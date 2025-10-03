De eerste vrije training op het Marina Bay Street Circuit in Singapore zit erop. In de tropische temperaturen werd de snelste tijd neergezet door Fernando Alonso. De tweede tijd staat op naam van Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen de top drie compleet heeft gemaakt.

In een warm en vochtig Singapore ging de eerste training van start. Vlak voor de training was er een klein buitje gevallen, en dat zorgde ervoor dat de baan glad was. Bij de start van de training waren er dan ook weinig teams die de behoefde voelden om direct naar buiten te komen. Na een halve minuut opende Liam Lawson het bal, en kwamen alle coureurs het asfalt op.

Max Verstappen begon aardig aan de sessie, en noteerde de eerste snelste tijd van de dag. Al snel gingen veel coureurs sneller, maar de Red Bull van Verstappen oogde snel in de openingsfase van de sessie. Red Bull zal dit weekend vol in de aanval gaan, want ze hebben een nieuwe voorvleugel meegenomen naar Singapore.

Brand bij Albon

De hoofdrolspeler in de eerste fase van de eerste vrije training was Alexander Albon. De Thaise Brit kwam de pits in rijden, en meldde zijn team dat er iets in de brand stond. Het bleek te gaan om zijn achterremmen, waar vlammen uitsloegen. Zijn Williams werd omringd door rook, en Albon had er veel last van. Hij sprong uit de auto en miste de rest van de training.

Wat was er verder aan de hand?

Verder waren er weinig grote incidenten in de eerste helft van de training. Pierre Gasly schoot een uitloopzone in, en verder maakte Charles Leclerc een kleine remfout in zijn Ferrari. Beide coureurs konden de training zonder kleerscheuren vervolgen. Ook Oliver Bearman had een momentje, maar de Haas-coureur kon 'gewoon' verder met zijn sessie.

Na een halfuurtje werden de zachte banden onder de auto's geschroefd. Lance Stroll was de eerste coureur die een rondje zette op de band met de rode wangen, maar hij wist geen echte toptijd neer te zetten. Charles Leclerc deed dat even later wel, en was in zijn eerste softrun direct de snelste coureur.

Snelle tijden van Verstappen

Max Verstappen noteerde in zijn eerste rondje op de zachte band een vierde tijd. Hij had een halve seconde achterstand op Leclerc, maar een halve seconde voorsprong op Oscar Piastri. De Australiër voelde zich niet lekker in de McLaren, en liet zijn team na zijn rondje weten dat hij last had van onderstuur.

Verstappen wist zich steeds meer te verbeteren, en noteerde in zijn tweede run op de zachte band een tijd die slechts 0,126 seconde langzamer was dan de snelste tijd van Leclerc. Piastri wist zich ook te verbeteren, maar hij was wel langzamer dan Verstappen en Leclerc.

Piastri niet foutloos

Voor Piastri was het een sessie vol hindernissen, en hij kwam de Ferrari van Lewis Hamilton tegen in de eerste bocht. Op sarcastische toon meldde hij zich op de boordradio en stelde hij dat Ferrari op een dag spiegels zal uitvinden. De problemen werden daarna iets groter, want hij schampte de muur bij het ingaan van de laatste bocht. Dit leverde hem echter geen schade op.

Snelle tijd van Alonso

De topcoureurs keken aan het einde van de sessie even gek op toen ze Fernando Alonso de snelste tijd zagen noteren. Of de Spaanse Aston Martin-coureur ook mee kan strijden om de prijzen, lijkt niet in de lijn der verwachtingen te liggen. Deze training werd immers onder het daglicht verreden, terwijl de kwalificatie en de race in het kunstlicht worden verreden. De tijden waren dus niet representatief.