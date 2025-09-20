Max Verstappen heeft de pole position gepakt in de straten van Bakoe. In de Azerbeidzjaanse hoofdstad noteerde hij een tijd die sneller was dan die van nummer twee Carlos Sainz. Achter hen ging de derde tijd naar Liam Lawson.

De omstandigheden bij de start van de kwalificatie waren verre van perfect. Er hing een beetje regen in de lucht, en er was een harde wind. Dit zorgde ervoor dat er takjes en bladeren van de bomen naast het circuit op de baan waaiden. Het vormde een extra uitdaging, en niemand wilde iets aan het toeval overlaten.

Q1

Bij de start van het eerste gedeelte van de kwalificatie kwamen vrijwel alle coureurs de baan op. Alexander Albon voerde de stoet aan, terwijl Verstappen en Piastri iets langer binnen bleven staan. De eerste klappen werden uitgedeeld door Charles Leclerc, die in zijn Ferrari de eerste snelle tijd noteerde. Veel concurrenten konden toen geen tijd neerzetten, want Albon had de muur aan de binnenkant van bocht 1 geraakt. Hij beschadigde zijn voorwielophanging, en parkeerde zijn Williams naast de baan. Het zorgde voor een rode vlag.

Voor Esteban Ocon kwam dit goed uit, want er zat een takje vast in zijn auto. Het is een blijvend probleem in Bakoe, want eerder reden Fernando Alonso en Franco Colapinto tijdens de derde vrije training ook al over stukken fruit heen.

Incidenten

Na een paar minuten schoot het licht weer op groen. Bij het team van Mercedes focuste men zich op Andrea Kimi Antonelli, want hij had het lastig. Hij mag zich na de kwalificatie bij de stewards gaan melden, omdat hij te hard reed onder de gele vlag. Hij kon zijn volgende ronde ook niet afmaken, omdat Nico Hülkenberg zijn voorvleugel kapot had gereden en een rode vlag veroorzaakte.

Teambaas Toto Wolff moest er aan te pas komen om Antonelli gefocust te krijgen, en in zijn laatste poging wist hij nog net door te stoten naar Q2. Hij had geluk, want hij bleef een nieuwe neutralisatie net voor. Pierre Gasly schoot rechtdoor en veroorzaakte een gele vlag. Zijn Alpine-teamgenoot Franco Colapinto scheen dit niet te hebben, en beukte de muur. Zijn auto veranderde in een hoopje schroot, waardoor de sessie werd afgevlagd. Colapinto, Hülkenberg, Esteban Ocon, Gasly en Albon vielen af.

Q2

De meeste coureurs kwamen direct naar buiten bij de start van het tweede kwalificatiegedeelte. Na de drie rode vlaggen in Q1 wist iedereen dat een foutje in een klein hoekje zat. Isack Hadjar veroorzaakte direct een gele vlag door rechtdoor te schieten in bocht 4, en Oliver Bearman maakte het nog bonter. Hij kuste de muur in zijn Haas, en daarmee brak zijn achterwielophanging. Hij kroop over de baan, kwam tot stilstand en veroorzaakte de vierde (!) rode vlag van de sessie.

Na een paar minuten ging de kwalificatie weer verder. Charles Leclerc had het direct lastig, en schoot rechtdoor in de eerste bocht. Hij klaagde eerder al over de laaghangende zon, maar wist wel door te stoten naar Q3. Dat gold dan weer niet voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die zijn waterloo vond in deze sessie.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen had te weinig tijd om voor een tweede ronde te gaan. Hoofdschuddend stapte hij uit, en ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso kon gaan douchen. Hij werd op de valreep naar de dropzone geduwd door Yuki Tsunoda. Naast Hamilton en Alonso vielen ook Gabriel Bortoleto, Lance Stroll en de onfortuinlijke Bearman af.

Q3

Onder aanvoering van Liam Lawson kwamen de overgebleven coureurs de baan op in Q3. Boven de baan hingen er flinke donkere wolken, en Lawson gaf direct aan dat hij druppels voelde. Hij was niet de enige, want zelfs Max Verstappen gaf aan dat het nat begon te worden. De baan was op sommige delen een soort ijsbaan, en Carlos Sainz pakte in zijn Williams de snelste tijd.

Veel coureurs waren bezig met een snelle tijd, maar toen ging het mis voor Charles Leclerc. In bocht 15 maakte hij een ieniemienie foutje, en parkeerde hij zijn Ferrari in de muur. Het was wéér een rode vlag, en bij Williams werd de champagne vast koud gezet. Als het zou blijven regenen, zou niemand in staat zijn zich te verbeteren. Bij Antonelli namen de kopzorgen toe, want toen de rode vlag uitkwam, reed hij net langs de pit entry.

Onder aanvoering van Verstappen kwamen de coureurs de baan op voor een volgende poging. Voordat iemand een rondje kon rijden, hing er alweer een rode vlag. Ditmaal was het kampioenschapsleider Oscar Piastri, die de fout in was gegaan in bocht 3. Hij knalde vol in de muur, en de schade was groot. Voor de zesde (!) keer werd er met de rode vlag gezwaaid, en de chaos was groot. Het was inmiddels gestopt met regenen, maar de baan was nog wel glad.

De coureurs kwamen de baan op voor één laatste poging. Er vielen echter nog steeds druppels, en Norris en Russell waren niet in staat om zich te verbeteren. Sainz leek te mogen juichen, maar dat was buiten Max Verstappen gerekend. Regen of niet, Verstappen ging als de brandweer. Hij trapte het gas in, reed vlak langs de muren en pakte de pole position.