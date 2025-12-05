user icon
icon

Uitslag VT1 Abu Dhabi: Norris deelt eerst tik uit en is nipt sneller dan Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag VT1 Abu Dhabi: </b> Norris deelt eerst tik uit en is nipt sneller dan Verstappen

De eerste vrije training van het beslissende weekend in Abu Dhabi zit erop. Op het circuit van Yas Marina werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris, terwijl Max Verstappen de tweede tijd neerzette. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Met Patricio O'Ward, Arthur Leclerc, Arvid Lindblad, Ryo Hirakawa, Luke Browning, Ayumu Iwasa, Jak Crawford en Cian Shields verschenen er veel rookies aan de start van deze vrije training. Het was de ideale sessie voor een rookierun, want de omstandigheden zijn niet te vergelijken met die van de race, en het gaat om het laatste raceweekend van het jaar.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Bij de start van de vrije training was het direct druk op het circuit van Yas Marina. Isack Hadjar kwam als eerste de baan op gevolgd door O'Ward, die in deze sessie plaatsnam in de auto van Oscar Piastri. De Mexicaan werd direct de baan opgestuurd op een setje zachte banden, en hij reed direct een paar snelle rondjes.

Wat voor indruk maakte Verstappen?

Ook Verstappen kwam direct naar buiten, en hij oogde zeer kalm. Hij zwaaide rustig naar iemand op de pitmuur, en leek weinig problemen te hebben. Zijn eerste rondjes waren dan ook snel, maar de verschillen in deze sessie waren zeer klein. Het verkeer was wel een probleem, want meerdere coureurs klaagden over concullega's die rustig op de racelijn bleven rijden.

Serieuze problemen

Bij het team van Haas waren er serieuzere problemen. Oliver Bearman reed langzaam over de baan, en hij meldde dat hij geen power meer had. Zijn race-engineer liet weten dat er een hydraulisch probleem was, en hij kwam snel naar binnen. De problemen vielen uiteindelijk wel mee, want Bearman meldde zich weer op het asfalt. Enkele minuten later ging het wéér mis, en mocht hij weer naar binnen komen.

Eerste snelle runs

Na 25 minuten besloot Red Bull Verstappen op de zachte banden naar buiten te sturen. Hij noteerde direct de snelste tijd, en ook in zijn tweede run zag hij er snel uit. Norris kreeg van McLaren ook een kans op de zachte banden, maar hij maakte een foutje in bocht 2. In zijn tweede run ging het wat beter, maar was het net iets langzamer dan Verstappen.

De Nederlander leek zich nog steeds weinig zorgen te maken, en moest hardop lachen toen zijn race-engineer Gianpiero Lambiase rookie Arthur Leclerc omschreef als 'Leclerc Junior'. De rookies zorgden verder voor de nodige onrust, want bij Aston Martin reden Shields en Crawford elkaar bijna van de baan af.

Aan kop was het stuivertje wisselen, want Norris ging in zijn volgende softronde 0,008 seconden sneller dan Verstappen. Daarachter zat Charles Leclerc er ook dicht op, en hij was 0,016 seconden langzamer dan de snelste tijd op dat moment.

Wat zeggen de tijden?

Deze tijden zeggen echter nog weinig over de echte verhoudingen, want deze sessie was niet heel representatief voor de rest van het weekend. De tweede vrije training zal meer duidelijkheid geven, aangezien deze op hetzelfde tijdstip wordt verreden als de kwalificatie en de race. 

Problemen voor Verstappen

In de slotfase van de training meldde Verstappen zich toch met iets minder enthousiasme op de boordradio. Hij liet weten dat hij het gevoel had dat er iets kapot was gegaan aan de auto, maar toen hij werd gevraagd waar hij problemen voelde, gaf hij geen duidelijk antwoord. Het leek er echter op dat hij met wat balansproblemen kampte, want hij bleef rustig doorrijden. Ook Charles Leclerc had wat probleempjes, want hij spinde in bocht 5.

Leclerc meldde zich na afloop zwaar balend op de boordradio, en stelde dat hij langzaam was. Zijn race-engineer drukte hem met de neus op de feiten, en stelde dat het wel mee viel. WK-leider Norris sloot de training af met een momentje in de eerste bocht.

F1Grand Prix Verenigde Arabische Emiraten - Vrije training 1

AE Yas Marina Circuit - 05 december 2025

Larry Perkins

Posts: 61.897

Lewis foutloos in vt1.

  • 8
  • 5 dec 2025 - 11:32
Foto's Grand Prix van Abu Dhabi 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.897

    Lewis foutloos in vt1.

    • + 8
    • 5 dec 2025 - 11:32
  • worstenbroodje

    Posts: 17

    Nou nou wat een tik is er uitgedeeld zeg, Max maakt zich niet normaal druk nu

    • + 3
    • 5 dec 2025 - 11:37
    • Golf-GTI

      Posts: 1.628

      Zal mij een worst zijn in VT1

      • + 2
      • 5 dec 2025 - 11:41
    • da_bartman

      Posts: 6.299

      Heeft deze schraivert nou echt niet door dat hij zichzelf zo ontzettend voor l*l zet? Ja een titeltje om lezers te trekken is één maar keer op keer titels waarbij he denkt: snapt hij het hele spelletje wel? Het is tenslotte maar een trainingkie. Kan ook zijn dat deze persoon enige vorm van zelfrespect ontbeert.

      • + 7
      • 5 dec 2025 - 11:54
    • Phantom01

      Posts: 928

      Die Cian Shield, top talent, meteen vastleggen bij AM.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 12:36
    • koppie toe

      Posts: 4.937

      Die titels heb ik me bij neergelegd,
      De sgreivvaudten en feitelijke onwaarheden stoor ik me enorm aan.
      Daarom lees ik 99% niet meer hier.

      • + 2
      • 5 dec 2025 - 12:47
  • Larry Perkins

    Posts: 61.897

    🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳 🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳

    Norris nu al een momentje in de eerste bocht…
    P A R K E E R P L A A T S F E E S T J E !

    🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳 🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳


    * 🅿️ = parkeerplaats, 🥳 = feestje

    • + 3
    • 5 dec 2025 - 11:50
  • John6

    Posts: 11.354

    Max heeft een goede VT1 gehad, zat er gelijk goed bij, begin is prima hij heeft nog 2 trainingen.

    Zaterdag de nieuwste motor er in, standje tot het einde van de GP en gaan.

    • + 3
    • 5 dec 2025 - 12:18
  • Regenrace

    Posts: 2.176

    Het enig interessante is kijken wie de beste rookie is. Ryo Hirakawa dus.
    Met een beetje geluk doet in 2027 weer een Japanner mee; dat hoort ook wel.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 12:30
    • Larry Perkins

      Posts: 61.897

      En of het droog blijft natuurlijk @Regenrace...

      • + 1
      • 5 dec 2025 - 12:48
  • meister

    Posts: 4.126

    De kaarten worden geschud en bluffen is zinloos wie heeft de beste kaarten ik zet mijn geld in op Norris.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 12:41
  • Smock

    Posts: 286

    Ha! De tijden van de rookies van McLaren en Red Bull liggen ongeveer evenveel uit elkaar als die van Max en Norris. Is Lindblad dan echt de nieuwe Max, aangezien hij in een veeeeeeeel mindere auto zo dicht op een McLaren weet te zitten?

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 12:53
    • Larry Perkins

      Posts: 61.897

      Nee, McLaren-rookie O'Ward is de Mexicaanse Colapinto.

      Beiden Zuid-Amerikanen hè, dan kun je dat krijgen...

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 13:00
  • Max wereldkampioen

    Posts: 374

    Ooooo jeeee wat een tik

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 13:10

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar