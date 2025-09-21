user icon
Uitslag Grand Prix van Azerbeidzjan: Oppermachtige Verstappen wint in Bakoe, drama voor Piastri

<b> Uitslag Grand Prix van Azerbeidzjan: </b> Oppermachtige Verstappen wint in Bakoe, drama voor Piastri
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 14:36
  • comments 45
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Azerbeidzjan is vandaag gewonnen door Max Verstappen. Hij kwam in Bakoe als winnaar over de streep voor George Russell, die als tweede werd geklasseerd. Het podium werd ditmaal compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing hadden bij de start voor een andere strategie gekozen dan de concurrentie. Hij startte op de harde banden, terwijl de coureurs achter hem op de mediumbanden stonden. Ook Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda en Mercedes-coureur kozen voor de hardere banden.

Bij de start kwam Verstappen perfect weg, en kwamen zijn concurrenten niet in zijn buurt. Bij kampioenschapsleider Oscar Piastri ging alles mis wat er mis kon gaan. Hij maakte een jump start, en triggerde daarmee ook eenzelfde soort overtreding bij Fernando Alonso

Piastri in de muur

Piastri drukte weer op de rem, en zakte hierdoor als een soort baksteen door het veld heen. Normaal gesproken is Piastri een koele kikker, maar nu reed hij rond als een kip zonder kop. De Australische coureur probeerde plaatsen goed te maken, maar maakte een remfout en klapte in de muur in bocht 6. Zijn race was over, en de titelstrijd werd spannender.

Piastri's crash veroorzaakte een Safety Car, en het gaf een aantal coureurs de kans om een pitstop te maken. Na een paar rondjes ging de race weer verder, en wist Max Verstappen zijn leidende positie vast te houden. Daarachter lette Norris niet goed op, en werd hij ingehaald door Charles Leclerc. Bij Mercedes hield men de adem in, want Andrea Kimi Antonelli duwde zijn teamgenoot George Russell bijna de muur in.

Rustigere fase

Russell en Antonelli openden daarna samen de jacht op nummer drie Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander reed een goede race, en Russell wilde graag van positie wisselen met Antonelli. Mercedes haalde Antonelli uiteindelijk als eerste naar binnen, waarna Russell kon gaan jagen.  Na Antonelli was Charles Leclerc de tweede topcoureur die naar binnen werd gehaald. De Ferrari-coureur kwam achter Antonelli weer de baan op.

Bij het team van Williams hadden ze met Sainz nog altijd een troef voor het podium in handen. Zijn teamgenoot Alexander Albon maakte er in het achterveld een potje van, en hij ontving een zware tijdstraf voor een incident met Franco Colapinto.

Verstappen vergroot het gat

Russell belandde al snel in schone lucht, omdat Racing Bulls ervoor koos om Lawson naar binnen te halen. Hij kwam net voor Antonelli weer de baan op, maar op zijn koude banden was het niet makkelijk om de jagende Mercedes achter zich te houden. Antonelli haalde hem dan ook in, en bij Mercedes hadden ze een tactisch voordeel te pakken. Vooraan het veld werd het gat tussen Verstappen en de rest van het veld steeds groter en groter.

Russell wordt sterker

Russell was in de afgelopen dagen ziekjes, maar in de race voelde hij zich goed. Hij was net als Verstappen op de harde band gestart, en hij stelde zijn pitstop steeds uit. Hij reed achter Verstappen, maar kwam niet dichterbij. Toch was het gevoel goed, en zijn teamgenoot Antonelli vocht zich ook langzaam door het veld heen.

Naast Verstappen en Russell stelden ook Yuki Tsunoda, Hamilton en Norris hun pitstop lang uit. Bij McLaren hoopten ze het podium te bereiken met Norris, maar toen hij naar binnen werd geroepen ging het mis. De Brit bleef lang stilstaan, en kwam achter Leclerc de baan op. Tsunoda kende en rondje later een goede stop, maar op zijn koude banden werd hij toch verschalkt door Lawson.

Felle duels

Norris wist na zijn mislukte pitstop weer wat terrein goed te maken, en haalde de Ferrari van Leclerc in. Hij sloot vervolgens aan bij Tsunoda en Lawson, en daar ontstond een prachtige strijd. Voor dit trio reden Sainz en Antonelli, die vooral naar elkaar keken. Russell had na zijn pitstop zijn positie vastgehouden, en dat gold ook voor Verstappen. Fluitend reed de Nederlander aan de leiding, en Red Bull leek de problemen van voor de zomerstop onder de knie te hebben.

Verstappen heerst

Verstappen was oppermachtig, hij pakte gisteren al de pole, reed de snelste ronde en schreef de race op zijn naam. Hij is weer helemaal terug, en zag op de grote schermen hoe zijn teamgenoot Tsunoda niet in staat was Lawson te verschalken. Hij wist wél Norris achter zich te houden.

Prachtig podium

Verstappen deelde het podium met Russell en Sainz, en daar zijn die twee coureurs ook blij mee. Russell was het hele weekend ziek, en miste op donderdag zelfs de mediadag. Voor Sainz was het feest nog groter, want hij had waarschijnlijk ook niet verwacht dat hij in zijn eerste jaar bij Williams op het podium zou staan.

F1Grand Prix Azerbeidzjan - Race

AZ Baku City Circuit - 21 september 2025

Snork

Posts: 21.809

Dat is een hele normale reactie. Heeft iemand anders onder jouw account ingelogd? Question?

  • 10
  • 21 sep 2025 - 14:49
Reacties (45)

  • Williams_F1

    Posts: 1.235

    STRAATFEEST?

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 14:40
    • Canson Po

      Posts: 2.700

      Proficiat goed seizoen gaat mss wel beloond worden met een mooie 5de plaats in de constructers en ook wel goed voor Sainz dit, hij had dit echt wel nodig.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 14:52
    • schwantz34

      Posts: 40.879

      Uiteraard! Het feest is hier al in volle gang 🍻

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 14:52
  • Snork

    Posts: 21.809

    Sainz grote blij! Knap gereden.
    Max heeft snaarstrak gereden. Opvallend dat Norris hier niet naar voren kwam in het veld.
    En Piastri, even z’n mojo kwijt ofzo?

    • + 3
    • 21 sep 2025 - 14:41
    • Snork

      Posts: 21.809

      En mooi hoe Lawson het boeltje achter zich hield. Zit je als Tsunoda in de RB21, maar kan je niks maken tegen de gedegradeerde Lawson.

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 14:45
    • dutchiceman

      Posts: 5.433

      Piastri mag in zijn handjes knijpen dat Norris maar 6 punten inloopt.

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 14:51
    • dimi

      Posts: 74

      Norris had vijfde kunnen eindigen ,als zijn team het bij de pitstop alweer niet had verkloot !!!

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 15:02
  • Williams_F1

    Posts: 1.235

    Nee geweldige race van Red Bull en verstappen, zo langzamerhand een beetje spanning terug in de wk-stand.

    Sainz en tsunoda + lawson dikke plus.

    • + 4
    • 21 sep 2025 - 14:41
  • schwantz34

    Posts: 40.879

    Sodeknetters wat is Piastri door de druk gigantisch door het ijs gezakt dit weekend zeg, die mag nog in de handjes klappen dat Lando niet verder dan p7 is gekomen deze race.

    Op Max stond net als op Monza wederom geen maat, ben heel benieuwd naar Singapore waar die auto normaliter niet vooruit te branden is. Als hij daar ook weet te winnen, en de McLarens er weer niet echt goed gaan, of hun coureurs er weer een potje van maken maakt kans misschien heel stiekem en geheel onverwacht nog wel een kans op de titel ook nog ;)

    • + 3
    • 21 sep 2025 - 14:42
    • Snork

      Posts: 21.809

      Het is voor Max met 255 punten haast onmogelijk om Piastri met 324 punten te pakken. Dan moet Piastri meermaals een DNF’je doen en Max winnen. Anders is het dichterbij komen misschien, maar niet meer dan dat.
      Komende circuits zouden toch meer McLaren circuits moeten zijn.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 14:47
    • Canson Po

      Posts: 2.700

      Ja da wk is weg voor Max, ik vermoed ook dat Singapore lastig gaat zijn voor RB totaal ander circuit ik kan mis zijn we zien het wel, Piastri ja non weekend kan gebeuren.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 14:49
    • hupholland

      Posts: 9.224

      Wel kans dat Piastri nog een straf moet inlossen in Singapore. Normaal gesproken is het gat veels te groot en McLaren ook te sterk, maar met dit soort weekenden kan het wel hard gaan. Piastri is geen underdog meer en dat is altijd afwachten hoe het dan gaat als er echt druk op komt. Maar zoals gezegd eigenlijk is het gat veels te groot, zelfs als je alle resterende wedstrijden wint ben je nog afhankelijk van wat de McLarens doen.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 15:03
  • Mr Marly

    Posts: 7.811

    Wat een afgrijselijk weekend voor McLaren zeg. Piastri, crash, niet van plek en weer crash, pijnlijk. Ook Norris kon nauwelijks potten breken en verloor bij de start.
    Vooraan cruisde Max naar de terechte overwinning. Geweldig ven or Sainz en Williams, ook Russell sterk.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 14:43
  • SennaS

    Posts: 10.473

    Topper Max verdiende winnaar in een foutloos weekend. Beste coureur.
    De rbr autos duidelijk de snelste auto sinds Monza.
    Sowieso de 4 Red Bull auto hebben een super pace.
    Mcl team en coureur gefaald, ondanks ze niet de snelste auto hebben sinds Monza, maar hadden er meer uit kunnen halen
    Wel goed voor het wk.
    Russell het maximale uit die mercedes gehaald en wat zeg je van Sainz, wat een race n die Williams.

    • + 4
    • 21 sep 2025 - 14:43
    • Snork

      Posts: 21.809

      Dat is een hele normale reactie. Heeft iemand anders onder jouw account ingelogd? Question?

      • + 10
      • 21 sep 2025 - 14:49
    • Lulham

      Posts: 462

      😂🤡

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 14:50
    • SennaS

      Posts: 10.473

      Gewoon een transparante en objectieve reactie hoor.
      Soms valt het hier wel in de smaak en soms niet, en dan ben je een troll of hater.

      • + 3
      • 21 sep 2025 - 14:55
    • Lulham

      Posts: 462

      De 2 masterclasses van Max aan de auto toeschrijven is verre van objectief...

      • + 3
      • 21 sep 2025 - 15:00
    • SennaS

      Posts: 10.473

      Nogmaals ik heb niks tegen Max, hij is een beest van een coureur en zonder hem is f1 een stuk saaier (bv toen hij een dnf had).
      Het enige wat ik niet kan waarderen is zijn kortsluiting momenten en gebeuk, dan ben je out of controle.
      En sommige zijn fanboys die alles aangrijpen om zijn directe (ex) tegenstanders te downgraden/bashen ten faveure van Max.
      De nijd druipt er soms vanaf jegens goat Lewis en dat vind ik een beetje sneu.

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 15:03
    • Kampsie

      Posts: 1.509

      Ik zie wel vaker normale reacties van SennaS dit seizoen. Mag ook gezegd worden

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 15:05
    • WC MAX

      Posts: 7.046

      Als Max niet wint dan is dat omdat het nu eens geen Newey auto is. Maw Max kan alleen winnen in een Newey auto.
      Dit keer geen Newey auto en toch ligt het weer aan de auto.
      Die geluiden waren bij de overwinningen van Piastri en Norris niet te horen.
      Dus objectief my ass

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 15:07
    • Lulham

      Posts: 462

      Waar was je goat dit weekend? Of eigenlijk de afgelopen 3,5 seizoenen?

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 15:09
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.870

      SennaS reageert praktisch altijd op deze manier maar goed.

      Qua auto en Max: we moeten wel even een keuze maken. Óf de auto is doorslaggevend (bij zowel winst als niet-winst) óf de coureur.

      Je ziet te vaak dat mensen bij een rot weekend zeggen: de auto was slecht. En bij een goed weekend: Verstappen kan dit alleen! Verre van eerlijk natuurlijk.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 15:16
  • Joseph1000

    Posts: 198

    Haha piastri weer geluk dat Norris geen goede kwalificatie had.
    Maar vind het straat circuit echt rommelig niet fijn om te kijken.
    Voor de rest treintje rijden 🥴

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 14:44
    • SennaS

      Posts: 10.473

      Weinig aan, net als die vorig race.
      Monza en Bakoe vooral een plankgas race en de snelste auto maakt de meeste kans in handen van een foutloze coureur.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 14:47
    • Canson Po

      Posts: 2.700

      Dit was toch een goeie race? En geluk voor Piastri dat Lando reed als een zak patatten?

      • + 3
      • 21 sep 2025 - 14:48
    • SennaS

      Posts: 10.473

      Lando werd benadeeld door zijn team bij de pitstop, anders had hij een aantal plekken verder naar voren kunnen staan.
      Die mcl auto had duidelijk niet de snelheid om in te halen

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 14:51
    • Canson Po

      Posts: 2.700

      Ja vond het al raar dat Leclerc en Lawson hem niet voorlieten wat denken die wel niet zeg ... werkelijk man kneus

      • + 4
      • 21 sep 2025 - 14:53
    • TylaHunter

      Posts: 10.493

      Snap de geluksfactor niet?

      Norris stond toch ervoor? Dus Norris had in eigen hand om met de snelste auto naar minstens P3 te rijden toch? Zoals Russell bijv wel deed na in ronde 1 terug gezet te worden naar P6 door een scherp verdedigende Antonelli.

      Wat Norris hier deed, was een Homerun slaan, maar blijven staan op het eerste honk.

      Gewoon slappe hap. Piastri was het hele weekend on edge met de auto... veel grote kansen zullen er niet zijn en dit was een zwaar gemiste van Norris.

      Verstappen is nog lang niet terug in de titel, maar wat een briljante grand slam.

      Verder Russell goed, Lawson goed, Sainz top, Yuki oke, Hamilton en Leclerc mwa, Hadjar oke.

      Heb best genoten van de race.

      • + 3
      • 21 sep 2025 - 14:55
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.883

    Ben in slaap gevallen maar Max gefeliciteerd.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 14:46
  • Nomemory

    Posts: 33

    Jammer deze uitslag!

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 14:47
    • Lulham

      Posts: 462

      Jammer deze reactie!

      • + 8
      • 21 sep 2025 - 14:55
    • Paulie

      Posts: 4.492

      Jammer dat je die reactie jammer vind

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 15:05
  • Vallie

    Posts: 459

    Was Maxima nou bij de Grand Prix?

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 14:50
  • Di Stefano

    Posts: 326

    Sensationeel

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 14:51
    • schwantz34

      Posts: 40.879

      Max was wederom buitenaards!

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 14:53
    • Di Stefano

      Posts: 326

      Ik wist dat je de eerste was die zou reageren 😉

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 15:01
    • schwantz34

      Posts: 40.879

      Ik had eigenlijk wel verwacht dat @Larry dat als eerste zou zeggen, ben daar ook best wel een beetje verbaasd en teleurgesteld over!

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 15:04
    • Lulham

      Posts: 462

      Larry ligt lam op straat.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 15:10
    • WC MAX

      Posts: 7.046

      Langzaam begin je het te begrijpen Di Stefano, langzaam…;)

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 15:12
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.162

    Grand Slammetje! Simply Lovely

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 14:55
  • Snorremans

    Posts: 10

    Strak gereden..zeer strak. Ook netjes van Sainz. Tsunoda voor het eerst wat aan verdediging laten zien. Lawson netjes.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 14:58
  • Paulie

    Posts: 4.492

    Max weer op z'n Max gereden, top.
    Mijn persoonlijke DOTD moeilijk kiezen, Carlos een sterke race, p3 meer dan gegund, maar ook Liam en Yuki reden weer eens sterk. Prima race weer in Bakoe. M.i. een prachtig circuit.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 15:00
    • Lulham

      Posts: 462

      Ik vind het circuit niet mooi maar de races zijn vaak spectaculair. Vandaag niet, maar dat geeft niet.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 15:11
  • walter33

    Posts: 992

    69 punten achterstand voor max nog maar,word spannend dit seizoen.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 15:01

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

