dat zegt nog weinig.. Ze kunnen alsnog net ff wat andere dingen ermee doen, bandenspanning b.v. etc.. Hoe dan ook is er duidelijk iets veranderd bij de combinatie Piastri en zijn auto sinds Monza.. De terugval in prestaties is te groot en constant..

      • + 15
      • 23 nov 2025 - 15:21
    • hupholland

      Posts: 9.408

      dat zegt zeker wel wat, maar het sluit natuurlijk niet alles uit. Omgekeerd is er natuurlijk helemaal geen bewijs of zelfs maar een aanwijzing dat Piastri doelbewust wordt benadeeld. Norris is nu gewoon weer de coureur die hij de afgelopen 2 jaar ook was, nog steeds heel grillig en foutgevoelig, maar begin van het jaar had hij ook gewoon moeite met de auto.
      Maar wat ik vooral, wilde zeggen, moet je je voorstellen wat een ophef er was geweest als slechts 1 vd 2 auto's illegaal was bevonden.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 15:41
    • 919

      Posts: 3.843

      Bewijs voor mij dat McLaren Norris prefereert kwam enkele weken terug uit monde van Stella, die Piastri publiekelijk als enorm goede rookie die een hoop aan het leren was weg zette. Piastri laat sindsdien zijn oren hangen.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 15:54
    • Patrace

      Posts: 6.345

      @hupholland: dat beide auto’s gediskwalificeerd zijn, zegt helemaal niets over het al dan niet gelijk zijn van beide auto’s.
      Het zegt alleen dat beide auto’s te laag waren afgesteld. Meer niet.
      De setup kan en zelfs sommige onderdelen kunnen op beide auto’s dus best verschillend zijn.
      Conclusies trekken uit het feit dat beide auto’s gediskwalificeerd zijn, is dus volstrekt zinloos.
      En ik denk dat Piastri maar wat graag de punten had gepakt als Norris alleen was gestraft. Daar had hij dan echt niet over geklaagd.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 16:02
    • hupholland

      Posts: 9.408

      ik gebruik het woord 'hint' en zeg dat ik blij ben dat ze hier iig gelijk in zijn dan. Veel minder munitie iig voor de complotdenkers, maar ze blijven gewoon doorschieten met losse flodders zo te zien. Piastri werd na zn gestuntel nog mooi weer door het team naar P4 geholpen met een goede strategie (op het moment dat Leclerc aansloot bij Sainz, Piastri voor een undercut naar binnen halen), helaas waren ze voor Norris niet zo scherp in Baku. En zo kan Norris met ook Zandvoort en Las Vegas inmiddels ook wel flink naar zn team gaan wijzen, ware het niet dat hij en Piastri zelf nog veel meer punten verprutst hebben. Dus laten we hier aub mee ophouden, zonder McLaren zouden ze nergens zijn. Piastri al helemaal niet.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 16:46
  • Snork

    Posts: 22.095

    Nu het toch nog echt spannend wordt, ben ik benieuwd hoe Norris zich staande houdt. Hij is een wat nerveuzer type. Anderzijds denk ik dat McLaren in Qatar dominant gaat zijn. Hoge temperaturen, veel bochtenwerk wat qua lay-out bij de McLaren past, wordt een lastige voor Max. Als McLaren de auto daar op orde heeft, loopt Norris weer uit daar met sprint en race. Zo'n diskwalificatie gaan ze echt niet nog een keer meemaken.
    Max heeft nu zijn 2e rijder nodig, om een wig te zetten tussen hem en de rest, maar Tsunoda is nergens te bekennen. Echt hopeloos.

    • + 5
    • 23 nov 2025 - 15:20
    • inflatable

      Posts: 3.694

      24 punten is nog steeds bijna een race, dus ik zie het alsnog niet gebeuren met nog maar 2 races en een sprint te gaan.. Norris is daarvoor te snel en constant in de 2e helft van dit seizoen.. Maar het kan.. Hoe dan ook hoop ik niet dat Max op minder dan 8 punten eindigt, want anders gaan alle haters weer constant beginnen over z'n actie op Russel in Spanje, de enige echte fout van hem dit seizoen, dat ie daarom geen kampioen is geworden blablabla.. Dat soort dom geneuzel..

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 15:27
    • Remco_F1

      Posts: 3.245

      Verstappen heeft in Qatar vorig jaar gewonnen dus het lijkt mij toch een prima baan voor hem.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 15:50
    • zoefroef

      Posts: 1.630

      Als ze de wagen hoger moeten afstellen kan mclaren zomaar niet het te kloppen team zijn, als merc en Ferrari nu ook goed hun huiswerk doen kunnen die eindelijk puntjes kapen.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 17:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.848

    "Max weet ook al de uitslag van de volgende race"...volgens Jos 'de bruiser'

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 15:22
    • Snork

      Posts: 22.095

      Gooi je nou een knuppel in het hoenderhok?

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 18:04
  • Pleen

    Posts: 745

    Is hij niet 26 punten ingelopen. Volgens mij heeft hij nog de snelste ronde neergezet in zijn laatste ronde.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 16:17
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.545

      Dat punt wordt al een heel jaar niet meer toegekend.

      • + 7
      • 23 nov 2025 - 16:35
    • hork

      Posts: 25

      snelste ronde krijg je tegenwoordig alleen nog een gevulde koek en een donald duck sticker voor

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 16:37
    • 919

      Posts: 3.843

      En een leuke foto samen met iemand die je niet kent of ooit van gehoord had.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 16:43
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.545

    'Doe maar die foto van Max en zijn bulderlach'

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 16:40
  • rexy

    Posts: 13

    PIASTRI WORD benadeeld door MC u hoeft alleen naar de top snslheid te kijken op het rechter stuk van de baan

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 17:00
  • StevenQ

    Posts: 9.856

    Dat was waarschijnlijk waar Max en GP het met de hand voor hun mond over hadden ja

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 17:37

