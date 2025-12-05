Max Verstappen kan aankomend weekend zomaar de voor de vijfde keer wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander gaat in Abu Dhabi met Lando Norris en Oscar Piastri uitmaken wie het wereldkampioenschap naar zich toe gaat trekken. Sauber-teambaas en voormalig sportief directeur bij Red Bull Racing, Jonathan Wheatley, denkt dat Verstappen een voordeel heeft in de laatste race.

Na de Grand Prix van Nederland had toenmalig Wk-leider Piastri nog maar liefst 104 punten voorsprong op Verstappen. Toen leek het er sterk op dat de titelstrijd een tweekoppig gevecht zou gaan worden tussen beide McLarens. Maar ineens wonnen Verstappen en Red Bull de races in Italië, Azerbeidzjan, Verenigde Staten, Las Vegas en Qatar. Inmiddels is ook Norris voorbijgegaan aan Piastri, maar staat Verstappen nog maar 12 punten achter.

Wheatley ziet voordeel voor Verstappen

Eenmaal aangekomen in. Abu Dhabi, sprak Wheatley al met Verstappen en de mensen van Red Bull. "Je kunt een team verlaten, maar je vergeet je vrienden niet", aldus de teambaas tegenover Sky Sports. "Ik heb met de jongens gepraat en ze zijn ontspannen", voegde de Engelsman daaraan toe.

Ondanks dat Verstappen nog 12 punten achterstaat op Norris, denkt Wheatley dat de Nederlander zomaar de wereldkampioen kan zijn na dit weekend. Verstappen weet namelijk hoe het is om wereldkampioenschappen binnen te halen, ook in Abu Dhabi. "Ik vind het geweldig om Max te zien als hij het momentum heeft. Hij heeft wat mij betreft de voorsprong om hier te komen."

Verstappen en Norris dicht bij elkaar

Norris zorgde voor het startschot in Abu Dhabi. De Brit reed de snelste tijd tijdens de eerste en tweede vrije trainingen, maar Verstappen zat er heel kort op. De regerend wereldkampioen noteerde beide trainingen de tweede tijd, terwijl de Nederlander naar verluidt met meer brandstof gereden zou hebben. Piastri moest de eerste vrije training aan zich voorbij laten gaan, aangezien Patricio O'Ward plaatsnam in zijn McLaren.