Voormalig Red Bull-directeur: "Verstappen heeft het momentum"

Voormalig Red Bull-directeur: "Verstappen heeft het momentum"

Max Verstappen kan aankomend weekend zomaar de voor de vijfde keer wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander gaat in Abu Dhabi met Lando Norris en Oscar Piastri uitmaken wie het wereldkampioenschap naar zich toe gaat trekken. Sauber-teambaas en voormalig sportief directeur bij Red Bull Racing, Jonathan Wheatley, denkt dat Verstappen een voordeel heeft in de laatste race. 

Na de Grand Prix van Nederland had toenmalig Wk-leider Piastri nog maar liefst 104 punten voorsprong op Verstappen. Toen leek het er sterk op dat de titelstrijd een tweekoppig gevecht zou gaan worden tussen beide McLarens. Maar ineens wonnen Verstappen en Red Bull de races in Italië, Azerbeidzjan, Verenigde Staten, Las Vegas en Qatar. Inmiddels is ook Norris voorbijgegaan aan Piastri, maar staat Verstappen nog maar 12 punten achter. 

Wheatley ziet voordeel voor Verstappen 

Eenmaal aangekomen in. Abu Dhabi, sprak Wheatley al met Verstappen en de mensen van Red Bull. "Je kunt een team verlaten, maar je vergeet je vrienden niet", aldus de teambaas tegenover Sky Sports. "Ik heb met de jongens gepraat en ze zijn ontspannen", voegde de Engelsman daaraan toe. 

Ondanks dat Verstappen nog 12 punten achterstaat op Norris, denkt Wheatley dat de Nederlander zomaar de wereldkampioen kan zijn na dit weekend. Verstappen weet namelijk hoe het is om wereldkampioenschappen binnen te halen, ook in Abu Dhabi. "Ik vind het geweldig om Max te zien als hij het momentum heeft. Hij heeft wat mij betreft de voorsprong om hier te komen." 

Verstappen en Norris dicht bij elkaar 

Norris zorgde voor het startschot in Abu Dhabi. De Brit reed de snelste tijd tijdens de eerste en tweede vrije trainingen, maar Verstappen zat er heel kort op. De regerend wereldkampioen noteerde beide trainingen de tweede tijd, terwijl de Nederlander naar verluidt met meer brandstof gereden zou hebben. Piastri moest de eerste vrije training aan zich voorbij laten gaan, aangezien Patricio O'Ward plaatsnam in zijn McLaren. 

 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

