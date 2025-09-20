user icon
<b> Uitslag kwalificatie Azerbeidzjan: </b> Sensationele Verstappen pakt pole in chaotische sessie, crash Piastri
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 15:59
  • comments 89
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft de pole position gepakt in de straten van Bakoe. In de Azerbeidzjaanse hoofdstad noteerde hij een tijd die sneller was dan die van nummer twee Carlos Sainz. Achter hen ging de derde tijd naar Liam Lawson.

De omstandigheden bij de start van de kwalificatie waren verre van perfect. Er hing een beetje regen in de lucht, en er was een harde wind. Dit zorgde ervoor dat er takjes en bladeren van de bomen naast het circuit op de baan waaiden. Het vormde een extra uitdaging, en niemand wilde iets aan het toeval overlaten.

Q1

Bij de start van het eerste gedeelte van de kwalificatie kwamen vrijwel alle coureurs de baan op. Alexander Albon voerde de stoet aan, terwijl Verstappen en Piastri iets langer binnen bleven staan. De eerste klappen werden uitgedeeld door Charles Leclerc, die in zijn Ferrari de eerste snelle tijd noteerde. Veel concurrenten konden toen geen tijd neerzetten, want Albon had de muur aan de binnenkant van bocht 1 geraakt. Hij beschadigde zijn voorwielophanging, en parkeerde zijn Williams naast de baan. Het zorgde voor een rode vlag.

Voor Esteban Ocon kwam dit goed uit, want er zat een takje vast in zijn auto. Het is een blijvend probleem in Bakoe, want eerder reden Fernando Alonso en Franco Colapinto tijdens de derde vrije training ook al over stukken fruit heen.

Incidenten

Na een paar minuten schoot het licht weer op groen. Bij het team van Mercedes focuste men zich op Andrea Kimi Antonelli, want hij had het lastig. Hij mag zich na de kwalificatie bij de stewards gaan melden, omdat hij te hard reed onder de gele vlag. Hij kon zijn volgende ronde ook niet afmaken, omdat Nico Hülkenberg zijn voorvleugel kapot had gereden en een rode vlag veroorzaakte.

Teambaas Toto Wolff moest er aan te pas komen om Antonelli gefocust te krijgen, en in zijn laatste poging wist hij nog net door te stoten naar Q2. Hij had geluk, want hij bleef een nieuwe neutralisatie net voor. Pierre Gasly schoot rechtdoor en veroorzaakte een gele vlag. Zijn Alpine-teamgenoot Franco Colapinto scheen dit niet te hebben, en beukte de muur. Zijn auto veranderde in een hoopje schroot, waardoor de sessie werd afgevlagd. Colapinto, Hülkenberg, Esteban Ocon, Gasly en Albon vielen af.

Q2

De meeste coureurs kwamen direct naar buiten bij de start van het tweede kwalificatiegedeelte. Na de drie rode vlaggen in Q1 wist iedereen dat een foutje in een klein hoekje zat. Isack Hadjar veroorzaakte direct een gele vlag door rechtdoor te schieten in bocht 4, en Oliver Bearman maakte het nog bonter. Hij kuste de muur in zijn Haas, en daarmee brak zijn achterwielophanging. Hij kroop over de baan, kwam tot stilstand en veroorzaakte de vierde (!) rode vlag van de sessie.

Na een paar minuten ging de kwalificatie weer verder. Charles Leclerc had het direct lastig, en schoot rechtdoor in de eerste bocht. Hij klaagde eerder al over de laaghangende zon, maar wist wel door te stoten naar Q3. Dat gold dan weer niet voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die zijn waterloo vond in deze sessie.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen had te weinig tijd om voor een tweede ronde te gaan. Hoofdschuddend stapte hij uit, en ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso kon gaan douchen. Hij werd op de valreep naar de dropzone geduwd door Yuki Tsunoda. Naast Hamilton en Alonso vielen ook Gabriel Bortoleto, Lance Stroll en de onfortuinlijke Bearman af.

Q3

Onder aanvoering van Liam Lawson kwamen de overgebleven coureurs de baan op in Q3. Boven de baan hingen er flinke donkere wolken, en Lawson gaf direct aan dat hij druppels voelde. Hij was niet de enige, want zelfs Max Verstappen gaf aan dat het nat begon te worden. De baan was op sommige delen een soort ijsbaan, en Carlos Sainz pakte in zijn Williams de snelste tijd.

Veel coureurs waren bezig met een snelle tijd, maar toen ging het mis voor Charles Leclerc. In bocht 15 maakte hij een ieniemienie foutje, en parkeerde hij zijn Ferrari in de muur. Het was wéér een rode vlag, en bij Williams werd de champagne vast koud gezet. Als het zou blijven regenen, zou niemand in staat zijn zich te verbeteren. Bij Antonelli namen de kopzorgen toe, want toen de rode vlag uitkwam, reed hij net langs de pit entry. 

Onder aanvoering van Verstappen kwamen de coureurs de baan op voor een volgende poging. Voordat iemand een rondje kon rijden, hing er alweer een rode vlag. Ditmaal was het kampioenschapsleider Oscar Piastri, die de fout in was gegaan in bocht 3. Hij knalde vol in de muur, en de schade was groot. Voor de zesde (!) keer werd er met de rode vlag gezwaaid, en de chaos was groot. Het was inmiddels gestopt met regenen, maar de baan was nog wel glad. 

De coureurs kwamen de baan op voor één laatste poging. Er vielen echter nog steeds druppels, en Norris en Russell waren niet in staat om zich te verbeteren. Sainz leek te mogen juichen, maar dat was buiten Max Verstappen gerekend. Regen of niet, Verstappen ging als de brandweer. Hij trapte het gas in, reed vlak langs de muren en pakte de pole position. 

F1Grand Prix Azerbeidzjan - Kwalificatie

AZ Baku City Circuit - 20 september 2025

Larry Perkins

Posts: 60.027

🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

[b] MAX VERSTAPPEN [i] snelt in
vierde auto en lastige omstandigheden
DOMINANT naar pole! [/i]
S T R A A T F E E S T ! [/b]

🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳


* 🛣️ = straat, 🥳 = feest

  • 31
  • 20 sep 2025 - 16:00
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (89)

  • Larry Perkins

    Posts: 60.027

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

    MAX VERSTAPPEN snelt in
    vierde auto en lastige omstandigheden
    DOMINANT naar pole!
    S T R A A T F E E S T !

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳


    * 🛣️ = straat, 🥳 = feest

    • + 31
    • 20 sep 2025 - 16:00
    • JV fan

      Posts: 2.896

      Hoopte dat de baan net iets te nat was… had wel leuk geweest Sainz op pole

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 16:12
    • snailer

      Posts: 29.770

      Was dat de reden dat Sainz zo hoog stond? Vocht?

      (Hmmm niet dubbelzinnig bedoeld trouwens.)

      Helaas heb ik geen Nostradamus kwaliteiten zoals Larry. Maar als het zo was, dan had ik het Sainz ook wel gegund.
      Denk dat ik deze keer de samenvatting maar eens ga bekijken zodra die op YT staat.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 16:33
    • nr 76

      Posts: 6.885

      Die is de moeite waard, Snailer.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 17:32
    • Williams_F1

      Posts: 1.232

      Straatfeestje of FEEST?!
      wat een ronde van max.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 17:40
  • jd2000

    Posts: 7.313

    Wat een geweldenaar;

    • + 17
    • 20 sep 2025 - 16:01
    • Underkutter

      Posts: 588

      Er had meer ingezeten, nu maar twee plekken boven Piastri. Geweldig maar had beter gekund.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 16:19
    • nr 76

      Posts: 6.885

      En anders had zijn team hem er wel langs ge-underkut

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 17:34
  • NicoS

    Posts: 19.376

    Er is er naar één de beste….

    • + 21
    • 20 sep 2025 - 16:01
  • schwantz34

    Posts: 40.869

    Max Vestappen "simlply lovely the f.cking best!"

    • + 21
    • 20 sep 2025 - 16:02
  • Mr Marly

    Posts: 7.809

    Wat een drama kwalificatie van McLaren zeg. Max heer en meester, overklast iedereen.
    Ferrari ook pijnlijk.
    Wat gaaf voor Sainz en ook Lwason knap gereden.
    Wat een bizarre kwalificatie met veel persoonlijke fouten,

    • + 11
    • 20 sep 2025 - 16:02
  • 919

    Posts: 3.690

    Oef, wat zijn er een hoop door het ijs gezakt vandaag zeg.

    • + 10
    • 20 sep 2025 - 16:02
    • Underkutter

      Posts: 588

      Iedereen behalve Russel en Max

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 16:20
    • Cyrus

      Posts: 641

      Russell fout in ronde 1 van q3

      • + 2
      • 20 sep 2025 - 16:37
    • nr 76

      Posts: 6.885

      Russell ook.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 17:42
  • Siedak

    Posts: 35

    wooowwww!! 6 roden flaggen!!! iedereen die fouten maakt, behalve max!!!! howly fuck!! Echt super!!!

    • + 7
    • 20 sep 2025 - 16:02
    • Underkutter

      Posts: 588

      Vergeet Rusel niet! Foutloze 6e plek voor de Mercedes.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 16:21
    • Cyrus

      Posts: 641

      Wie is Rusel?
      En serieus, als je Russell bedoeld, die staat slechts 6e en achter zijn teamgenoot. En foutloos was hij ook niet want zijn eerste ronde in q3 ging hij er af!

      • + 5
      • 20 sep 2025 - 16:36
    • snailer

      Posts: 29.770

      Zonder dat ik de data heb durf ik nu al te voorspellen dat Russel 2 of 3 grote fouten heeft gemaakt gezien Antonelli die er nu 4 tiende voor staat in plaats van 4 tiende er achter.

      Vooruitlopend daarop. Dit is het verhaal van de laatste kwalificaties van Russell.

      Zodra ik de telemetry heb kijk ik er naar.

      • + 3
      • 20 sep 2025 - 16:39
  • red slow

    Posts: 3.213

    Lekker Lawson, goed gedaan. Zandvoort viel het kwartje niet jou kant op, nu wel.

    Norriss kan niet maximaal gebruik maken van de fout van Piastri. Die had minimaal 2e moeten staan.

    • + 4
    • 20 sep 2025 - 16:03
  • da_bartman

    Posts: 6.110

    Who is the king?

    • + 9
    • 20 sep 2025 - 16:03
  • Erik FW34

    Posts: 3.744

    Stomme Max ☹️

    • + 5
    • 20 sep 2025 - 16:04
    • Rvb1979

      Posts: 1.238

      Haha begrijpelijke reactie

      • + 8
      • 20 sep 2025 - 16:15
    • 919

      Posts: 3.690

      So close, but no cigar...

      Ouch...

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 16:52
    • Erik FW34

      Posts: 3.744

      Klein sigaartje zullen we dan maar pakken 🥳

      • + 2
      • 20 sep 2025 - 16:54
    • Need5Speed

      Posts: 3.209

      Nou ja, Max en Carlos samen op de eerste rij. Had je ze 10 jaar geleden moeten vertellen dat dat eraan zat te komen.

      • + 2
      • 20 sep 2025 - 17:31
    • 919

      Posts: 3.690

      ’Klein sigaartje zullen we dan maar pakken 🥳’

      Hij is je gegund, een groot sigaartje overigens ook.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 17:40
    • Erik FW34

      Posts: 3.744

      Thanks 919 , morgen ergens in top 8 en is het mooi resultaat denk ik

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 18:10
  • Di Stefano

    Posts: 324

    Sensationele??? Gewoon foutloos, overdrijven kunnen ze hier weer goed 🤢

    • + 5
    • 20 sep 2025 - 16:04
    • Avb1

      Posts: 99

      Di Stefano die GESTOLEN werd van Barcelona.... Dat was de start van de franco ERA en zonder hem zou real Madrid niks zijn.... Ok en nu Penalti para el Real Madrid

      • + 2
      • 20 sep 2025 - 16:14
    • rayman

      Posts: 57

      vergeleken met de rest, oa norris, piastri, leclerc onder deze omstandigheden vind ik 'sensationeel' zeker op z'n plaats!

      • + 14
      • 20 sep 2025 - 16:16
    • schwantz34

      Posts: 40.869

      Foutloos en maar liefst 2 uur lang gefocust blijven, een pole pakken onder extreem lastige omstandigheden waarin de ene na de andere topper in de fout gaat is niet sensationeel? Lmfao!!!

      • + 22
      • 20 sep 2025 - 16:18
    • Di Stefano

      Posts: 324

      Hamilton maakt een verkeerde bandenkeuze, Leclerc zet hem in de muur, Piastri zet hem in de muur, Norris verprutst het ook. Max rijdt FOUTLOOS waar anderen falen. Dit is jiet sensationeel.
      Maat prima hoor, kruipen jullie maar lekker in Max zijn hol (extreem lastige omstandigheden hahahahahahahahaha)

      • + 4
      • 20 sep 2025 - 16:22
    • Pepe

      Posts: 1.096

      Afgunst

      • + 16
      • 20 sep 2025 - 16:22
    • rayman

      Posts: 57

      gast: neem ff een pilletje ofzo. Zit Max steeds in je hoofd?

      • + 16
      • 20 sep 2025 - 16:27
    • WC MAX

      Posts: 7.036

      Hahaha mooi die reactie vol frustratie.
      Zit diep bij Di Stefano zo te zien.

      • + 15
      • 20 sep 2025 - 16:34
    • NicoS

      Posts: 19.376

      Di Stefano is duidelijk gefrustreerd….
      Volgens hem geen lastige omstandigheden……De coureurs, allen zeggen dat het een extreem lastige kwalificatie was, maar wat hebben die gasten er nou verstand van….;)

      • + 16
      • 20 sep 2025 - 16:46
    • snailer

      Posts: 29.770

      "Hamilton maakt een verkeerde bandenkeuze, Leclerc zet hem in de muur, Piastri zet hem in de muur, Norris verprutst het ook. Max rijdt FOUTLOOS waar anderen falen. "

      Dit is zeker waar.

      Maar Verstappen was toch sensationeel. EN dit is de reden. Hij was als enige bij mindere baanomstandigheden in staat toch die tijd te verslaan van Sainz.. Daar waar iedereen de meerdere in Sainz moest erkennen, vermoed trouwens dat Hadjar wel opweg was naar P2, maar een fout maakte in de laatste bocht, was Verstappen als enige dik sneller. Vertaal het naar gelijke omstandigheden en Verstappen zou Sainz hebben vermozzeld.

      Neemt niet weg dat Sainz dik de P2 verdiende.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 17:12
    • Need5Speed

      Posts: 3.209

      Weer een nieuw account gemaakt zeker? Kan wel raden wat er met het vorige is gebeurd.

      • + 2
      • 20 sep 2025 - 17:33
  • Michael Schumacher

    Posts: 1.869

    Rare kwalificatie. Pole tijd ‘maar’ 0.1 sneller dan de snelste FP tijd. Wind wellicht?

    Dramatisch voor Ferrari. Hele rare strat in Q2 voor Lewis. Kostbare fout(en) van Charles. Kimi, lekker!

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 16:04
    • Lulham

      Posts: 452

      Heb je de regen gemist?

      • + 11
      • 20 sep 2025 - 16:15
    • Rvb1979

      Posts: 1.238

      Je hebt niet gekeken ofzo de baan was licht nat daarom had iedereen moeite

      • + 7
      • 20 sep 2025 - 16:17
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.869

      Nee ik heb de miezer niet gemist.

      In Q2 was het gewoon droog en toen was men ook on par met FP(2).

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 16:21
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.136

      Er was veel minder grip door de vochtige baan

      • + 2
      • 20 sep 2025 - 16:27
    • NicoS

      Posts: 19.376

      Lagere buitentemperaturen en veel lagere baantemperatuur, en ook nog eens harde wind, plus nog wat regen, dat is ongeveer 100% anders dan gisteren …..

      • + 4
      • 20 sep 2025 - 16:50
  • Larry Perkins

    Posts: 60.027

    Nieuwe teamleider Mercedes bijna vier tienden sneller dan Gluiperige George...

    • + 13
    • 20 sep 2025 - 16:06
  • Snorremans

    Posts: 6

    Zeer strak gedaan in deze omstandigheden.

    Koning, keizer admiraal Verstappen is het allemaal!!

    • + 15
    • 20 sep 2025 - 16:07
  • -NRG-

    Posts: 309

    Marko zal Lawson vanavond nog wel even instrueren ;)

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 16:07
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.459

    Norris laat het weer liggen nu hij zeer goede zaak kon doen.

    • + 5
    • 20 sep 2025 - 16:07
  • Beri

    Posts: 6.686

    Seeeeeeeeeeeeentzzzzz

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 16:08
    • Lulham

      Posts: 452

      Je spreekt het gewoon uit zoals je het schrijft. Saaaaaainzzz dus. Geen e en geen t.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 16:17
    • Beri

      Posts: 6.686

      Seeeeeeenttzzzzz!! Caaaaaarrrrrlllooooozzzz!!

      Straatveeeeeezzzzt

      • + 3
      • 20 sep 2025 - 16:26
    • Larry Perkins

      Posts: 60.027

      "Smoes operrratorrrrrrrrr!"

      • + 4
      • 20 sep 2025 - 16:27
    • Beri

      Posts: 6.686

      Zmoeeeeeeeeeeet operatooorrrrrr

      • + 2
      • 20 sep 2025 - 16:37
    • Lulham

      Posts: 452

      Lekker bezig Barti.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 16:39
    • snailer

      Posts: 29.770

      Beri bedoelt heel wat anders l u l h a m.

      Verstappen Seeeeeeeent it in Q3!

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 16:42
    • Beri

      Posts: 6.686

      Wie is Verstappen?

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 17:06
    • snailer

      Posts: 29.770

      De goat det goats. Dat is Verstappen.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 18:15
    • Beri

      Posts: 6.686

      Behehehe

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 18:35
  • Larry Perkins

    Posts: 60.027

    Lewis van een heel klein beetje goatje (vrijdag) terug in de goot...

    • + 10
    • 20 sep 2025 - 16:09
  • TylaHunter

    Posts: 10.491

    Du du du du, Max Verstappen!!

    Schandalig van Norris. Slechts 2 plekken voor de man die in de muur staat, met de beste auto.

    • + 8
    • 20 sep 2025 - 16:11
    • Larry Perkins

      Posts: 60.027

      En Norris werd weer bevoordeeld, volgens de papaya-rules had Lando zijn McLaren ook in de muur moeten parkeren. Daar zal nog wel over gesproken worden...

      • + 17
      • 20 sep 2025 - 16:14
    • rayman

      Posts: 57

      het ergste is nog: hij probeerde het wel, op precies dezelfde plek. Maar het lukte net niet :-)

      • + 4
      • 20 sep 2025 - 16:22
  • Remco_F1

    Posts: 3.149

    Simply Lovely! Vandaag gaf hij weer een schoolvoorbeeld van hoe het moet.

    • + 7
    • 20 sep 2025 - 16:11
  • snailer

    Posts: 29.770

    Verstappen-Sainz-Lawson!

    Wie dat voorspeld zou hebben bij het wedkantoor van Ouw-vriend Herbert zou nu miljoenair zijn.

    En dit is natuurlijk de kans voor Sainz om aan zijn zelfvertrouwen te werken. Niet denken aan P1, maar als een metronoom zijn rondes afwerken en veel punten scoren.

    • + 5
    • 20 sep 2025 - 16:12
    • Larry Perkins

      Posts: 60.027

      Ik voorspelde het als eerste!

      • + 2
      • 20 sep 2025 - 16:14
    • snailer

      Posts: 29.770

      Maar jij ben dan ook JomaNostradamus

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 16:26
    • Lulham

      Posts: 452

      Achteraf is het makkelijk voorspellen!

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 16:38
    • snailer

      Posts: 29.770

      Gelijk in. Ik zag Verstappen niet aankomen.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 16:44
    • snailer

      Posts: 29.770

      Ik voorspelde trouwens Piastri/Norris 1-2 en Leclerc P3.

      Ik had als verrassing Hamilton.


      Dat was best..... ehhhh..... erg fout....

      • + 2
      • 20 sep 2025 - 16:50
    • Larry Perkins

      Posts: 60.027

      @Snailer, jij zag Verstappen niet aankomen, maar dat lijkt me ook verdraaid lastig als je geen Formule 1 kijkt...

      • + 3
      • 20 sep 2025 - 17:03
    • snailer

      Posts: 29.770

      Toch zeggen alle trainers van Verstappen dat aankomen een dingetje is voor hem.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 17:13
  • da_bartman

    Posts: 6.110

    Dominicali heeft zijn zin... Die wilde toch langere kwalificaties? Oh wacht .

    • + 2
    • 20 sep 2025 - 16:16
  • The Apex

    Posts: 426

    Kimi P4 en Lawson P3 zijn nu de nieuwe goden?

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 16:19
  • Spannenburg

    Posts: 108

    Op de Italiaanse televisie raken ze er niet over uitgepraat. Dit kan alleen Max is de strekking!

    • + 3
    • 20 sep 2025 - 16:51
  • Jermaine

    Posts: 7.115

    schooling them, wat een lap

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 17:12
  • MrStef85

    Posts: 6.534

    Bizarre kwalificatie. Één van de leukste sinds tijden.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 17:35
  • Williams_F1

    Posts: 1.232

    Zo die heeft ie mooi in de pocket, morgen nog even de overwinning pakken en het wordt misschien nog een beetje spannend...😉

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 17:40
  • NyckVrieskast

    Posts: 915

    Ligt het kampioenschap toch nog open? Ik zie het al voor me. Piastri haalt iemand in bij de start, ligt achter Norris en ketsen er samen af. Verstappen loopt 25 punten in. En toen werd ik wakker haha. Spannende kwali. Alleen frusterend die vele rode vlaggen. Strakke kwali van Verstappen, Sainz en Lawson. En Norris en Piastri ouch… In zon dominante auto en dan dit presteren. Toch misschien kampioens druk? Btw waar zijn de mclarens fans nu eigenlijk??

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 18:16
  • Pietje Bell

    Posts: 31.043

    Max kan vanavond zijn pole uitbundig vieren 🥳, want Martin Garrix is ook in Baku.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 19:14
  • racepace1

    Posts: 558

    zou het weer spannend worden????????

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 19:26

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.254
  • Podiums 119
  • Grand Prix 225
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
