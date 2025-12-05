user icon
Verstappen spreekt steun aan Antonelli uit na vloedgolf van onlinehaat

Max Verstappen heeft het op felle wijze opgenomen voor Andrea Kimi Antonelli. De jonge Mercedes-coureur ontving afgelopen weekend veel onlinehaat na een momentje in de Grand Prix van Qatar. Volgens Verstappen is dit een klein probleem dat keihard moet worden aangepakt.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Qatar op zijn naam. Hij profiteerde optimaal van problemen bij de concurrentie van McLaren, en staat nu nog maar twaalf punten achter op WK-leider Lando Norris. Dat hadden er tien kunnen zijn als Antonelli de Brit achter zich had kunnen houden in de slotfase van de race in Qatar. Hij maakte echter een foutje, waardoor Norris wist te passeren.

Bij Red Bull reageerden ze in eerste instantie furieus, en stelden ze dat Antonelli met opzet aan de kant was gegaan. Het resulteerde in een golf van haat richting Antonelli. De Italiaan zette zijn Instagramprofiel op zwart nadat de haatreacties onder zijn posts maar bleven binnenstromen. Red Bull kwam vervolgens met een statement naar buiten waarin ze hun excuses aanboden, en achter Antonelli gingen staan.

Wat was er aan de hand?

In Abu Dhabi sprak Verstappen tegenover de internationale media zijn steun voor Antonelli uit: "Het probleem was volgens mij dat er eerst beelden naar buiten kwamen waarop het leek alsof hij gewoon aan de kant ging. Het was meer de livefeed, zeg maar. Als je de herhaling dan ziet, dan zie je dat hij twee keer een moment van overstuur had."

Verstappen neemt het zijn race-engineer Gianpiero Lambiase niet kwalijk dat hij boos reageerde: "Ja, omdat dat het enige beeld was dat ze op dat moment lieten zien."

Waar ligt het probleem?

Dat zorgde er volgens Verstappen ook voor dat Red Bull-adviseur Helmut Marko boos reageerde: "Uiteindelijk gaat het erom dat je het dan wel corrigeert. Kijk, wat die mensen op sociale media zeggen, dat is een probleem met sociale media. Dat heeft niets te maken met wat Helmut zegt. Dat betekent niet dat je ineens iemand helemaal verrot mag schelden, toch? Of je nu positief of negatief over iemand praat."

"Maar dat is een probleem dat je met sociale media moet aanpakken, dat mensen gewoon accounts kunnen aanmaken, ook zonder echte naam. Het is niet gereguleerd en dat is echt een groot probleem. Maar als je de eerste keer iets ziet en daarna pas het hele beeld te zien krijgt, dan is het natuurlijk wel zo netjes om te zeggen dat je het fout hebt gezien."

Heeft Verstappen ingegrepen?

Verstappen stapte zelf snel naar Mercedes: "Ik had ook direct contact met Kimi en Toto Wolff, dat dat niet het geval was. Ik zat in de auto, dus ik had geen idee wat er allemaal aan de hand was, totdat ik het beeld zag. Het was wel duidelijk wat er daar gebeurde."

Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

