<b> Uitslag VT1 Azerbeidzjan: </b> McLaren zet concurrentie op achterstand, Verstappen slechts zevende
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 11:30
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

De eerste vrije training op het stratencircuit van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe zit erop. In deze sessie werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri, terwijl de derde tijd werd neergezet door Charles Leclerc.

De eerste vrije training in Bakoe begon op een rustige manier. Alleen Franco Colapinto trapte echt het gas in, maar verder bleven veel coureurs in eerste instantie binnen staan. Na een paar minuutjes kwamen de meeste coureurs de baan op, ook regerend wereldkampioen Max Verstappen en de herstelde George Russell maakten snel hun meters.

De baan was nog redelijk vies, en op veel delen lagen er nog veel bladeren die van de bomen waren gevallen. Binnen een paar minuten stond Gabriel Bortoleto dan ook in de uitloopzone, maar echte grote incidenten bleven uit. Dat betekent niet dat het saai was, want veel coureurs kregen te maken met kleine incidenten.

Problemen voor Piastri

Alexander Albon verloor zijn spiegel, terwijl Russell iets branderigs rook in de cockpit. Lando Norris werd door McLaren naar binnen geroepen, want er zat nog een stuk gereedschap op de voorkant van zijn auto. Bij zijn teamgenoot Oscar Piastri waren de problemen veel groter, en werd hij naar binnengeroepen. Hij moest de revs laag houden, waarna zijn monteurs aan de slag gingen.

Rode vlag pakt positief uit voor Piastri

Piastri was niet de enige coureur die lang in de pits stond, want na een kwartiertje kwam de rode vlag uit. Er leek debri op de racelijn te liggen in de laatste bocht, maar bij een tweede blik leek het te gaan om een stuk rubber dat los was gekomen van de kerbstone. Het zorgde voor flinke vertraging. Het gaf de monteurs van McLaren de kans om door te werken, want het team meldde dat er een Power Unit-probleem was.

McLaren loste het probleem op, en ze konden de motor weer laten brullen. Ze hoefden niet te haasten, want de sessie was op dat moment nog lang niet van start gegaan. Pas na twintig minuten schoot het licht weer op groen. Vrijwel alle coureurs kwamen weer naar buiten, en de zachte banden werden onder de auto's geschroefd. 

Hoe ging het met Verstappen?

Max Verstappen begon niet slecht aan de sessie, en noteerde een tijd die goed genoeg was voor de top drie. Norris trapte echter ook het gas in, en hij noteerde een tijd waarmee hij Verstappen op ruim een seconde achterstand zette. Door de rode vlag was het verloop van de training echter ernstig verstoord, waardoor er nog veel onduidelijkheid is over de echte onderlinge verhoudingen.

Hamilton maakt het zichzelf moeilijk

Voor Lewis Hamilton waren de problemen groter, want hij tikte de muur aan. Hij wist zijn Ferrari nog wel terug te brengen naar de pits, maar hij had onder meer een lekke band opgelopen bij het moment. Voor de zevenvoudig wereldkampioen was het niet de start van het weekend waarop hij had gehoopt. Zijn teamgenoot Charles Leclerc voelde zich beter, en noteerde een tweede tijd.

Verstappen rechtdoor

Terwijl Hamilton een nieuwe voorvleugel kreeg, werd Verstappen de baan opgestuurd met een setje verse zachte banden. Hij leek op weg te zijn naar een snelle ronde, maar hij maakte een zeldzaam foutje waardoor hij rechtdoor schoot en moest keren in de uitloopzone. Hiermee verpestte hij zijn snelle ronde. Hij meldde zijn team dat de auto van de baan kwam onder het remmen, er was dus nog werk aan de winkel voor Red Bull.

In de laatste minuten van de training kregen de coureurs geen kans meer om zich te verbeteren. Meerdere coureurs waren rechtdoor geschoten, waardoor er met gele vlaggen werd gezwaaid. Verstappen had slechts de zevende tijd genoteerd, al kwam dit vooral door zijn remfoutje.

F1Grand Prix Azerbeidzjan - Vrije training 1

AZ Baku City Circuit - 19 september 2025

Foto's Grand Prix van Azerbeidzjan 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (2)

  • skibeest

    Posts: 1.877

    Met Youki boven Max maak ik me geen zorgen om een 7de plaats

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 11:37
  • Knalpijp

    Posts: 2.068

    Ferrari ,Mercedes, AM willen nu Yuki hebben nadat hij sneller is dan Max!!

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 11:55

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
