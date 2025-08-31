user icon
Uitslag Grand Prix van Nederland: Piastri wint waanzinnig spektakelstuk, Verstappen derde na tranendal Norris

<b> Uitslag Grand Prix van Nederland: </b> Piastri wint waanzinnig spektakelstuk, Verstappen derde na tranendal Norris
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 16:42
  • comments 25
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Nederland is een feit. Op het circuit van Zandvoort ging zojuist de zege naar Oscar Piastri. Achter hem werd Max Verstappen als tweede geklasseerd, terwijl Isack Hadjar het podium compleet maakte.

Met regen in de lucht en Max Verstappen op de zachte banden ging de Dutch Grand Prix van start. Het was direct een spektakel bij de start, want Verstappen liet er geen gras over groeien. Hij viel Lando Norris aan, maar had een kleine uitglijder bij het ingaan van bocht 3. Hij raakte het gras, maar hield zijn RB21 met gemak onder controle.

Verstappen probeerde te jagen op Piastri, maar dat lukte niet. De Nederlander moest wat ruimte toegeven en zag Norris groter en groter worden in zijn spiegels. Verstappen ging de strijd niet echt aan, en liet zich passeren. Norris werd aangemoedigd door zijn team, en ging jagen op zijn Australische teamgenoot.

Alle teams keken ondertussen naar de lucht en de radars, want er hing regen in de lucht. De hele week was het al gegaan over de mogelijke neerslag, en in de openingsfase van de race begon het dan ook te druppelen. Het waren kleine druppels, en geen enkele coureur had er echt last van. Lance Stroll maakte een vroege pitstop, en ook Lewis Hamilton dacht aan een snelle stop.

Probleem voor Hamilton

In de 23ste ronde ging het echter helemaal mis voor de zevenvoudig wereldkampioen. In bocht 3 raakte hij een geverfd stukje asfalt en verloor hij de macht over het stuur, hij knalde de muur in en stapte vol teleurstelling uit. Tot overmaat van ramp moet hij zich ook nog bij de stewards melden voor het negeren van gele vlaggen tijdens zijn rondjes naar de grid.

Piastri, Norris en Verstappen profiteerden van de Safety Car, en ze maakten direct hun pitstop. Bij Norris ging dat niet helemaal goed, want hij sleurde bijna de man met de voorkrik met zich mee. Na de herstart was er direct weer veel actie waar de aanwezige fans van konden genieten.

Regen van carbon

Liam Lawson en Carlos Sainz raakten elkaar, en dat zorgde ervoor dat beide heren een lekke band hadden. Ze zakten door het veld heen, en de stewards gaven Sainz een tijdstraf. Vol frustratie vroeg de Spaanse Williams-coureur zich af wat hij precies verkeerd had gedaan.

Daarna bleef de echte regen uit, maar regende het wel stukjes carbon. Charles Leclerc en George Russell hadden elkaar geraakt bij een prachtig duel in de stadionsectie, en dat leverde ook een onderzoek op. Russell was de grote verliezer, en hij verloor onderdelen. 

Koningsdrama voor Ferrari

Mercedes besloot dat het tijd werd om posities te wisselen, en Russell gaf zijn plekje op aan Antonelli. De jonge Italiaan opende de jacht op Leclerc, maar was weer iets te enthousiast. In de gebankte bocht 3 verloor hij de macht over het stuur en ramde hij Leclerc. De schade aan de Ferrari was groot, en hij stapte zwaar teleurgesteld uit.

Het gaf de koplopers de kans om weer een pitstop te maken, en hierdoor kon Verstappen wisselen naar een setje softs, het kon hem een voordeel geven.

Dat leek echter niet het geval te zijn, want Verstappen klaagde steen en been over zijn ride. Hij verloor veel tijd, maar werd geholpen door de motor van de McLaren van Norris. De Brit rook rook in de cockpit, en al snel kwamen de witte rookpluimen uit de achterzijde van zijn auto. Het was over en uit voor Norris, en de Safety Car kwam weer de baan op.

Prachtig podium

Verstappen hoopte de aanval te kunnen inzetten na de Safety Car, maar dat was een brug te ver. De zege ging naar Piastri, die nu echt de favoriet is voor de wereldtitel. Verstappen liet de fans juichen met een mooie tweede plaats. De waanzinnige rookie Isack Hadjar maakte het podium compleet, terwijl Antonelli de grote verliezer was. Hij kreeg vijftien seconden straf voor het incident met Leclerc en het te hard rijden in de pitlane.

F1Grand Prix Nederland - Race

NL Circuit Zandvoort - 31 augustus 2025

Smock

Posts: 214

Prima dat dit circuit na volgende jaar verdwijnt.

  • 4
  • 31 aug 2025 - 16:46
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (25)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.517

    Jammer voor de strijd om het kampioenschap dat Norris uitviel vandaag, domme pech.
    Erg mooi voor Hadjar en een dikverdiend podium.
    Piastri en Verstappen steady.
    Verder behoorlijk saaie race, die dankzij een paar SC nog een klein beetje opwinding kreeg.

    • + 3
    • 31 aug 2025 - 16:43
    • mario

      Posts: 14.089

      Ze hadden met Hadjar nog een kans op de winst.... In ieder geval meer kans op de winst dan de keuzes die ze nu maakten.....

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 16:57
  • dutchiceman

    Posts: 5.425

    Ik verklaarde Hadjar voor gek dat hij voor een podium ging dit jaar.
    Nou zie hier.

    • + 2
    • 31 aug 2025 - 16:44
  • NoBullshit

    Posts: 4.684

    Piastri rijd koeltjes het wk binnen. Norris pech pech pech. Max maximaal. Hadjar super bezig. Antonelli omg!

    • + 1
    • 31 aug 2025 - 16:45
  • Joseph1000

    Posts: 178

    Pech voor Norris.
    Was wel weer treintje rijden in optima forma 🥱😆.
    Piastri verdiende winnaar.
    Piastri lachte stiekem in zijn vuistje .😁

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 16:45
  • Hemex

    Posts: 1.330

    Verstappen derde...

    Uhhh

    • + 3
    • 31 aug 2025 - 16:45
  • Smock

    Posts: 214

    Prima dat dit circuit na volgende jaar verdwijnt.

    • + 4
    • 31 aug 2025 - 16:46
  • hupholland

    Posts: 9.189

    ik zou dit toch geen waanzinnig spektakelstuk noemen. SC's kunnen nog wel eens voor opschudding zorgen, maar vandaag haalden ze juist ook nog de strategische spanning weg met de gratis pitstops voor iedereen.

    • + 2
    • 31 aug 2025 - 16:48
  • SennaS

    Posts: 10.381

    Wat een race vol met sc etc. DOTD Hadjar!
    Piastri als een wk gereden en wat een pech voor Lando, zonder voor het wk en gun je geen coureur.
    Lewis weet dat zo’n dnf het wk kan kosten (aan Nico). Het k hoop dat Lando de komende races aansluiting vindt.
    Hadjar de beste en waarschijnlijk snelste rbr coureur vandaag en not bene in een B team auto.
    (Logischerwijs een mindere auto dan het A teams, anders hadden ze wel de auto’s geswitcht)
    Wat een prestatie. Rbr en Max achter de oren krabben en veel te bespreken.
    Ferrari en Mercedes lekker bezig tegen elkaar man man.

    • + 4
    • 31 aug 2025 - 16:48
    • SennaS

      Posts: 10.381

      Zonder=zonde

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 16:48
    • schwantz34

      Posts: 40.767

      Hadjar de beste en waarschijnlijk snelste rbr coureur vandaag en not bene in een B team auto.

      Kan je nagaan hoe goed Max wel niet is, en hoe hard hij wel niet moet trappen om überhaupt podiums te halen met die knakenbak!

      • + 3
      • 31 aug 2025 - 16:52
    • Piccachu

      Posts: 516

      Je bent echt zo dom he, ze kunnen niet zomaar auto's switchen.

      Trouwens je next gen beste coureur Russell heb je niks over te zeggen? Snap ik, wat een loser is dat.

      • + 1
      • 31 aug 2025 - 16:55
    • Beetle

      Posts: 2.397

      Moet je nagaan hoe goed Hadjar is in een B keuze RedBull.

      • + 1
      • 31 aug 2025 - 16:58
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.440

    Ja Norris kan het nu wel vergeten. 34 punten achterstand als Piastri nu telkens 5 keer tweede wordt dan is hij er pas 1 punt voorbij en dat zie ik niet gebeuren.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 16:48
  • schwantz34

    Posts: 40.767

    Hol sh.it, je kan wel een boek schrijven over deze knotsgekke race man!

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 16:49
  • gridiron

    Posts: 2.789

    Als je ziet hoe "gemakkelijk" Hadjar het tijdsverschil in stand hield vraag ik mij af of hij niet te horen heeft gekregen dat hij afstand moest houden t.o.v. Max.

    • + 3
    • 31 aug 2025 - 16:50
    • NicoS

      Posts: 19.265

      Natuurlijk…..

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 16:58
    • hupholland

      Posts: 9.189

      misschien, maar Verstappen wilde in principe ook op de mediums die race uitrijden, dus die reed zelf ook met de handrem er op waarschijnlijk. Ik denk niet dat je er veel achter moet zoeken, beiden manageden gewoon hun eigen race.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 16:58
  • Erik FW34

    Posts: 3.710

    Albon sterk 5de!

    Beetje ;-) zware straf voor Sainz

    Hadjar, knap hoor!

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 16:52
    • Piccachu

      Posts: 516

      Standaard straf voor Sainz, maar voor mij had het niet gehoeven.

      Mooi om te zien dat Williams structureel aan het opkrabbelen is.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 16:59
  • Di Stefano

    Posts: 312

    Overdrijven is ook een vak met 'spektakelstuk'. Bijna iedereen had 2 gratis pitstops, dus strategisch kon je ook weinig doen. Niks aan verder maar blij voor Hadjar!

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 16:55
  • mario

    Posts: 14.089

    De beste coureurs komen altijd boven drijven.... In dit geval dus Oscar, maar ook Lando want hij was aan het inlopen..... Ook Hadjar was echt de beste van de dag..... En als RBR hem had laten gaan, dan was hij de enige die nog een gevaar voor Oscar had kunnen zijn..... Max kon het vandaag niet waarmaken, maar Hadjar wel en bij RBR hadden ze hun verlies met Max moeten nemen en Hadjar voor de win moeten gaan..... Heel jammer

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 16:56
  • Tony

    Posts: 1.528

    Ai erg zuur en pijnlijk voor Norris.
    Zelfs na het uitvallen blijft hij een ‘gentleman’. Het vuur om kampioen te worden lijkt hij te missen.
    Verder is het goed dat het circuit van de kalender gaat verdwijnen.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 16:57
  • Joseph1000

    Posts: 178

    Dit circuit is echt een grote kartbaan.
    F1 heeft hier niks te zoeken. De sfeer is wel gezellig elk jaar.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 16:59

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
