Max Verstappen heeft de afgelopen vier seizoenen het wereldkampioenschap gewonnen en ook dit jaar doet hij nog altijd mee om de titel. Aankomend weekend is de laatste race van het seizoen en Verstappen vecht met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri om de titel. Volgens oud-coureur Jolyon Palmer heeft Verstappen een soort eigen aura om zichzelf heen gebouwd.

Het seizoen van Verstappen leek tijdens de zomerstop al over, maar hij vocht zich terug en heeft sinds de zomerstop al vijf overwinningen, terwijl Lando Norris er twee heeft en Oscar Piastri er maar een. Op deze manier heeft de Nederlander zich terug in de titelstrijd gevochten.

'Verstappen heeft een aura om zich heen'

In de F1 Nation Podcast vertelt Palmer over de viervoudig wereldkampioen. Volgens Palmer heeft Verstappen een aura om zich heen hangen: "Toen ze in Qatar de grid opzochten, Lando op P2 en Max op P3. Ik dacht meteen bij mezelf: 'Je weet dat Max aan gaat vallen'. Hij moest Lando namelijk verslaan om in de titelstrijd te blijven. Iedereen weet dat Max dat gaat doen, Lando ook."

"In Las Vegas verdedigde Lando vrij agressief tegenover Max, maar daarmee leidde hij zichzelf af en zo verremde hij zich. Ik dacht in Qatar meteen: hoe lang zal het duren tot Lando in zijn spiegel kijkt, om te zien waar Max zit? Want ja, het is Max. Hij heeft een soort aura; hij maakt gewoon geen fouten. Hij is zó snel", vertelde Palmer.

Volgens de voormalig F1-coureur heeft Verstappen dus een dreiging met zich mee, maar het ligt niet alleen aan de viervoudig wereldkampioen: "En het team is ook echt fantastisch, ze maken zelden missers met strategische calls of pitstops. Ze zijn onverbiddelijk, en dat gaat ook in het hoofd van een coureur zitten."

Verstappen maakt nog kans op de titel

Komend weekend eindigt het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi en er zijn nog altijd drie titelkandidaten. Lando Norris leidt het wereldkampioenschap met 408 punten en Verstappen staat daarachter met 396 punten en Piastri heeft 392 punten. Als Verstappen wereldkampioen wil worden, moet hij de race winnen en mag Norris niet op het podium eindigen.