De eerste vrije training van het beslissende weekend in Abu Dhabi zit erop. Op het circuit van Yas Marina werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris, terwijl Max Verstappen de tweede tijd neerzette. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Met Patricio O'Ward, Arthur Leclerc, Arvid Lindblad, Ryo Hirakawa, Luke Browning, Ayumu Iwasa, Jak Crawford en Cian Shields verschenen er veel rookies aan de start van deze vrije training. Het was de ideale sessie voor een rookierun, want de omstandigheden zijn niet te vergelijken met die van de race, en het gaat om het laatste raceweekend van het jaar.

Bij de start van de vrije training was het direct druk op het circuit van Yas Marina. Isack Hadjar kwam als eerste de baan op gevolgd door O'Ward, die in deze sessie plaatsnam in de auto van Oscar Piastri. De Mexicaan werd direct de baan opgestuurd op een setje zachte banden, en hij reed direct een paar snelle rondjes.

Wat voor indruk maakte Verstappen?

Ook Verstappen kwam direct naar buiten, en hij oogde zeer kalm. Hij zwaaide rustig naar iemand op de pitmuur, en leek weinig problemen te hebben. Zijn eerste rondjes waren dan ook snel, maar de verschillen in deze sessie waren zeer klein. Het verkeer was wel een probleem, want meerdere coureurs klaagden over concullega's die rustig op de racelijn bleven rijden.

Serieuze problemen

Bij het team van Haas waren er serieuzere problemen. Oliver Bearman reed langzaam over de baan, en hij meldde dat hij geen power meer had. Zijn race-engineer liet weten dat er een hydraulisch probleem was, en hij kwam snel naar binnen. De problemen vielen uiteindelijk wel mee, want Bearman meldde zich weer op het asfalt. Enkele minuten later ging het wéér mis, en mocht hij weer naar binnen komen.

Eerste snelle runs

Na 25 minuten besloot Red Bull Verstappen op de zachte banden naar buiten te sturen. Hij noteerde direct de snelste tijd, en ook in zijn tweede run zag hij er snel uit. Norris kreeg van McLaren ook een kans op de zachte banden, maar hij maakte een foutje in bocht 2. In zijn tweede run ging het wat beter, maar was het net iets langzamer dan Verstappen.

De Nederlander leek zich nog steeds weinig zorgen te maken, en moest hardop lachen toen zijn race-engineer Gianpiero Lambiase rookie Arthur Leclerc omschreef als 'Leclerc Junior'. De rookies zorgden verder voor de nodige onrust, want bij Aston Martin reden Shields en Crawford elkaar bijna van de baan af.

Aan kop was het stuivertje wisselen, want Norris ging in zijn volgende softronde 0,008 seconden sneller dan Verstappen. Daarachter zat Charles Leclerc er ook dicht op, en hij was 0,016 seconden langzamer dan de snelste tijd op dat moment.

Wat zeggen de tijden?

Deze tijden zeggen echter nog weinig over de echte verhoudingen, want deze sessie was niet heel representatief voor de rest van het weekend. De tweede vrije training zal meer duidelijkheid geven, aangezien deze op hetzelfde tijdstip wordt verreden als de kwalificatie en de race.

Problemen voor Verstappen

In de slotfase van de training meldde Verstappen zich toch met iets minder enthousiasme op de boordradio. Hij liet weten dat hij het gevoel had dat er iets kapot was gegaan aan de auto, maar toen hij werd gevraagd waar hij problemen voelde, gaf hij geen duidelijk antwoord. Het leek er echter op dat hij met wat balansproblemen kampte, want hij bleef rustig doorrijden. Ook Charles Leclerc had wat probleempjes, want hij spinde in bocht 5.

Leclerc meldde zich na afloop zwaar balend op de boordradio, en stelde dat hij langzaam was. Zijn race-engineer drukte hem met de neus op de feiten, en stelde dat het wel mee viel. WK-leider Norris sloot de training af met een momentje in de eerste bocht.