Lando Norris heeft de snelste tijd genoteerd in de tweede vrije training op het circuit van Monza. Achter hem werd de tweede tijd neergezet door Charles Leclerc, terwijl Carlos Sainz de top drie compleet maakte op de Italiaanse omloop.

De tweede vrije training op het circuit van Monza ging redelijk ontspannen van start. Er stond geen enorme rij aan het einde van de pitlane, en de coureurs stroomden de baan op. Max Verstappen had geen haast, en kwam als laatste van de twintig coureurs naar buiten.

Antonelli zorgt voor rode vlag

Oscar Piastri moest in de eerste vrije training zijn McLaren nog afstaan aan rookie Alex Dunne, en kon dus elke minuut in deze sessie goed gebruiken. Na een klein kwartiertje moest hij echter de pits weer opzoeken, en dat gold ook voor de andere coureurs. Er werd namelijk met een rode vlag gezwaaid, omdat thuisrijder Andrea Kimi Antonelli zijn Mercedes in de grindbak had geparkeerd. Gabriel Bortoleto kwam aan denderen, haalde een andere auto in en mag zich gaan verantwoorden bij de stewards voor inhalen onder de gele vlag.

De Zilverpijl stond muurvast en de onfortuinlijke Antonelli stapte treurend uit zijn wagen. Terwijl hij de tocht naar de pitlane maakte, veegden de marshalls het grind van de baan. Toen het licht weer op groen schoot, reden de eerste coureurs alweer door de grindbak heen.

Andere momentjes

Alexander Albon kende het grootste moment van de dag, toen hij een foutje maakte in de eerste Lesmo-bocht. Hij raakte het grind, maar hield zijn Williams onder controle. Hij had geen grote schade opgelopen bij het moment, en kon zijn weg gewoon vervolgen. Ook Lando Norris kende een soortgelijk momentje, maar ook voor hem had dat weinig gevolgen.

Snelle tijden

Norris zette de frustratie van dit moment om in motivatie, en trapte hard het gas in. Op de zachte band noteerde hij de snelste tijd, en de Williams van Carlos Sainz kwam het dichtste in de buurt bij zijn tijd. Max Verstappen noteerde in zijn eerste run de vijfde tijd, terwijl hij vlak daarvoor zijn snelle ronde nog had moeten afbreken.

Hoe ging het bij Red Bull?

Verstappen raakte het grind, en meldde zich gefrustreerd op de boordradio. Hij stelde dat hij de achterkant was verloren en dat de auto heel bumpy aanvoelde. Er was nog werk aan de winkel voor Red Bull, al helemaal toen Verstappen zag dat ook Charles Leclerc een snellere tijd noteerde.

Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda kwam redelijk voor de dag, maar hij was niet blij met het gedrag van een langzame bolide. Hij werd in de Parabolica geblokkeerd, en dat zorgde voor een tirade over de boordradio.

De grote verrassing

Het team dat het verrassend goed deed in deze vrije training, was Williams. De renstal uit Grove zag hoe hun coureur Sainz slechts 0,096 seconden langzamer was dan de snelste tijd van Norris. Zijn teamgenoot Albon kon ook mee vechten om de plekjes in de top tien.

De Tifosi hield in de slotfase hun adem in toen Charles Leclerc met zijn Ferrari hard door het grind schoot in Ascari. Hij kwam redelijk ongeschonden uit de strijd en kon zijn weg gewoon vervolgen. Op datzelfde moment ging ook zijn teamgenoot Lewis Hamilton door het grind, wat voor een schrikreactie bij Max Verstappen zorgde. Hij meldde zijn team Red Bull dat hij van zijn lijn moest gaan, waarna hij verder ging met zijn long run.