De Grand Prix van Nederland is een feit. Op het circuit van Zandvoort ging zojuist de zege naar Oscar Piastri. Achter hem werd Max Verstappen als tweede geklasseerd, terwijl Isack Hadjar het podium compleet maakte.

Met regen in de lucht en Max Verstappen op de zachte banden ging de Dutch Grand Prix van start. Het was direct een spektakel bij de start, want Verstappen liet er geen gras over groeien. Hij viel Lando Norris aan, maar had een kleine uitglijder bij het ingaan van bocht 3. Hij raakte het gras, maar hield zijn RB21 met gemak onder controle.

Verstappen probeerde te jagen op Piastri, maar dat lukte niet. De Nederlander moest wat ruimte toegeven en zag Norris groter en groter worden in zijn spiegels. Verstappen ging de strijd niet echt aan, en liet zich passeren. Norris werd aangemoedigd door zijn team, en ging jagen op zijn Australische teamgenoot.

Alle teams keken ondertussen naar de lucht en de radars, want er hing regen in de lucht. De hele week was het al gegaan over de mogelijke neerslag, en in de openingsfase van de race begon het dan ook te druppelen. Het waren kleine druppels, en geen enkele coureur had er echt last van. Lance Stroll maakte een vroege pitstop, en ook Lewis Hamilton dacht aan een snelle stop.

Probleem voor Hamilton

In de 23ste ronde ging het echter helemaal mis voor de zevenvoudig wereldkampioen. In bocht 3 raakte hij een geverfd stukje asfalt en verloor hij de macht over het stuur, hij knalde de muur in en stapte vol teleurstelling uit. Tot overmaat van ramp moet hij zich ook nog bij de stewards melden voor het negeren van gele vlaggen tijdens zijn rondjes naar de grid.

Piastri, Norris en Verstappen profiteerden van de Safety Car, en ze maakten direct hun pitstop. Bij Norris ging dat niet helemaal goed, want hij sleurde bijna de man met de voorkrik met zich mee. Na de herstart was er direct weer veel actie waar de aanwezige fans van konden genieten.

Regen van carbon

Liam Lawson en Carlos Sainz raakten elkaar, en dat zorgde ervoor dat beide heren een lekke band hadden. Ze zakten door het veld heen, en de stewards gaven Sainz een tijdstraf. Vol frustratie vroeg de Spaanse Williams-coureur zich af wat hij precies verkeerd had gedaan.

Daarna bleef de echte regen uit, maar regende het wel stukjes carbon. Charles Leclerc en George Russell hadden elkaar geraakt bij een prachtig duel in de stadionsectie, en dat leverde ook een onderzoek op. Russell was de grote verliezer, en hij verloor onderdelen.

Mercedes besloot dat het tijd werd om posities te wisselen, en Russell gaf zijn plekje op aan Antonelli. De jonge Italiaan opende de jacht op Leclerc, maar was weer iets te enthousiast. In de gebankte bocht 3 verloor hij de macht over het stuur en ramde hij Leclerc. De schade aan de Ferrari was groot, en hij stapte zwaar teleurgesteld uit.

Het gaf de koplopers de kans om weer een pitstop te maken, en hierdoor kon Verstappen wisselen naar een setje softs, het kon hem een voordeel geven.

Dat leek echter niet het geval te zijn, want Verstappen klaagde steen en been over zijn ride. Hij verloor veel tijd, maar werd geholpen door de motor van de McLaren van Norris. De Brit rook rook in de cockpit, en al snel kwamen de witte rookpluimen uit de achterzijde van zijn auto. Het was over en uit voor Norris, en de Safety Car kwam weer de baan op.

Prachtig podium

Verstappen hoopte de aanval te kunnen inzetten na de Safety Car, maar dat was een brug te ver. De zege ging naar Piastri, die nu echt de favoriet is voor de wereldtitel. Verstappen liet de fans juichen met een mooie tweede plaats. De waanzinnige rookie Isack Hadjar maakte het podium compleet, terwijl Antonelli de grote verliezer was. Hij kreeg vijftien seconden straf voor het incident met Leclerc en het te hard rijden in de pitlane.