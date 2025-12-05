Oscar Piastri heeft zondag een wonder nodig om de wereldtitel te pakken in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur staat derde in het wereldkampioenschap, en kende een lastige vrijdag in Abu Dhabi. Piastri is redelijk tevreden, maar stelt wel dat hij nog zoekende is.

Piastri neemt het dit weekend op tegen zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen. De Australiër moet hopen op een wonder, want zijn achterstand is fors en Verstappen en Norris lijken in goede vorm te verkeren. In Abu Dhabi had Piastri vandaag een ander nadeel, want hij moest toekijken in de eerste vrije training op het circuit van Yas Marina.

Hij moest vanwege de rookieregels in de eerste vrije training zijn auto afstaan aan Patricio O'Ward. Vanaf de pitmuur keek hij toe, en zag hij dat de Mexicaan het zeker niet slecht deed. Piastri mocht in de tweede vrije training weer plaatsnemen in zijn auto, maar wist hier niet verder te komen dan de elfde tijd.

Wat was het gevoel?

Na afloop besprak Piastri zijn vrijdag, en werd hij geciteerd door Motorsport.com: "Volgens mij ging het heel behoorlijk op de mediums. Op de softs lukte het echter niet om in de eerste ronde er de maximale grip uit te halen. Ik ben nog wel zoekende, maar er zijn duidelijk een aantal zaken die ik voor morgen kan gaan verbeteren. Na slechts één vrije training vind ik dit resultaat zeker niet verkeerd."

Piastri geeft overigens toe dat er nog wel wat zaken moeten worden aangepast: "Ik denk dat het eerder wat kleine details zijn die we moeten veranderen. De auto lijkt er verder redelijk goed voor te staan. Het lukte gewoon niet om de grip te maximaliseren in de eerste ronde op de softs, dus we moeten wat gaan tweaken. Het voelde niet perfect aan, maar het is niets groots."

Kan Piastri de pole pakken?

De vraag is dan of Piastri kans maakt op de pole position in de kwalificatie van morgen: "Die kansen zijn best wel goed, de auto's zagen er snel uit. Ik moet gewoon nog iets meer rondjes gaan rijden om me op mijn gemak te voelen, dat is alles. Met wat rondjes en een paar sets nieuwe banden staan we er hopelijk bij."