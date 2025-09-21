De Grand Prix van Azerbeidzjan is vandaag gewonnen door Max Verstappen. Hij kwam in Bakoe als winnaar over de streep voor George Russell, die als tweede werd geklasseerd. Het podium werd ditmaal compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing hadden bij de start voor een andere strategie gekozen dan de concurrentie. Hij startte op de harde banden, terwijl de coureurs achter hem op de mediumbanden stonden. Ook Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda en Mercedes-coureur kozen voor de hardere banden.

Bij de start kwam Verstappen perfect weg, en kwamen zijn concurrenten niet in zijn buurt. Bij kampioenschapsleider Oscar Piastri ging alles mis wat er mis kon gaan. Hij maakte een jump start, en triggerde daarmee ook eenzelfde soort overtreding bij Fernando Alonso.

Piastri in de muur

Piastri drukte weer op de rem, en zakte hierdoor als een soort baksteen door het veld heen. Normaal gesproken is Piastri een koele kikker, maar nu reed hij rond als een kip zonder kop. De Australische coureur probeerde plaatsen goed te maken, maar maakte een remfout en klapte in de muur in bocht 6. Zijn race was over, en de titelstrijd werd spannender.

Piastri's crash veroorzaakte een Safety Car, en het gaf een aantal coureurs de kans om een pitstop te maken. Na een paar rondjes ging de race weer verder, en wist Max Verstappen zijn leidende positie vast te houden. Daarachter lette Norris niet goed op, en werd hij ingehaald door Charles Leclerc. Bij Mercedes hield men de adem in, want Andrea Kimi Antonelli duwde zijn teamgenoot George Russell bijna de muur in.

Rustigere fase

Russell en Antonelli openden daarna samen de jacht op nummer drie Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander reed een goede race, en Russell wilde graag van positie wisselen met Antonelli. Mercedes haalde Antonelli uiteindelijk als eerste naar binnen, waarna Russell kon gaan jagen. Na Antonelli was Charles Leclerc de tweede topcoureur die naar binnen werd gehaald. De Ferrari-coureur kwam achter Antonelli weer de baan op.

Bij het team van Williams hadden ze met Sainz nog altijd een troef voor het podium in handen. Zijn teamgenoot Alexander Albon maakte er in het achterveld een potje van, en hij ontving een zware tijdstraf voor een incident met Franco Colapinto.

Verstappen vergroot het gat

Russell belandde al snel in schone lucht, omdat Racing Bulls ervoor koos om Lawson naar binnen te halen. Hij kwam net voor Antonelli weer de baan op, maar op zijn koude banden was het niet makkelijk om de jagende Mercedes achter zich te houden. Antonelli haalde hem dan ook in, en bij Mercedes hadden ze een tactisch voordeel te pakken. Vooraan het veld werd het gat tussen Verstappen en de rest van het veld steeds groter en groter.

Russell wordt sterker

Russell was in de afgelopen dagen ziekjes, maar in de race voelde hij zich goed. Hij was net als Verstappen op de harde band gestart, en hij stelde zijn pitstop steeds uit. Hij reed achter Verstappen, maar kwam niet dichterbij. Toch was het gevoel goed, en zijn teamgenoot Antonelli vocht zich ook langzaam door het veld heen.

Naast Verstappen en Russell stelden ook Yuki Tsunoda, Hamilton en Norris hun pitstop lang uit. Bij McLaren hoopten ze het podium te bereiken met Norris, maar toen hij naar binnen werd geroepen ging het mis. De Brit bleef lang stilstaan, en kwam achter Leclerc de baan op. Tsunoda kende en rondje later een goede stop, maar op zijn koude banden werd hij toch verschalkt door Lawson.

Felle duels

Norris wist na zijn mislukte pitstop weer wat terrein goed te maken, en haalde de Ferrari van Leclerc in. Hij sloot vervolgens aan bij Tsunoda en Lawson, en daar ontstond een prachtige strijd. Voor dit trio reden Sainz en Antonelli, die vooral naar elkaar keken. Russell had na zijn pitstop zijn positie vastgehouden, en dat gold ook voor Verstappen. Fluitend reed de Nederlander aan de leiding, en Red Bull leek de problemen van voor de zomerstop onder de knie te hebben.

Verstappen heerst

Verstappen was oppermachtig, hij pakte gisteren al de pole, reed de snelste ronde en schreef de race op zijn naam. Hij is weer helemaal terug, en zag op de grote schermen hoe zijn teamgenoot Tsunoda niet in staat was Lawson te verschalken. Hij wist wél Norris achter zich te houden.

Prachtig podium

Verstappen deelde het podium met Russell en Sainz, en daar zijn die twee coureurs ook blij mee. Russell was het hele weekend ziek, en miste op donderdag zelfs de mediadag. Voor Sainz was het feest nog groter, want hij had waarschijnlijk ook niet verwacht dat hij in zijn eerste jaar bij Williams op het podium zou staan.