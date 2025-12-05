user icon
icon

Piastri is nog zoekende: "Maar het gaat zeker niet verkeerd!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri is nog zoekende: "Maar het gaat zeker niet verkeerd!"

Oscar Piastri heeft zondag een wonder nodig om de wereldtitel te pakken in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur staat derde in het wereldkampioenschap, en kende een lastige vrijdag in Abu Dhabi. Piastri is redelijk tevreden, maar stelt wel dat hij nog zoekende is.

Piastri neemt het dit weekend op tegen zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen. De Australiër moet hopen op een wonder, want zijn achterstand is fors en Verstappen en Norris lijken in goede vorm te verkeren. In Abu Dhabi had Piastri vandaag een ander nadeel, want hij moest toekijken in de eerste vrije training op het circuit van Yas Marina.

Meer over Oscar Piastri Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

Onrust binnen McLaren: "Ze praten niet meer met elkaar"

26 nov
 Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

23 nov

Hij moest vanwege de rookieregels in de eerste vrije training zijn auto afstaan aan Patricio O'Ward. Vanaf de pitmuur keek hij toe, en zag hij dat de Mexicaan het zeker niet slecht deed. Piastri mocht in de tweede vrije training weer plaatsnemen in zijn auto, maar wist hier niet verder te komen dan de elfde tijd.

Wat was het gevoel?

Na afloop besprak Piastri zijn vrijdag, en werd hij geciteerd door Motorsport.com: "Volgens mij ging het heel behoorlijk op de mediums. Op de softs lukte het echter niet om in de eerste ronde er de maximale grip uit te halen. Ik ben nog wel zoekende, maar er zijn duidelijk een aantal zaken die ik voor morgen kan gaan verbeteren. Na slechts één vrije training vind ik dit resultaat zeker niet verkeerd."

Piastri geeft overigens toe dat er nog wel wat zaken moeten worden aangepast: "Ik denk dat het eerder wat kleine details zijn die we moeten veranderen. De auto lijkt er verder redelijk goed voor te staan. Het lukte gewoon niet om de grip te maximaliseren in de eerste ronde op de softs, dus we moeten wat gaan tweaken. Het voelde niet perfect aan, maar het is niets groots."

Kan Piastri de pole pakken?

De vraag is dan of Piastri kans maakt op de pole position in de kwalificatie van morgen: "Die kansen zijn best wel goed, de auto's zagen er snel uit. Ik moet gewoon nog iets meer rondjes gaan rijden om me op mijn gemak te voelen, dat is alles. Met wat rondjes en een paar sets nieuwe banden staan we er hopelijk bij."

RH

Posts: 735

Mooi dat zelfvertrouwen, ik gun het hem. Wordt een super race met twee coureurs die alles of niets gaan spelen. Althans in de eerste fase.

  • 1
  • 5 dec 2025 - 18:11
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • RH

    Posts: 735

    Mooi dat zelfvertrouwen, ik gun het hem. Wordt een super race met twee coureurs die alles of niets gaan spelen. Althans in de eerste fase.

    • + 1
    • 5 dec 2025 - 18:11
  • bvonk2

    Posts: 180

    Meestal lukt het hem wel om zich te verbeteren, hoop dat hij dat nu ook weer doet. Zou mooi zijn als al de drie coureurs die nog kans maken op de titel dit weekend kunnen vechten om de overwinning en ook titel.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 18:59

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 781
  • Podiums 25
  • Grand Prix 69
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar