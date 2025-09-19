De eerste vrije training op het stratencircuit van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe zit erop. In deze sessie werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri, terwijl de derde tijd werd neergezet door Charles Leclerc.

De eerste vrije training in Bakoe begon op een rustige manier. Alleen Franco Colapinto trapte echt het gas in, maar verder bleven veel coureurs in eerste instantie binnen staan. Na een paar minuutjes kwamen de meeste coureurs de baan op, ook regerend wereldkampioen Max Verstappen en de herstelde George Russell maakten snel hun meters.

De baan was nog redelijk vies, en op veel delen lagen er nog veel bladeren die van de bomen waren gevallen. Binnen een paar minuten stond Gabriel Bortoleto dan ook in de uitloopzone, maar echte grote incidenten bleven uit. Dat betekent niet dat het saai was, want veel coureurs kregen te maken met kleine incidenten.

Problemen voor Piastri

Alexander Albon verloor zijn spiegel, terwijl Russell iets branderigs rook in de cockpit. Lando Norris werd door McLaren naar binnen geroepen, want er zat nog een stuk gereedschap op de voorkant van zijn auto. Bij zijn teamgenoot Oscar Piastri waren de problemen veel groter, en werd hij naar binnengeroepen. Hij moest de revs laag houden, waarna zijn monteurs aan de slag gingen.

Rode vlag pakt positief uit voor Piastri

Piastri was niet de enige coureur die lang in de pits stond, want na een kwartiertje kwam de rode vlag uit. Er leek debri op de racelijn te liggen in de laatste bocht, maar bij een tweede blik leek het te gaan om een stuk rubber dat los was gekomen van de kerbstone. Het zorgde voor flinke vertraging. Het gaf de monteurs van McLaren de kans om door te werken, want het team meldde dat er een Power Unit-probleem was.

McLaren loste het probleem op, en ze konden de motor weer laten brullen. Ze hoefden niet te haasten, want de sessie was op dat moment nog lang niet van start gegaan. Pas na twintig minuten schoot het licht weer op groen. Vrijwel alle coureurs kwamen weer naar buiten, en de zachte banden werden onder de auto's geschroefd.

Hoe ging het met Verstappen?

Max Verstappen begon niet slecht aan de sessie, en noteerde een tijd die goed genoeg was voor de top drie. Norris trapte echter ook het gas in, en hij noteerde een tijd waarmee hij Verstappen op ruim een seconde achterstand zette. Door de rode vlag was het verloop van de training echter ernstig verstoord, waardoor er nog veel onduidelijkheid is over de echte onderlinge verhoudingen.

Hamilton maakt het zichzelf moeilijk

Voor Lewis Hamilton waren de problemen groter, want hij tikte de muur aan. Hij wist zijn Ferrari nog wel terug te brengen naar de pits, maar hij had onder meer een lekke band opgelopen bij het moment. Voor de zevenvoudig wereldkampioen was het niet de start van het weekend waarop hij had gehoopt. Zijn teamgenoot Charles Leclerc voelde zich beter, en noteerde een tweede tijd.

Verstappen rechtdoor

Terwijl Hamilton een nieuwe voorvleugel kreeg, werd Verstappen de baan opgestuurd met een setje verse zachte banden. Hij leek op weg te zijn naar een snelle ronde, maar hij maakte een zeldzaam foutje waardoor hij rechtdoor schoot en moest keren in de uitloopzone. Hiermee verpestte hij zijn snelle ronde. Hij meldde zijn team dat de auto van de baan kwam onder het remmen, er was dus nog werk aan de winkel voor Red Bull.

In de laatste minuten van de training kregen de coureurs geen kans meer om zich te verbeteren. Meerdere coureurs waren rechtdoor geschoten, waardoor er met gele vlaggen werd gezwaaid. Verstappen had slechts de zevende tijd genoteerd, al kwam dit vooral door zijn remfoutje.