'Aardverschuiving op komst: Red Bull wil Albon als teamgenoot van Verstappen'
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 16:46
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen is bij Red Bull Racing. De kans is groot dat het Isack Hadjar wordt, maar nu lijkt er een nieuwe kanshebber te zijn in de persoon van Alexander Albon.

Verstappen heeft nu Yuki Tsunoda als teamgenoot. De Japanner mocht na twee races instappen als de vervanger van de slecht presterende Liam Lawson. Tsunoda heeft zelf ook nog weinig goede dingen laten zien, en volgens hardnekkige geruchten gaat hij zijn zitje verliezen. Red Bull lijkt in te zetten op debutant Isack Hadjar, die dit seizoen veel indruk maakt bij zusterteam Racing Bulls.

Rivaal voor Hadjar?

Hadjar lijkt echter niet de enige kanshebber op het zitje naast Verstappen te zijn. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou Red Bull-adviseur Helmut Marko er nog altijd spijt van hebben dat hij Alexander Albon heeft laten gaan. De Thaise Brit debuteerde in 2019 in de Formule 1 voor Toro Rosso, maar kreeg halverwege het seizoen promotie naar Red Bull. In 2020 was hij de teamgenoot van Verstappen, maar wist hij geen potten te breken. Hij werd reservecoureur, en rijdt sinds 2022 voor het team van Williams.

Steun van grootaandeelhouder Red Bull

Albon is dit jaar bezig met een goed seizoen, en staat momenteel op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com heeft Red Bull in 2023 al gevraagd naar de status van Albon, en zou hij nu ook een optie kunnen zijn voor 2027. Het medium stelt echter dat hij ook voor volgend jaar in beeld is. Marko zou hierbij steun krijgen van grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya, die wel oren zou hebben naar de komst van zijn landgenoot.

Lastige situatie

De situatie is echter wel lastig, aangezien Red Bull voor volgend seizoen de stoeltjes al rond lijkt te hebben bij hun twee teams. Verstappen en Hadjar zouden al zeker zijn van een zitje, terwijl Tsunoda, Liam Lawson en Arvid Lindbad ook in beeld blijven. Nu zou ook Albon dus in de race zitten.

Red Bull reageert

Ook het Duitse medium F1-Insider meldt de interesse van Red Bull en Albon. Tegenover de Duitse site reageert een prominente bron binnen Red Bull op het verhaal: "Er is nog geen besluit genomen over wie er in 2026 naast Max bij Red Bull zal rijden, och over wie de twee zitjes bij Racing Bulls krijgen."

Albon is tot 2x toe van t podium gerost door de zogenaamde goat. Ik zie hem komen. Zo slecht was hij niet.

    Manager van Albon heeft een ballonnetje opgelaten, gaat ut vanzelf een eigen leven leiden. Gewoon een goede allround RB auto ontwikkelen voor 2026 en ik zie in Hadjar meer een echte racer dan in Albon.

    Albon ➡️ RBR

    Albon is tot 2x toe van t podium gerost door de zogenaamde goat. Ik zie hem komen. Zo slecht was hij niet.

      Idd. En de Gp van Oostenrijk had hij anders kunnen winnen. En Sainz overklast hem ook niet.

    Ook al wil RBR het graag, als ik Albon was zou ik sowieso in 2026 nog lekker bij Williams blijven.

      Nee, meteen gaan. Hij is er klaar voor om nu wel bij Verstappen in de buurt te blijven.
      Ik zie dit al tijden als de beste combinatie.

    Zou het niet doen als ik Albon zou zijn, Max is 1e rijder dus zou Albon genoegen moeten nemen met de rol als 2e rijder.
    Ook heeft Williams volgend jaar een Mercedes krachtbron en heeft Albon betere kansen tegen Sainz denk ik

      Hoe romantisch de mensen bij RBR en Ford het ook maken, een complete snelle betrouwbare powerunit bouwen is geen kattenpis.
      Mercedes heeft zichzelf, McLaren, Williams en Alpine om data aan te leveren. Ook dat is een groot voordeel. Daar komt nog de jarenlange kennis en expertise bij.
      Het zal misschien niet meteen 2014 all over again zijn maar dat de Mercedes motoren als beste aan het seizoen beginnen met de Ferrari’s daarachter gevolgd door Honda en als laatste RB is het meest realistische scenario.

    Ik vind dit niet een AaRDvErScHuIVinG, dit is veel meer dan dat! Extreem heftig en bizar sowieso.

      Laten we zeggen dat dit het einde van de wereld is. Of het begin.

    Albon doet er verstandig aan zich geen tweede keer te laten afdrogen door Verstappen, Williams zit in de lift met James Vowles aan het roer.

    Niemand wil Max zijn teamgenoot zijn momenteel

