Max Verstappen geniet van de diskwalificatie van de McLaren-coureurs, zo laat zijn vader Jos Verstappen weten. De oud-coureur vertelt dat zijn zoon al voorafgaand aan zijn terugvlucht wist dat het team gediskwalificeerd werd. Verstappen staat nu op gelijke punten met Oscar Piastri en nog maar 24 punten achter Lando Norris.

Jos Verstappen laat weten aan Formule1.nl dat zijn zoon met positieve zin vooruitkijkt naar de Grand Prix van Qatar. Verstappen heeft al twee keer gewonnen in Qatar. In zowel 2023 als in 2024 won de viervoudig wereldkampioen in het Midden-Oosten.

Verstappen wist al dat McLaren gediskwalificeerd ging worden

Jos Verstappen verklapt aan Formule1 Magazine: "Ik heb Max voor vertrek nog even gesproken. Hij wist toen al dat ze gediskwalificeerd zouden worden." De Nederlander ging al snel na de Grand Prix van Las Vegas richting zijn huis in Monaco. De viervoudig wereldkampioen is nu maar liefst 25 punten ingelopen op beide McLaren-coureurs.

"De druk bij McLaren staat er nu vol op en dat zullen ze voelen. Nog steeds is het zo dat als Max de resterende races wint en Norris iedere keer tweede wordt, Norris dan wereldkampioen wordt. Maar Oscar Piastri is er ook nog en die zal op dit moment ook niet heel blij zijn. Je ziet een duidelijk verschil tussen beide McLarens op de baan, hoe ze door de bocht gaan", dit vertelde Verstappen.

Kan Piastri Red Bull helpen?

"De één glijdt, de ander niet en dat roept ook vragen op. Het is in ieder geval zo dat het een enorm spannende ontknoping van het seizoen gaat worden en voor Max geldt dat alles goed moet vallen. Maar hij heeft nog steeds niets te verliezen en kan vol voor de aanval gaan. En dat zal hij ook doen", vertelt Verstappen.

Oscar Piastri kan nog altijd een grote rol spelen in het wereldkampioenschap, want nu Piastri en Verstappen op gelijke punten staan, hebben ze op papier gelijke kansen op het wereldkampioenschap. Piastri gaat net als Verstappen en Norris nog altijd 100% voor het wereldkampioenschap en dus kan er nog van alles gebeuren.